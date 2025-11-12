Новини
БАН отчете екстремна магнитна буря над България

12 Ноември, 2025 15:07 425 1

Обсерваторията в Панагюрище отчете силни смущения в земното магнитно поле

БАН отчете екстремна магнитна буря над България - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В Геомагнитната обсерватория - Панагюрище на Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките (БАН) бяха регистрирани стойности на екстремно силна магнитна буря в ранните часове на деня, каза за БТА доц. д-р Петя Трифонова - геофизик в НИГГГ-БАН.

Тя обясни, че „през тази нощ на територията на България е регистрирана магнитна буря с най-висок клас и това е резултат от канонадата от слънчеви изригвания през последните три дни".

„На 9, 10 и 11 ноември имаше три последователни изригвания на слънцето от най-висок клас. Слънчевият регион, който произведе тези изригвания в този момент, беше в геоефективна орбита и беше централно насочен точно към планетата Земя. Още тогава беше сигурно, че потокът от плазма, който е изригнал от слънцето, няма как да не уцели Земята и според неговите параметри - като плътност, скорост, той може да проникне или част от него да проникне в магнитосферата на Земята. Слънцето изригва и изпраща вълна от заредени частици - протони и електрони, които се сблъскват с магнитния щит на магнитосферата, които навлизат в атмосферата на Земята и формират магнитна буря. Това се е случило в ранните часове на тази нощ - навсякъде на Земята, но тази вълна не навлиза едновременно във всички точки на Земята и започва да се разпространява. На територията на нашата страна това се е случило през тази нощ. Смущенията са от най-висока степен и е достигнат К-индекс 9, което е максимумът и затова имаме екстремно силна магнитна буря от най-висок клас", обясни доц. Трифонова.

Тя отбеляза, че имаше три дни с последователни изригвания и се очаква по-късно тази вечер или утре магнитната буря да продължи. На въпрос дали може да се каже, че за тази година това е най-силната магнитна буря, доц. Петя Трифонова отговори, че „такъв индекс се достига за първи път през тази година - индекс 9 е максималният". През миналата година беше достигнат такъв индекс през май, когато бяха наблюдавани полярни сияния, припомни геофизикът от НИГГГ-БАН.

Тя обясни, че магнитните бури влияят на някои по-чувствителни хора, предизвиквайки при тях главоболие, ускорен пулс, аритмия, безпокойство или нарушения на съня.

От технологиите, най-уязвими от магнитните бури са спътниците, при които може да има прекъсване на връзката със Земята, нарушаване на управлението, могат и да пропаднат във височина заради по-високата плътност на атмосферата. Засягат се също телекомуникациите, ако магнитните бури продължат повече, може да се засегнат и електропреносните системи, електропроводите и трансформаторите, каза доц. Трифонова.

Силата на магнитните бури се определя със степени и се означава с т. нар. К-индекс. Степените на този индекс се изменят от 0 до 9. При стойности от 0 до 3, стълбчетата на индекса са оцветени в зелено (полето е спокойно), при 4 - в жълто (внимание!), има наблюдавани смущения на полето, а при стойности от 5 нагоре - в червено, регистрирана е буря.


