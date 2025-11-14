Борисов: Избраният за особен управител има достатъчно опит, за да се справи. Не е бил министър, не е свързан с Пеевски

След като е преодоляно ветото и е издаден указ, Желязков ще каже след Съвета за сигурност, кое лице ще е особеният управител на "Лукойл". Има достатъчно опит, за да се справи. Не е свързан с Пеевски. Избраният човек не е бил министър. Той е съгласуван с мен, предполагам и с останалите партии от мнозинството. Това заяви в кулоарите на НС лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предаде репортер на Novini.bg.
"Това, което мога да ви уверя и се надявам в днешния ден ние да получим дерогация, такава каквото е в Германия за шест месеца. Така че спокойно да свършим всички неща. Има седем часа разлика със САЩ, така че днес тук още спят хората“, посочи Борисов.
Попитан дали обмисля ограничаването на бонусите в държавната администрация, той заяви, че е единственият, който като премиер е карал да бъдат върнати, но това може да е добър въпрос за обществен дебат и всички партии да си кажат.
"Отдавна съм се отказал да коментирам кмета на София. Подкрепиха го от ГЕРБ, защото ако не бяха - щеше да каже, че пак му пречим. Резилът му е такъв, че каквото и да предложи - ще го подкрепят, защото софийските граждани са го избрали. Той не е мой кмет. Не искам и капка да падне върху ГЕРБ заради него", обясни Борисов по повод увеличението на синя и зелена зона в София.
1 Баба
Коментиран от #4
09:51 14.11.2025
2 Последния Софиянец
09:51 14.11.2025
3 Трол
09:52 14.11.2025
4 Мата Хари
До коментар #1 от "Баба":Ама само на сън.Аз го слушам като спи
09:52 14.11.2025
5 Въпроси
БНБ не е права, че растежа в Еврозоната е по-висок. Пазете Валутния Резерв в БНБ,около 80 милиарда лева, с борд да не бъде откраднат. Проверете следните данни, за да се пазите от фалит - държавен дълг кьм БВП 24% .От 2015 до 2023, 8 години аритметично средно България 16%, Румъния 13%, Полша 9%, годишен среден растеж БВП на човек, текущи долари - Световна Банка данни.
09:54 14.11.2025
6 жоро
09:54 14.11.2025
7 Сгодна
09:54 14.11.2025
8 Данко Харсъзина
09:55 14.11.2025
9 Пич
09:55 14.11.2025
10 бандит методиев борисов-яшаров
09:55 14.11.2025
11 Споко
09:56 14.11.2025
12 Промяна
09:56 14.11.2025
13 Град Симитли
.... Какъвто кютюк беше на 40,същия си е и на 70 години!
09:56 14.11.2025
14 Иван Грозни
09:57 14.11.2025
15 остава сега милион заплата на година
09:58 14.11.2025
16 А колко ще краде за тиквата и шиши?
09:59 14.11.2025
17 Атлантик
10:01 14.11.2025
18 ИМА ВПРЕДВИД ЧЕ
10:03 14.11.2025
19 Гласове от зайчарника в Банкя
10:06 14.11.2025
20 Хасковски каунь
Той е роза, той е крем.Той е щастие за мен
10:06 14.11.2025