Депутатите ще разгледат три законопроекта по ПВУ

Парламентът да обсъди днес на второ четене промени в Закона за енергийната ефективност, предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица, писа БТА.
Измененията са внесени от Павела Митова ("Има такъв народ"), Драгомир Стойнев ("БСП-Обединена левица"), Делян Добрев (ГЕРБ-СДС) и Станислав Анастасов ("ДПС-Ново начало") и бяха приети на първо четене на 31 октомври т.г.
С промените се създава Национален декарбонизационен фонд чрез преобразуване на Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници". Предвижда се Националният фонд за декарбонизация да бъде основна финансова структура в подкрепата на сградния фонд в България.
В проектопрограмата на парламента е второто четене на промени в Закона за здравното осигуряване и в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Предвижда се тази седмица депутатите да разгледат на първо четене и четири други законопроекта за изменение на НПК, внесени от депутати от опозицията.
Първа точка за четвъртък се предлага да бъде първото четене на два законопроекта за изменение на Закона за опазване на околната среда. Единият е внесен от Костадин Костадинов ("Възраждане") и група народни представители, а вторият - от Николай Нанков (ГЕРБ-СДС) и група народни представители. В програмата е също продължението на първото четене на изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи, както и първото четене на промени в Закона за Националната служба за охрана и в Кодекса на труда.
Като първа точка в петък е предвиден блицконтрол с участието на премиера и вицепремиерите, който трябваше да се състои миналия петък, но беше отложен. След това ще има редовен парламентарен контрол.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
07:11 12.11.2025
2 Някой
07:12 12.11.2025
3 Наивник на средна възраст
07:13 12.11.2025
4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е ПОД САНКЦИИТЕ ЗА ГОТИВО❗❗❗
Защо Бо Бо и Ду По не са при ТръмПича за да искат де-рогация❗
А да единия обяви, че е приятел на неговия враг,
а другия е с магнитна гривна❗
Коментиран от #17
07:15 12.11.2025
5 ЧИЧО
07:15 12.11.2025
6 Къде ми е култовата снимка?!
07:16 12.11.2025
7 Ще го приемат
Коментиран от #9
07:20 12.11.2025
8 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Абе фондове да има едни наши хора да ги управляват и да се дере стадото с кинти.
07:22 12.11.2025
9 Зависи,как им е наредил - ...
До коментар #7 от "Ще го приемат":...Шиши...!
Коментиран от #13
07:22 12.11.2025
10 КОФТИ БУЛГАРИШ
БУЛГАРИШ ПАРЛАМЕНТА ???
ТИЯ С ПОМОЩНИЯ ПЕРСОНАЛ СА КЪМ 300 ЧОВЕКА ПО СРЕДНО ЕЗРТО 7000 ЛЕВА ЗАПЛАТИ ВСЕКИ МЕСЕЦ ПЛЮС ОТДЕЛНО ТОПЛО ВОДА КОЛИ БРНЗИН ОХРАНА ЯКО ИЗТОЧВАТ БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ТОВА НЯМА ПАРИ И ДАВАТ НИДКИ МАЙЧИНСКИ ПЕНСИИКИ,ДЕТСКИ И Т. Н. ПО ДОБРА ДА Е ПРЕЗИДЕНСКА ДЪРЖАВА И ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.
07:24 12.11.2025
11 име
07:27 12.11.2025
12 Гост
07:27 12.11.2025
13 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид
До коментар #9 от "Зависи,как им е наредил - ...":С "грижа" за хората ! Така работим денонощно с Ментата, Анастас и останалите дерибеи !
07:31 12.11.2025
14 Експерти предупредиха
Криза с горива предстои. Какви са тези повишени разходни и приходни средства, не е ясно. Затъваме в долгови спирали и лихви по заеми. Предстоят икономическа, финансова, енергийни кризи.
Полша намали цени ток с 30%.
За Унгария няма да важат санкции.
Само декарбонизация ни липсва, още милиарди във фондове. В превод предстои увеличение цени ток.
Коментиран от #15, #16
07:31 12.11.2025
15 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #14 от "Експерти предупредиха":Заради теб ли смениха заглавието😗
07:39 12.11.2025
16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #14 от "Експерти предупредиха":..... и ще станем СЪДЛЪЖНИЦИ на Франция ❗
ЕЦБ обсъжда план за страните от еврозоната да поемат част от дълговете на франсетата❗
07:42 12.11.2025
17 Защото партньор и васал
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":са различни неща.
Коментиран от #18
07:44 12.11.2025
18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #17 от "Защото партньор и васал":Ама то нашите не са и васали, а от новите джендърсирачета с две мащехи❗
07:47 12.11.2025
19 По ПВУ
Няма експерт, който да не е притеснен от "бюджетният оптимизъм" на БСП, ИТН, ГЕРБ и ДПС.
Асен Василев обяснява, как без повишаване осигуровки и данъци, може да се състави бюджетът.
Засега НС не въвежда борса ток за домакинства, но това условие вече е подписано по ПВУ за потребителите, а предстоят много кризи от санкции, мита към ЕС, въвеждане евро, падане праг банки резерв, Лукойл и др.
"Живеем в "интересни времена".
07:52 12.11.2025