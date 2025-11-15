Радев: Назначаването на особения управител на „Лукойл“ е незаконно

Аз съм загрижен за българската Конституция и за правовата държава, самото назначаване на особения търговски управител на "Лукойл" е извън закона. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев, който открива турнир по тенис в памет на генерал-майор Нейко Ненов, предаде БТА.

По думите на държавния глава съгласно закона на управляващите особеният търговски управител трябва да разработи подробен шестмесечен план за дейността, който да представи пред Съвета по сигурността към МС, където да бъде одобрен.

"Кога той разработи такъв план, кога се запознаха членовете на съвета, кога го одобриха, като той даже не е присъствал на съвета", попита Радев. По думите му дейност, която по зародиш е в нарушение на закона, има огромен риск да води до законови нарушения. Има по-голяма криза от потенциалната криза с горивата - това е кризата на българската политика, тя е много по-страшна, каза Радев.

Вече Конституцията няма значение, законите нямат значение, аргументите нямат значение. Управляващите погазиха всички правни, политически и морални норми, заяви държавният глава.

Правителството вчера назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България. Преди това се проведе заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет относно избора за особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас", на което бяха изслушани доклади на компетентните министри и бе обявено предложението до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата.

Румен Спецов е изпълнителен директор на НАП.