Министър Станков от Атина: Това е нашият принос към енергийната сигурност на Европа

За България свързаността, диверсификацията и сигурността на енергийните доставки са основни приоритети. Ние сме надежден и активен партньор в изграждането на силна, модерна и устойчива европейска енергийна система. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков в Атина по време на Шестата среща на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC).

Министър Станков подчерта, че усилията за ускоряване на прехода към нисковъглеродна и сигурна икономика изискват по-висока степен на инфраструктурна свързаност, регионална координация и единни пазарни механизми в Централна и Югоизточна Европа.

Той открои стратегическата роля на международните газови проекти, с които страната ни е активно ангажирана. Сред тях Южният газов коридор – ключов за диверсификацията на източниците към Европа, както и Вертикалният газов коридор – инициатива, която разширява маршрутите за природен газ и повишава енергийната сигурност. Украйна и Молдова трябва да бъдат част от инициативата, това ще повиши сигурността на доставките в целия регион, подчерта министър Станков.

Станков изтъкна и значимостта на българско-американското сътрудничество в областта на високите технологии и ядрената енергетика. Изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с технология AP1000 на Westinghouse превръща България в първата европейска държава, внедряваща този иновативен и безопасен дизайн. Задълбоченото партньорство с Министерството на енергетиката на САЩ в развитието на малки модулни реактори и Меморандумът между Университета на Северна Дакота и БЕХ за проучване на редкоземни елементи с ключово значение за енергийния преход и високотехнологичната индустрия също бяха откроени като отлични примери за разрастващото се партньорство.

С развитието на нови ядрени мощности България ще затвърди ролята си на доставчик на достъпна, надеждна и чиста енергия в региона, заяви министър Станков. Той подчерта също, че Министерството на енергетиката ще продължи да работи активно за укрепване на регионалната енергийна инфраструктура, разширяване на стратегическите партньорства и ускоряване на модернизацията на енергийния сектор в полза на европейските граждани и икономики.

В рамките на форума министър Станков участва и в среща, посветена на напредъка по Вертикалния газов коридор, ръководена от министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт и министъра на вътрешните работи Дъг Бъргъм. На срещата бе отчетен значителния напредък на България, която е водеща държава в реализацията на проекта и която първа започна конкретни строителни и технически дейности за изграждането на ключови инфраструктурни участъци. Беше подчертано, че развитието на коридора укрепва европейската енергийна сигурност, намалява зависимостта от руски природен газ и отваря възможности за нови доставки на втечнен природен газ към европейски партньори.

В контекста на преходния период ролята на втечнения природен газ е особено важна. Въпреки приоритета върху чистата енергия, ЕС все още се нуждае от надеждни източници, за да осигури стабилни доставки и да избегне енергийни кризи, подчерта министър Станков. По неговите думи, разширяването на капацитета за прием, съхранение и пренос на втечнен природен газ е ключово, тъй като предоставя по-широко географско и търговско разнообразяване на доставките. 80 процента от компресорните станции в региона се намират на територията на България, а това ни осигурява ключова роля при гарантирането на доставките, подчерта енергийният министър.

Подчертан силен интерес към развитието на енергийния сектор в България бе проявен от министъра на вътрешните работи на САЩ Дъг Бъргъм по време на разговора му с българския енергиен министър. Жечо Станков запозна своя събеседник с приоритетите на правителството в енергетиката, в това число - проектите за изграждане на нови ядрени реактори в страната и интереса ни към технологиите за малки модулни реактори. Дъг Бъргъм, който е бивш губернатор на Северна Дакота, изрази пред министър Станков удовлетворението си от подписания между БЕХ ЕАД и Университета в Северна Дакота Меморандум за разбирателство, който предвижда разработването на целеви научноизследователски програми за внедряване на съвременни технологии за преработка на редкоземни елементи.

Доставките на втечнен природен газ от САЩ бяха друга тема на разговора между Дъг Бъргъм и Жечо Станков. По идея на българската страна и в съответствие с перспективите на САЩ за развитие на енергийната инфраструктура, се обсъжда възможността за агрегиране на доставките за целия регион.

Предстои с нарочно роуд шоу да бъдат представени проектите за изграждане на четири нови ПАВЕЦ в страната, стана ясно още от думите на министър Станков. По неговите думи за реализацията им ще бъде търсено публично-частно партньорство.

В гръцката столица министър Станков разговаря и с мениджмънта на Synthos Green Energy – полска компания, специализирана в развитието и внедряването на беземисионни технологии за енергетиката, производството на електроенергия от ВЕИ и малките модулни реактори. Министър Станков информира своите събеседници за интереса на България към тези технологии. За развитие на ядрената енергетика в страната проучваме възможностите за привличане на компании, които разработват малки модулни реактори. С моя колега от САЩ Крис Райт подписахме документ, който отваря широки възможности за сътрудничество в тази област, подчерта министър Станков. Представителите на Synthos Green Еnergy потвърдиха интереса си към участие в бъдещи ядрени проекти в България.

По време на министерската среща министър Станков предложи България да бъде домакин на следващия форум на P-TEC догодина, едно от най-големите енергийни събития между Европа и САЩ.