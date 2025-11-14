Новини
България »
България ще има модерен център за иновации в научноизследователска и развойна дейност за отбранителни технологии

България ще има модерен център за иновации в научноизследователска и развойна дейност за отбранителни технологии

14 Ноември, 2025 18:42 631 19

  • развойна дейност -
  • отбранителни технологии

Нови над 1 млрд. лв. ще бъдат достъпни за 40 градски общини и въглищните региони за саниране на блокове и модернизиране на здравни, образователни и социални сгради

България ще има модерен център за иновации в научноизследователска и развойна дейност за отбранителни технологии - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България ще изгради модерен център за иновации в научноизследователска и развойна дейност за отбранителни технологии и решения с двойно предназначение. Той ще бъде ситуиран в района на област Стара Загора и ще бъде финансиран с 85 млн. евро от управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. (ПРР 2021–2027). Това стана ясно в рамките на 9-ото заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се проведе в София и беше председателствано от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата – Юра Витанова.

Идеята е в центъра да се провеждат научни изследвания и да се разработват иновативни решения и технологии, включително за извличане на ценни материали от въглищните полета. Ще бъде създаден и обучителен център за подготовка на инженерни кадри в областта на отбраната. Ще се развиват също дигитализацията и цифровите технологии, както и внедряване на изкуствен интелект в отбранителния сектор. Така ще бъдат разкрити и нови работни места, пряко свързани с развитието на региона. Центърът е сред приоритетните цели и политики на ЕС за засилване на отбранителната сигурност w държавите членки.

„Намираме се в изключително интензивен период по изпълнение на Програмата, за да преодолеем и наваксаме пропуснатото закъснение от началото на програмния период“, посочи зам.-министър Витанова. Тя информира, че към днешна дата са факт първите договори по три от основните приоритети на Програмата „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

По Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ са сключени 51 договора на обща стойност 703 млн. лв. Одобрени са 44 концепции за интегрирани териториални инвестиции за почти 2 млрд. лв. по Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“, който финансира инфраструктурни обекти в 40 градски общини. До края на годината ще бъде обявена и втора фаза за набиране на проектни предложения по мярката „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини – 2“, след като членовете на комитета одобриха методологията, по която тя ще се изпълнява. Ресурсът е 983 млн. лв., с които ще се финансират четири мерки: енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, модернизиране на образователна, здравна и социална инфраструктура, както и за жилищно настаняване.

Зам.-министър Витанова отчете, че в най-напреднала фаза на изпълнение е Фондът за справедлив преход. Със 190 млн. лв. ще бъдат санирани 129 многофамилни жилищни сгради, за което вече има обявени обществени поръчки за избор на изпълнители. Очакванията са да се стигне до наддоговаряне на ресурса по мярката, което ще позволи да се сключат договори за саниране на блокове от резервния списък по процедурата за многофамилни жилищни сгради в трите въглищни региона и прилежащите 10 общини. Това включва 175 проектни предложения на обща стойност 123 млн. евро. Пред финал е и програмата за диверсификация на малкия и средния бизнес.

„Изключително ускорено се движи и оценката за изграждане на логистични паркове в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник“, отчете още заместник-регионалният министър.

Юра Витанова информира членовете на Комитета, че до края на годината ще бъдат обявени още три процедури, които ще подкрепят строителството на фотоволтаични системи, социално-икономическа трансформация и развитие на енергийни общности. „Ще продължим да работим в режим на пълна мобилизация, за да успеем да изпълним всички набелязани мерки. Важно е да има такава и от страна на общините, за да изпълним по най-ефективния начин целите и индикаторите на Програмата. Планираме през следващата година да бъдат инвестирани близо 920 млн. лв., за да минимизираме всички рискове от загуба на средства“, заяви още зам.-министър Витанова.

Членовете на Комитета за наблюдение решиха още над 263 млн. лв. от Програмата да бъдат вложени в развитие на водородна индустрия в община Стара Загора. Средствата са предназначени за проектиране и изграждане на комплекс за производство на зелен водород, водородни зарядни станции, доставка на нови водородни превозни средства и водородни трейлъри за доставка на водород. От мярката ще могат да се възползват и училищата в региона, които ще осигурят училищни автобуси, задвижвани с водород.

Към момента от бюджета на ПРР 2021–2027 г. са договорени 30% или малко над 1,881 млрд. лв. Към бенефициентите са изплатени 354 млн. лв., което съставлява 5% от общия бюджет на програмата, а от ЕК са верифицирани 154 млн. лв., отчете по време на заседанието Ася Станкова – главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“. Тя допълни, че по Приоритет 1, който финансира десетте най-големи български града, са подадени 64 проекта за 809 млн. лв., от които са оценени 51 проекта за 703 млн. лв. По втория приоритет за 40 градски общини, с ресурс от 1,553 млрд. лв., са подадени 35 проекта на стойност 1,233 млрд. лв. Подписани са договори за 11 проекта за 452 млн. лв., а други 22 проекта са одобрени и предстои да бъдат сключени договори за тяхното изпълнение.

Сключени са и договори за изпълнение на стратегическите проекти, които ще осигурят съвременен, модерен и екологично чист транспорт за гражданите в седем български общини. По тях 182 млн. лв. ще бъдат инвестирани в по-чист, безопасен и достъпен градски транспорт в общините Плевен, Велико Търново, Варна, Благоевград, Пловдив, Видин и Русе.

В заседанието участие взеха г-н Андреас фон Буш и Йорг Лакенбауер от ГД „Регионална и селищна политика“ на ЕК, кметове на общини, експерти от различни министерства, държавни организации, неправителствения сектор и др.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    11 1 Отговор
    такъв център му липсва на Ганьо !

    18:44 14.11.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    2 10 Отговор
    Ганя ще прави барут за трепане на маскали!

    Коментиран от #7

    18:47 14.11.2025

  • 3 Обаче

    8 1 Отговор
    не се разбира как ще се предотвати теча на информация към четирите посоки по света.

    18:50 14.11.2025

  • 4 си дзън

    9 0 Отговор
    Като чуя за иновации в БГ се сещам за стотиците милиони, похарчени за
    суперкомпютри. Взеха комисионните за доставка, монтаж и строителство
    и ... нищо. Поне да ги бяха използвали за администрацията да не ги хакват
    през ден. Абе същото, като 100-те стадиона на Баце за 400 милиона и
    нивото на футбола.

    Коментиран от #8

    18:55 14.11.2025

  • 5 ?????

    9 0 Отговор
    Ха ха.
    С 85 млн. евро ще мислят за извличане на ценни материали от въглищните полета.
    Как ли ще ги делят тия кинти и кви ценни материали от въглищните полета ще извлекат тайна голяма е.
    Мога да им подскажа за ценните материали.
    Там например има въглища.

    18:56 14.11.2025

  • 6 България ще има модерен център за

    9 0 Отговор
    люпилня за бръмбари и калинки

    18:57 14.11.2025

  • 7 стрина Ганя ще прави барут за кастриране

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    на русофоборчагите да не джафкат толкоз силно

    19:00 14.11.2025

  • 8 Така е!

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    И така ще бъде в България, докато изборите продължават да са както в Русия, а не както в ЕС!
    Както в ЕС, гласуване без отбелязана преференция, трябва да се отчита за недействително!
    Както в ЕС, трябва да има активна регистрация за глясуване,
    за да няма стотици хиляди фиктивни избиратели, за заблуда наричани "мъртви души".

    От изборите във всяка държава зависи всичко останало след това!
    Изборите правеха мукавени трабанти в ГДР
    Изборите правеха изящни мерцедеси в ГФР!

    Коментиран от #12

    19:02 14.11.2025

  • 9 пак нови чекмеджета и яко папане из бг

    8 0 Отговор
    Нови над 1 млрд. лв. ще бъдат достъпни за 40 градски общини

    19:02 14.11.2025

  • 10 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Иновация,гаранция за качество.Завод за чували за Укро армията е добра инвестиция .По 1000 чувала на ден минимум са нужни за Укро смъртниците по 50€ бройката те ти 50К евро на ден печалба за общината където е цеха за Body bags за укро нацистите.30 дена х 50К € = 1 500 500 € месечно с гарантирани заявки от Зеления съюзник на България

    19:05 14.11.2025

  • 11 Ше похарчат едни пари

    7 0 Отговор
    За "наши хора" и за евроатлантически данък към задокеанския суверен.

    "Ще се развиват също дигитализацията и цифровите технологии,..."

    Каква точно е разликата между "дигитализацията" и "цифровите технологии"?

    Неграмотни продажници!

    19:06 14.11.2025

  • 12 Шопо

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Така е!":

    Ако изборите можеха да променят нещо те щяха да са забранени.

    Коментиран от #13

    19:18 14.11.2025

  • 13 Айде бе

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    да ама изборите не са забранени и боко и шиши си ги печелят с мощната подкрепа на гъбарите.

    Коментиран от #16

    19:24 14.11.2025

  • 14 Мицкоски

    2 2 Отговор
    Циганската сган е бъдещето на Бг Клозета,всички сте цигани в жалката ви циганска клоака

    19:30 14.11.2025

  • 15 Последните

    4 0 Отговор
    36 години щекаме само, инак слизаме само надолу. Вече не се знае колко надолу сме! Докато ни управляват политици които даже не знаят на кой континент се намира България та все говорят за някакъв път към Европа! Не зная дали вече не е и късно да се направи каквото и да било за спасяване.

    19:33 14.11.2025

  • 16 Бе айде

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Айде бе":

    Печелят ги защото стадото вместо да излезе дружно да избира се оправдава с думите "от мен нищо не зависи." До като се крие по време на избори "те" ще си се избират без никакви ядове!

    19:41 14.11.2025

  • 17 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    САМО ТАКЪВ ЦЕНТЪР НЯМАХМЕ.....
    АМА НАЛИ ИМАМЕ ГОЛЯМА НУЖДА ОТ НЕГО...
    А И ИМА ОЩЕ НЯКОЛКО СТОТОН ХРАНТУТНИЦИ,
    КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ НАМЕСТЯТ НЯКЪДЕ...
    ЩОТО ИМАМЕ ИЗЛИШЪК....А ТЕЗИ ПАРИ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗДАВАТ.....ПОД ФОРМАТА НА
    5 ЦИФРЕНИ БОНУСИ....
    ПЕНСИОНЕРИТЕ ДА ГО Д, У, Х, А, Т.....НЯМА ЗНАЧЕНИЕ ,ЧЕ СА РАБОТИЛИ ПО 35 - 40 ГОДИНИ...

    19:47 14.11.2025

  • 18 Неда

    1 0 Отговор
    Нови технологии?А дори вече и боб не произвеждаме.Всички варива и зеленчуци на пазара са внос.Как и защо другите произвеждат а ние не?

    19:50 14.11.2025

  • 19 Буфер, фланг, кенеф, атлантици

    3 0 Отговор
    Нищо няма да има България повече. 36 години сме свидетели само на погром

    19:52 14.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове