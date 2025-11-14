Доц. Искрен Иванов: Санкциите срещу „Лукойл“ удрят повече Европа, отколкото Русия

Санкциите на Съединените щати срещу руския петролен гигант „Лукойл“ няма да окажат съществено влияние върху Русия. Това заяви международният анализатор и преподавател доц. Искрен Иванов в „Интервюто в Новините на NOVA“. По думите му ефектът ще бъде усетен значително по-силно в Европейския съюз.
Той посочи, че Русия разчита на подкрепата на „мощни икономики“, които ѝ помагат да компенсира външния натиск.
„Има държави, които подкрепят Руската федерация, затова се получава една задънена улица. Край на войната в Украйна не се вижда. Икономически и енергийни санкции няма как да повлияят върху решението за водене на войната“, смята Иванов.
Доц. Иванов коментира и позицията на американската администрация. Той подчерта, че според Доналд Тръмп ситуацията в Източна Европа може да ескалира, затова САЩ не желаят да влязат в пряк военен сблъсък с Русия.
„Това би било равносилно на Трета световна война“, добави той.
По думите му евентуален военен конфликт между Европа и Русия би засегнал тежко Европейския съюз, но не и Съединените щати в такава степен.
„Топката е в ръцете на НАТО. Според мен Русия няма да спре да провокира Алианса“, предупреди Иванов.
Анализаторът очерта и стратегическата линия на Вашингтон: „Стратегията на САЩ е дългосрочна – изтощаване и задушаване на Русия, така че в един момент тя да се превърне в отправна точка за пренасочване на американското геополитическо влияние към Китай.“
1 Благой от СОФстрой
21:45 14.11.2025
2 и с кво конкретно провокира бе дърдорко
21:45 14.11.2025
3 Пич
21:46 14.11.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #8
21:48 14.11.2025
5 Гост
21:52 14.11.2025
6 Българин
21:52 14.11.2025
8 Гост
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Сащ дават само срещу лихва. Никога не дават даром.
21:53 14.11.2025
9 коментар
Перемога наша - на куков дан
21:53 14.11.2025
10 Шопо
Зеленски е велик политик с парите от ЕС Той ще победи Русия.
Слава на великия Зеленски, вечна слава.
21:55 14.11.2025
11 Лаладжия
22:00 14.11.2025