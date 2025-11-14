Новини
България »
Борис Бонев за промените при паркирането в София: Ходенето пеша е хубаво

Борис Бонев за промените при паркирането в София: Ходенето пеша е хубаво

14 Ноември, 2025 09:52 420 14

  • борис бонев-
  • паркиране-
  • цени

Променят се много условията за паркиране в центъра и така хората, които живеят там, ще имат по-голяма възможност да паркират. Това не е перфектната реформа, но беше единствената възможна

Борис Бонев за промените при паркирането в София: Ходенето пеша е хубаво - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Няма нито една реформа, която да е приета добре от всички. Хората не обичат промени", заяви в сутрешния блок на Нова телевизия Борис Бонев от "Спаси София".

Целта на промените – разширяване и вдигане на цените в зоните за платено паркиране в София, е да се вкара ред, обясни той за "Здравей, България".

"Променят се много условията за паркиране в центъра и така хората, които живеят там, ще имат по-голяма възможност да паркират. Това не е перфектната реформа, но беше единствената възможна", каза той.

"Ние много искахме жестоко увеличение на служебните абонаменти. Очакваме да се освободят около 500 места", каза общинският съветник и обясни, че идеята на зоните е да има около 20% свободни места.

"Ходи пеш е положението", пошегува се водещият Виктор Николаев, а Бонев му отговори, че ходенето пеша е хубаво и обясни, че очаква да се намалят броя на хората, които по цял ден седят в зоната.

"Никога няма да се построят достатъчно паркинги, за да стигат за всички", заяви още Борис Бонев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    18 0 Отговор
    ...ераса ви се подиграва в очите !!! Няма по нагло от ...ерас !!!

    09:53 14.11.2025

  • 2 бориса

    12 0 Отговор
    как ходиш с банан или краставица ТАМ

    09:54 14.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 пешаците и бързоходците са застрашени

    3 3 Отговор
    от прегазвания и блъскания . има вече много повече видове транспорт . метро , райс, трамвай, тротонетки , колела, коли , мотори . всеки ден пишат за прегазени старци и деца . майки с колички блъснати . но като искат да ходят пеша .

    09:56 14.11.2025

  • 5 Трол

    7 0 Отговор
    Най-хубаво е придвижването с велосипед без седалка.

    09:56 14.11.2025

  • 6 Гост

    10 0 Отговор
    Аз живея в центъра и като ми направиш паркирането 1000лв как точно ще се оправям, скапан як? Едва ли ще ми оправиш улиците пред блока! Една ли, въобще, ще направиш нещо да се подобри живота в тоя скапан, мизерен, тъмно черен град. Е ле па в центъра

    Коментиран от #13

    09:57 14.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Всички цени в лева стават в евро от първи януари.От 2 лв на час става 2 евро.

    09:59 14.11.2025

  • 8 ПКП

    0 1 Отговор
    Като псуваш лошият Бойко оди пеш бе!

    10:00 14.11.2025

  • 9 Порно

    1 0 Отговор
    И от какъв зор направихте Сухата река зелена зона ? В другите райони поне формално има обществено обсъждане, тука ни набутахте само и само да лапате парички. Пък и не си спомням някой в предизборната си програма да е настоявал крайни квартали да са платена зона. Еле пък някой да е предлагал да одим пеш, всички си спомняме какво стана с ПКП

    10:01 14.11.2025

  • 10 СОС

    1 0 Отговор
    Функционално некадърен сбъркан индивид е Бони!

    10:02 14.11.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Аз съм несофиянец и за мен идването в Сф е по работа или на доктор.
    Този отпадък на държавна издръжка ми прави живота труден

    Като е така - забрана и за живеещите в центъра! Жилище в центъра си има и позитиви - негатива е че ако нямат гараж ще си паркират колите на буферните паркинги в периферията и ще ги ползват само при крайна нужда!

    Аман от скапани реститутки с П

    10:03 14.11.2025

  • 12 Вова

    1 0 Отговор
    А който има проблем да ходи пеша? Или да ти дишаме дизелите, които толерирате???
    Нито едно умно нещо не е дошло от тези!!!!
    Кой плаща бе, гащник?
    Хората с колите!

    10:05 14.11.2025

  • 13 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Пич... вие гласувате за тия бе!
    София избира тия ненорманици не само на софийско ми и на централно ниво ненормалните управници. От вас зависи да ги качите на един рейс и рейса не в Перловска ми в язовир Искър!

    10:05 14.11.2025

  • 14 ами

    0 0 Отговор
    Пeдeраска работа.....

    10:06 14.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове