Ивайло Мирчев: Как Цветан Василев е стигнал до гаража на Борисов, защо Пеевски го е гонил?

По повод думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че е бил ятак на тогавашния шеф на Корпоративна търговска банка Цветан Василев, понеже Василев е бил подгонен от Делян Пеевски и се е криел в гаража му, съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов зададоха в кулоарите на парламента чрез медиите въпроси на Борисов.
“Историята се разиграва около фалита на КТБ. Как Цветан Василев е стигнал до гаража на тогавашния бивш премиер Борисов, защо Пеевски го е гонил, какво е искал Василев от Борисов, дали е възможно да е в посока, че Борисов има конкретни активи в КТБ и те могат да бъдат загубени?”, попита Ивайло Мирчев. Като подчерта, че Борисов трябва да отговори, защото именно той е отворил тази тема.
“Дали сред тези активи е “Булгартабак”, дали това е свързано с една тайна тетрадка на Цв. Василев, която вече излезе в българските медии преди известно време, и в която са описани активи на Борисов в офшорки, които са свързани с Цв. Василев? И големият въпрос към Борисов е, какво е разказал той на Василев, когато Василев му е казал във въпросния гараж или един-два етажа по-нагоре - г-н Борисов, тези активи заминават, ако замине и банката”, продължи Мирчев.
Според него, ако Борисов е реагирал мъжки, като истински бивш премиер, като силен мъж в държавата, той не е можело да си позволи тези активи да бъдат загубени. “Обаче ако е казал - а, не знам, оправяйте се, защото Пеевски още тогава е успял да го натисне, отново г-н Борисов дължи отговори. Сега ние ще очакваме Борисов да ги даде тези отговори, ако не, утре с Божидар Божанов заставаме пак пред вас със следващата част на този разказ”, каза Мирчев пред репортерите.
Мирчев и Божанов отново подканиха групата на ГЕРБ да се подпишат под искането за оставката на шефа на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев, който е бухалка на Пеевски, каквото обещание даде лидерът на партията и на парламентарната ѝ група. Божанов напомни, че са необходими минимум 80 подписа, а сега са събрани малко над 50, като от ГЕРБ се е подписал само Бойко Борисов. “Дали Борисов контролира групата си или подписът му е бил просто едно театрално действие, което да го измъкне от отговорността за КПК?”, попита Божанов. “Депутатите от ГЕРБ или не го слушат, или са срамежливи, защото Пеевски им е казал - няма да подписвате”, предположи Мирчев.
1 честен ционист
16:09 13.11.2025
2 ятака от банкя
16:10 13.11.2025
3 Винченцо Андолини
Приятно гледане.
Коментиран от #46
16:11 13.11.2025
4 Данчо
Като цяло Източна Европа е един от лошо представящите се региони заради слабата съдебна система и неразвитите демократични институции.
Коментиран от #7, #9
16:12 13.11.2025
5 ???
Коментиран от #21
16:13 13.11.2025
6 Гражданин
Коментиран от #8, #35
16:13 13.11.2025
7 Данчо
До коментар #4 от "Данчо":Коя е първата ?
16:13 13.11.2025
8 Докато са живи
До коментар #6 от "Гражданин":Всички ще са много щастливи.
16:15 13.11.2025
9 честен ционист
До коментар #4 от "Данчо":Да, корупцията е много лошо нещо, особено ако не си част от нея.
16:15 13.11.2025
10 Хасковски каунь
16:16 13.11.2025
13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ОПРАВИХТЕ БЮДЖЕТА И СЕГА БОЙО ТЪПОТО И СЛАНИНАТА ПЕЙО. СКИ СА НАЙ- ВАЖНОТО НА ТОЗИ ЕТАП....
О ,Л ,И, Г, О, Ф, Р, Е, Н ,И.
ОСТАВКА!
16:18 13.11.2025
14 Ей , сега ще трябва да им даваме
Коментиран от #17
16:18 13.11.2025
15 побърканяк
16:18 13.11.2025
16 Цвете
Коментиран от #37
16:20 13.11.2025
17 Пенсии на активни борци
До коментар #14 от "Ей , сега ще трябва да им даваме":Искам да кажа че трябва всеки един от тях да получава. Щот то така се получава.
