Атанас Зафиров: Истинското лидерство е в трудните решения, а не в популисткия шум

„Днес за лидерство често се представя това да вървиш след най-шумното обществено мнение. Това е елементарен популизъм, който превръща политиката в карнавал“. Това заяви вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП и на коалиция „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА “ Атанас Зафиров в Пловдив.

Той взе участие в организираната от Обединението на жените социалистки дискусия „Жените и новия свят: БСП за бъдещето“, на която направи изказване за отговорността и лидерството в лявото днес.

Зафиров подчерта, че парламентът е „зареден с антилидерство“ и предупреди, че подобни процеси подкопават демокрацията. Той припомни примери за държавническо поведение в историята на БСП, включително решението на Николай Добрев и Георги Първанов от 4 февруари 1997 г., което определи като „истинско лидерство“.

Председателят на НС на БСП припомни и избора пред партията в началото на годината – дали да остане вечна опозиция или да поеме отговорност в редовно управление. „Избрахме да се борим за минималната заплата, майчинските и доходите. Когато представители на едрия бизнес започнат да те кълнат, става ясно, че сме направили правилния избор“, подчерта Зафиров.

В изказването си той заяви, че БСП не е партия на „шума и пушилката“, а на последователната и трудна работа в интерес на хората. „Лидерството в левицата означава памет, убеждения и решимост да изпълняваш онова, което си обещал“, категоричен бе Атанас Зафиров.

Във вътрешнопартиен план Зафиров очерта предстояща организационна реформа, целяща да върне значимостта на БСП, да укрепи идейната ѝ основа и да превърне лявото обединение в механизъм за последователна работа. „Политическите гробища са пълни с лидери, които са си мислили, че нищо не трябва да променят. Ние трябва да се променяме, за да бъдем достойни за времето, в което живеем“, заключи той.

Заместник-председателят на НС на БСП Калоян Паргов обърна внимание на геополитическите предизвикателства пред България и лявото: „Страната ни трябва да намери устойчиво място в европейската и световната система."

Според него за БСП този процес е още по-труден, тъй като трябва едновременно да запази своята идентичност и да се адаптира към новата реалност. „Успехът ѝ ще зависи от способността да предложи модерна лява визия, основана на социална справедливост, демократични ценности и прагматичен реализъм във външната политика. Само чрез такава трансформация БСП може да възвърне позициите си като основен представител на лявото пространство в България и като конструктивен участник в европейската политика“, заяви Паргов.

„Ние трябва да покажем, че лявата идея не е минало - тя е необходимост за бъдещето. В един дигитален, често безчувствен свят, именно лявото носи смисъла, човечността и справедливостта“, заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и председател на Обединението на жените социалистки Дора Янкова.

По думите ѝ в новото време на високи технологии и изкуствен интелект, човекът трябва отново да бъде в неговия център. „В това ново време жените в БСП имат своя голяма роля. Те умеят да обединяват, да лекуват рани, да гледат напред. В политиката, в семейството, в обществото - жените са онази сила, която поддържа човечността, дори когато светът се променя бързо“, каза Янкова.

„Лявата политика на местно ниво е политика, която е припозната и очаквана от гражданите. Не случайно БСП традиционно има най-високи резултати на местни избори. Много важно е ние - кметовете на левицата, не само да сме отзивчиви към хората в затруднение, но да създаваме и утвърждаваме устойчиви леви модели на нужни политики. Такъв модел примерно са общинските фирми. В Троянска община всички комунални услуги се управляват от такива политики“, каза от своя страна кметът на Троян Донка Михайлова.

В дискусията взеха участие още Атанас Телчаров – областен председател на БСП – Пловдив, Виолета Христодулова – областен координатор на ОЖС – Пловдивска област, кметове, социалисти и симпатизанти от областта и страната.