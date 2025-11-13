Желязков: Жените не променят света с революции, а чрез постоянство

„Жените традиционно са носители на устойчивост. Те пазят реда, възпитават поколенията и първи усещат, когато обществото губи баланс. Жените не променят света с революции, а чрез постоянство. Истинската промяна идва не от шумните, а от тихите сили.“ Това заяви премиерът Росен Желязков по време на Петото издание на Глобалния форум на жените лидери, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България под мотото „Бързо и яростно променящ се свят“.
Премиерът подчерта, че жените участват устойчиво и с огромно въздействие върху икономиката. „Над 60% от висшистите в България са жени, а близо 30% от заетите в ИКТ сектора също са жени – това ни нарежда на трето място в Европейския съюз и е силен икономически аргумент,“ отбеляза Желязков.
По думите му жените управляват с по-голяма ориентация към устойчиви инвестиции, етични решения и търсене на сътрудничество. „Когато жените участват в управлението, се променя не само съдържанието, но и тонът – повече консенсус, по-малко конфронтация и повече дългосрочна визия.“
Росен Желязков посочи, че жените често първи усещат несправедливостта и търсят баланс, защото са гласът на реалността, а не на идеологията. „Да промениш света не означава да го подчиняваш, а да го излекуваш. Жените са моралната и човешка перспектива на всяко общество – те пазят живота,“ подчерта премиерът.
Министър-председателят Желязков даде примери за жени предприемачи и иноватори, които доказват, че България е място за новаторство и растеж. „Българските жени всеки ден показват, че промяната се случва – тихо, устойчиво и с огромна сила,“ каза още премиерът.
1 Денко мишока
11:32 13.11.2025
2 смешарко
демек кьор фишек локуми
за успиване на електорат
11:33 13.11.2025
3 демек ИТ калинки повечето
а баш програмистки малък процент
30% от заетите в ИКТ сектора също са жени
11:39 13.11.2025
4 5583
11:43 13.11.2025
5 Последния Софиянец
11:47 13.11.2025
6 Хахаха Заболя ме корема от смях
Ноооо, с изсмуканото си изказване, което изсрича, доказа, че жените са по - достойни и умни!
Щом се води по акъла на УрсузКукуруз и Кая, е доказателство, четграм сиво вещество няма!
11:52 13.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хи хи
11:54 13.11.2025
9 Град Симитли
11:58 13.11.2025
10 от водопада вода пада
12:17 13.11.2025
11 колю надървения
12:27 13.11.2025
12 хмм
12:28 13.11.2025
13 хаяско
12:28 13.11.2025