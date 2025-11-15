Новини
Радев: Назначаването на особения управител на „Лукойл“ е незаконно

15 Ноември, 2025 10:37 695 20

  • лукойл-
  • румен радев-
  • румен спецов-
  • особен управител

По думите на държавния глава съгласно закона на управляващите особеният търговски управител трябва да разработи подробен шестмесечен план

Радев: Назначаването на особения управител на „Лукойл“ е незаконно - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Аз съм загрижен за българската Конституция и за правовата държава, самото назначаване на особения търговски управител на "Лукойл" е извън закона. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев, който открива турнир по тенис в памет на генерал-майор Нейко Ненов, предаде БТА.

По думите на държавния глава съгласно закона на управляващите особеният търговски управител трябва да разработи подробен шестмесечен план за дейността, който да представи пред Съвета по сигурността към МС, където да бъде одобрен.

"Кога той разработи такъв план, кога се запознаха членовете на съвета, кога го одобриха, като той даже не е присъствал на съвета", попита Радев. По думите му дейност, която по зародиш е в нарушение на закона, има огромен риск да води до законови нарушения. Има по-голяма криза от потенциалната криза с горивата - това е кризата на българската политика, тя е много по-страшна, каза Радев.

Вече Конституцията няма значение, законите нямат значение, аргументите нямат значение. Управляващите погазиха всички правни, политически и морални норми, заяви държавният глава.

Правителството вчера назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България. Преди това се проведе заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет относно избора за особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас", на което бяха изслушани доклади на компетентните министри и бе обявено предложението до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата.

Румен Спецов е изпълнителен директор на НАП.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    16 5 Отговор
    Че то у кочината няма нищо законно въобще

    10:40 15.11.2025

  • 2 си дзън

    15 14 Отговор
    Руската слуга Радев "загрижен" за конституцията на БГ - смях.

    Коментиран от #10

    10:40 15.11.2025

  • 3 Скандал

    9 2 Отговор
    Следващият особен управител ще влезе в БФС при наркозависимите Иванов и Ко.

    10:40 15.11.2025

  • 4 Боруна Лом

    5 6 Отговор
    РАДЕВ,ВЪЗПОЛЗВАЙ СЕ ОТ ПОСТА,НО Е ЖАЛКО,ЧЕ НЯМА НА КОЙ ДА СЕ ДОВЕРИШ!

    10:41 15.11.2025

  • 5 Падението на Родината!

    6 6 Отговор
    Принудена да избира между откровена Кремълска MacTuя и брутален Бандит и Крадец!

    Коментиран от #7

    10:43 15.11.2025

  • 6 Град Симитли

    4 5 Отговор
    Решението за Спецов е взето при странната ситуация "неприсъствено",
    което е нова форма на герберски иди. тизъм!

    10:45 15.11.2025

  • 7 си дзън

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "Падението на Родината!":

    Няма по-брутална и по-крадлива в света от русията. Сега си окраден,
    но при руснаците ще бъдеш и убит.

    10:46 15.11.2025

  • 8 Меркуцио

    8 1 Отговор
    Че тя Конституцията беше погазване от Киро и Румбата още през 2021 г. Нагло погазена!

    Коментиран от #15

    10:46 15.11.2025

  • 9 Пею

    5 6 Отговор
    Не разбрах,той е там да открива някакъв турнир или да къдри политиката.Отвратителен селяк.Заради него и самолетите Ф-16 не летят.Ще видите как когато му свърши мандата веднага ще литнат.Той е спирчката.От учебния център за пилоти в САЩ върнаха не малко негови протежета защото не са годни за пилоти.Резила ни е голям.Злобен селяк.От цървул трандафор не става.

    Коментиран от #12, #18

    10:48 15.11.2025

  • 10 БайДОНЧ0

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Абе мяу... веднъж казваш , че е амер.слуга, друг път на ЕС, сега руски....или както ти дойде и ти е изгодно

    10:49 15.11.2025

  • 11 Радев е негодник

    6 5 Отговор
    Радев с защо не искаш справедливост за подкупите раздавани на мижитурките за да може Лукойл да укрива и да не плаща данъци? Радев, ти наистина се оказа един търгаши, негодник. Генерал адвокат стана, негодник. Ще стане бизнесмен, ще уреди децата на държавна хранилка. Какви негодници.

    10:51 15.11.2025

  • 12 СТИГА БЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пею":

    А ти от къде си...По правописа ти личи, че не си нашенец

    10:52 15.11.2025

  • 13 МунчоЛЕТ

    2 3 Отговор
    Нарушение, че и направо девиация си е присъствието на един Зелен чорап на най-високия пост в държавата. На един вечно мрънкащ екземпляр, разединяващ българите вече почти десетилетие.

    10:53 15.11.2025

  • 14 Мнение

    1 0 Отговор
    В България няма върховенство на правото, нито върховенство на правото на ЕС и шайка от прокурори и съдии на рокфелерски заплати се правят, че не го забелязват. Институцията на бул ГМ Димитров и затворът в Самораново скоро ще ги съберат на студено

    10:53 15.11.2025

  • 15 Че то

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Меркуцио":

    Държавата е прегазена още 1944. Или ош когато е свален химна Шуми Марица! Когато българският флаг е свален и заменен със сегашния! Оттогава се води война с българското самосъзнание. Хората бяха науч ни да предават и да ограбва своите. Хвърлени в раздори и ограбвани помежду благодарение на вражеските фашистки идеологии.

    10:54 15.11.2025

  • 16 да бе , да

    2 1 Отговор
    Ндааа ! Радев се загрижил за Конституцията ?! Що не беше така загрижен като ни натрапи Кирчо (с Канадско гражданство и без какъвто и да било ценз) за МП ??? Ами , когато се подписа договора с "Боташ ?! Ами , когато хванаха неговите слуги на шпионират за РФ ?! Две години и кусур Радев управляваше България еднолично (и като Президент, и чрез временни МС) - в нарушение на Конституцията , ама .... ! Той ни докара четири години тотално безвремие (чрез управлението на ПП/ДБ , после времянките" , после "сглобката" и пр.) , той откровено ни предава(ше)/продава(ше) през целият си дълъг , двоен мандат , ама .... ! Загрижил се Кнституцията - да , бе , да !!!

    10:54 15.11.2025

  • 17 Това

    1 0 Отговор
    руският генерал Леонид Решетников ли ти го каза бе,
    Минчо?!?

    10:55 15.11.2025

  • 18 Пейка

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пею":

    Пейо, ти си цървула и трандафор няма да станеш.

    10:55 15.11.2025

  • 19 $мрадливия

    0 0 Отговор
    $$мрадефф

    10:58 15.11.2025

  • 20 Асенка

    0 0 Отговор
    Шпецов ми изневерява с Шиши

    10:58 15.11.2025

Новини по градове:
