Ивайло Мирчев: Как Цветан Василев е стигнал до гаража на Борисов, защо Пеевски го е гонил?

По повод думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че е бил ятак на тогавашния шеф на Корпоративна търговска банка Цветан Василев, понеже Василев е бил подгонен от Делян Пеевски и се е криел в гаража му, съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов зададоха в кулоарите на парламента чрез медиите въпроси на Борисов.

“Историята се разиграва около фалита на КТБ. Как Цветан Василев е стигнал до гаража на тогавашния бивш премиер Борисов, защо Пеевски го е гонил, какво е искал Василев от Борисов, дали е възможно да е в посока, че Борисов има конкретни активи в КТБ и те могат да бъдат загубени?”, попита Ивайло Мирчев. Като подчерта, че Борисов трябва да отговори, защото именно той е отворил тази тема.

“Дали сред тези активи е “Булгартабак”, дали това е свързано с една тайна тетрадка на Цв. Василев, която вече излезе в българските медии преди известно време, и в която са описани активи на Борисов в офшорки, които са свързани с Цв. Василев? И големият въпрос към Борисов е, какво е разказал той на Василев, когато Василев му е казал във въпросния гараж или един-два етажа по-нагоре - г-н Борисов, тези активи заминават, ако замине и банката”, продължи Мирчев.

Според него, ако Борисов е реагирал мъжки, като истински бивш премиер, като силен мъж в държавата, той не е можело да си позволи тези активи да бъдат загубени. “Обаче ако е казал - а, не знам, оправяйте се, защото Пеевски още тогава е успял да го натисне, отново г-н Борисов дължи отговори. Сега ние ще очакваме Борисов да ги даде тези отговори, ако не, утре с Божидар Божанов заставаме пак пред вас със следващата част на този разказ”, каза Мирчев пред репортерите.

Мирчев и Божанов отново подканиха групата на ГЕРБ да се подпишат под искането за оставката на шефа на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев, който е бухалка на Пеевски, каквото обещание даде лидерът на партията и на парламентарната ѝ група. Божанов напомни, че са необходими минимум 80 подписа, а сега са събрани малко над 50, като от ГЕРБ се е подписал само Бойко Борисов. “Дали Борисов контролира групата си или подписът му е бил просто едно театрално действие, което да го измъкне от отговорността за КПК?”, попита Божанов. “Депутатите от ГЕРБ или не го слушат, или са срамежливи, защото Пеевски им е казал - няма да подписвате”, предположи Мирчев.