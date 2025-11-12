На протест заедно излизат от "Бъдеще в България" и "Правосъдие за всеки"

Пред Съдебната палата тази вечер се очаква да се проведе пореден протест на гражданската инициатива "Правосъдие за всеки" срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.
Това съобщи БНР.
Към акцията този път се присъединят и младите лекари и медици от инициативата "Бъдеще в България", както и членовете на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница, който подаде оставка, уточняват организаторите.
Междувременно в Народното събрание се очаква от "Възраждане" да поискат изслушване на здравния министър Силви Кирилов заради оставката на Обществения съвет за строежа на Детската болница.
вече не е 2021 г .
а що не сте поканили основния неблагодарен грантажия от боец
За да му спаси живота, Бою циганина
му прати вертолiт до Видин
07:42 12.11.2025
2 Някой
Коментиран от #5
07:45 12.11.2025
3 Тия нагдедци
Там ще цъфне и оня психар бащата, заради който един също баща и съпруг гние в ареста. Убиецът е дядката с буркана и алкохол в кръвта.
07:49 12.11.2025
4 Фен
07:52 12.11.2025
5 От съседа
До коментар #2 от "Някой":Не се крием, защо пишете анонимно?
07:54 12.11.2025
6 Хаха
Как се финансирате? Бъдеще за България не беше ли на Елена Костова Соросова???
07:54 12.11.2025
7 Трол
07:55 12.11.2025
8 мнение
07:57 12.11.2025