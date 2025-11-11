Новини
Започнаха ходовите изпитания на многофункционалния модулен патрулен кораб за ВМС

11 Ноември, 2025 15:49

На 17 юни 2022 г. в корабостроителницата на „МТГ - Делфин“ бе заложен килът на първия от двата многофункционални модулни патрулни кораба, който носи името „Храбри“

Снимки: МО
Светослава Ингилизова

В района на Варненския залив и определените райони в Черно море днес, 11 ноември, започнаха ходовите изпитания на първия от двата многофункционални модулни патрулни кораба за Военноморските сили (ВМС). Те са поредният етап от изпълнението на договора между Министерството на отбраната на Република България и германската корабостроителна компания „Naval Vessels Lurssen – NVL” за строеж на два нови бойни кораба за ВМС. След успешното провеждане на изпитанията, предстои корабът да бъде приет в състава на ВМС.

Символичното начало на строителството на кораба бе дадено на 3 декември 2021 г., когато, с официална церемония, бе сложено началото на разкрояването на стоманата. На 17 юни 2022 г. в корабостроителницата на „МТГ - Делфин“ бе заложен килът на първия от двата многофункционални модулни патрулни кораба, който носи името „Храбри“. На 4 август 2023 г. корабът беше снет от док и пуснат на вода. Успешно продължават и следващите етапи по окомплектоване с въоръжение и техника.

България
  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Трябва да купим на кредит самолетоносач от янките.

    15:51 11.11.2025

