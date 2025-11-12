Новини
България »
На протест заедно излизат от "Бъдеще в България" и "Правосъдие за всеки"

На протест заедно излизат от "Бъдеще в България" и "Правосъдие за всеки"

12 Ноември, 2025 07:38 474 8

  • съдебна система-
  • съдебна власт-
  • протест

Междувременно в Народното събрание се очаква от "Възраждане" да поискат изслушване на здравния министър Силви Кирилов заради оставката на Обществения съвет за строежа на Детската болница

На протест заедно излизат от "Бъдеще в България" и "Правосъдие за всеки" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пред Съдебната палата тази вечер се очаква да се проведе пореден протест на гражданската инициатива "Правосъдие за всеки" срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Това съобщи БНР.

Към акцията този път се присъединят и младите лекари и медици от инициативата "Бъдеще в България", както и членовете на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница, който подаде оставка, уточняват организаторите.

Междувременно в Народното събрание се очаква от "Възраждане" да поискат изслушване на здравния министър Силви Кирилов заради оставката на Обществения съвет за строежа на Детската болница.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 коментар

    1 0 Отговор
    сбръкали сте годината
    вече не е 2021 г .
    а що не сте поканили основния неблагодарен грантажия от боец

    За да му спаси живота, Бою циганина
    му прати вертолiт до Видин

    07:42 12.11.2025

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Не ги знам тези, но понеже подавам сигнали за престъпници съседи, единствената работа на прокуратурата е как да не работи! Става дума дори където на звукови записи има за: самоубийство; наричани убийци; продаващ наркотици, педофил, насилие и така нататък. Това прокуратурата не я интересува и не мога да ги накарам да ги прослушат и да ги получат. Последно питах с Калашников ли се оправя проблема и за какво е прокуратурата? Някакви там като нищо са ме намразили. За мен те са престъпници!

    Коментиран от #5

    07:45 12.11.2025

  • 3 Тия нагдедци

    5 0 Отговор
    В бели престилки, бъдещи убийци пак се присъединяват към чужд протест за да намажат пари, които не заслужават!
    Там ще цъфне и оня психар бащата, заради който един също баща и съпруг гние в ареста. Убиецът е дядката с буркана и алкохол в кръвта.

    07:49 12.11.2025

  • 4 Фен

    4 0 Отговор
    Милите соросоидченца! Верно вече са един файтон хора. Ама така е, като Тръмп им резна кинтите..

    07:52 12.11.2025

  • 5 От съседа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Не се крием, защо пишете анонимно?

    07:54 12.11.2025

  • 6 Хаха

    4 0 Отговор
    Кой журналист ще попита и ще каже как се финансират тези , а също и поръчковия борец, Методи Лалов който брой лайковете във Фейсбук???
    Как се финансирате? Бъдеще за България не беше ли на Елена Костова Соросова???

    07:54 12.11.2025

  • 7 Трол

    0 1 Отговор
    Протестиращите ще скандират "Тук не е Москва!".

    07:55 12.11.2025

  • 8 мнение

    2 0 Отговор
    Доверието в правосъдната ни система клони към нула. Преди години вдигнаха заплатите на магистратите, за да са ефективни и неподкупни. Сега е време да бъдат намалени в нормалните граници. Какви са тези заплати от по 20 х. лева - това е ненормално на общия фон на стандарта на хората. Който е магистрат по призвание ще продължава да работи, а който е влязъл в системата заради парите ще я напусне. Така системата ще се освободи от плявата.

    07:57 12.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове