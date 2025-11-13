Новини
България »
Всички градове »
Ивайло Мирчев: Как Цветан Василев е стигнал до гаража на Борисов, защо Пеевски го е гонил?

Ивайло Мирчев: Как Цветан Василев е стигнал до гаража на Борисов, защо Пеевски го е гонил?

13 Ноември, 2025 16:06 2 672 47

  • ивайло мирчев-
  • цветан василев-
  • гараж-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски

"Ние ще очакваме Борисов да ги даде тези отговори, ако не, утре с Божидар Божанов заставаме пак пред вас със следващата част на този разказ”, каза Мирчев пред журналистите в парламента

Ивайло Мирчев: Как Цветан Василев е стигнал до гаража на Борисов, защо Пеевски го е гонил? - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

По повод думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че е бил ятак на тогавашния шеф на Корпоративна търговска банка Цветан Василев, понеже Василев е бил подгонен от Делян Пеевски и се е криел в гаража му, съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов зададоха в кулоарите на парламента чрез медиите въпроси на Борисов.

“Историята се разиграва около фалита на КТБ. Как Цветан Василев е стигнал до гаража на тогавашния бивш премиер Борисов, защо Пеевски го е гонил, какво е искал Василев от Борисов, дали е възможно да е в посока, че Борисов има конкретни активи в КТБ и те могат да бъдат загубени?”, попита Ивайло Мирчев. Като подчерта, че Борисов трябва да отговори, защото именно той е отворил тази тема.

“Дали сред тези активи е “Булгартабак”, дали това е свързано с една тайна тетрадка на Цв. Василев, която вече излезе в българските медии преди известно време, и в която са описани активи на Борисов в офшорки, които са свързани с Цв. Василев? И големият въпрос към Борисов е, какво е разказал той на Василев, когато Василев му е казал във въпросния гараж или един-два етажа по-нагоре - г-н Борисов, тези активи заминават, ако замине и банката”, продължи Мирчев.

Според него, ако Борисов е реагирал мъжки, като истински бивш премиер, като силен мъж в държавата, той не е можело да си позволи тези активи да бъдат загубени. “Обаче ако е казал - а, не знам, оправяйте се, защото Пеевски още тогава е успял да го натисне, отново г-н Борисов дължи отговори. Сега ние ще очакваме Борисов да ги даде тези отговори, ако не, утре с Божидар Божанов заставаме пак пред вас със следващата част на този разказ”, каза Мирчев пред репортерите.

Мирчев и Божанов отново подканиха групата на ГЕРБ да се подпишат под искането за оставката на шефа на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев, който е бухалка на Пеевски, каквото обещание даде лидерът на партията и на парламентарната ѝ група. Божанов напомни, че са необходими минимум 80 подписа, а сега са събрани малко над 50, като от ГЕРБ се е подписал само Бойко Борисов. “Дали Борисов контролира групата си или подписът му е бил просто едно театрално действие, което да го измъкне от отговорността за КПК?”, попита Божанов. “Депутатите от ГЕРБ или не го слушат, или са срамежливи, защото Пеевски им е казал - няма да подписвате”, предположи Мирчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    16 6 Отговор
    Мирчев още малко ще и пита как се е събрал в багажника на джипката.

    16:09 13.11.2025

  • 2 ятака от банкя

    32 4 Отговор
    е топ крадец и бандит

    16:10 13.11.2025

  • 3 Винченцо Андолини

    12 9 Отговор
    Лукова глава тръгнала да коментира друга лукова глава.
    Приятно гледане.

    Коментиран от #46

    16:11 13.11.2025

  • 4 Данчо

    23 3 Отговор
    България е втора сред най-корумпираните държави в ЕС!
    Като цяло Източна Европа е един от лошо представящите се региони заради слабата съдебна система и неразвитите демократични институции.

    Коментиран от #7, #9

    16:12 13.11.2025

  • 5 ???

    30 1 Отговор
    Също така в качеството на какъв го е гонил? Полицай, прокурор или мутpa?

    Коментиран от #21

    16:13 13.11.2025

  • 6 Гражданин

    41 4 Отговор
    Докато Борисов и Пеевски са на свобода ,бял ден няма да види нашата страна.

    Коментиран от #8, #35

    16:13 13.11.2025

  • 7 Данчо

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данчо":

    Коя е първата ?

    16:13 13.11.2025

  • 8 Докато са живи

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Гражданин":

    Всички ще са много щастливи.

    16:15 13.11.2025

  • 9 честен ционист

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Данчо":

    Да, корупцията е много лошо нещо, особено ако не си част от нея.

    16:15 13.11.2025

  • 10 Хасковски каунь

    9 2 Отговор
    Партизани, ятаци, откровенифашаги , после активни борци против пеевизъма

    16:16 13.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 2 Отговор
    И, Д, И, О, Т, И!
    ОПРАВИХТЕ БЮДЖЕТА И СЕГА БОЙО ТЪПОТО И СЛАНИНАТА ПЕЙО. СКИ СА НАЙ- ВАЖНОТО НА ТОЗИ ЕТАП....
    О ,Л ,И, Г, О, Ф, Р, Е, Н ,И.
    ОСТАВКА!

    16:18 13.11.2025

  • 14 Ей , сега ще трябва да им даваме

    23 1 Отговор
    Яташка пенсия и партизанска пенсия щот те са играли на стражари и апаши. ...

    Коментиран от #17

    16:18 13.11.2025

  • 15 побърканяк

    18 1 Отговор
    Хехе ятака плаче да бъде разпитан защо е укривал издирван от прокуратурата.

    16:18 13.11.2025

  • 16 Цвете

    12 5 Отговор
    ПРАВ СИ МИРЧЕВ, НО С ХЛЪЗГАВА ЗМИЯ, НИЩО НЯМА ДА СЕ ДОКАЖЕ. ТЕ СА СЕ " ЗДРАВИСАЛИ " ЯКО С МАГНИТСКИ И СИ КРЕПЯТ МАДЕТАТА ЗАЕДНО. ТОВА Е МАДЕТАТА ДНЕС. 🙃

    Коментиран от #37

    16:20 13.11.2025

  • 17 Пенсии на активни борци

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ей , сега ще трябва да им даваме":

    Искам да кажа че трябва всеки един от тях да получава. Щот то така се получава.

    16:21 13.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сила

    7 3 Отговор
    Може да секъв , обаче Шиши гони до дупка !!! Захапе ли не пуска !!! Оня мустакат циганин от махала Гъзурниците в габровско с основание го е било страх да не го докопа дебелото момче !!!

    Коментиран от #47

    16:23 13.11.2025

  • 21 В качеството както гони

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "???":

    Лидера на ДПС тогава Лютви Местан който избяга вечерта и се скри в турското посолство да се спаси. Така и Цветан Василев избяга и се скри в гаража на Борисов наметнат със кашони със стари книги ако пеевски извърши обиск в гаража

    Коментиран от #24

    16:24 13.11.2025

  • 22 БАЦЕ КАРА ВЛАКА 15 ГОДИНИ

    7 6 Отговор
    ВСЕКИ КАТО ЗАКЪСА СЕ ХВАЩА ЗА КРАЧОЛА НА БАТЕ БОЙКО, НИЩО, ЧЕ ПРЕДИ ТОВА ГО Е ПЛЮЛ? БАРЕКОВ МУ НОСЕШЕ ЦВЕТЯ, ПЕЕВСКИ ЩЕШЕ ДА МУ ВАДИ ЗЪБКИТЕ, СЕГА ГО ПОДКРЕПЯ, ДОГАН ЩЕШЕ ДА ГО УБИВА, ПП-ДБ, ИТН, БСП ГО ЧЕГЪРТАХА... ПОСЛЕ СГЛОБКА, ПОДДРЪЖКА, КОАЛИЦИЯ, СЪВМЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ...

    16:28 13.11.2025

  • 23 Имаха

    12 2 Отговор
    Активи гербавите и веждито рашидов имаше милиони сигурно крадени колко обикаля Банката докато я фалираха

    16:29 13.11.2025

  • 24 Сила

    15 1 Отговор

    До коментар #21 от "В качеството както гони":

    Кашони със стари книги ....???!!!???" В гаража на Тиквата , книги ....!!!???!!! Буркани с мас , туби с газ , спукани футболни топки и стари анцузи да , обаче КНИГИ !!!???!!!

    Коментиран от #27

    16:31 13.11.2025

  • 25 Майтапи

    5 1 Отговор
    Снимахте на боко чекмеджето пълно,гараж не можахте

    16:38 13.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Фактите

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "Сила":

    Стари книги останали от дядо му предимно партизански. Шиши свинчок пеев беше пуснал потеря от наемници руснаци и чеченци да заловят мустака Цветан преди да избяга да подпише че прехвърля всички активи на свинята. Гриша Ганчев преди няколко години разказваше как е лично е закарал мустака в къщата на боко и ще си тръгвал и боко му казал ,, стой остани да слушаш" и мустака казал на боко тоз шопар ще ни вземе и активите които прехвърлихме в офшорките ,после наметнат с черна мушама цецо василев е смъкнат долу в гаража и завит. Преди около година когато шопар пеевски придоби сайта ПИК започна директна атака срещу Гриша Ганчев - че е поръчител на убийства ,едно от тях на ловешкия бандит Стефан мирославов - крушата и т.н. Това беше знак че ако не слуша го почва както варненския кмет сега. Ганчев прехвърли акциите ( а беше платил 8 милиона само за емблемата) на ЦСКА на Врачанския нарко и хазартен бос Валтер Папазки който е поръчител на 6 убийства и лично гръмна лисицата. Папазки е близък на свинята и му се отчита и купува гласове за ДПС. След като Ганчев да се спаси му прехвърли акциите на Папазки ,свинята го остави и Ганчев спря публични изяви...

    16:43 13.11.2025

  • 28 ЧИЧО

    1 0 Отговор
    Нашите депутати им дай да клюкарсват и да интриганстват,че от 35 години все повече потъваме в блатото не ги интересува. Като, че ли сега това е най важното за тая рсбота има прокурори!

    16:52 13.11.2025

  • 29 Даниел

    3 1 Отговор
    Това което казва ,ако е истина вярвате ли,че ще излезе да го каже пред когото и да било!
    Поредната димка на Борисов ,май нещата със САЩ са му много напрегнати покрай Лукойл??
    С този разказ ,ако е истина той разобличава себе си като помагач в качеството си на министър председател в грабежа на банката?!

    16:55 13.11.2025

  • 30 Ами сега ? 🤔

    5 1 Отговор
    След като турският агент Прасьо фалира и заграби банката на Южен поток (КТБ) , а братушките предупредително го пребиха в Дубай , дали с Бацо ще посмеят да предадат на турските си господари и Лукойл ❓

    16:56 13.11.2025

  • 31 христо шехерезадата

    2 2 Отговор
    Сигурно с лодка е стигнал, правил е десант в шадравана!

    16:58 13.11.2025

  • 32 фен

    3 1 Отговор
    Гледам, гледам, и не вярвам на Ушите си, как е възможно тоя да дрънка подобни глупости...

    16:58 13.11.2025

  • 33 Промяна

    3 2 Отговор
    ХАХАХАХАХАХАХА ТЕЗИ ЖАЛКИТЕ КАКВО РАБОТЯТ В ПАРЛАМЕНТА КАТО ИМА БУДАЛИ ДА ГЛАСУВАТ ЗА ТЕЗИ ЛЕЛЕЛЕРЕЛЕЛЕ ПОТРЕС СТЕ

    17:00 13.11.2025

  • 34 Личи си, че е от ДБлите

    4 0 Отговор
    Героизмите на Борисов са повече от тези на Херкулес и всички са разказани от първо лице, но това не трябва да ни кара да слизаме на подобно хоремагско ниво!

    17:00 13.11.2025

  • 35 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Гражданин":

    6 А НА ТЕБ ЗАЩО НЕ ТИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ КАТО КАКЪВ ПОСТОЯННО ТУК ДРАСКАШ НЯКАКВИ ГЛУПОТЕВИНИ ЗАКАНИ

    Коментиран от #42, #44

    17:01 13.11.2025

  • 36 Тома

    4 0 Отговор
    Освен цветан бойчето беше ятак и на кмета на симитли

    17:06 13.11.2025

  • 37 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Цвете":

    16 ПОД ДЪНОТО СИ 16 А ТЕЗИ КОИТО ТЕ ДОПУСКАТ ТУК ДА СИ РАЗПРОСТРАНЯВАШ ГНУСОТИИТЕ СПЯТ ТОВА СА КАПАЦИТЕТИ ЖИВЕЕЩИ ТУК НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ

    17:06 13.11.2025

  • 38 Бандеров

    3 1 Отговор
    Не разбрах защо премиер на държава трябва да крие в гаража си водещ банкер, преследван от някой си? Няма ли МВР, съд, прокуратура, ДАНС.......? Явно тоя някой си е началник на всички институции, воглаве с генерал-майор, доктор хонорис кауза - Буда Банкянски, наречен от народа Тиквун!

    17:12 13.11.2025

  • 39 А бе

    3 1 Отговор
    Ентелегент? Борисов ви пързаля всеки ден,а вие като балъци кълвете на всяка негова хрумка! Но вие от ПП-ДБ си заслужавате напълно всички тези бавки.Понеже се помислихте за много велики,сега го поемате по пожарникарски..

    17:14 13.11.2025

  • 40 мммм

    3 0 Отговор
    отивал е да се запознаят и е оставил некоя чанта с пари за боко за да го пази от шопара

    17:19 13.11.2025

  • 41 Само водевили

    3 1 Отговор
    с участието на боко!

    17:20 13.11.2025

  • 42 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Промяна":

    Вкарай го в затвора че пише така за Борисов. Веднага казах!!!

    17:22 13.11.2025

  • 43 Аре сега, Мирчев!

    4 1 Отговор
    Що обръщаш внимание на брътвежите му? Знаеш много добре, че трудно можеш да добиеш истината от индивида Борисов, колкото и да твърди, че никога не лъже... Само преди седмица в лъжа го гепиха и ингилизите от посолството им, като твърдеше, че е говорил с външния им министър да снемат санкциите на магнетизираните български агънца шиши и бившия му финансов министър... Самите ингилизи казаха, че не е вярно това, дето хортува индивидът Борисов... А иначе му е изпята песента на големия бостански плод...

    17:23 13.11.2025

  • 44 Потърси му отговорност ПРОМЯНА

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Промяна":

    Или само лаеш тука?

    17:23 13.11.2025

  • 45 Горски

    5 1 Отговор
    Борисов в типичния си селско-фейлетонен стил разказа, че е криел Цветан Василев от Пеевски на тавана в къщата си. Нали се сещате за каква държава говорим? Бивш премиер крие бизнесмен на тавана, който е преследван от Пеевски. Няма полиция, прокуратура, нищо! След време същият бивш премиер лобира за сваляне на санкциите от Пеевски, щото е много хубав човек, а иначе това разкритие беше подминато от журналистите в парламента с шеги и закачки. Предполагам, че и правораздавателните органи ще го подминат. Разследване, журналисти, оставки има ли ? Не, тук боко-слънцето може да прави и говори каквото си иска, той си знае, че матриалът е лош и овцете пак ще гласуват за него. За съжаление отново констатирам, че бг-държава няма, както и бг-народ, само едно покорно и малоумно население .

    17:24 13.11.2025

  • 46 Стефанов

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Винченцо Андолини":

    Не си прав; Борисов сам си вкара гол и сега трябва да се обяснява да връзките си с мафията.

    17:44 13.11.2025

  • 47 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сила":

    Всеки съди по себе си!

    17:44 13.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол