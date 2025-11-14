Караджов: В Министерството на транспорта няма и няма да има място за нагласени конкурси и за прикриване на корупция

В Министерството на транспорта и съобщенията няма и няма да има място за нагласени конкурси, за прикриване на корупционни практики или за формални проверки. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на парламентарния контрол днес в отговор на въпрос на депутатите Стоян Таслаков и Емил Янков от „Възраждане“ за нагласени конкурси в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, предават от БТА.

Караджов отбеляза, че темата, която се поставя засяга един от най-чувствителните въпроси - доверието на гражданите в държавните конкурси и почтеността на администрацията.

Относно визирания във въпроса случай, Караджов обясни, че през април са се появили публикации и снимки в социалните мрежи, за които се твърдеше, че представляват евентуално предварително раздадени тестове на кандидати за инспектори в Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“, добавяйки, че още тогава агенцията е извършила своя вътрешна проверка, която е приключила през юли и която не е установила доказателства за подобни предоставени тестове или платени отговори. Караджов поясни, че нито сигнала за проверката, нито самата проверка е минавала през него като министър.

В началото на октомври, когато постъпи нов сигнал, в който вече официално се твърдеше с конкретни имена, с дати и документи, подписан от лице, известно при нас като „Краси испанеца“, предприехме пълна и независима проверка вече извън рамките на агенцията, посочи Караджов. Министърът добави, че само в рамките на 24 часа от постъпването на сигнала, заведен в министерството на 8 октомври, е препратен до прокуратурата с негово писмо с изходящ номер от 9 октомври. Караджов посочи още, че паралелно с това, с негова заповед от 17 октомври, е разпоредил собствена и независима проверка чрез Инспектората на Министерството на транспорта и съобщенията.

Той добави, че срокът за изготвяне на доклада е 8 декември и резултатите ще бъдат публично достъпни и представени пред Народното събрание. Караджов каза още, че по негово настояване всички служители, които са споменати в сигнала са отстранени от участие в каквито и да е конкурсни и контролни дейности до приключване на проверката.

Министър Караджов обясни, че „Автомобилна администрация“ е задължена да предостави на прокуратурата и на инспектората всички оригинални документи, копия от тестове, протоколи и заповеди. Това вече не е вътрешна проверка на самите себе си, това е междуинституционален процес, в който участват министерството, инспектората и прокуратурата, посочи той.

Гроздан Караджов каза още, че днес предстои да подпише договор с неправителствената организация „Прозрачност без граници“ и те също като външен независим проверител ще могат да проверяват подобни сигнали.

Министърът отбеляза, че този случай не стои изолиран и заяви, че през последните месеци министерството води много последователна политика за изкореняване на корупционните практики в Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“. Неслучайно зачестиха и атаките срещу ръководството и лично срещу мен. Мога спокойно да кажа, че корумпираните викат „дръжте корумпираните“, каза още министър Караджов.