Христо Панчугов: Въпросът е каква работа може да свърши особеният управител на "Лукойл"

"Че това законодателство се прави бързо и на парче, няма никакво съмнение. От управляващото мнозинство не успяха да обяснят това, което правят."

Това каза пред БНР политологът Христо Панчугов за законодателството за особения управител на "Лукойл".

"Удобно в целия този разговор се забравя крайната цел – да се намери решение на казуса до продажбата на компанията. Не говорим за одържавяване. Търси се временно управление, в рамките на което да се намери купувач. Това е свещената крава на българския преход", коментира политологът.

Въпросът е каква работа може да свърши особеният управител – "може ли да се надяваме на осветляване на практиките, по които е била управлявана тази компания", посочи Панчугов. По думите му, "въпросът е за публичността на това управление и за финансите, които следва да идват от "Лукойл" към българската държава".

"Можем ли да очакваме, че този управител, продавайки компанията, няма да направи така, че всички тези "провинения", несъбраните дългове от държавата просто ще бъдат задраскани, някак си "опростени" или напротив – бихме могли да очакваме, че докато имаме особен статут на управление на компанията, държавата все пак ще се опита да защити интереса на българските граждани и своя собствен."

Ако управляващите са неспособни да създадат механизъм за прозрачност, тяхното време няма да продължи дълго. Казусът е много видим и се прехвърля с ожесточение на други нива, няма да позволи безпроблемното преминаване през него, изрази мнение Христо Панчугов в предаването "Преди всички".

Според него няма да има сериозна криза с горивата.

По темата с държавния бюджет за догодина политологът отбеляза, че голяма част от критиките към него не засягат днешен проблем.

"В последните три години друг, освен предизборен бюджет не сме имали. В несигурни ситуации всеки се опитва да изглежда добре пред една или друга прослойка в обществото, с идеята, че може да си купи подкрепа."

Панчугов очерта дилемата дали около Бюджет 2026 ще наблюдаваме "окопна война, която ще спечели мнозинството" или ще има смислен диалог, който ще напусне пределите на Народното събрание и "под натиска на различни групи би могъл да доведе до промени в бюджетната рамка".