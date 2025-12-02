Новини
България »
КЗК с шокиращи разкрития за надценки на пазара: Достигат до 91% при млечните продукти

КЗК с шокиращи разкрития за надценки на пазара: Достигат до 91% при млечните продукти

2 Декември, 2025 14:54 1 217 22

  • надценки-
  • млечни продукти-
  • пазар-
  • кзк

 При млякото най-високите регистрирани надценки достигат до 77%, при сиренето - до 82%

КЗК с шокиращи разкрития за надценки на пазара: Достигат до 91% при млечните продукти - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Междинният секторен анализ за състоянието на конкуренцията на пазара на хранителни продукти показва сериозни структурни деформации по цялата верига на доставки. Широкомащабното проучване на хранителните стоки изследва цялата верига на доставки – от производителя до търговеца на дребно.

Целта е изводите и препоръките да послужат за обществени консултации, след които да бъдат предложени административни и нормативни мерки за подобряване на конкурентната среда.

„Секторният анализ няма за цел да формира негативни нагласи срещу определени стопански субекти. Той трябва да бъде основа за диалог между всички заинтересовани страни за решаване на проблемите в сектора и структурните деформации“, подчерта председателят на КЗК доц. Росен Карадимов.

Проучването показва, че вертикално свързаните пазари – производство, преработка, търговия на едро и трансгранична търговия, оказват пряко влияние върху конкуренцията на дребно, каза ръководителят на анализа Жельо Бойчев, член на КЗК и представи доклада, според който най -сериозни деформации се наблюдават по веригата на доставки при млякото и млечните продукти.

За периода 2020–2024 г. производството на сурово краве мляко спада с 25%, на прясно мляко - с 8%, на сирене - с 9%, на кашкавал - с 14%, на яйца - със 17%, докато вносът на мляко и млечни продукти нараства с 43%. Секторът е силно концентриран, поради което предстои преглед на разрешените концентрации през последните години.

Анализът посочва, че липсата на национални стандарти за качество, недостатъчният институционален контрол, високите производствени разходи и недостигът на работна ръка задълбочават проблемите в производството и преработката.

Предмет на анализа е и регионалното покритие и ценовата политика на големите търговски вериги.

България е сред държавите с най-ниски регулаторни бариери за навлизане в сектора – както при откриване, така и при функциониране на нови търговски обекти, показват данните. В редица страни в ЕС регулациите са значително по-рестриктивни, включително ограничения за работно време, местоположение и др. Едни от най-високите бариери има в Австрия и Германия.

За първи път анализът представя „конкурентна карта“ на България по области. Данните показват динамична конкуренция в големите градове като София и Пловдив, където присъстват множество вериги. В някои области обаче броят на веригите е ограничен до 3 или до 4–5, което води до значителни пазарни позиции и регионални дисбаланси. Анализът показва, че ценовите нива са сравнително едни и същи при повечето търговски вериги в страната при различна покупателна способност на населението. Например в София приходът на човек е 55 000 евро на година, а във Видин – 7 122 евро.

КЗК изследва ценовата политика на десет големи търговски вериги за юни, юли и август т.г. Изводът е, че няма данни за съгласувано спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото. В същото време се отчитат изключително високи търговски надценки. Те се формират от търговски отстъпки от доставните цени на производителите и от допълнителната надценка над доставната цена, която определят веригите. При млякото най-високите регистрирани надценки достигат до 77%, при сиренето - до 82%, а при кашкавала - до 91%.

Според анализа високите търговски надценки, особено след значителните отстъпки от доставните цени, могат да изкривят пазара, тъй като оказват силен натиск върху производителите, ограничават ценовата им свобода, намаляват рентабилността и затрудняват договарянето с търговските вериги.

Сред препоръките от междинния доклад са насърчаване на кооперирането, създаване на къси вериги на доставки, въвеждане на национални стандарти за качество, засилен институционален контрол, целево финансиране на преработвателния сектор и по-голяма прозрачност в търговските практики на веригите.

КЗК преминава към задълбочени проучвания в три направления: структурата на пазара на дребно в социално-икономически слабо развити региони с ниска покупателна способност и концентрация на търговци; ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия между доставчици и търговци; както и пазарите на производство, преработка и търговия с мляко и млечни продукти.

„Разчитаме чрез диалог с бизнеса и осъзната обществена необходимост да започне процес на саморегулация и възстановяване на конкурентната среда, основано на изводите в доклада. При положение, че не се отчете желание за саморегулация и се констатират евентуални индикации за нелоялни търговски практики, злоупотреба с господстващо положение и проблемни концентрации, КЗК има готовност да се самосезира и да образува съответните производства“, посочи Карадимов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЕЛЯНИН

    23 0 Отговор
    Не може да бъде !

    14:55 02.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    25 2 Отговор
    Инфлацията идва от борсите на Шиши и Бойко Борисов.

    14:56 02.12.2025

  • 3 Пешо с калибрата

    15 0 Отговор
    Добър деннннннн

    14:56 02.12.2025

  • 4 Гост

    22 1 Отговор
    Олигарсите от ГЕРБ Ново начало искат бързо забогатяване, обаче народа им е наточил секирата.

    14:57 02.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Във Фантастико кашкавал по 60 лв кг, сирене 50 лв килограм,луканка 100 лв килограм,масло 60 лв кг.

