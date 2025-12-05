НСИ: Работещите българи са 3,726 млн. души

По предварителни данни през третото тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с 0,7% в сравнение със същото тримесечие на предходната година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

Заетите лица в икономиката са 3 726,5 хил., а общият брой отработени часове е 1 467,5 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през третото тримесечие на 2025 г. спрямо съответното тримесечие на 2024 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния и в индустриалния сектори.

На едно заето лице се падат по 16 814,6 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 42,7 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през третото тримесечие на 2025 г. се увеличава с 1,6% в сравнение с третото тримесечие на 2024 г., а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 1,7%.

По предварителни данни през третото тримесечие на 2025 г. равнището на производителността на труда в сектора на услугите e 14 864,1 лв. БДС средно на един зает и 37,9 лв. за един отработен човекочас. В индустриалния сектор всеки зает произвежда средно 16 629,7 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 40,1 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 4 959,8 лв. БДС на един зает и 13.6 лв. за един отработен човекочас.