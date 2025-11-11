Важните новини във ФАКТИ на 11.11.2025 г.

Ивайло Мирчев: България спешно трябва да поиска резервите си от гориво в чужбина

България няма 90-дневни запаси от горива, защото част от фирмите, свързани с Делян Пеевски, заобикалят задължението си да осигуряват горива в запаси за такъв срок. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в своя публикация във Facebook.

Шулева: Ако разходите продължат да растат и се финансират чрез дългове, България може да последва румънския сценарий

Проектобюджетът за 2026 г., предложен от властта, залага философия на разходи без достатъчна фискална дисциплина. Това заяви бившият икономически и социален министър Лидия Шулева в интервю за предаването „Лицев лице след bTV Новините“.

Никола Стоянов: Това, което виждаме в действията на правителството за „Лукойл”, е забавяне. Има доста смущаващи неща

Това, което виждаме в действията на правителството за „Лукойл”, е забавяне. Прокламирано беше, че това е, за да се копира германския вариант, който даде възможност да поискат дерогация. От 2023 г. има законодателство за особения управител, който може да поеме управлението на „Лукойл”. Очаквах това да стане на 2-3 ден. Това заяви бившият министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов в предаването „Още от деня” по БНТ, цитиран от novini.bg.

Пламен Димитров за Бюджет 2026: Най-невъзможният вариант е да вдигнем ДДС на 22%. Значи да вдигнем инфлацията веднага

Бюджет 2026 е възможен като най-балансиран и компромисен вариант, който да балансира разходите в рамките на 3% дефицит. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в „Интервюто в Новините NOVA“ след среща в централата на ГЕРБ. Според него крайните варианти за намиране на допълнителни приходи, като вдигане на ДДС или на данък печалба, са невъзможни съответно за гражданите и за бизнеса.

Кънчо Стойчев: Държавата се е засилила към тежък социален сблъсък, решили са и ще си гласуват бюджета, не искат диалог

Не е балансиращ проектът за бюджет за 2026 г., а е същият като тази година - лош. Сходството е, че са нереалистични в приходната си част, каза в интервю пред БНР социологът Кънчо Стойчев, зам.-председател на АИКБ, отговарящ за малкия и среден бизнес. "Този бюджет само утежнява ситуацията на България и е още по-страшен, защото се пипат данъците. Пипане на данъци по неразумен начин доведе до тежък отлив от България, второто е, че миналогодишният дълг, прогнозен около 8 млрд. лв., вече е надминат, говорим за 10 млрд. лв. Прогнозата, че България ще затъва дългово с бюджета за 2026 г., вече е факт", коментира Стойчев.

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил кучето Мая в столичния квартал "Разсадника"

Вълна от обществено недоволство след смъртта на 14-годишното куче Мая, прегазено в столичния квартал "Разсадника", доведе до отстраняването от длъжност на 29-годишния шофьор д-р Ненад Цоневски. От Военномедицинска академия (ВМА), където той работи, официално обявиха, че няма да упражнява служебна дейност до приключване на разследването. От лечебното заведение подчертаха, че оказват пълно съдействие на компетентните органи, но могат да се произнесат само за професионалните, не и за личните качества на служителя си и не толерират прояви на агресия.

Иван Таков: След по-малко от три седмици „Изгрев”, „Подуяне” и „Слатина” ще са в положението на „Красно село” и „Люлин”

В „Люлин” и „Красно село” контейнерите преливат, това очаква цяла София. Това предупреди в ефира на „Денят на живо” по NovaNews Иван Таков, председател на групата общински съветници на БСП.

Румен Радев наложи вето на промени в Закона за отбраната

Държавният глава Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 30 октомври Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили, съобщават от пресцентъра на президентството, цитирани от Нова телевизия.

Цветлин Йовчев: Ако този особен управител на "Лукойл" допусне грешки, държавата после може да плаща на арбитражи

Темата за "Лукойл" има няколко аспекта. Притеснителното във фигурата на особения управител е, че неговите решения не подлежат на административен и съдебен контрол в България. Това означава, че ако този човек допусне грешки, държавата после може да плаща на арбитражи. Аз се боя също така, че експертите на ДАНС не са на нужното ниво да дадат една външноикономическа оценка за евентуален купувач на "Лукойл". Това не е тяхна работа. ДАНС няма ресурсите да разследва евентуална компания купувач, която е извън България.

Проф. Атанас Семов: Преходът свърши много отдавна. Сега е безпътица

„Преходът свърши много отдавна и ми се иска да спрем да използваме тази доста недъгава дума. Той свърши в най-добрия случай през 2007 г., когато България стана член на ЕС. За никакъв преход към нищо след това не можем да говорим“, каза в „Лице в лице“ конституционният съдия проф. Атанас Семов.

Надежда Йорданова: Приетите текстове за „Лукойл“ са прибързани, недобре обмислени и създават сериозни правни рискове

Бившият министър на правосъдието и депутат от ПП–ДБ Надежда Йорданова определи приетите миналата седмица промени в закона, свързани с управлението на нефтената рафинерия на „Лукойл“ в Бургас, като „прибързани, недобре обмислени и създаващи сериозни правни рискове“.

Проф. Костадин Ангелов: Амбицията ни е да края на тази година Бюджет 2026 да бъде приет

Имаме амбицията бюджетът да бъде приет до края на тази календарна година. Това каза пред журналисти проф. Костадин Ангелов, председател на парламентарната комисия по здравеопазването, след нейно заседание, предават от БТА.

Николай Попов: Убиецът на Сияна я остави да умре, както оставиха и кучето Мая

Николай Попов - бащата на 12-годишната Сияна, която загина при тежка катастрофа, отправи емоционален призив към всички българи да се обединят в битката срещу безнаказаността и корупцията в съдебната система.

Дилов и вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка обсъдиха възможностите за финансиране на български компании

Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов проведе среща с вицепрезидента на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Робърт де Гроот. Двамата обсъдиха възможностите за финансиране на проекти и инициативи на българските малки и средни компании. В нея участва и заместник-министър Дончо Барбалов.

Караджов: Напредъкът по изграждането на жп възел Пловдив е 85%

Това е един от най-сложните и стратегически проекти в железопътния сектор у нас. С него Пловдив получава модерна инфраструктура, изцяло съобразена с европейските стандарти за безопасност и оперативна съвместимост. Железопътният възел Пловдив е ключова пресечна точка, през която преминават над 100 влака всеки ден, което го прави критичен за националната мрежа. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на инспекция на проекта за развитие на железопътен възел Пловдив.

Проф. Костадин Ангелов: Целта ни е да защитим интереса на българите от възможни проблеми с доставката на горива

Целта ни е да защитим интереса на българските граждани от възможни проблеми с доставката на горива. Това каза пред журналисти проф. Костадин Ангелов от парламентарната група на ГЕРБ-СДС в отговор на въпрос за позицията на ГЕРБ-СДС след приемането на законопроекта, с който се разширяват правомощията на особения представител за „Лукойл“. Проф. Ангелов коментира темата след заседание на парламентарната комисия по здравеопазване, предават от БТА.

Карлос Контрера: Брюксел спира парите, защото управляващите спряха държавата

Европейската комисия (ЕК) спря 215 милиона евро от Плана за възстановяване и устойчивост, предназначени за България. Причината за блокираните средства е, че управляващата коалиция не е изпълнила ангажимента си за създаване на политически независима Комисия за борба с корупцията.

България получи второ плащане по Плана за възстановяване и устойчивост

България получи второ плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на 438,6 млн. евро. Това стана възможно след положителна оценка от страна на Европейската комисия. Страната ни изпълни 58 от общо 59 етапни цели. Сред тях са ключови реформи в областта на образованието, енергетиката, борбата с прането на пари, законодателството за обществени поръчки, върховенство на правото, подобряване на бизнес средата и др.

Бойко Борисов за Бюджет 2026: На този етап не се предвиждат съществени промени в основните параметри на макрорамката

Социалната и осигурителна системи в страната трябва да работят устойчиво и предвидимо, без да бъдат подлагани на излишен натиск. Около този извод се обединихме по време на срещата ни днес с председателя на КНСБ Пламен Димитров и президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. По време на разговора обсъдихме и темата за промяна в осигурителните вноски, която е част от планираните стъпки през следващите години. Плавното покачване ще бъде разпределено между работодателите и работниците, така че да се запази балансът между двете страни.

Започнаха ходовите изпитания на многофункционалния модулен патрулен кораб за ВМС

В района на Варненския залив и определените райони в Черно море днес, 11 ноември, започнаха ходовите изпитания на първия от двата многофункционални модулни патрулни кораба за Военноморските сили (ВМС). Те са поредният етап от изпълнението на договора между Министерството на отбраната на Република България и германската корабостроителна компания „Naval Vessels Lurssen – NVL” за строеж на два нови бойни кораба за ВМС. След успешното провеждане на изпитанията, предстои корабът да бъде приет в състава на ВМС.

Свръхпроизводство срина цената на зелето до 30 стотинки

Свръхпроизводството на зеле тази година срина изкупната цена до 0,30 лева за килограм, което е с около 0,15 лева под себестойността му. В същото време в търговските вериги същият зеленчук достига цени до 1,29 лева. За това алармира производителят Иван Кабуров от село Мало Конаре, Пазарджишко, който е и заместник-председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП).

Правителството ускорява изграждането на четирилентов път Асеновград- Смолян

Изграждането на скоростен път от Асеновград до Смолян и подобряването на транспортната достъпност на населените места в района на Родопите беше във фокуса на работното съвещание на министър-председателя Росен Желязков с председателя на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков и народните представители от Смолян Красимир Събев и Халил Летифов.

Обвиненият за катастрофата със загинал французин: Пишех SMS и явно съм отпуснал крака си върху газта

Софийската градска прокуратура е внесла протест срещу решението на Софийския градски съд да признае за невинни бившите полицаи Любка Гечева и Георги Малински, обвинени във вземане на подкуп за ескорт на Димитър Любенов преди тежката катастрофа на Околовръстното шосе на София през 2022 г. При нея загина френски гражданин.

КС образува дела за промените в Закона за СРС и Закона за ДАР

Конституционният съд образува конституционно дело №16/2025 г. по искане на 53-ма народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на измененията на чл. 19 в, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Закона за специалните разузнавателни средства, приети от Народното събрание на 10 октомври 2025 г., повторно приети на 30 октомври 2025 г. и обнародвани в бр. №94 от 4 ноември 2025 г. на Държавен вестник.

Нападнаха и раниха с нож мъж в заложна къща в Тетевен, има задържан

Полицията в Тетевен е задържала 45-годишен мъж, който е нападнал с нож служител на заложна къща в града при опит да открадне пари.