КРИБ: Прилагането на Закона за обществените поръчки в частните болници ще застраши пациентите и здравната система!

18 Декември, 2025 11:07 926 25

Това е в интерес на държавата, на системата и най-вече – на пациентите

КРИБ: Прилагането на Закона за обществените поръчки в частните болници ще застраши пациентите и здравната система! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България излязоха с официална позиция относно решението на Европейската комисия да предяви иск срещу България относно транспонирането на Директива 2014/24/ЕС.

Според конфедерацията прилагането на Закона за обществените поръчки (ЗОП) в частните болници ще застраши пациентите и здравната система.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ излагаме пред Вас нашата позиция относно твърдението, че частните лечебни заведения следва да бъдат третирани като публичноправни организации и да прилагат Закона за обществените поръчки.

Нашето становище е последователно и правно обосновано: частните лечебни заведения не представляват публичноправни организации, поради което не следва да бъдат включвани в обхвата на ЗОП – потвърдено от позициите на колективния ни член Българска болнична асоциация и Български лекарски съюз. Действащата дефиниция в националния закон е напълно съобразена с чл. 2, пар. 1, т. 4 от Директива 2014/24/ЕС и е потвърдена от Съда на Европейския съюз (СЕС) с Определение от 26.09.2024 г. по дело C-550/23. Съдът ясно подчерта правото на държавите членки да адаптират законодателството си съобразно спецификата на своята здравна система.

Съгласно трайната практика на СЕС, за да бъде даден субект публичноправна организация, той не трябва да действа в условията на пазарна икономика. Частните лечебни заведения обаче:

– функционират като търговски дружества, които поемат пълен финансов риск;

– формират финансов резултат, съответно потенциални загуба или печалба в зависимост от собствената си дейност;

– получават средства от НЗОК като насрещно заплащане за извършени услуги, а не като форма на бюджетна издръжка;

– имат множество източници на приходи, а не единствен публичен ресурс.

Тази характеристика е призната и от националните съдилища. В Решение №5915/2022 г. Върховният административен съд приема, че частните болници не се издържат от държавата, а предоставят услуги на търговски принцип, поради което тяхната дейност е пазарна и не носи белезите на нужди от общ интерес без промишлен или търговски характер.

Прилагането на ЗОП към частни болници би довело до редица практически и системни проблеми, несъвместими с естеството им на пазарни оператори:

а) Забавяне и блокиране на снабдяването с медикаменти и медицински изделия

Обществените поръчки неизбежно пораждат обжалвания, спиране на процедури и месеци забавяне. За болница, която носи пазарен риск, това означава наказание за своевременното осигуряване на лечение. За пациента – това означава закъсняваща терапия, липса на изделия и потенциално опасни клинични последици.

б) Несъразмерни тежести за субекти, които не получават бюджетно финансиране

Частните лечебни заведения не получават авансови средства от НЗОК. Те трябва да финансират текущата си дейност със собствени средства. ЗОП изисква предварително планиране, резерви и време – ресурси, които нито държавата компенсира, нито директивата предвижда. Съответно това би довело до нарушаване на достъпността на здравните грижи, които са ключово и уникално предимство на българската здравна система.

в) Конституционен и системен проблем – намеса в свободната стопанска инициатива

Задължаването на търговски дружества да следват процедури, предназначени за публични институции, противоречи на принципите на пазарната икономика и води до ограничаване на възможността им да осигурят качествена услуга. Веднъж възприет този принцип, това би могло да подложи на риск инвестиционни намерения в редица други ключови сектори, в които българското правителство вече е ангажирало международен интерес и партньори.

Ако държавата настоява за необходимо да въведе допълнителни гаранции за прозрачност, без да се изкривява правната рамка, това следва да стане чрез пропорционални механизми и установени на европейско ниво механизми като конкурентни процедури, централизирани търгове, и други.

Тези инструменти осигуряват прозрачност без да налагат неприложим и вреден режим като ЗОП.

Предвид изложеното считаме, че твърдяното от Комисията нарушение е неоснователно и не налага промяна в националното законодателство.

България разполага с убедителни правни и фактически аргументи да защити пред Съда позицията, че частните лечебни заведения не попадат в категорията на публичноправните организации. Това е в интерес на държавата, на системата и най-вече – на пациентите.

В заключение, всяка промяна в ЗОП, която игнорира тези аргументи, би навредила на пациентите и здравната система на България. КРИБ призовава Европейската комисия и българските институции да уважат тази позиция и да поддържат и надграждат сегашната система, която гарантира качествено и достъпно здравеопазване чрез допълващи се публична и частна системи. Ние сме готови за диалог и сътрудничество в интерес на всички заинтересовани страни с цел повишаване на прозрачността и общественото доверие в българското здравеопазване.


  • 1 Зевс

    33 0 Отговор
    А защо частните болници вземат пари от Здравната каса?

    11:09 18.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    25 4 Отговор
    Съгласен съм! Закона за Обществени поръчки НЕ ТРЯБВА да се прилага в частните болници!

    ... ЗАЩОТО ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ НЕ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАВАТ ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ!!! Който иска на частно да ходи да си плаща! Хайде да спрем да точим касата в джобовете на частниците!

    11:10 18.12.2025

  • 3 Обществените поръчки

    16 3 Отговор
    генерират само корупция и в държавните институции!

    Коментиран от #7

    11:18 18.12.2025

  • 4 Хипотетично

    20 0 Отговор
    Животът на обикновените пациенти поначало е застрашен в частните болници, независимо от непровежданите обществени поръчки. Като не ги провеждат, не бива и да работят със здравната каса и да си обслужват световния елит.Вариант Б - щом не провеждат обществена поръчка за лекарства, да им бъдат възстановявани сумите за цена , определена след обществена поръчка. Начин има, но политически кураж няма.

    11:19 18.12.2025

  • 5 183

    17 0 Отговор
    Не се наядоха ей,най големите хрантутници на народа, само за личния си интерес мислят, какво застрашава че трябва се плаща по малко за лекарства,а не да крадете да и имате за вили къщи коли

    11:19 18.12.2025

  • 6 безпартиен

    9 5 Отговор
    Здравни и ДОО плащат само и единствено тези работещи на ТРУДОВ ДОГОВОР В ЧАСТНИЯ СЕКТОР!Това са около 1.2 милиона души!Те плащат за всички останали-2.1 млн.пенсионери,над 650 хиляди малолетни и непълнолетни,около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц.г@ни!Решението е ПЕРСОНАЛНА СМЕТКА или ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА която да се ползва от лицето плащащи или нареждащо плащането на здравната услуга!Така е във всички НОРМАЛНИ държави!Останалото е наследство от социализЪма-едни плащат,други ползват!Колко са лекарите работещи едновременно в частни и държавни и общински здравни заведения?Никаква информация не се търси от политици,икономисти!

    11:20 18.12.2025

  • 7 уточнение

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Обществените поръчки":

    Не защитения обществен интерес при начина на провеждане на обществена поръчка води до изкривена пазарна цена и комисионни под масата т.е.вид корупция.

    11:24 18.12.2025

  • 8 хихи

    6 2 Отговор
    Пуснете 15-20 Здравни каси да се конкурират помежду си и гледайте как нещата ще започнат да се наместват...
    От една страна по-качествени услуги за осигурените в по-малък но достатъчен брой болници, осигуряващи комплексна помощ от друга страна да видим каксе лъже конкуриаща се каса.

    11:34 18.12.2025

  • 9 Нещастници

    11 0 Отговор
    за да не застраши системата и да не прилагат ЗОП, частните болници няма да работят с НЗОК, а само частни здравни застрахователи, тогава да правят каквото искат!!! частният да се откачат от НЗОК, всв едно вълка и заека ма една маса, и след всяко ядене заека истава без някой крайник! така сега между държавните и частните болници, нали всички са търговски дружества! измамници такива

    11:37 18.12.2025

  • 10 КРИБургери

    9 0 Отговор
    Харчат се държавни пари за обществените поръчки, значи трябва контрол, какво значение има чия е собствеността

    11:38 18.12.2025

  • 11 Само фалшиви граждански организации.

    8 0 Отговор
    Като тия. На хранилка.

    11:39 18.12.2025

  • 12 ежко

    10 1 Отговор
    А спирането на парите по здравна каса,как ще се отрази на собствениците на частни болници?

    11:39 18.12.2025

  • 13 Е как не ги застрашава в държавните на л

    6 0 Отговор
    Пък в частните ги застрашавало пациентите!?

    11:40 18.12.2025

  • 14 Б.си бokлyka !

    10 0 Отговор
    Да разбираме, че всички пациенти на държавните болници са живото застрашени ?!
    Домус - гела , няма да може да си продава лекарствата с 2000 % надценка и това застрашава пациентите ?!

    11:43 18.12.2025

  • 15 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    6 1 Отговор
    Да припомним с кои гласове не се прие предложението на ПП-ДБ в предходния парламент. Спомняте ли си как Деса дуловската изкомандва шмекер КъсоПейкин и той започна да вика За, за, за-за-за, гласуваме ЗА.
    Така оставиха медицинската мафия да продължи да ограбва милиарди от българския пациент.

    11:46 18.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Само в бълг(х)ария на мут--рите

    6 0 Отговор
    Станаха милионери всички частници не от бизнес с полезна за хората дейност, а от източване брутално на държавните пари и ограбване на населението..Отгоре на всичко и сметките им за ток се дотират от народните пари, с данъците, които плащат масово работещите бедни с 600 евро заплати на месец и 300 евро пенсии на месец..А самите "бизнесмени" не плащат никви данъци, а отгоре навдичко им връщат ДДСто после от парите от хазната , представяте ли си!?!Що не връщат на един пенсионер ДДС на лекарствата и хляба, ами връщат на Домусчиев и ДДСто Това го няма в никоя друга държава...това е само в м-утро--ланд-ията на българските гробарски и дпс- сарско чалгарски фритюрници от всички държави на земята ...тотални престъпници, чиито частни бизнеси ги няма никъде да търгуват с акциите си на фондовите борси, щото са от криминални пре--стъпн-ици и изма--мници и крадци нагоре....каси за източване на държавния бюджет и пране на източените милиарди и милиони ...

    11:54 18.12.2025

  • 19 КРИБ и Частните Болници!!

    2 0 Отговор
    Все сте Кожодери! Помниме по Ковид 19 Домусчиев беше ангажирал цяла Частна болница да го Лекуват и сегаим Налива вода в Мелницата! 10%от Българите могат да си позволят Лечение в Частна Болница! Останалия Народ, който Оцелее! Закона важи и за Частните Болници Домусчиев!

    12:10 18.12.2025

  • 20 Частните Болници да лекуват олигарсите

    2 0 Отговор
    и политици, да не Дърпат пари от Здравната Каса! Щом вземат пари от данаците на Народа, ше спазват тази Европейска директива, а не да искат промени на Закона!

    12:14 18.12.2025

  • 21 Гандалф

    2 1 Отговор
    Един вид...не питайте частните болници, долу ръцете от тях...те са частни и може да си правят каквото си искат...нищо че частните болници станаха повече от държавните и общинските...нищо, че в държавните и общинските се закрива цели отделения поради липса на персонал...което е добре за частните, защото човекопотока се насочва към частните...и това се прави умишлено с нормативни актове и закони...които важат за държавните и общинските, но не и за частните...частните си генерират огромни печалби/ които най, вероятно и не се декларират в пълния си обем/...скъпи пътеки за тях...а къде да се лекуват обикновените хора...ами в частните разбира се...един вид като няма хляб, яжте пасти...

    12:16 18.12.2025

  • 22 Закона за

    1 0 Отговор
    обществените поръчки трябва да бъде премахнат, не само защото генерира корупция, но генерира и колективна безотговорност. Отговорността трябва да е персонална, било то на кмет, директор на болница, директор на завод, управител на фирма, министър председател, главен прокурор и т. н. Този, който подписва договора(документа), той носи лично отговорност.

    12:17 18.12.2025

  • 23 Домус

    2 0 Отговор
    Домуса много знае, но тези пари са от всички данъкоплатци, които не са съгласни Домуса да ги краде

    12:18 18.12.2025

  • 24 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    0 1 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.

    12:22 18.12.2025

  • 25 Бодил

    1 0 Отговор
    Пълно безсрамие. Грозна лъжа от публични личности!
    Частните лечебни заведения работят с ПУБЛИЧЕН ресурс, с пари от здравната каса!
    И крадат, здраво крадат, мародерстват даже, защото го правят за сметка на болни и уязвими хора.
    Когато се работи с публичен ресурс, регулациите и контролът трябва да са железни! А нашите политици узаконяват кражбите...и олесняват крадците. На това му викат демокрация и либерализъм.
    Търговията със здраве е престъпление!

    12:22 18.12.2025