16:21 13.11.2025
20 Сила
Коментиран от #47
16:23 13.11.2025
21 В качеството както гони
До коментар #5 от "???":Лидера на ДПС тогава Лютви Местан който избяга вечерта и се скри в турското посолство да се спаси. Така и Цветан Василев избяга и се скри в гаража на Борисов наметнат със кашони със стари книги ако пеевски извърши обиск в гаража
Коментиран от #24
16:24 13.11.2025
22 БАЦЕ КАРА ВЛАКА 15 ГОДИНИ
16:28 13.11.2025
23 Имаха
16:29 13.11.2025
24 Сила
До коментар #21 от "В качеството както гони":Кашони със стари книги ....???!!!???" В гаража на Тиквата , книги ....!!!???!!! Буркани с мас , туби с газ , спукани футболни топки и стари анцузи да , обаче КНИГИ !!!???!!!
Коментиран от #27
16:31 13.11.2025
25 Майтапи
16:38 13.11.2025
27 Фактите
До коментар #24 от "Сила":Стари книги останали от дядо му предимно партизански. Шиши свинчок пеев беше пуснал потеря от наемници руснаци и чеченци да заловят мустака Цветан преди да избяга да подпише че прехвърля всички активи на свинята. Гриша Ганчев преди няколко години разказваше как е лично е закарал мустака в къщата на боко и ще си тръгвал и боко му казал ,, стой остани да слушаш" и мустака казал на боко тоз шопар ще ни вземе и активите които прехвърлихме в офшорките ,после наметнат с черна мушама цецо василев е смъкнат долу в гаража и завит. Преди около година когато шопар пеевски придоби сайта ПИК започна директна атака срещу Гриша Ганчев - че е поръчител на убийства ,едно от тях на ловешкия бандит Стефан мирославов - крушата и т.н. Това беше знак че ако не слуша го почва както варненския кмет сега. Ганчев прехвърли акциите ( а беше платил 8 милиона само за емблемата) на ЦСКА на Врачанския нарко и хазартен бос Валтер Папазки който е поръчител на 6 убийства и лично гръмна лисицата. Папазки е близък на свинята и му се отчита и купува гласове за ДПС. След като Ганчев да се спаси му прехвърли акциите на Папазки ,свинята го остави и Ганчев спря публични изяви...
16:43 13.11.2025
28 ЧИЧО
16:52 13.11.2025
29 Даниел
Поредната димка на Борисов ,май нещата със САЩ са му много напрегнати покрай Лукойл??
С този разказ ,ако е истина той разобличава себе си като помагач в качеството си на министър председател в грабежа на банката?!
16:55 13.11.2025
30 Ами сега ? 🤔
16:56 13.11.2025
31 христо шехерезадата
16:58 13.11.2025
32 фен
16:58 13.11.2025
33 Промяна
17:00 13.11.2025
34 Личи си, че е от ДБлите
17:00 13.11.2025
35 Промяна
До коментар #6 от "Гражданин":6 А НА ТЕБ ЗАЩО НЕ ТИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ КАТО КАКЪВ ПОСТОЯННО ТУК ДРАСКАШ НЯКАКВИ ГЛУПОТЕВИНИ ЗАКАНИ
Коментиран от #42, #44
17:01 13.11.2025
36 Тома
17:06 13.11.2025
37 Промяна
До коментар #16 от "Цвете":16 ПОД ДЪНОТО СИ 16 А ТЕЗИ КОИТО ТЕ ДОПУСКАТ ТУК ДА СИ РАЗПРОСТРАНЯВАШ ГНУСОТИИТЕ СПЯТ ТОВА СА КАПАЦИТЕТИ ЖИВЕЕЩИ ТУК НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ
17:06 13.11.2025
38 Бандеров
17:12 13.11.2025
39 А бе
17:14 13.11.2025
40 мммм
17:19 13.11.2025
41 Само водевили
17:20 13.11.2025
42 оня с коня
До коментар #35 от "Промяна":Вкарай го в затвора че пише така за Борисов. Веднага казах!!!
17:22 13.11.2025
43 Аре сега, Мирчев!
17:23 13.11.2025
44 Потърси му отговорност ПРОМЯНА
До коментар #35 от "Промяна":Или само лаеш тука?
17:23 13.11.2025
45 Горски
17:24 13.11.2025
46 Стефанов
До коментар #3 от "Винченцо Андолини":Не си прав; Борисов сам си вкара гол и сега трябва да се обяснява да връзките си с мафията.
17:44 13.11.2025
47 Факт
До коментар #20 от "Сила":Всеки съди по себе си!
17:44 13.11.2025