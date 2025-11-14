Новини
Христо Панчугов: Въпросът е каква работа може да свърши особеният управител на "Лукойл"

14 Ноември, 2025 11:04

"Можем ли да очакваме, че този управител, продавайки компанията, няма да направи така, че всички тези "провинения", несъбраните дългове от държавата просто ще бъдат задраскани, някак си "опростени" или напротив – бихме могли да очакваме, че докато имаме особен статут на управление на компанията, държавата все пак ще се опита да защити интереса на българските граждани и своя собствен", коментира политологът

Христо Панчугов: Въпросът е каква работа може да свърши особеният управител на "Лукойл" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

"Че това законодателство се прави бързо и на парче, няма никакво съмнение. От управляващото мнозинство не успяха да обяснят това, което правят."

Това каза пред БНР политологът Христо Панчугов за законодателството за особения управител на "Лукойл".

"Удобно в целия този разговор се забравя крайната цел – да се намери решение на казуса до продажбата на компанията. Не говорим за одържавяване. Търси се временно управление, в рамките на което да се намери купувач. Това е свещената крава на българския преход", коментира политологът.

Въпросът е каква работа може да свърши особеният управител – "може ли да се надяваме на осветляване на практиките, по които е била управлявана тази компания", посочи Панчугов. По думите му, "въпросът е за публичността на това управление и за финансите, които следва да идват от "Лукойл" към българската държава".

"Можем ли да очакваме, че този управител, продавайки компанията, няма да направи така, че всички тези "провинения", несъбраните дългове от държавата просто ще бъдат задраскани, някак си "опростени" или напротив – бихме могли да очакваме, че докато имаме особен статут на управление на компанията, държавата все пак ще се опита да защити интереса на българските граждани и своя собствен."

Ако управляващите са неспособни да създадат механизъм за прозрачност, тяхното време няма да продължи дълго. Казусът е много видим и се прехвърля с ожесточение на други нива, няма да позволи безпроблемното преминаване през него, изрази мнение Христо Панчугов в предаването "Преди всички".

Според него няма да има сериозна криза с горивата.

По темата с държавния бюджет за догодина политологът отбеляза, че голяма част от критиките към него не засягат днешен проблем.

"В последните три години друг, освен предизборен бюджет не сме имали. В несигурни ситуации всеки се опитва да изглежда добре пред една или друга прослойка в обществото, с идеята, че може да си купи подкрепа."

Панчугов очерта дилемата дали около Бюджет 2026 ще наблюдаваме "окопна война, която ще спечели мнозинството" или ще има смислен диалог, който ще напусне пределите на Народното събрание и "под натиска на различни групи би могъл да доведе до промени в бюджетната рамка".


  • 1 ДрайвингПлежър

    8 2 Отговор
    Каква работа бе?! Целта е да откраднат рафинерията, а после ние ще я платим с лихвите и пропуснатите ползи. Малоумен народ! Излезе за торба с бълхи да реве по улиците, за собственото си заколение мълчи навел глава и не смее да мръдне!

    11:09 14.11.2025

  • 2 например

    5 1 Отговор
    да подари нефтохима на шиши

    11:09 14.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Без специалистите нищо.

    11:10 14.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 1 Отговор
    Виж "Плама" Плевен и Булгартабак и ще разбереш❗

    11:10 14.11.2025

  • 5 има една задача и може да върши нея

    0 3 Отговор
    има кандидат купувач . ще купува от РФ лукойл . заради санкцията от юса . особения подписва с купувача и му дава лукойл русия срещу сумата равняваща се на активите - около 2 милиарда . после дава парите на РФ . И се пенсионира . а купувача внася неруски петрол . и работи . така хем има бензин хем и санкцията е спазена . интересно .

    11:15 14.11.2025

  • 6 Панчугаров

    4 1 Отговор
    каква работа може да свърши особеният чекмеджар ли?

    да пълни чекмеджета

    11:19 14.11.2025

  • 7 Лукойл

    1 3 Отговор
    Колко са нагли копеите.
    .Руснаците са на колене и се молят на щатите, не българите вати нагли.

    Коментиран от #11

    11:29 14.11.2025

  • 8 хихи

    4 1 Отговор
    Ще бъде защитен интереса на гражданите, само на някой граждани....

    11:29 14.11.2025

  • 9 Тома

    1 1 Отговор
    Държавната политика е научила много управители и директори да крадат с г.за си за партиите на власт

    11:38 14.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лукойл":

    Когато видиш руснак на колене-
    да знаеш, че си завързва кубинките❗
    Справка укр...ите как смело тичат на запад

    А видя ли, че и САШтко метна дрoгаря ZE❗

    11:55 14.11.2025

  • 12 От 24 октомври

    1 0 Отговор
    от 24 октомври плащанията за "откраднатите" от ДАНС и военните горива от Лукойл се извършват само по сметки в „"Интернешънъл Асет Банк" “, зад която стои бизнесменът Младен Михалев – Маджо. Реално Борисов и Пеевски. Няма информация колко пари са влезли там от 24 октомври до днес ... Към други банки плащания няма от страна на търговците на горива

    11:56 14.11.2025

