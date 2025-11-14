Новини
Атанас Зафиров: Истинското лидерство е в трудните решения, а не в популисткия шум

14 Ноември, 2025 12:14 548 12

БСП не е партия на „шума и пушилката“, а на последователната и трудна работа в интерес на хората

Атанас Зафиров: Истинското лидерство е в трудните решения, а не в популисткия шум - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Днес за лидерство често се представя това да вървиш след най-шумното обществено мнение. Това е елементарен популизъм, който превръща политиката в карнавал“. Това заяви вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП и на коалиция „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА “ Атанас Зафиров в Пловдив.

Той взе участие в организираната от Обединението на жените социалистки дискусия „Жените и новия свят: БСП за бъдещето“, на която направи изказване за отговорността и лидерството в лявото днес.

Зафиров подчерта, че парламентът е „зареден с антилидерство“ и предупреди, че подобни процеси подкопават демокрацията. Той припомни примери за държавническо поведение в историята на БСП, включително решението на Николай Добрев и Георги Първанов от 4 февруари 1997 г., което определи като „истинско лидерство“.

Председателят на НС на БСП припомни и избора пред партията в началото на годината – дали да остане вечна опозиция или да поеме отговорност в редовно управление. „Избрахме да се борим за минималната заплата, майчинските и доходите. Когато представители на едрия бизнес започнат да те кълнат, става ясно, че сме направили правилния избор“, подчерта Зафиров.

В изказването си той заяви, че БСП не е партия на „шума и пушилката“, а на последователната и трудна работа в интерес на хората. „Лидерството в левицата означава памет, убеждения и решимост да изпълняваш онова, което си обещал“, категоричен бе Атанас Зафиров.

Във вътрешнопартиен план Зафиров очерта предстояща организационна реформа, целяща да върне значимостта на БСП, да укрепи идейната ѝ основа и да превърне лявото обединение в механизъм за последователна работа. „Политическите гробища са пълни с лидери, които са си мислили, че нищо не трябва да променят. Ние трябва да се променяме, за да бъдем достойни за времето, в което живеем“, заключи той.

Заместник-председателят на НС на БСП Калоян Паргов обърна внимание на геополитическите предизвикателства пред България и лявото: „Страната ни трябва да намери устойчиво място в европейската и световната система."

Според него за БСП този процес е още по-труден, тъй като трябва едновременно да запази своята идентичност и да се адаптира към новата реалност. „Успехът ѝ ще зависи от способността да предложи модерна лява визия, основана на социална справедливост, демократични ценности и прагматичен реализъм във външната политика. Само чрез такава трансформация БСП може да възвърне позициите си като основен представител на лявото пространство в България и като конструктивен участник в европейската политика“, заяви Паргов.

„Ние трябва да покажем, че лявата идея не е минало - тя е необходимост за бъдещето. В един дигитален, често безчувствен свят, именно лявото носи смисъла, човечността и справедливостта“, заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и председател на Обединението на жените социалистки Дора Янкова.

По думите ѝ в новото време на високи технологии и изкуствен интелект, човекът трябва отново да бъде в неговия център. „В това ново време жените в БСП имат своя голяма роля. Те умеят да обединяват, да лекуват рани, да гледат напред. В политиката, в семейството, в обществото - жените са онази сила, която поддържа човечността, дори когато светът се променя бързо“, каза Янкова.

„Лявата политика на местно ниво е политика, която е припозната и очаквана от гражданите. Не случайно БСП традиционно има най-високи резултати на местни избори. Много важно е ние - кметовете на левицата, не само да сме отзивчиви към хората в затруднение, но да създаваме и утвърждаваме устойчиви леви модели на нужни политики. Такъв модел примерно са общинските фирми. В Троянска община всички комунални услуги се управляват от такива политики“, каза от своя страна кметът на Троян Донка Михайлова.

В дискусията взеха участие още Атанас Телчаров – областен председател на БСП – Пловдив, Виолета Христодулова – областен координатор на ОЖС – Пловдивска област, кметове, социалисти и симпатизанти от областта и страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зафиров

    2 16 Отговор
    е един истински лидер. Импексовата да гледа и да се учи!

    Коментиран от #2, #8

    12:16 14.11.2025

  • 2 оня с коня

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Зафиров":

    Нинова се пенсионира - за кога да се учи?

    12:22 14.11.2025

  • 3 Има и хубаво в

    9 0 Отговор
    Цирка клоуните стават излишни . 😂👋

    12:25 14.11.2025

  • 4 Йабадабаду

    10 0 Отговор
    Флинстоун пак се излага, не може да чете гладко от трибуната. И причината вероятно не е в липсата на цайси.

    12:28 14.11.2025

  • 5 обективен

    9 0 Отговор
    С този лидер ,и неговите действия ,тотално се отече в канала .Както това ще се случи и с чалгарите.

    12:29 14.11.2025

  • 6 Стършел

    8 0 Отговор
    ТИХООО! Наско Натото словоблудства!

    12:35 14.11.2025

  • 7 Метресата от Барселона

    8 0 Отговор
    Колко много му личи на Атанас Зафиров, че се чувства много удобно във вице премиерското кресло! Ето защо говори за "популизъм", изживявайки се като много отговорен държавник. Гледа в очите Борисов и Пеевски и трепери да не би някой от тях да се разсърди и да развали "седянката", както обичаше да се изразява Пламен Орешарски. Трябва да си абсолютно опериран от чувството на достойнство, за да се унижаваш по този начин. Но в името на 30-те сребърника Зафиров, Гуцанов, Добрев и тъй нареченото "ръководство" на призрачната партия БСП са готови да се отрекат и от майчиното си мляко и да се прегърнат с най-долните престъпници. Защото те отлично знаят, че и това прегрешение няма да остане ненаказано.

    12:35 14.11.2025

  • 8 Потресаващо!

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зафиров":

    Той Зафиров е лидер и идол на некъпаните, мазните и лоясали индивиди.

    12:37 14.11.2025

  • 9 Ама

    7 0 Отговор
    тоя мазник и лъжец за лидер ли си има ?

    12:43 14.11.2025

  • 10 Шкембето

    6 0 Отговор
    му на 3 ката !

    12:45 14.11.2025

  • 11 Лично мнение

    4 0 Отговор
    Синът на Николай Добрев Кирил продължава предателската политика на баща си и Първанов за ликвидация на БСП!
    И успя!

    13:18 14.11.2025

  • 12 Гай Турий

    3 0 Отговор
    Тоя дебелоДът бспар ще довърши партията. Да уйдисваш на ГРОБарите означава смърт за себе си. Вместо да натиснат за социална справедливост за огромната част от трудещите се пчелички и бизнеса където работят с повишаване на МРЗ над това предвиждано ниво, те надуват безумно заплатите на паразитите и търтеите на обществото. Това ще ви стопи, бедните вече няма да гласуват за вас. Приключихте. Тулупът си свърши мръсната работа, след НГ ще направи някаква уйдурма и ще подаде оставка с надежда да спечели повече на следващите избори, а вие сте аут!

    13:24 14.11.2025

