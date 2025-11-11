„Възраждане“ предлага парламентът да изслуша здравния и социалния министри, и експерти

Парламентарната група на „Възраждане“ внесе предложения в програмата на Народното събрание за предстоящите пленарни заседания тази седмица. Те предвиждат провеждането на изслушвания на представители на изпълнителната власт по два изключително значими въпроса от дневния ред на обществото – здравеопазването и социалната политика.

На основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, „Възраждане“ предлага в сряда да се проведе изслушване на министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, изпълнителния директор на Здравна инвестиционна компания г-жа Десислава Малинова и проф. д-р Иван Литвиненко, председател на подалия оставка Обществен съвет за изграждане на Национална детска болница.

Изслушването е по повод подадената оставка на Обществения съвет за изграждане на Националната детска болница, както и необходимостта от публично изясняване на причините за това и бъдещите действия по реализацията на проекта, който е от стратегическо значение за здравето на българските деца.

„Възраждане“ предлага този въпрос да бъде включен като първа точка от дневния ред на парламента в сряда, 12 ноември 2025 г.

„Възраждане“ предлага Народното събрание да проведе и изслушване на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. То е във връзка с предложението на правителството за увеличение с 2% на пенсионните осигуровки за трудещите се български граждани от 1 януари 2026 г.

„Необходимостта от това изслушване се мотивира от острите негативни реакции от страна на работодателските организации и работещите български граждани“, се посочва в предложението на „Възраждане“.

Групата предлага тази точка да бъде включена като първа за четвъртък, 13 ноември 2025 г., в програмата за работа на Народното събрание за периода 12–14 ноември 2025 г.