    Коментиран от #10

    14:58 02.12.2025

  • 6 хех

    4 21 Отговор
    И какво лошо има? Най-нормалното нещо в пазарната икономика е продавачът да иска възможно най-високата цена за стоката си. Щом има търсене на тая цена, защо да ви я намля продавачът?

    Коментиран от #15, #22

    14:59 02.12.2025

  • 7 Сатана Z

    8 1 Отговор
    В УК ,която е на 2500 километра от БГ една кутия овче сирене на Маджаров може да се купи за минималната 1 часова надница на обикновен работник и то с надценката на турския магазин

    14:59 02.12.2025

  • 8 хаберих

    10 0 Отговор
    Жена звъни на мъжа си:
    - Скъпи, имам две новини - добра и лоша.
    - Почвай с добрата.
    - Ами въздушната възглавница на колата беше в изправност и ми спаси живота.

    15:00 02.12.2025

  • 9 Трол

    1 8 Отговор
    91 процента са напълно нормални пазарни флуктуации.

    15:00 02.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Истината

    15 0 Отговор
    Правят ни на гугутки! В Гърция видях прясно мляко за 1,9 лв за литъра (0,95 цента), тук трудно можеш да намериш под 3 лв!!!

    Коментиран от #17

    15:00 02.12.2025

  • 12 Лопата Орешник

    18 3 Отговор
    Аре яжте банан сега! Ша ва таковам в демокрацията!

    15:03 02.12.2025

  • 13 в кратце

    16 0 Отговор
    В България не стига,че хората са бедни,ами и цените скачат до Космоса,скъпотия до шия! После се питаме,защо младите напущат страната?!

    15:09 02.12.2025

  • 14 Номер 253

    11 1 Отговор
    КЗК да ги глобява с 10% от оборота, какво чака?

    15:11 02.12.2025

  • 15 Ако.ви

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "хех":

    ...заклещят в един ъгъл 4-5 мъжаги и всичките са от една компания....кой от тях ще избереш да те мънд ръса!?

    15:13 02.12.2025

  • 16 Мухаа ха!

    10 0 Отговор
    За какво изобщо съществува тази комисия? Да регистрира , факти, който народа сам вижда? Ами действайте ,както действат в Австрия и Германия.Но ще ви дърпат ушите,а може и шамари да ви набият.Щели да " анализират" догодина.Още 3-4 месеца,през който период,веригите ще надуват цените през седмица.След това ще кротнат,защото ще спадне оборота.Народа просто ще обеднее.През две улици,или лидълчи,или билчо,или кауфчо.Така са се ояли,че купиха за без пари, сградата на централните хали.Нещо,което и през царско време,не е било допуснато.На пъпа на София.А Росенчо,ни разтяга локуми.Предаваш материалите на другите имитатори на дейност - За защита на потребителите.Но явно,със присъствие на медиите.Да ги видим и тях,в тази брутална по своята безнаказност и наглост ситуация,как ще реагират.Иначе,сте му намерили цаката: Те казват,това е в компетентността на КЗК,а вие,- обратното.А народа плаща скъпо,прескъпо.

    Коментиран от #20

    15:15 02.12.2025

  • 17 Минаващ

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Истината":

    Умеем ли да четем с разбиране?
    "за периода 2020–2024 г. производството на сурово краве мляко спада с 25%, на прясно мляко - с 8%, на сирене - с 9%, на кашкавал - с 14%, на яйца - със 17%, докато вносът на мляко и млечни продукти нараства с 43%"
    Дали при тези проценти на внос на суровина, тоест внос на мляко, случайно тази цена от 0,95цента за литър ще бъде същата?

    15:15 02.12.2025

  • 18 Директора👨‍✈️

    5 0 Отговор
    Само констатации. Това и ние го виждаме. И? Какво от това? Нали щеше да има санкции, институции, ала-бала.
    ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ!
    Цените са в космосааааааа!!!
    Никакво ЕВРО не ни е нужно!

    15:16 02.12.2025

  • 19 Манол от Чуричене

    7 0 Отговор
    КЗК най-после разбра, че големите вериги магазини дерат кожата на хората всеки ден, с почти всеки продукт. А еврото не ни е виновно за това, виновна е робската ни психика. Веригите са надули цените като за световно и въобще не им пука.

    Коментиран от #21

    15:18 02.12.2025

  • 20 Минаващ

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мухаа ха!":

    Първо Столична Община по времето на Софиянски е продала сградата на Централни хали на едни евреи...после те я продадоха на едни други евреи....чак тогава Кауфланд са я купили....
    Има ли значение за каква сума са я купили? Немците я купуват от евреите и парите заминават извън Бг, но хубавото от цялото нещо е, че сградата беше възстановена и сега е място, където вече не е кенефа, в което беше превърнато. Но може би ти е харесвало онзи кенеф, знае ли човек

    15:21 02.12.2025

  • 21 минаващ

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Манол от Чуричене":

    Само големите вериги ли?
    Дали пък малките магазини не са същите? Дали във фирмените магазини на мандрите цените не са същите? Дали Зоров не продава с огромна надценка продукцията си на училища и детски градини
    Дали пък строителите, фризьори, лекари и който се сетиш още не ни дерат за всичко в пъти?

    15:25 02.12.2025

  • 22 1346

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "хех":

    Казва се намаляВА, а не намаля - селчук! Марш на нивата! Тъкмо ще изместиш кривата на търсенето и предлагането с продукцията си!

    15:27 02.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове