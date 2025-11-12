Новини
България »
Николай Василев: Ако бях министър или депутат, щях да гласувам против бюджета и да си подам оставката

Николай Василев: Ако бях министър или депутат, щях да гласувам против бюджета и да си подам оставката

12 Ноември, 2025 18:17 477 17

  • николай василев-
  • бюджет

Василев разкри и от къде идват парите за бонуси в администрацията. "Парите идват от това, че като има незаети щатове, а те са поне 10 000, всяка година, ведомствата не ги връщат на бюджета, а ги раздават на себе си

Николай Василев: Ако бях министър или депутат, щях да гласувам против бюджета и да си подам оставката - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вече е средата на ноември нямаме внесен бюджет. Не знаем дали и кога ще бъде внесен. Финансовото министерство продължава да е в перманентната бюджетна криза. Това каза Николай Василев, бивш вицепремиер, в предаването "Лице в лице" по бТВ.

Той разказа, че вчера финансовият министър е "бойкотирал" събитие на финансовия сектор. "Над 300 финансисти професионалисти заявиха, че 100% подкрепят влизането в еврозоната, но 0% от тях подкрепят сега предложения бюджет на дългове и дефицити. За мен в цялото общество никой не подкрепя този бюджет и всички са сащисани какво е това и защо", добави Василев.

Николай Василев изрази мнение, че бюджетът за следващата година не се подкрепя от нито една от парламентарните групи на мнозинството. "Той ще бъде гласуван, но в частни разговори не съм срещнал депутат, който дори лекичко да харесва този бюджет. Има мълчание и отсъствие. Има дълбоко разочарование и изненада от това, което се случва", каза още той. И допълни: Ако бях министър или депутат в тази ситуация, щях да гласувам против и да си подам оставката.

Василев разкри и от къде идват парите за бонуси в администрацията. "Парите идват от това, че като има незаети щатове, а те са поне 10 000, всяка година, ведомствата не ги връщат на бюджета, а ги раздават на себе си. Също така намират начин други средства, които не са изхарчени, да бъдат раздадени. Държавата е в режим на харчене на макс. Политиците смятат, че колкото повече се харчи - по-добре. Аз обаче смятам, че държавата трябва да мине в режим на максимално спестяване, а не харчене", посочи още той.

Според него еврозоната и Бюджет 2026 нямат нищо общо. Браво на това правителство, че след 15 години влязохме в еврозоната. Политиците могат да бъдат финасово безотгворни със или без еврозона. Сега искат да бъдат още по-финансово безотгворони. Но според мен нямат общо двете неща, поясни Василев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми ти беше.

    5 0 Отговор
    Сега стана разумен.
    От умрял- хабер

    18:19 12.11.2025

  • 2 Простичко

    3 0 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    Коментиран от #8

    18:20 12.11.2025

  • 3 Гласувалите

    3 0 Отговор
    за този тъй наречен бюджет са абсолютни престъпни безродници . Гласове за и само за личната облага и далаверите и от техните гласове да зависи бъдещето на България и на българските граждани е меко казано престъпление !

    18:23 12.11.2025

  • 4 Дедо

    2 0 Отговор
    България върви към неминуем фалит до 5 години ,защото за да се задържи на власт Пеевски и Борисов, ще се теглят десетки милиарди евро дългове,които ще се раздават на техни фирми и на държавната администрация и полиция във вид на огромни заплати и бонуси , без никакви ама никакви съкращения.

    Коментиран от #7

    18:23 12.11.2025

  • 5 Хихи

    1 0 Отговор
    На малкия мук пак му се папка

    18:29 12.11.2025

  • 6 Даас

    0 0 Отговор
    Веднага се сещам за доктор Щросмайер от "Болница на края на града" и култовата му реплика, "Ако глупостта можеше да лети, Вие щяхте да отлетите като гълъбица". Смърфът винаги има мнение, но е по-добре да го пропуснем.

    18:29 12.11.2025

  • 7 И като рухне тази мафия

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дедо":

    Ще ги видиш къде и как ще се справят с живота тези хрантутници.
    Помни ми думите, дедо

    18:29 12.11.2025

  • 8 Въпроса ти виси във въздуха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Простичко":

    Кой да я разпусне тази администрация, като тя е избирател на герберо-пеевските крадци начело двамата Дебели и Охранени екземоляра.

    18:29 12.11.2025

  • 9 Тервел

    1 0 Отговор
    Най ме дразни как всички държавни служители и полицаи си трайкат мълчат и се ослушват лакомо за новите заплати, бонуси , ДМС -та и всякакви други привилегии които ги чакат през 2026г.,за наша сметка

    18:31 12.11.2025

  • 10 ИТН ПОБЕДА СЛАВИ ПРЕЗИДЕНТ

    1 1 Отговор
    Под статията за асен василев публикувах снимка от официалната страница на ИТН. Отначало беше одобрена но после премахната. Под коментар 18.
    Приятели,съмишленици! Мощната и стабилна про-Европейска коалиция ДПС -Пеевски -ИТН- ГЕРБ -БСП на лидерски съвет взе решение следващата година да издигне общ кандидат! Това е любимеца на народа- лидера на ИТН Станислав Тодоров Трифонов! След като г-н Трифонов бъде избран за президент с гласовете на 160 народни представители ще се гласува предложението и внесе в КС България да бъде трансформирана от парламентарна в президентска република. По подобие на САЩ и Русия. Моля който подкрепя това доброволците на ИТН ви очакват. Поздрави

    Коментиран от #12, #16

    18:31 12.11.2025

  • 11 Макс

    0 0 Отговор
    На теменужка всичката и работа е такава . Сигурно е загубила проектобюджета, подобно на енергийната карта .Как може бойко да се излага с такива кадри ?

    18:32 12.11.2025

  • 12 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "ИТН ПОБЕДА СЛАВИ ПРЕЗИДЕНТ":

    Достойния и честен Слави ще отвее и кандидата на шарлатаните и този на копейките като куцо пиле сламка още на 1- ви тур

    18:32 12.11.2025

  • 13 Ужасяващо и кошмарно за народа

    3 0 Отговор
    Снощи бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас. ЩЕ БЪДА ТАМ!!!

    Коментиран от #15

    18:34 12.11.2025

  • 14 Дориана

    1 0 Отговор
    Много ясно. Всички министри на Борисов са меко казано некадърни и некомпетентни. Асен Василев в прав текст каза, че този бюджет е некадърен и предложи той да помогне.Бюджета е направен във вреда за икономиката на страната защото е предизборен с вдигане на заплати на МВР , силовите структури и администрацията.с цел купуване и фалшифициране на изборите. Така, че Борисов ще предизвика икономически последици , икономически срив в България.

    18:35 12.11.2025

  • 15 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ужасяващо и кошмарно за народа":

    Търтеи полицаи с бонуси и добавки - 10 хил.заплати!

    Военни безделници с бонуси и премии - 12 хил.заплати!

    Прокурори и съдии с чадър над мафията - 18-24 хил.заплати!

    България тегли кредити на гърба на трудещите се да ги хрантути!

    След 2 години неплатежоспособност и оставаме без домове!

    Шарлатаните поведоха хорото към фалита!

    Герберите и чалгарите ни довършват!

    18:36 12.11.2025

  • 16 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ИТН ПОБЕДА СЛАВИ ПРЕЗИДЕНТ":

    Абе ако искате и магаре си изберете. Вече е се тая. Така или иначе догодина сте по бунищата и ще виете на умряло, още не сте го разбрали.

    18:36 12.11.2025

  • 17 Ироничен

    0 0 Отговор
    Ники, когато ти е било времето, да си свършил повече работа. Щом народът ви е показал вратата, значи, не ви е бивало.

    18:37 12.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове