КРИБ: Прилагането на Закона за обществените поръчки в частните болници ще застраши пациентите и здравната система!

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България излязоха с официална позиция относно решението на Европейската комисия да предяви иск срещу България относно транспонирането на Директива 2014/24/ЕС.
Според конфедерацията прилагането на Закона за обществените поръчки (ЗОП) в частните болници ще застраши пациентите и здравната система.
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ излагаме пред Вас нашата позиция относно твърдението, че частните лечебни заведения следва да бъдат третирани като публичноправни организации и да прилагат Закона за обществените поръчки.
Нашето становище е последователно и правно обосновано: частните лечебни заведения не представляват публичноправни организации, поради което не следва да бъдат включвани в обхвата на ЗОП – потвърдено от позициите на колективния ни член Българска болнична асоциация и Български лекарски съюз. Действащата дефиниция в националния закон е напълно съобразена с чл. 2, пар. 1, т. 4 от Директива 2014/24/ЕС и е потвърдена от Съда на Европейския съюз (СЕС) с Определение от 26.09.2024 г. по дело C-550/23. Съдът ясно подчерта правото на държавите членки да адаптират законодателството си съобразно спецификата на своята здравна система.
Съгласно трайната практика на СЕС, за да бъде даден субект публичноправна организация, той не трябва да действа в условията на пазарна икономика. Частните лечебни заведения обаче:
– функционират като търговски дружества, които поемат пълен финансов риск;
– формират финансов резултат, съответно потенциални загуба или печалба в зависимост от собствената си дейност;
– получават средства от НЗОК като насрещно заплащане за извършени услуги, а не като форма на бюджетна издръжка;
– имат множество източници на приходи, а не единствен публичен ресурс.
Тази характеристика е призната и от националните съдилища. В Решение №5915/2022 г. Върховният административен съд приема, че частните болници не се издържат от държавата, а предоставят услуги на търговски принцип, поради което тяхната дейност е пазарна и не носи белезите на нужди от общ интерес без промишлен или търговски характер.
Прилагането на ЗОП към частни болници би довело до редица практически и системни проблеми, несъвместими с естеството им на пазарни оператори:
а) Забавяне и блокиране на снабдяването с медикаменти и медицински изделия
Обществените поръчки неизбежно пораждат обжалвания, спиране на процедури и месеци забавяне. За болница, която носи пазарен риск, това означава наказание за своевременното осигуряване на лечение. За пациента – това означава закъсняваща терапия, липса на изделия и потенциално опасни клинични последици.
б) Несъразмерни тежести за субекти, които не получават бюджетно финансиране
Частните лечебни заведения не получават авансови средства от НЗОК. Те трябва да финансират текущата си дейност със собствени средства. ЗОП изисква предварително планиране, резерви и време – ресурси, които нито държавата компенсира, нито директивата предвижда. Съответно това би довело до нарушаване на достъпността на здравните грижи, които са ключово и уникално предимство на българската здравна система.
в) Конституционен и системен проблем – намеса в свободната стопанска инициатива
Задължаването на търговски дружества да следват процедури, предназначени за публични институции, противоречи на принципите на пазарната икономика и води до ограничаване на възможността им да осигурят качествена услуга. Веднъж възприет този принцип, това би могло да подложи на риск инвестиционни намерения в редица други ключови сектори, в които българското правителство вече е ангажирало международен интерес и партньори.
Ако държавата настоява за необходимо да въведе допълнителни гаранции за прозрачност, без да се изкривява правната рамка, това следва да стане чрез пропорционални механизми и установени на европейско ниво механизми като конкурентни процедури, централизирани търгове, и други.
Тези инструменти осигуряват прозрачност без да налагат неприложим и вреден режим като ЗОП.
Предвид изложеното считаме, че твърдяното от Комисията нарушение е неоснователно и не налага промяна в националното законодателство.
България разполага с убедителни правни и фактически аргументи да защити пред Съда позицията, че частните лечебни заведения не попадат в категорията на публичноправните организации. Това е в интерес на държавата, на системата и най-вече – на пациентите.
В заключение, всяка промяна в ЗОП, която игнорира тези аргументи, би навредила на пациентите и здравната система на България. КРИБ призовава Европейската комисия и българските институции да уважат тази позиция и да поддържат и надграждат сегашната система, която гарантира качествено и достъпно здравеопазване чрез допълващи се публична и частна системи. Ние сме готови за диалог и сътрудничество в интерес на всички заинтересовани страни с цел повишаване на прозрачността и общественото доверие в българското здравеопазване.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
11:09 18.12.2025
2 ДрайвингПлежър
... ЗАЩОТО ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ НЕ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАВАТ ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ!!! Който иска на частно да ходи да си плаща! Хайде да спрем да точим касата в джобовете на частниците!
11:10 18.12.2025
3 Обществените поръчки
Коментиран от #7
11:18 18.12.2025
4 Хипотетично
11:19 18.12.2025
5 183
11:19 18.12.2025
6 безпартиен
11:20 18.12.2025
7 уточнение
До коментар #3 от "Обществените поръчки":Не защитения обществен интерес при начина на провеждане на обществена поръчка води до изкривена пазарна цена и комисионни под масата т.е.вид корупция.
11:24 18.12.2025
8 хихи
От една страна по-качествени услуги за осигурените в по-малък но достатъчен брой болници, осигуряващи комплексна помощ от друга страна да видим каксе лъже конкуриаща се каса.
11:34 18.12.2025
9 Нещастници
11:37 18.12.2025
10 КРИБургери
11:38 18.12.2025
11 Само фалшиви граждански организации.
11:39 18.12.2025
12 ежко
11:39 18.12.2025
13 Е как не ги застрашава в държавните на л
11:40 18.12.2025
14 Б.си бokлyka !
Домус - гела , няма да може да си продава лекарствата с 2000 % надценка и това застрашава пациентите ?!
11:43 18.12.2025
15 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Така оставиха медицинската мафия да продължи да ограбва милиарди от българския пациент.
11:46 18.12.2025
18 Само в бълг(х)ария на мут--рите
11:54 18.12.2025
19 КРИБ и Частните Болници!!
12:10 18.12.2025
20 Частните Болници да лекуват олигарсите
12:14 18.12.2025
21 Гандалф
12:16 18.12.2025
22 Закона за
12:17 18.12.2025
23 Домус
12:18 18.12.2025
24 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.
12:22 18.12.2025
25 Бодил
Частните лечебни заведения работят с ПУБЛИЧЕН ресурс, с пари от здравната каса!
И крадат, здраво крадат, мародерстват даже, защото го правят за сметка на болни и уязвими хора.
Когато се работи с публичен ресурс, регулациите и контролът трябва да са железни! А нашите политици узаконяват кражбите...и олесняват крадците. На това му викат демокрация и либерализъм.
Търговията със здраве е престъпление!
12:22 18.12.2025