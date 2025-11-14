Борис Бонев за промените при паркирането в София: Ходенето пеша е хубаво

"Няма нито една реформа, която да е приета добре от всички. Хората не обичат промени", заяви в сутрешния блок на Нова телевизия Борис Бонев от "Спаси София".

Целта на промените – разширяване и вдигане на цените в зоните за платено паркиране в София, е да се вкара ред, обясни той за "Здравей, България".

"Променят се много условията за паркиране в центъра и така хората, които живеят там, ще имат по-голяма възможност да паркират. Това не е перфектната реформа, но беше единствената възможна", каза той.

"Ние много искахме жестоко увеличение на служебните абонаменти. Очакваме да се освободят около 500 места", каза общинският съветник и обясни, че идеята на зоните е да има около 20% свободни места.

"Ходи пеш е положението", пошегува се водещият Виктор Николаев, а Бонев му отговори, че ходенето пеша е хубаво и обясни, че очаква да се намалят броя на хората, които по цял ден седят в зоната.

"Никога няма да се построят достатъчно паркинги, за да стигат за всички", заяви още Борис Бонев.