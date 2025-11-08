Новини
България »
Министър Станков от Атина: Това е нашият принос към енергийната сигурност на Европа

Министър Станков от Атина: Това е нашият принос към енергийната сигурност на Европа

8 Ноември, 2025 09:40 770 15

  • атина-
  • жечо станков-
  • енергийна сигурност

България предлага агрегирани доставки на американски втечнен природен газ за региона

Министър Станков от Атина: Това е нашият принос към енергийната сигурност на Европа - 1
Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

За България свързаността, диверсификацията и сигурността на енергийните доставки са основни приоритети. Ние сме надежден и активен партньор в изграждането на силна, модерна и устойчива европейска енергийна система. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков в Атина по време на Шестата среща на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC).

Министър Станков подчерта, че усилията за ускоряване на прехода към нисковъглеродна и сигурна икономика изискват по-висока степен на инфраструктурна свързаност, регионална координация и единни пазарни механизми в Централна и Югоизточна Европа.

Той открои стратегическата роля на международните газови проекти, с които страната ни е активно ангажирана. Сред тях Южният газов коридор – ключов за диверсификацията на източниците към Европа, както и Вертикалният газов коридор – инициатива, която разширява маршрутите за природен газ и повишава енергийната сигурност. Украйна и Молдова трябва да бъдат част от инициативата, това ще повиши сигурността на доставките в целия регион, подчерта министър Станков.

Станков изтъкна и значимостта на българско-американското сътрудничество в областта на високите технологии и ядрената енергетика. Изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с технология AP1000 на Westinghouse превръща България в първата европейска държава, внедряваща този иновативен и безопасен дизайн. Задълбоченото партньорство с Министерството на енергетиката на САЩ в развитието на малки модулни реактори и Меморандумът между Университета на Северна Дакота и БЕХ за проучване на редкоземни елементи с ключово значение за енергийния преход и високотехнологичната индустрия също бяха откроени като отлични примери за разрастващото се партньорство.

С развитието на нови ядрени мощности България ще затвърди ролята си на доставчик на достъпна, надеждна и чиста енергия в региона, заяви министър Станков. Той подчерта също, че Министерството на енергетиката ще продължи да работи активно за укрепване на регионалната енергийна инфраструктура, разширяване на стратегическите партньорства и ускоряване на модернизацията на енергийния сектор в полза на европейските граждани и икономики.

В рамките на форума министър Станков участва и в среща, посветена на напредъка по Вертикалния газов коридор, ръководена от министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт и министъра на вътрешните работи Дъг Бъргъм. На срещата бе отчетен значителния напредък на България, която е водеща държава в реализацията на проекта и която първа започна конкретни строителни и технически дейности за изграждането на ключови инфраструктурни участъци. Беше подчертано, че развитието на коридора укрепва европейската енергийна сигурност, намалява зависимостта от руски природен газ и отваря възможности за нови доставки на втечнен природен газ към европейски партньори.

В контекста на преходния период ролята на втечнения природен газ е особено важна. Въпреки приоритета върху чистата енергия, ЕС все още се нуждае от надеждни източници, за да осигури стабилни доставки и да избегне енергийни кризи, подчерта министър Станков. По неговите думи, разширяването на капацитета за прием, съхранение и пренос на втечнен природен газ е ключово, тъй като предоставя по-широко географско и търговско разнообразяване на доставките. 80 процента от компресорните станции в региона се намират на територията на България, а това ни осигурява ключова роля при гарантирането на доставките, подчерта енергийният министър.

Подчертан силен интерес към развитието на енергийния сектор в България бе проявен от министъра на вътрешните работи на САЩ Дъг Бъргъм по време на разговора му с българския енергиен министър. Жечо Станков запозна своя събеседник с приоритетите на правителството в енергетиката, в това число - проектите за изграждане на нови ядрени реактори в страната и интереса ни към технологиите за малки модулни реактори. Дъг Бъргъм, който е бивш губернатор на Северна Дакота, изрази пред министър Станков удовлетворението си от подписания между БЕХ ЕАД и Университета в Северна Дакота Меморандум за разбирателство, който предвижда разработването на целеви научноизследователски програми за внедряване на съвременни технологии за преработка на редкоземни елементи.

Доставките на втечнен природен газ от САЩ бяха друга тема на разговора между Дъг Бъргъм и Жечо Станков. По идея на българската страна и в съответствие с перспективите на САЩ за развитие на енергийната инфраструктура, се обсъжда възможността за агрегиране на доставките за целия регион.

Предстои с нарочно роуд шоу да бъдат представени проектите за изграждане на четири нови ПАВЕЦ в страната, стана ясно още от думите на министър Станков. По неговите думи за реализацията им ще бъде търсено публично-частно партньорство.

В гръцката столица министър Станков разговаря и с мениджмънта на Synthos Green Energy – полска компания, специализирана в развитието и внедряването на беземисионни технологии за енергетиката, производството на електроенергия от ВЕИ и малките модулни реактори. Министър Станков информира своите събеседници за интереса на България към тези технологии. За развитие на ядрената енергетика в страната проучваме възможностите за привличане на компании, които разработват малки модулни реактори. С моя колега от САЩ Крис Райт подписахме документ, който отваря широки възможности за сътрудничество в тази област, подчерта министър Станков. Представителите на Synthos Green Еnergy потвърдиха интереса си към участие в бъдещи ядрени проекти в България.

По време на министерската среща министър Станков предложи България да бъде домакин на следващия форум на P-TEC догодина, едно от най-големите енергийни събития между Европа и САЩ.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Бойко Борисов строи спешно Вертикален газопровод за Украйна от Гърция за 700 млн наши пари.И ще им опрости митата по 200 млн на година.

    Коментиран от #3, #5

    09:42 08.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    В Рила имаме запаси от Торий за хиляди години а позволяваме янките да си правят ядрени опити в България.

    09:44 08.11.2025

  • 3 1488

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    както направи с тръбата русия - сърбия ?

    09:44 08.11.2025

  • 4 гост

    5 2 Отговор
    Министър Станков в позата на надут пуяк и гулю-гулю - гулю в стила на измекярското правителство!

    Коментиран от #15

    09:52 08.11.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това "Вертикален газопровод" си е обикновен КУМИН❗

    09:56 08.11.2025

  • 6 Георгиева

    1 1 Отговор
    Чудя се дали Павела, Жечо, Делян и т. н. са прочели поне веднъж Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефта и нефтените продукти …Мнението на Слави и т. н. няма никакво значение! Поживем, увидем! Казват тези, на които Б. Б. нямал да даде е стотинка?! Кой се интересува от българските стотинки???

    09:57 08.11.2025

  • 7 Въхх,да му се невиди!!

    2 1 Отговор
    Голяма работа това енергийно министерство,подписи,договори с американците,голяма работа....А все още чакаме разрешение от САЩ за Лукойл.Умря ............,дето ги хвалеше,та почнаха сами.

    10:00 08.11.2025

  • 8 Фен

    3 1 Отговор
    Орбан Европа не го интересува. Той договори енергийната сигурност на Унгария. За нас, като няма кой, да помолим него?

    10:04 08.11.2025

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 1 Отговор
    НЯКАКЪВ ДОКУМЕНТ ПОДПИСАЛИ,КОЙТО ИМ ДАВАЛ ГОЛЕМИ ВЪЗМОЖНОСТИ.....
    ПО-УДОБНИ НА ЧУЖДОЗЕМЦИТЕ СА ГОЛЕМИТЕ ВИ НАДУПЕНИ ЗЕЙНАЛИ ЗАДНИЦИ....
    ЧУЖДОПОКЛОНИЦИ М Р Ъ С Н И.

    10:07 08.11.2025

  • 10 Мижитурка

    3 1 Отговор
    Жалък крадлив мафиот

    10:09 08.11.2025

  • 11 Хейт

    2 1 Отговор
    Хахаха! И тоя като Кирчо! Щял да доставя американски втечнен газ от другия край на планетата! Приказки от 1001 нощ!

    Коментиран от #13

    10:19 08.11.2025

  • 12 Край

    1 1 Отговор
    Със затварянето на половината АЕЦ Козлодуй., зарязването на АЕЦ Белене, отказването от Южен поток и сега прецакването на Нефтохим, България от енергиен юнак става енергийно джудже което ще внася енергия. Добре че поне Коста и Възраждане спасиха Мини Марица изток и ТЕЦовете.

    10:26 08.11.2025

  • 13 София не вярва на сълзи

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хейт":

    Разликата е че Министър Станков ще го направи. Свърши се с аба-бала. Блаблариста се утече. Скоро и пРезидента ще оваканти мястото.

    10:31 08.11.2025

  • 14 Инж1

    1 0 Отговор
    Ха-ха-ха!!! Вертикалният газов коридор и връзката с Гърция бяха блокирани от правителствата на ГРОБ!!!! Те построиха Путлерастки поток!!!! А сега са първи "европейци"!?!?!?

    10:39 08.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове