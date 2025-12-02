КЗК с шокиращи разкрития за надценки на пазара: Достигат до 91% при млечните продукти

Междинният секторен анализ за състоянието на конкуренцията на пазара на хранителни продукти показва сериозни структурни деформации по цялата верига на доставки. Широкомащабното проучване на хранителните стоки изследва цялата верига на доставки – от производителя до търговеца на дребно.
Целта е изводите и препоръките да послужат за обществени консултации, след които да бъдат предложени административни и нормативни мерки за подобряване на конкурентната среда.
„Секторният анализ няма за цел да формира негативни нагласи срещу определени стопански субекти. Той трябва да бъде основа за диалог между всички заинтересовани страни за решаване на проблемите в сектора и структурните деформации“, подчерта председателят на КЗК доц. Росен Карадимов.
Проучването показва, че вертикално свързаните пазари – производство, преработка, търговия на едро и трансгранична търговия, оказват пряко влияние върху конкуренцията на дребно, каза ръководителят на анализа Жельо Бойчев, член на КЗК и представи доклада, според който най -сериозни деформации се наблюдават по веригата на доставки при млякото и млечните продукти.
За периода 2020–2024 г. производството на сурово краве мляко спада с 25%, на прясно мляко - с 8%, на сирене - с 9%, на кашкавал - с 14%, на яйца - със 17%, докато вносът на мляко и млечни продукти нараства с 43%. Секторът е силно концентриран, поради което предстои преглед на разрешените концентрации през последните години.
Анализът посочва, че липсата на национални стандарти за качество, недостатъчният институционален контрол, високите производствени разходи и недостигът на работна ръка задълбочават проблемите в производството и преработката.
Предмет на анализа е и регионалното покритие и ценовата политика на големите търговски вериги.
България е сред държавите с най-ниски регулаторни бариери за навлизане в сектора – както при откриване, така и при функциониране на нови търговски обекти, показват данните. В редица страни в ЕС регулациите са значително по-рестриктивни, включително ограничения за работно време, местоположение и др. Едни от най-високите бариери има в Австрия и Германия.
За първи път анализът представя „конкурентна карта“ на България по области. Данните показват динамична конкуренция в големите градове като София и Пловдив, където присъстват множество вериги. В някои области обаче броят на веригите е ограничен до 3 или до 4–5, което води до значителни пазарни позиции и регионални дисбаланси. Анализът показва, че ценовите нива са сравнително едни и същи при повечето търговски вериги в страната при различна покупателна способност на населението. Например в София приходът на човек е 55 000 евро на година, а във Видин – 7 122 евро.
КЗК изследва ценовата политика на десет големи търговски вериги за юни, юли и август т.г. Изводът е, че няма данни за съгласувано спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото. В същото време се отчитат изключително високи търговски надценки. Те се формират от търговски отстъпки от доставните цени на производителите и от допълнителната надценка над доставната цена, която определят веригите. При млякото най-високите регистрирани надценки достигат до 77%, при сиренето - до 82%, а при кашкавала - до 91%.
Според анализа високите търговски надценки, особено след значителните отстъпки от доставните цени, могат да изкривят пазара, тъй като оказват силен натиск върху производителите, ограничават ценовата им свобода, намаляват рентабилността и затрудняват договарянето с търговските вериги.
Сред препоръките от междинния доклад са насърчаване на кооперирането, създаване на къси вериги на доставки, въвеждане на национални стандарти за качество, засилен институционален контрол, целево финансиране на преработвателния сектор и по-голяма прозрачност в търговските практики на веригите.
КЗК преминава към задълбочени проучвания в три направления: структурата на пазара на дребно в социално-икономически слабо развити региони с ниска покупателна способност и концентрация на търговци; ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия между доставчици и търговци; както и пазарите на производство, преработка и търговия с мляко и млечни продукти.
„Разчитаме чрез диалог с бизнеса и осъзната обществена необходимост да започне процес на саморегулация и възстановяване на конкурентната среда, основано на изводите в доклада. При положение, че не се отчете желание за саморегулация и се констатират евентуални индикации за нелоялни търговски практики, злоупотреба с господстващо положение и проблемни концентрации, КЗК има готовност да се самосезира и да образува съответните производства“, посочи Карадимов.
1 СЕЛЯНИН
14:55 02.12.2025
2 Последния Софиянец
14:56 02.12.2025
3 Пешо с калибрата
14:56 02.12.2025
4 Гост
14:57 02.12.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #10
14:58 02.12.2025
6 хех
Коментиран от #15, #22
14:59 02.12.2025
7 Сатана Z
14:59 02.12.2025
8 хаберих
- Скъпи, имам две новини - добра и лоша.
- Почвай с добрата.
- Ами въздушната възглавница на колата беше в изправност и ми спаси живота.
15:00 02.12.2025
9 Трол
15:00 02.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Истината
Коментиран от #17
15:00 02.12.2025
12 Лопата Орешник
15:03 02.12.2025
13 в кратце
15:09 02.12.2025
14 Номер 253
15:11 02.12.2025
15 Ако.ви
До коментар #6 от "хех":...заклещят в един ъгъл 4-5 мъжаги и всичките са от една компания....кой от тях ще избереш да те мънд ръса!?
15:13 02.12.2025
16 Мухаа ха!
Коментиран от #20
15:15 02.12.2025
17 Минаващ
До коментар #11 от "Истината":Умеем ли да четем с разбиране?
"за периода 2020–2024 г. производството на сурово краве мляко спада с 25%, на прясно мляко - с 8%, на сирене - с 9%, на кашкавал - с 14%, на яйца - със 17%, докато вносът на мляко и млечни продукти нараства с 43%"
Дали при тези проценти на внос на суровина, тоест внос на мляко, случайно тази цена от 0,95цента за литър ще бъде същата?
15:15 02.12.2025
18 Директора👨✈️
ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ!
Цените са в космосааааааа!!!
Никакво ЕВРО не ни е нужно!
15:16 02.12.2025
19 Манол от Чуричене
Коментиран от #21
15:18 02.12.2025
20 Минаващ
До коментар #16 от "Мухаа ха!":Първо Столична Община по времето на Софиянски е продала сградата на Централни хали на едни евреи...после те я продадоха на едни други евреи....чак тогава Кауфланд са я купили....
Има ли значение за каква сума са я купили? Немците я купуват от евреите и парите заминават извън Бг, но хубавото от цялото нещо е, че сградата беше възстановена и сега е място, където вече не е кенефа, в което беше превърнато. Но може би ти е харесвало онзи кенеф, знае ли човек
15:21 02.12.2025
21 минаващ
До коментар #19 от "Манол от Чуричене":Само големите вериги ли?
Дали пък малките магазини не са същите? Дали във фирмените магазини на мандрите цените не са същите? Дали Зоров не продава с огромна надценка продукцията си на училища и детски градини
Дали пък строителите, фризьори, лекари и който се сетиш още не ни дерат за всичко в пъти?
15:25 02.12.2025
22 1346
До коментар #6 от "хех":Казва се намаляВА, а не намаля - селчук! Марш на нивата! Тъкмо ще изместиш кривата на търсенето и предлагането с продукцията си!
15:27 02.12.2025