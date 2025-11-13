Новини
Бойко Борисов: Мога да гарантирам, че страната ни ще получи дерогация. САЩ е наш партньор

13 Ноември, 2025 09:32

Днес, ако преодолеем ветото на президента за закона за "Лукойл", в понеделник или вторник ще имаме решение и ще бъде избран особеният управител, коментира лидерът на ГЕРБ

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация, няма да има никакъв проблем. САЩ е наш партньор, ние сме надеждни, OFAC приветстваха действията ни. Днес, ако преодолеем ветото на президента за закона за "Лукойл", в понеделник или вторник ще имаме решение и ще бъде избран особеният управител. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на НС, цитиран от Нова телевизия.

Според него Русия няма да заведе дела срещу България, тъй като санкциите са американски и оттам произлизат действията на България - по принуда. "Правителството прави всичко възможно рафинерията в Бургас да работи добре. Помолил съм финансовия министър да говори с двете банки, които обслужват бензиностанциите на "Лукойл", тъй като искат предварително да вкарат забраната. Няма да се създава проблем, за да може да се разплащат до 21 ноември", увери Борисов.

По думите му активите на "Лукойл" и "Роснефт" трябва да бъдат продадени, за да придобият нови собственици, тъй като в момента не могат да работят. "Румен Радев направи необходимото да забави с една седмица взимането на решения за "Лукойл", не знам какво му носи това. В петък приехме закона, още тогава можеше да наложи вето и да продължим работа, но той го направи вчера. Днес ще има дебати, дори да се приеме, най-рано утре ще излезе указ. До понеделник следобед в САЩ не работят и така с една седмица се намали времето за реакция. Президентът може само да намира кусури. Никой няма намерение да продава рафинерията", коментира лидерът на ГЕРБ.

Относно бюджета за следващата година той се пошегува, че е чакано да се приеме план-сметката в САЩ и днес МС ще я внесе в парламента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    57 3 Отговор
    Ами що не го направи до сега бе, щото преАтелчето ти не ти вдига телефона ли ❓

    09:38 13.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Винченцо Андолини

    60 3 Отговор
    То ти и във война с Русия ще ни вкараш.
    А тя нямало да отговори, защото било по принуда.

    09:38 13.11.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    46 3 Отговор
    Тик Вун бил преАтел и с ТръмПича ,
    и с Шорош, а двамата са във война❗

    09:39 13.11.2025

  • 6 Магнитна

    48 3 Отговор
    Мога да Ви гарантирам, че с Влади Горанов, Румен Овчаров и Пеевски ще видите един среден пръст на факса . Сега ще отговарят тези, които са се правили, че не виждат от години как Пеевски упражнява непозволена власт

    09:39 13.11.2025

  • 7 Пич

    46 2 Отговор
    А кажи нещо на такъв дебилизъм !!!??? Тоя се изцепи , все едно когато отиде във Вашингтон и се развика на Тръмп , докато Тръмп стой мирно , Мелания ще приклекне да го успокоява !!!???

    09:40 13.11.2025

  • 8 щурецъ

    42 3 Отговор
    САЩ е наш партньор,ще получим рога!

    09:40 13.11.2025

  • 9 Аз никога

    38 2 Отговор
    Не лъжа.бай Ганьо го каза

    09:41 13.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БОЙО ТЪПОТО

    41 3 Отговор
    Е БЪЛГАРОУБИЕЦ!
    МЯСТОТО МУ Е НА БЕСИЛКАТА!!!!!

    09:41 13.11.2025

  • 12 Последния Софиянец

    24 1 Отговор
    Ще видим.

    09:41 13.11.2025

  • 13 мутро престъпна

    29 3 Отговор
    кога ще бъдеш осъдена ?

    09:42 13.11.2025

  • 14 159321

    22 4 Отговор
    уса е враг на бг!

    09:42 13.11.2025

  • 15 Щерев

    38 2 Отговор
    "Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация" Кой си ти ,да не си Тръмп,че да гарантираш дебеланчо? Тоя се помисли за велик политик и че духът на Тръмп се е вселил в него.

    09:43 13.11.2025

  • 16 Град Симитли

    38 2 Отговор
    "....По думите му активите на "Лукойл" и "Роснефт" трябва да бъдат продадени, за да придобият нови собственици..."
    ... ".... Никой няма намерение да продава рафинерията", коментира лидерът на ГЕРБ.... "
    ... Последно?!

    09:43 13.11.2025

  • 17 Питам:

    37 1 Отговор
    Ами ако не получи? Какво става с твоята гаранция? Ще изчезнеш ли от политическия хоризонт както прилича на МЪЖ даващ гаранции? Или ти отдавна не си мъж?

    09:43 13.11.2025

  • 18 Новичок

    18 2 Отговор
    Думата корупция произлиза от латинската дума "corruptio", което означава "разваляне", "поквара", "увреждане", "подкуп"., с подкрепата на Посолството на САЩ, София Тех Парк и под патронажа на министъра на образованието и науката.

    09:43 13.11.2025

  • 19 Хайрсъзина

    36 1 Отговор
    Бойко Борисов: Мога да гарантирам, че страната ни ще получи дерогация. САЩ е наш партньор.
    Да бе, Тръмп ти е приятел който не те допуска до себе си и не помни кой си.

    09:44 13.11.2025

  • 20 Анелия Андреева

    31 1 Отговор
    На САЩ толкова им пука за България,че ще идат да се пльоснат в Рилските езера.

    09:46 13.11.2025

  • 21 Червената шапчица

    24 3 Отговор
    Важното е, че ви вързахме капачките за бутилките....... гениално, най-голямото откритие на демокрацията и гениалните българи... Превръщат раната в знание, падането в полет и тъмнината … в пътеводна звезда. Невероятно, нали?! И това не е Холивуд, а е реален живот! Истинският реален живот!

    09:47 13.11.2025

  • 22 Гласове от зайчарника в Банкя

    32 0 Отговор
    Можем да гарантираме, че Бацо пак ви лъже!

    Коментиран от #29, #31

    09:47 13.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 пашата

    27 0 Отговор
    Сикаджииска банкянска мутро гаранция за Белене

    09:48 13.11.2025

  • 25 ккк

    25 0 Отговор
    то санкциите на намагнитените са американски ама не ги спазвате

    09:51 13.11.2025

  • 26 ТиквоПрас

    21 3 Отговор
    Тато Втори...Ще ви направя "бюджет"!И дупка в него!И нов заем! И от вода бензин ще ви направя!Аз никога не лъжа!Гарантирам!!!

    09:52 13.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 С какво

    27 0 Отговор
    и как ще гарантира , бе ? С банкови гаранции , акредитиви , милиарди в офшорки , имоти и т.н ? Или на "честна дума" траеща пет минути ?

    09:52 13.11.2025

  • 29 тиририрам

    18 0 Отговор

    До коментар #22 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    Пρавителстото ке πадне.

    09:53 13.11.2025

  • 30 Тома

    17 1 Отговор
    Когато бойчето се появи веднага се сещам какво стана в Симитли

    09:53 13.11.2025

  • 31 тиририрам

    14 0 Отговор

    До коментар #22 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    Пρавителството ке πадне.

    09:53 13.11.2025

  • 32 Фен на Баце

    10 1 Отговор
    Хайде Баце, в теб ни е надеждата, че Желязко само се ослушва! Хващай самолета и отивай при Дони да вземеш дерогация, че иначе съвсем ще зазлеем! БГ бизнесът и сега ни захранва с имитационни продукти, а ако се повишат и горивата по европейски, но доходите останат гейски, съвсем ще я закъса народа!
    Поне горивото да е по-достъпно.

    09:54 13.11.2025

  • 33 Какво

    21 0 Отговор
    разбира един пожарникар от дерогация ?

    09:54 13.11.2025

  • 34 т-п трол соросоиден

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    Пак руснаци са изцапали гащите ти?! Руснаците ли дават парите по европрограмите? Те ли си затварят очите за кражбите от европрограмите. В руското посолство ли ходят на работна закуска управляващите, руснаците ли дават съвети на ПП-ДБ как да овладеят службите. Руснаците ли те накараха да дадеш милиарди за чертежи на самолети, които не летят или стари ракети? Руснаците ли те накараха да се откажеш от АЕЦ Белене за няма 8 милиарда, под предлог че не ни трябват такива мощности и ще е губещ проект и след няколко години да подпишеш с американците на тройна и четворна цена по проект? Руснаците ли те накараха да налееш 11 милиарда евро на американските ТЕЦове Марица 1 и 3, да им плащаш въглеродните емисии. Руснаците ли те накарах да прекъснеш дългосрочните договори за доставка на газ щото в даден момент борсовата цена беше по-евтина, и след някоя година, 2021г, да ревеш че те шантажират щото борсовата е по-висока от цените по договор. Освен за Лукойл-Нефтохим, има ли за нещо друго да са виновни?

    09:54 13.11.2025

  • 35 Думата на мафиота боко колко струва?

    20 0 Отговор
    Вие сте крадлива мафия

    09:56 13.11.2025

  • 36 добре е

    9 1 Отговор
    вече става ясно какво е . дерогация, особен управител , бензин си има . няма да се вдига цената . само дето 3 години давали долари за войната . мръсни пари . значи нищо не се променя .

    09:57 13.11.2025

  • 37 Чанкете

    6 0 Отговор
    Резервоара е част от ППС, не обратното.

    09:58 13.11.2025

  • 38 оня с коня

    4 18 Отговор
    Денонощно негодувате тука от Правителството на Борисов и от него самия,вместо да намерите Човек или пък да го издигнете от Редиците си за да свърши работата така,че да ви хареса!Ама защо бе Русофилски Гьотверени само ПАЙТЕ,ПЪК НИЩО НЕ ПРАЙТЕ ааа?Ясно защо - защото сте Последна дупка на кавала и никой не се нуждае от мнението ви.

    Коментиран от #40

    09:58 13.11.2025

  • 39 Малииии

    16 1 Отговор
    Бай Тошо чакаше разрешение от Москва, сега Боко чака от Вашингтон. Страшна държава сме!

    Коментиран от #62

    10:00 13.11.2025

  • 40 хе хе

    9 0 Отговор

    До коментар #38 от "оня с коня":

    От вас не могат да се вредят. То и вие само това правите - папате.

    10:01 13.11.2025

  • 41 жаоикдцв

    18 1 Отговор
    Тоя проостия интригант от ГЕРБ не спря всеки ден да си показва лъжливата мутра. Защо не е в затвора тоя ГЕРБ боклук??? Ограби милиарди от българите и още си пуска интригите на воля. До кога ще ни занимавате с тая пропаднала маймуна??? Слава на Господ Иисус Христос вче не се интересуваме какво лъже.

    10:03 13.11.2025

  • 42 Хасковски каунь

    18 0 Отговор
    OДа си попитам:
    Желязков да не е подал оставка?

    Коментиран от #66

    10:04 13.11.2025

  • 43 Каква гаранция си ти, бе бизон

    19 1 Отговор
    За това ли нямаме посланник, или Тръмп ТЕ чака с Дебелото да му посочите кой да назначи!
    Болен си!
    Д-р Гълабова е добър психиатър!?

    10:04 13.11.2025

  • 44 Геро

    17 1 Отговор
    Този сбръчкан и много изплашен мишок, с какво гарантира? С пълно чекмедже или с пълен гардероб вече! Крадец и лъжец с гаранции!

    10:06 13.11.2025

  • 45 Борисов

    17 0 Отговор
    Защо Ефките стоят на трупчета?
    С какво гориво ще ги върнешьна Тръмп, като дефетна стока?
    Няма ли един дрон да те удари по простата кратуна, че да се отървеш от мъките?

    10:08 13.11.2025

  • 46 Добре , че е Бойко

    1 14 Отговор
    Държавата се крепи на неговия гръб . Радко нищо не върши само знае да лае .

    10:13 13.11.2025

  • 47 Гост

    14 0 Отговор
    Пискливата жина на пеефски пак лъже. Друго не знае

    10:13 13.11.2025

  • 48 Препатил

    16 0 Отговор
    От зелена тиква семе не искаме…

    10:14 13.11.2025

  • 49 Ниска топка

    9 1 Отговор
    АЗ ще му изяде главата на това селско парче. Прекалено високо мнение има за себе си и за това което може и ако това е проблем за самият индивид, за страната е пагубно. Всичко слиза на ниво селско мачле, където той побеждава Президента, но в световната политика такива "майстори", не ги бръснат изобщо. Да заложи всичко на тази гаранция, като е такъв бабаит!

    10:15 13.11.2025

  • 50 Цвете

    8 1 Отговор
    ТИ КАТО КАКЪВ СЕ ЯВЯВАШ???? НЯМА ЛИ КАПАЦИТЕТ В ТАЯ ИЗОРАНА ДЪРЖАВА, ТА ВИНАГИ ДАВАШ ИНТЕРВЮТА? 😂ШУБЕ ЛИ ТЕ Е ДА ДАДЕШ ЕДНО " ИНТЕРВЮ " НО ДИРЕКТНО ПО НЯКОЯ ОТ ТРИТЕ МЕДИИ? 🤔🤨🫤

    10:17 13.11.2025

  • 51 Не чух нито един път

    4 4 Отговор
    Боко да даде гаранции, че особеният управител ще спре потока на долари от Лукойл- Нефтохим към Кремъл?!

    И че Лукойл ще почне да си плаща данъците към България!

    Постоянно набляга на дерогацията за Лукойл, сякаш това е главната цел?! Боко иска да запролича на Орбан и да се изпъчи - ето, и на мен Тръмп разреши изключение!

    Ако Боко иска да заприлича на Орбан, ще си понесе последствията на следващите избори!

    Ние искаме особеният управител да установи български контрол върху Лукойл - Нефтохим и да работи за национализация на предприятието.

    10:17 13.11.2025

  • 52 Образ, който извиква отвращение!

    11 0 Отговор
    Във всеки Българин!
    Няма нито един
    Истински Българин,
    който да не изпитва отвращение
    към този образ.
    Образ, който се прави на тарикат
    от 1989 г. насам, и вече е
    с диагноза тежък психопат!

    Бюджет 2026 е ВОЕНЕН - 6.2 млрд.евро ЗАЕМ
    се предвижда за разходване и затова
    дундуркат хиляди пенсионери в МВР и още
    по-високи заплати...

    П.С. За ужас, никой и нищо не може да прогони болният
    образ от лицето на България

    10:19 13.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 То и

    5 0 Отговор
    Зеленски така говореше, ама знае ли човек...

    10:21 13.11.2025

  • 55 Цвете

    6 1 Отговор
    ТИ КАТО КАКЪВ СЕ ЯВЯВАШ???? НЯМА ЛИ КАПАЦИТЕТ В ТАЯ ИЗОРАНА ДЪРЖАВА, ТА ВИНАГИ ДАВАШ ИНТЕРВЮТА? 😂ШУБЕ ЛИ ТЕ Е ДА ДАДЕШ ЕДНО " ИНТЕРВЮ " НО ДИРЕКТНО ПО НЯКОЯ ОТ ТРИТЕ МЕДИИ? 🤔🤨🫤

    10:21 13.11.2025

  • 56 Коментар

    8 0 Отговор
    Трябва да се направи комисия и специален прокурор, които ще разследват кражбата на четири милиарда лева от Бойко Методиев Борисов и шайката му от парите за пенсии и достойни старини на построилите България. Първото, което трябва да се направи за тези, които се гавриха с върховенството на правото, е да се въведе отново смъртното наказание

    10:23 13.11.2025

  • 57 На бас, че

    7 1 Отговор
    Борисов и Пеевски ще бъдат арестувани преди 21ви ноември и пратени за разпит в друга държава от ЕС

    10:23 13.11.2025

  • 58 Имам усещането,

    2 4 Отговор
    че Боко и Радню ПАК играят заедно- Радню умишлено забавя ветото си, хем да се докара пред Кремъл, хем пък и да не е чак фатално, хем да даде възможност на Боко да се забърза и развихри и да демонстрира активност да преодолее ветото, което е напълно ясно при тази конфигурация в парламента!

    Единият да се докара пред Кремъл, другият- пред Тръмп!

    Нито един от двамата , обаче , не казва и думичка по въпроса- ще продължи ли ЛУКойл да не плаща данък печалба в България и ще продължи ли да финансира войната на Путин!

    10:25 13.11.2025

  • 59 Мунчо

    5 1 Отговор
    Агент Буда, Бабата дава поредната гаранция за
    топла прегръдка с бай Дончо, рижавия скунск!
    В дигай вече скоростта на 250 километра, че изоставаш в лъжите Борисов!
    Твоята гаранция е гаранция - Франция!!!

    10:25 13.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 САЩ Е ПРИЯТЕЛ НА ТИКВАТА

    2 0 Отговор
    А ТРЪМП МУ Е ,,БРАТИНЬО " , ПОСЛЕ ЩЕ ВИСНЕ ПРЕД КАБИНЕТА НА ПУТИН И ТОЙ ЩЕ МУ ОТВОРИ КРАНЧЕТО , АМА ОТЗАД !

    10:36 13.11.2025

  • 62 Боко и Тъпото

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Малииии":

    Могат да гонят Т Живков 100 г.и пак са не го стигнат.
    Избройтефколко завода откри бай Тошо и колко пари остави

    10:37 13.11.2025

  • 63 КОЙ ОЩЕ НЕ Е ИЗРИТАЛ

    4 0 Отговор
    ТИКВОЧА , ЧЕ НЕ СЕ СЕЩАМ ?

    Коментиран от #65

    10:37 13.11.2025

  • 64 Кръглата НУЛА

    3 0 Отговор
    Презряна от разумните хора, щял да гарантира…. И с какво бе, тикво!
    Лизачите, които дежурно ти стоят залепени зад гърба ти, те мразят не по- малко от нас, ама не смеят да шукнат, че може да изчезнат безследно!

    10:38 13.11.2025

  • 65 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "КОЙ ОЩЕ НЕ Е ИЗРИТАЛ":

    Изритай го бе толуп
    Нали го арестувахте и после върнахте на бял кон.

    10:40 13.11.2025

  • 66 Не бе

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хасковски каунь":

    Не е подал оставка. Зазимява водопада!

    10:41 13.11.2025

  • 67 Ами ако вместо дерогация

    1 0 Отговор
    следва ново намагнитване?

    10:43 13.11.2025

