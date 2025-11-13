Бойко Борисов: Мога да гарантирам, че страната ни ще получи дерогация. САЩ е наш партньор.

Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация, няма да има никакъв проблем. САЩ е наш партньор, ние сме надеждни, OFAC приветстваха действията ни. Днес, ако преодолеем ветото на президента за закона за "Лукойл", в понеделник или вторник ще имаме решение и ще бъде избран особеният управител. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на НС, цитиран от Нова телевизия.
Според него Русия няма да заведе дела срещу България, тъй като санкциите са американски и оттам произлизат действията на България - по принуда. "Правителството прави всичко възможно рафинерията в Бургас да работи добре. Помолил съм финансовия министър да говори с двете банки, които обслужват бензиностанциите на "Лукойл", тъй като искат предварително да вкарат забраната. Няма да се създава проблем, за да може да се разплащат до 21 ноември", увери Борисов.
По думите му активите на "Лукойл" и "Роснефт" трябва да бъдат продадени, за да придобият нови собственици, тъй като в момента не могат да работят. "Румен Радев направи необходимото да забави с една седмица взимането на решения за "Лукойл", не знам какво му носи това. В петък приехме закона, още тогава можеше да наложи вето и да продължим работа, но той го направи вчера. Днес ще има дебати, дори да се приеме, най-рано утре ще излезе указ. До понеделник следобед в САЩ не работят и така с една седмица се намали времето за реакция. Президентът може само да намира кусури. Никой няма намерение да продава рафинерията", коментира лидерът на ГЕРБ.
Относно бюджета за следващата година той се пошегува, че е чакано да се приеме план-сметката в САЩ и днес МС ще я внесе в парламента.
А тя нямало да отговори, защото било по принуда.
и с Шорош, а двамата са във война❗
11 БОЙО ТЪПОТО
МЯСТОТО МУ Е НА БЕСИЛКАТА!!!!!
13 мутро престъпна
16 Град Симитли
... ".... Никой няма намерение да продава рафинерията", коментира лидерът на ГЕРБ.... "
... Последно?!
17 Питам:
19 Хайрсъзина
Да бе, Тръмп ти е приятел който не те допуска до себе си и не помни кой си.
21 Червената шапчица
22 Гласове от зайчарника в Банкя
26 ТиквоПрас
28 С какво
29 тиририрам
До коментар #22 от "Гласове от зайчарника в Банкя":Пρавителстото ке πадне.
31 тиририрам
До коментар #22 от "Гласове от зайчарника в Банкя":Пρавителството ке πадне.
32 Фен на Баце
Поне горивото да е по-достъпно.
34 т-п трол соросоиден
До коментар #1 от "Мнение":Пак руснаци са изцапали гащите ти?! Руснаците ли дават парите по европрограмите? Те ли си затварят очите за кражбите от европрограмите. В руското посолство ли ходят на работна закуска управляващите, руснаците ли дават съвети на ПП-ДБ как да овладеят службите. Руснаците ли те накараха да дадеш милиарди за чертежи на самолети, които не летят или стари ракети? Руснаците ли те накараха да се откажеш от АЕЦ Белене за няма 8 милиарда, под предлог че не ни трябват такива мощности и ще е губещ проект и след няколко години да подпишеш с американците на тройна и четворна цена по проект? Руснаците ли те накараха да налееш 11 милиарда евро на американските ТЕЦове Марица 1 и 3, да им плащаш въглеродните емисии. Руснаците ли те накарах да прекъснеш дългосрочните договори за доставка на газ щото в даден момент борсовата цена беше по-евтина, и след някоя година, 2021г, да ревеш че те шантажират щото борсовата е по-висока от цените по договор. Освен за Лукойл-Нефтохим, има ли за нещо друго да са виновни?
35 Думата на мафиота боко колко струва?
38 оня с коня
39 Малииии
40 хе хе
До коментар #38 от "оня с коня":От вас не могат да се вредят. То и вие само това правите - папате.
42 Хасковски каунь
Желязков да не е подал оставка?
43 Каква гаранция си ти, бе бизон
Болен си!
Д-р Гълабова е добър психиатър!?
45 Борисов
С какво гориво ще ги върнешьна Тръмп, като дефетна стока?
Няма ли един дрон да те удари по простата кратуна, че да се отървеш от мъките?
46 Добре , че е Бойко
51 Не чух нито един път
И че Лукойл ще почне да си плаща данъците към България!
Постоянно набляга на дерогацията за Лукойл, сякаш това е главната цел?! Боко иска да запролича на Орбан и да се изпъчи - ето, и на мен Тръмп разреши изключение!
Ако Боко иска да заприлича на Орбан, ще си понесе последствията на следващите избори!
Ние искаме особеният управител да установи български контрол върху Лукойл - Нефтохим и да работи за национализация на предприятието.
52 Образ, който извиква отвращение!
Няма нито един
Истински Българин,
който да не изпитва отвращение
към този образ.
Образ, който се прави на тарикат
от 1989 г. насам, и вече е
с диагноза тежък психопат!
Бюджет 2026 е ВОЕНЕН - 6.2 млрд.евро ЗАЕМ
се предвижда за разходване и затова
дундуркат хиляди пенсионери в МВР и още
по-високи заплати...
П.С. За ужас, никой и нищо не може да прогони болният
образ от лицето на България
58 Имам усещането,
Единият да се докара пред Кремъл, другият- пред Тръмп!
Нито един от двамата , обаче , не казва и думичка по въпроса- ще продължи ли ЛУКойл да не плаща данък печалба в България и ще продължи ли да финансира войната на Путин!
59 Мунчо
топла прегръдка с бай Дончо, рижавия скунск!
В дигай вече скоростта на 250 километра, че изоставаш в лъжите Борисов!
Твоята гаранция е гаранция - Франция!!!
61 САЩ Е ПРИЯТЕЛ НА ТИКВАТА
62 Боко и Тъпото
До коментар #39 от "Малииии":Могат да гонят Т Живков 100 г.и пак са не го стигнат.
Избройтефколко завода откри бай Тошо и колко пари остави
63 КОЙ ОЩЕ НЕ Е ИЗРИТАЛ
64 Кръглата НУЛА
Лизачите, които дежурно ти стоят залепени зад гърба ти, те мразят не по- малко от нас, ама не смеят да шукнат, че може да изчезнат безследно!
65 Ха ХаХа
До коментар #63 от "КОЙ ОЩЕ НЕ Е ИЗРИТАЛ":Изритай го бе толуп
Нали го арестувахте и после върнахте на бял кон.
66 Не бе
До коментар #42 от "Хасковски каунь":Не е подал оставка. Зазимява водопада!
10:41 13.11.2025
67 Ами ако вместо дерогация
