НСИ: Работещите българи са 3,726 млн. души

5 Декември, 2025 13:25 482 10

На едно заето лице се падат по 16 814,6 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 42,7 лв. БВП за един отработен час

По предварителни данни през третото тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с 0,7% в сравнение със същото тримесечие на предходната година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

Заетите лица в икономиката са 3 726,5 хил., а общият брой отработени часове е 1 467,5 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през третото тримесечие на 2025 г. спрямо съответното тримесечие на 2024 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния и в индустриалния сектори.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през третото тримесечие на 2025 г. се увеличава с 1,6% в сравнение с третото тримесечие на 2024 г., а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 1,7%.

По предварителни данни през третото тримесечие на 2025 г. равнището на производителността на труда в сектора на услугите e 14 864,1 лв. БДС средно на един зает и 37,9 лв. за един отработен човекочас. В индустриалния сектор всеки зает произвежда средно 16 629,7 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 40,1 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 4 959,8 лв. БДС на един зает и 13.6 лв. за един отработен човекочас.


  • 1 Нов свят

    5 2 Отговор
    Ама бройте ли и тези дето работят и не плащат осигуровки?

    13:27 05.12.2025

  • 2 хаха

    6 2 Отговор
    600к на държавна служба ...а всеки 8-ми бил "инвалид".
    Така така. Скоро ...

    13:27 05.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    1 млн чиновници.

    13:27 05.12.2025

  • 4 Студопор

    4 0 Отговор
    А останалите около 3 милиона??

    13:30 05.12.2025

  • 5 протеста

    4 1 Отговор
    Да , и всички българи ги дерат с данъци , за да могат да ги крадат и да си купуват имоти в Дубай. Обявявам неплащане на никакви данъци и искам компенсации за всички българи за 36 години назад .

    13:30 05.12.2025

  • 6 За кой комунизъм, за кой робство

    2 1 Отговор
    Не пишете за процента , които са държавни служители и не им взимат осигуровки и не ги плащат във фондовете, а имат привилегията да ги ползват.

    13:34 05.12.2025

  • 7 Нов свят

    2 1 Отговор
    Намалете администрацията! При толкова дадени пари за електронно правителство не е нужно всякакви лелки да са на високи длъжности, да ни карат да разнасяме хартиени носители и да ни гледат лошо, че ги безпокоим.
    Всички които не внасят осигуровки да започнат да ги внасят. За ТЕЛК да се разследват докторите дето направиха огромна част инвалиди и сигурно не безплатно. ТЕЛК само за наистина инвалидите. Източване по всякакъв начин на държавата, здравни пътеки, обществени поръчки и разни такива.
    И ще видите, че пари наистина има!

    13:35 05.12.2025

  • 8 млад човек

    1 0 Отговор
    Другите 3 милиона работят в чужбина където системата работи и се връщат в България да помагат на родителите си, защото държавата никога няма да го стори.

    13:38 05.12.2025

  • 9 Тъп Глупънсбъркър

    0 0 Отговор
    По добре безделници, отколкото без празници!

    13:38 05.12.2025

  • 10 Гост

    1 0 Отговор
    Това няма как да е вярно. Тя България е толкова. Всичко е зад граница дето може да работи и да плаща данъци.

    13:43 05.12.2025

