Борисов: Избраният за особен управител има достатъчно опит, за да се справи. Не е бил министър, не е свързан с Пеевски

След като е преодоляно ветото и е издаден указ, Желязков ще каже след Съвета за сигурност, кое лице ще е особеният управител на "Лукойл". Има достатъчно опит, за да се справи. Не е свързан с Пеевски. Избраният човек не е бил министър. Той е съгласуван с мен, предполагам и с останалите партии от мнозинството. Това заяви в кулоарите на НС лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предаде репортер на Novini.bg.

"Това, което мога да ви уверя и се надявам в днешния ден ние да получим дерогация, такава каквото е в Германия за шест месеца. Така че спокойно да свършим всички неща. Има седем часа разлика със САЩ, така че днес тук още спят хората“, посочи Борисов.

Попитан дали обмисля ограничаването на бонусите в държавната администрация, той заяви, че е единственият, който като премиер е карал да бъдат върнати, но това може да е добър въпрос за обществен дебат и всички партии да си кажат.

"Отдавна съм се отказал да коментирам кмета на София. Подкрепиха го от ГЕРБ, защото ако не бяха - щеше да каже, че пак му пречим. Резилът му е такъв, че каквото и да предложи - ще го подкрепят, защото софийските граждани са го избрали. Той не е мой кмет. Не искам и капка да падне върху ГЕРБ заради него", обясни Борисов по повод увеличението на синя и зелена зона в София.