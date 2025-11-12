На протест заедно излизат от "Бъдеще в България" и "Правосъдие за всеки"

Пред Съдебната палата тази вечер се очаква да се проведе пореден протест на гражданската инициатива "Правосъдие за всеки" срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Това съобщи БНР.

Към акцията този път се присъединят и младите лекари и медици от инициативата "Бъдеще в България", както и членовете на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница, който подаде оставка, уточняват организаторите.

Междувременно в Народното събрание се очаква от "Възраждане" да поискат изслушване на здравния министър Силви Кирилов заради оставката на Обществения съвет за строежа на Детската болница.