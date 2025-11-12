Николай Василев: Ако бях министър или депутат, щях да гласувам против бюджета и да си подам оставката

Вече е средата на ноември нямаме внесен бюджет. Не знаем дали и кога ще бъде внесен. Финансовото министерство продължава да е в перманентната бюджетна криза. Това каза Николай Василев, бивш вицепремиер, в предаването "Лице в лице" по бТВ.
Той разказа, че вчера финансовият министър е "бойкотирал" събитие на финансовия сектор. "Над 300 финансисти професионалисти заявиха, че 100% подкрепят влизането в еврозоната, но 0% от тях подкрепят сега предложения бюджет на дългове и дефицити. За мен в цялото общество никой не подкрепя този бюджет и всички са сащисани какво е това и защо", добави Василев.
Николай Василев изрази мнение, че бюджетът за следващата година не се подкрепя от нито една от парламентарните групи на мнозинството. "Той ще бъде гласуван, но в частни разговори не съм срещнал депутат, който дори лекичко да харесва този бюджет. Има мълчание и отсъствие. Има дълбоко разочарование и изненада от това, което се случва", каза още той. И допълни: Ако бях министър или депутат в тази ситуация, щях да гласувам против и да си подам оставката.
Василев разкри и от къде идват парите за бонуси в администрацията. "Парите идват от това, че като има незаети щатове, а те са поне 10 000, всяка година, ведомствата не ги връщат на бюджета, а ги раздават на себе си. Също така намират начин други средства, които не са изхарчени, да бъдат раздадени. Държавата е в режим на харчене на макс. Политиците смятат, че колкото повече се харчи - по-добре. Аз обаче смятам, че държавата трябва да мине в режим на максимално спестяване, а не харчене", посочи още той.
Според него еврозоната и Бюджет 2026 нямат нищо общо. Браво на това правителство, че след 15 години влязохме в еврозоната. Политиците могат да бъдат финасово безотгворни със или без еврозона. Сега искат да бъдат още по-финансово безотгворони. Но според мен нямат общо двете неща, поясни Василев.
