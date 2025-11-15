Радев: Назначаването на особения управител на „Лукойл“ е незаконно

Аз съм загрижен за българската Конституция и за правовата държава, самото назначаване на особения търговски управител на "Лукойл" е извън закона. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев, който открива турнир по тенис в памет на генерал-майор Нейко Ненов, предаде БТА.
По думите на държавния глава съгласно закона на управляващите особеният търговски управител трябва да разработи подробен шестмесечен план за дейността, който да представи пред Съвета по сигурността към МС, където да бъде одобрен.
"Кога той разработи такъв план, кога се запознаха членовете на съвета, кога го одобриха, като той даже не е присъствал на съвета", попита Радев. По думите му дейност, която по зародиш е в нарушение на закона, има огромен риск да води до законови нарушения. Има по-голяма криза от потенциалната криза с горивата - това е кризата на българската политика, тя е много по-страшна, каза Радев.
Вече Конституцията няма значение, законите нямат значение, аргументите нямат значение. Управляващите погазиха всички правни, политически и морални норми, заяви държавният глава.
Правителството вчера назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България. Преди това се проведе заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет относно избора за особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас", на което бяха изслушани доклади на компетентните министри и бе обявено предложението до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата.
Румен Спецов е изпълнителен директор на НАП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
10:40 15.11.2025
2 си дзън
Коментиран от #10
10:40 15.11.2025
3 Скандал
10:40 15.11.2025
4 Боруна Лом
10:41 15.11.2025
5 Падението на Родината!
Коментиран от #7
10:43 15.11.2025
6 Град Симитли
което е нова форма на герберски иди. тизъм!
10:45 15.11.2025
7 си дзън
До коментар #5 от "Падението на Родината!":Няма по-брутална и по-крадлива в света от русията. Сега си окраден,
но при руснаците ще бъдеш и убит.
10:46 15.11.2025
8 Меркуцио
Коментиран от #15
10:46 15.11.2025
9 Пею
Коментиран от #12, #18
10:48 15.11.2025
10 БайДОНЧ0
До коментар #2 от "си дзън":Абе мяу... веднъж казваш , че е амер.слуга, друг път на ЕС, сега руски....или както ти дойде и ти е изгодно
10:49 15.11.2025
11 Радев е негодник
10:51 15.11.2025
12 СТИГА БЕ
До коментар #9 от "Пею":А ти от къде си...По правописа ти личи, че не си нашенец
10:52 15.11.2025
13 МунчоЛЕТ
10:53 15.11.2025
14 Мнение
10:53 15.11.2025
15 Че то
До коментар #8 от "Меркуцио":Държавата е прегазена още 1944. Или ош когато е свален химна Шуми Марица! Когато българският флаг е свален и заменен със сегашния! Оттогава се води война с българското самосъзнание. Хората бяха науч ни да предават и да ограбва своите. Хвърлени в раздори и ограбвани помежду благодарение на вражеските фашистки идеологии.
10:54 15.11.2025
16 да бе , да
10:54 15.11.2025
17 Това
Минчо?!?
10:55 15.11.2025
18 Пейка
До коментар #9 от "Пею":Пейо, ти си цървула и трандафор няма да станеш.
10:55 15.11.2025
19 $мрадливия
10:58 15.11.2025
20 Асенка
10:58 15.11.2025