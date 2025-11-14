Новини
България »
Доц. Искрен Иванов: Санкциите срещу „Лукойл“ удрят повече Европа, отколкото Русия

Доц. Искрен Иванов: Санкциите срещу „Лукойл“ удрят повече Европа, отколкото Русия

14 Ноември, 2025 21:42 414 11

  • доц. искрен иванов-
  • санкции-
  • русия-
  • ес

Анализаторът е категоричен, че Тръмп не желае да влиза в пряк военен сблъсък с Москва

Доц. Искрен Иванов: Санкциите срещу „Лукойл“ удрят повече Европа, отколкото Русия - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Санкциите на Съединените щати срещу руския петролен гигант „Лукойл“ няма да окажат съществено влияние върху Русия. Това заяви международният анализатор и преподавател доц. Искрен Иванов в „Интервюто в Новините на NOVA“. По думите му ефектът ще бъде усетен значително по-силно в Европейския съюз.

Той посочи, че Русия разчита на подкрепата на „мощни икономики“, които ѝ помагат да компенсира външния натиск.
„Има държави, които подкрепят Руската федерация, затова се получава една задънена улица. Край на войната в Украйна не се вижда. Икономически и енергийни санкции няма как да повлияят върху решението за водене на войната“, смята Иванов.

Доц. Иванов коментира и позицията на американската администрация. Той подчерта, че според Доналд Тръмп ситуацията в Източна Европа може да ескалира, затова САЩ не желаят да влязат в пряк военен сблъсък с Русия.
„Това би било равносилно на Трета световна война“, добави той.

По думите му евентуален военен конфликт между Европа и Русия би засегнал тежко Европейския съюз, но не и Съединените щати в такава степен.
„Топката е в ръцете на НАТО. Според мен Русия няма да спре да провокира Алианса“, предупреди Иванов.

Анализаторът очерта и стратегическата линия на Вашингтон: „Стратегията на САЩ е дългосрочна – изтощаване и задушаване на Русия, така че в един момент тя да се превърне в отправна точка за пренасочване на американското геополитическо влияние към Китай.“


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Благой от СОФстрой

    4 7 Отговор
    Поредния русофилски зеленотиквеник!

    21:45 14.11.2025

  • 2 и с кво конкретно провокира бе дърдорко

    5 3 Отговор
    Според мен Русия няма да спре да провокира Алианса“, предупреди Иванов.

    21:45 14.11.2025

  • 3 Пич

    2 2 Отговор
    Хахаха......ние го говорим от няколко дни , а доцента чак сега го е прочел ! Но е на прав път , нищо че изглежда смешно , по доцентски , някак си !!!

    21:46 14.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    САЩ дават половин година дерогация на Нефтохим Бургас.

    Коментиран от #8

    21:48 14.11.2025

  • 5 Гост

    1 0 Отговор
    Добро утро, Лалке.

    21:52 14.11.2025

  • 6 Българин

    3 1 Отговор
    Украинците, да са живи и здрави, санционират Русия, според своите нужди и възможности.

    21:52 14.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Сащ дават само срещу лихва. Никога не дават даром.

    21:53 14.11.2025

  • 9 коментар

    0 0 Отговор
    Важното е гостето от нез,алежната да получават парите редовно

    Перемога наша - на куков дан

    21:53 14.11.2025

  • 10 Шопо

    1 0 Отговор
    Новия пакет санкции ще свали Русия на колене, ще се молят на Зеленски за мир.
    Зеленски е велик политик с парите от ЕС Той ще победи Русия.
    Слава на великия Зеленски, вечна слава.

    21:55 14.11.2025

  • 11 Лаладжия

    0 0 Отговор
    Ако го пуснеш в пустинята ще умре от глад !

    22:00 14.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове