КЗК образува открито производство срещу АПИ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство срещу Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) по жалба на фирма. Решението за образуване на открито производство е публикувано на интернет страницата ѝ, уточни БТА.
Жалбата е подадена от „Фосталпин Кремс Финалтехник“ ГМБХ, Австрия срещу решението на АПИ за изграждане, ремонт и възстановяване на ограничителни системи за пътища на републиканските пътища, на територията на страната, стопанисвани от агенцията, cъглacнo чл. 19, aл. 1, т.
Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).
