Борисов: Избраният за особен управител има достатъчно опит, за да се справи. Не е бил министър, не е свързан с Пеевски

14 Ноември, 2025 09:50 668 20

"Това, което мога да ви уверя и се надявам в днешния ден ние да получим дерогация, такава каквото е в Германия за шест месеца. Така че спокойно да свършим всички неща. Има седем часа разлика със САЩ, така че днес тук още спят хората“, посочи лидерът на ГЕРБ

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След като е преодоляно ветото и е издаден указ, Желязков ще каже след Съвета за сигурност, кое лице ще е особеният управител на "Лукойл". Има достатъчно опит, за да се справи. Не е свързан с Пеевски. Избраният човек не е бил министър. Той е съгласуван с мен, предполагам и с останалите партии от мнозинството. Това заяви в кулоарите на НС лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предаде репортер на Novini.bg.

"Това, което мога да ви уверя и се надявам в днешния ден ние да получим дерогация, такава каквото е в Германия за шест месеца. Така че спокойно да свършим всички неща. Има седем часа разлика със САЩ, така че днес тук още спят хората“, посочи Борисов.

Попитан дали обмисля ограничаването на бонусите в държавната администрация, той заяви, че е единственият, който като премиер е карал да бъдат върнати, но това може да е добър въпрос за обществен дебат и всички партии да си кажат.

"Отдавна съм се отказал да коментирам кмета на София. Подкрепиха го от ГЕРБ, защото ако не бяха - щеше да каже, че пак му пречим. Резилът му е такъв, че каквото и да предложи - ще го подкрепят, защото софийските граждани са го избрали. Той не е мой кмет. Не искам и капка да падне върху ГЕРБ заради него", обясни Борисов по повод увеличението на синя и зелена зона в София.


  • 1 Баба

    8 2 Отговор
    Бойко казва само истината.

    Коментиран от #4

    09:51 14.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Шиши ще нареже Нефтохим Бургас на скрап и ще стане милиардер като Домусчиеви които нарязаха българският флот.

    09:51 14.11.2025

  • 3 Трол

    6 0 Отговор
    Гинка Върбакова е особеният управител.

    09:52 14.11.2025

  • 4 Мата Хари

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баба":

    Ама само на сън.Аз го слушам като спи

    09:52 14.11.2025

  • 5 Въпроси

    2 1 Отговор
    Верен ли е дълга?
    БНБ не е права, че растежа в Еврозоната е по-висок. Пазете Валутния Резерв в БНБ,около 80 милиарда лева, с борд да не бъде откраднат. Проверете следните данни, за да се пазите от фалит - държавен дълг кьм БВП 24% .От 2015 до 2023, 8 години аритметично средно България 16%, Румъния 13%, Полша 9%, годишен среден растеж БВП на човек, текущи долари - Световна Банка данни.

    09:54 14.11.2025

  • 6 жоро

    12 0 Отговор
    Трагедията на нашата дьржава е как охранителят на Тодор Живков стана министьр предеседател! Еддин малоумник сьсипа дьржавата!!!

    09:54 14.11.2025

  • 7 Сгодна

    3 0 Отговор
    Едно е сигурно, ще е "наше" момче или по-вероятно момиче. Борисов има навика да поставя жени на постове, къде той самият иска да има влияние.

    09:54 14.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Строителя на велика България! Съвременния апостол. Политик от световна величина.

    09:55 14.11.2025

  • 9 Пич

    5 0 Отговор
    Помнете какво ви казах !!! Баце вече го е продал. Само трябва да изчакаме , и ще видим на кого!!! Бих заложил на евтеи от САЩ !!!

    09:55 14.11.2025

  • 10 бандит методиев борисов-яшаров

    5 0 Отговор
    верваме ти затворнико

    09:55 14.11.2025

  • 11 Споко

    1 1 Отговор
    Хич не го мисли ти софийския кмет. След 20 години герберщина софиянци най-сетне се отърваха от Бойко Борисов и Йорданка Фандъкова, вече се радват на новия кмет и след 2 години ще го преизберат.

    09:56 14.11.2025

  • 12 Промяна

    0 5 Отговор
    БОРИСОВ ПОБЕДИТЕЛ 20 ГОДИНИ ЛИДЕР НА БЪЛГАРИЯ 20 ГОДИНИ БИЕ ВИ НАВСЯКЪДЕ 20 ГОДИНИ

    09:56 14.11.2025

  • 13 Град Симитли

    1 0 Отговор
    "От чичо ми знам, че днес ще има дерогация за България!"
    .... Какъвто кютюк беше на 40,същия си е и на 70 години!

    09:56 14.11.2025

  • 14 Иван Грозни

    5 0 Отговор
    Има ли значение с кого е свързан? И двамата сте един дол дренки.

    09:57 14.11.2025

  • 15 остава сега милион заплата на година

    1 0 Отговор
    и ще се постигнат резултатите със санкцията . ще видим .

    09:58 14.11.2025

  • 16 А колко ще краде за тиквата и шиши?

    6 0 Отговор
    Вие сте крадлива мафия

    09:59 14.11.2025

  • 17 Атлантик

    3 0 Отговор
    Петьо Еврото е,съгласувахме го.Човека с голем опит.

    10:01 14.11.2025

  • 18 ИМА ВПРЕДВИД ЧЕ

    3 0 Отговор
    ТОЙ ЩЕ БЪДЕ ВРЪЗКАТА НА ОСОБЕНИЯ С ДиБЕЛИЯ

    10:03 14.11.2025

  • 19 Гласове от зайчарника в Банкя

    2 0 Отговор
    "Той пpocт, аз съм пpocт, става за особен управител" ви казва Бацо😉 Ново начало за Лукойл!

    10:06 14.11.2025

  • 20 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Мисля че на България не и трябва кабинет.Бочката е Сичко.
    Той е роза, той е крем.Той е щастие за мен

    10:06 14.11.2025

