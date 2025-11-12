Новини
България »
Депутатите ще разгледат три законопроекта по ПВУ

Депутатите ще разгледат три законопроекта по ПВУ

12 Ноември, 2025 07:04 1 001 19

  • парламент-
  • депутати-
  • закони

Първа точка за четвъртък се предлага да бъде първото четене на два законопроекта за изменение на Закона за опазване на околната среда

Депутатите ще разгледат три законопроекта по ПВУ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът да обсъди днес на второ четене промени в Закона за енергийната ефективност, предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица, писа БТА.

Измененията са внесени от Павела Митова ("Има такъв народ"), Драгомир Стойнев ("БСП-Обединена левица"), Делян Добрев (ГЕРБ-СДС) и Станислав Анастасов ("ДПС-Ново начало") и бяха приети на първо четене на 31 октомври т.г.

С промените се създава Национален декарбонизационен фонд чрез преобразуване на Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници". Предвижда се Националният фонд за декарбонизация да бъде основна финансова структура в подкрепата на сградния фонд в България.

В проектопрограмата на парламента е второто четене на промени в Закона за здравното осигуряване и в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Предвижда се тази седмица депутатите да разгледат на първо четене и четири други законопроекта за изменение на НПК, внесени от депутати от опозицията.

Първа точка за четвъртък се предлага да бъде първото четене на два законопроекта за изменение на Закона за опазване на околната среда. Единият е внесен от Костадин Костадинов ("Възраждане") и група народни представители, а вторият - от Николай Нанков (ГЕРБ-СДС) и група народни представители. В програмата е също продължението на първото четене на изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи, както и първото четене на промени в Закона за Националната служба за охрана и в Кодекса на труда.

Като първа точка в петък е предвиден блицконтрол с участието на премиера и вицепремиерите, който трябваше да се състои миналия петък, но беше отложен. След това ще има редовен парламентарен контрол.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    13 0 Отговор
    Да обсъдят Изгрева на Слънцето, че късно изгрява и рано залязва❗

    07:11 12.11.2025

  • 2 Някой

    12 1 Отговор
    А, значи краденето досега не им стигна. Тези декарбонизационни фондове са едни големи схеми за крадене. От нищо нещо, но само за няколко човека.

    07:12 12.11.2025

  • 3 Наивник на средна възраст

    6 1 Отговор
    Най-добре ще да е обсъждането на оставките им....и назначаванто за управляващ президентът на Салвадор,или временен управител от Китай,та да изчистят бунището...

    07:13 12.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 0 Отговор
    А ще обсъдят ли
    ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е ПОД САНКЦИИТЕ ЗА ГОТИВО❗❗❗
    Защо Бо Бо и Ду По не са при ТръмПича за да искат де-рогация❗

    А да единия обяви, че е приятел на неговия враг,
    а другия е с магнитна гривна❗

    Коментиран от #17

    07:15 12.11.2025

  • 5 ЧИЧО

    7 0 Отговор
    За какво ги приемат тия Закони, като те богоизбраните не спазват нищо!

    07:15 12.11.2025

  • 6 Къде ми е култовата снимка?!

    5 0 Отговор
    На оня,почесващият се депутат, по голата празна тиква...

    07:16 12.11.2025

  • 7 Ще го приемат

    5 0 Отговор
    Ли за 23 секунди и него?

    Коментиран от #9

    07:20 12.11.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор
    А кога фонд за изгряването на слънцето,фонд за дъждовното време,фонд за сутрешният студ и водопадите.

    Абе фондове да има едни наши хора да ги управляват и да се дере стадото с кинти.

    07:22 12.11.2025

  • 9 Зависи,как им е наредил - ...

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ще го приемат":

    ...Шиши...!

    Коментиран от #13

    07:22 12.11.2025

  • 10 КОФТИ БУЛГАРИШ

    1 0 Отговор
    ТИЯ ДЕТО ЩЯХА ДА ИЗЧЕГЪРТВАТ УШ И ЩЯХА ДА НАМАЛЯВАТ БРОЙКАТА ОГРАНИЧЕНО ДЕПУТАТСТВАНЕ И ТЕ ЛИ СА В
    БУЛГАРИШ ПАРЛАМЕНТА ???
    ТИЯ С ПОМОЩНИЯ ПЕРСОНАЛ СА КЪМ 300 ЧОВЕКА ПО СРЕДНО ЕЗРТО 7000 ЛЕВА ЗАПЛАТИ ВСЕКИ МЕСЕЦ ПЛЮС ОТДЕЛНО ТОПЛО ВОДА КОЛИ БРНЗИН ОХРАНА ЯКО ИЗТОЧВАТ БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ТОВА НЯМА ПАРИ И ДАВАТ НИДКИ МАЙЧИНСКИ ПЕНСИИКИ,ДЕТСКИ И Т. Н. ПО ДОБРА ДА Е ПРЕЗИДЕНСКА ДЪРЖАВА И ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

    07:24 12.11.2025

  • 11 име

    3 1 Отговор
    Вместо да пишете глупости, да бяхте публикували интервюто от Понеделник вечер на Румен Овчаров при Васил Василев, предаването "Не се страхувай" Човека каза че ние квотите за намаляне на емисиите и изисквания колко процента тока е от ВЕИ, ги преизпълняваме отдавна, ама няма управляващи да поискат от ЕССР ТЕЦовете ни да си работят. А вместо това, плащаме въглеродните емисии на американските ТЕЦове, щото по договор им гарантираме 15% печалба и до сега сме им наляли 11милиарда евро. Благодарение на драгалевския тъмен субект и крадеца от Банкя

    07:27 12.11.2025

  • 12 Гост

    2 0 Отговор
    Шайка престъпници и криминали

    07:27 12.11.2025

  • 13 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Зависи,как им е наредил - ...":

    С "грижа" за хората ! Така работим денонощно с Ментата, Анастас и останалите дерибеи !

    07:31 12.11.2025

  • 14 Експерти предупредиха

    2 0 Отговор
    Разходите по въвеждане на евро са около 6 милиарда лева. С премахване на Валутен Борд и Лев, сме задължени да плащаме за фондове, които с лев не плащахме. Фирмите вече предупреждават за SAF-T и др. изисквания към малък и среден бизнес, земеделци. Бюджетът за 2026 е катастрофален, в някои сектори за 6 години бюджетни заплати се увеличават с 155%. От 202 до 2025 100%. От 2026 55%. НЗОК бюджет се увеличава с нови 800 милиона, плюс доплащане от пациенти 50-60% стигаме 17 милиарда лева за НЗОК, надминахме Германия като съотношениe МРЗ спрямо процент вноски. Увеличават се бюджетни заплати за 2026 г. с по 18% и 14%, заплати по 9000 и 24 000 лева, нереформирани сектори. Освобождовот се 14 милиарда от праг банки, които ще предизвикат ощ инфлация и повишени цени. Дългови спирали само за 25 и 26 над 40 милиарда лева, които отиват за бюджетни заплати.
    Криза с горива предстои. Какви са тези повишени разходни и приходни средства, не е ясно. Затъваме в долгови спирали и лихви по заеми. Предстоят икономическа, финансова, енергийни кризи.
    Полша намали цени ток с 30%.
    За Унгария няма да важат санкции.
    Само декарбонизация ни липсва, още милиарди във фондове. В превод предстои увеличение цени ток.

    Коментиран от #15, #16

    07:31 12.11.2025

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Експерти предупредиха":

    Заради теб ли смениха заглавието😗

    07:39 12.11.2025

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Експерти предупредиха":

    ..... и ще станем СЪДЛЪЖНИЦИ на Франция ❗
    ЕЦБ обсъжда план за страните от еврозоната да поемат част от дълговете на франсетата❗

    07:42 12.11.2025

  • 17 Защото партньор и васал

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    са различни неща.

    Коментиран от #18

    07:44 12.11.2025

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Защото партньор и васал":

    Ама то нашите не са и васали, а от новите джендърсирачета с две мащехи❗

    07:47 12.11.2025

  • 19 По ПВУ

    0 1 Отговор
    има доста обезпокоителни ангажименти в анексите, с малки буквички. Например борса ток за потребители. Препоръчвам интервютата на Людмила Елкова в Пари, Асен Василв пресконференция НС и пред Дарик, Румен Овчаров последно интервю, Стефан Антонов, Велев АИКБ, Стефчо Станев, Стоян Панчев, Симеон Дянков.
    Няма експерт, който да не е притеснен от "бюджетният оптимизъм" на БСП, ИТН, ГЕРБ и ДПС.
    Асен Василев обяснява, как без повишаване осигуровки и данъци, може да се състави бюджетът.
    Засега НС не въвежда борса ток за домакинства, но това условие вече е подписано по ПВУ за потребителите, а предстоят много кризи от санкции, мита към ЕС, въвеждане евро, падане праг банки резерв, Лукойл и др.
    "Живеем в "интересни времена".

    07:52 12.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове