Борис Бонев за промените при паркирането в София: Ходенето пеша е хубаво

"Няма нито една реформа, която да е приета добре от всички. Хората не обичат промени", заяви в сутрешния блок на Нова телевизия Борис Бонев от "Спаси София".
Целта на промените – разширяване и вдигане на цените в зоните за платено паркиране в София, е да се вкара ред, обясни той за "Здравей, България".
"Променят се много условията за паркиране в центъра и така хората, които живеят там, ще имат по-голяма възможност да паркират. Това не е перфектната реформа, но беше единствената възможна", каза той.
"Ние много искахме жестоко увеличение на служебните абонаменти. Очакваме да се освободят около 500 места", каза общинският съветник и обясни, че идеята на зоните е да има около 20% свободни места.
"Ходи пеш е положението", пошегува се водещият Виктор Николаев, а Бонев му отговори, че ходенето пеша е хубаво и обясни, че очаква да се намалят броя на хората, които по цял ден седят в зоната.
"Никога няма да се построят достатъчно паркинги, за да стигат за всички", заяви още Борис Бонев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
09:53 14.11.2025
2 бориса
09:54 14.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 пешаците и бързоходците са застрашени
09:56 14.11.2025
5 Трол
09:56 14.11.2025
6 Гост
Коментиран от #13
09:57 14.11.2025
7 Последния Софиянец
09:59 14.11.2025
8 ПКП
10:00 14.11.2025
9 Порно
10:01 14.11.2025
10 СОС
10:02 14.11.2025
11 ДрайвингПлежър
Този отпадък на държавна издръжка ми прави живота труден
Като е така - забрана и за живеещите в центъра! Жилище в центъра си има и позитиви - негатива е че ако нямат гараж ще си паркират колите на буферните паркинги в периферията и ще ги ползват само при крайна нужда!
Аман от скапани реститутки с П
10:03 14.11.2025
12 Вова
Нито едно умно нещо не е дошло от тези!!!!
Кой плаща бе, гащник?
Хората с колите!
10:05 14.11.2025
13 ДрайвингПлежър
До коментар #6 от "Гост":Пич... вие гласувате за тия бе!
София избира тия ненорманици не само на софийско ми и на централно ниво ненормалните управници. От вас зависи да ги качите на един рейс и рейса не в Перловска ми в язовир Искър!
10:05 14.11.2025
14 ами
10:06 14.11.2025