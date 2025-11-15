Новини
България »
САЩ са дали на България най-дългата отсрочка за „Лукойл“
  Тема: Украйна

САЩ са дали на България най-дългата отсрочка за „Лукойл“

15 Ноември, 2025 10:17 1 349 27

  • лукойл-
  • сащ-
  • българия-
  • русия-
  • петрол-
  • санкции-
  • асен асенов

Българската държава има доста време да направи най-доброто от създалата се ситуация, каза проф. Асен Асенов

САЩ са дали на България най-дългата отсрочка за „Лукойл“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Отсрочката, която САЩ ни даде, означава, че българската държава има доста време да направи най-доброто от създалата се ситуация. Бяха издадени няколко лиценза в един и същи ден. Но нашият лиценз е с най-голямо удължение".

Това заяви преподавател в американския университет във Вашингтон проф. Асен Асенов в предаването "Тази сутрин" по bTV и допълни:

Най-важно е да се запази стабилността в работата на рафинерията и подаването на горива към българската икономика, както и подаването на доходи към националния бюджет по линия на постъпленията на акцизи, данък добавен стойност, данък доходи, да се запази заетостта на хората и да се гарантира стабилността на българския петролен пазар", заяви Асенов.

Още новини от Украйна

"Лукойл" е компания, която има инвеститори от целия свят. 50% е от американски инвестиционни фондове. В този смисъл не трябва да се мисли за Лукойл като ръка на руското правителство.Да, тя е тясно свързана с руското правителство, но тя е една мултинационална компания с твърде сложна структура, със свои собствени интереси и тази продажба не бива да се смята за нещо просто, лесно. България трябва добре да помни опитите за продажба на "Булгартабак" - също знакова фирма в българската икономика, а този урок е твърде горчив", заяви още професорът.

Припомняме, че снощи Съединените щати направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл". Американското Министерството на Финансите заяви, че позволява бизнес с четири компании. Това са рафинерията в Бургас, мрежата от бензиностанции, производителят на авиационно гориво и данъчните складове в България. Отсрочката е до 29 април догодина.

До тази ситуация се стигна след като Съединените щати наложиха строги санкции върху руския петролен гигант "Лукойл". Това породи опасения, че ако рафинерията в Бургас спре работа, запасите от петрол в България биха стигнали само за около 90 дни, поставяйки под риск енергийната сигурност на страната ни.

По-рано днес Службата за контрол на чуждестранните активи, която е към американското финансово министерство, издаде Генерален лиценз, позволяващ сделки, свързани с именно тези четири български дружества на Лукойл.

И още, американските власти подчертават, че изключението за България не позволява на тези компании да взаимодействат с останалите санкционирани структури на "Лукойл" по света.

"Отсрочката, която САЩ ни даде, означава, че българската държава има доста време да направи най-доброто от създалата се ситуация. Бяха издадени няколко лиценза в един и същи ден. Но нашият лиценз е с най-голямо удължение. Най-важно е да се запази стабилността в работата на рафинерията и подаването на горива към българската икономика, както и подаването на доходи към националния бюджет по линия на постъпленията на акцизи, данък добавен стойност, данък доходи, да се запази заетостта на хората и да се гарантира стабилността на българския петролен пазар", заяви Асенов.

"Продажбата на компанията също подлежи на един специфичен режим и изисква разрешението именно от този контрол на чуждестранните активи. Продажбата на "Лукойл" е от стратегически важно значение за България от гледна точка на нейния статут и ако се стигне до продажба, България трябва да търси стратегически инвеститор", каза Асенов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точна статия

    6 5 Отговор
    Отсрочката е заради Спецов и предложили те го ИТН. Държавници. Слави Трифонов преди 4 години - "Искам да поканя Спецов да дойде да живее у дома. И без това не съм женен. Сигурен съм че ще предпочете мен пред Асен Василев"

    Коментиран от #3

    10:19 15.11.2025

  • 2 Обаче

    18 0 Отговор
    На Унгария е по- дълга

    10:20 15.11.2025

  • 3 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Точна статия":

    Браво на Спецов и Слави.

    Слави Трифонов преди 4 години - "Искам да поканя Спецов да дойде да живее у дома. И без това не съм женен. Сигурен съм че ще предпочете мен пред Асен Василев"

    10:20 15.11.2025

  • 4 Въпрос

    11 0 Отговор
    Къде е Пеевски? Ще се върне ли?

    10:21 15.11.2025

  • 5 Айде нема нужда

    8 1 Отговор
    Лукоил България не е обект на санкции. Боко и шиши се натискаха за да ги вземат. Литаско е австрийска собственост. Снимали се с восъчна статуя

    10:21 15.11.2025

  • 6 Защото винаги обичаме да имаме господар

    11 0 Отговор
    Да сме зависими. Подлагаме се Заменяме една зависимост с друга, дори и да е по- скъпа.

    Коментиран от #11

    10:22 15.11.2025

  • 7 Слугата мрази свободния и смелия !

    4 14 Отговор
    Проблемът е, че българското общество като цяло иска Европа, а не Русия, иска свобода, а не подчинение, иска демокрация, а не диктатура, но стои и чака някой да им ги поднесе на тепсия. Още по-лошото е, че след като получи тези блага, тези, които са заложили главите си , за да им ги осигурят са оплюти и сатанизирани. Доминиращото негражданско общество иска всичко наготово, но свободата и демокрацията означават отговорност, законност, усилия, работа, а не някой отгоре, който да ги дава и осигурява. А простите хора искат сигурност, стабилност и най-вече неизработени пари, а не отговорност за собствения си живот. Примерът с "народната" омраза към СДС до 2001 г. и правителството на Костов е показателен. Русофилията е видим израз на отказ от суверенитет и признак за политическа и и историческа неграмотност, продукт на нездраво суеверие, което активно се поддържа чрез образованието, медиите, от избраните от неграмотното простолюдие политици, които са копие на тези, които ги избират. Русофилите като истински политически дебили обхващат не повече от една трета от населението, но те са поддържани от политическата система, която излъчи президент, председател на Народното събрание, вицепремиер и министри, шефове на служби , и агенции, медии и пр. Докато не се освободим от всичко това, няма да получим нито благоденствие, нито просперитет, а нова диктатура и мракобесие, както стана в Путинска Русия.

    Коментиран от #17, #18

    10:23 15.11.2025

  • 8 Тралала

    7 1 Отговор
    То беше ясно, че няма да спре рафинерията. Украинците немогат да воюват пеша.

    10:26 15.11.2025

  • 9 Град Симитли

    4 0 Отговор
    Демек, добре, че е на Бою чичо му "наш човек" ?! :))
    ... Пу, мазньовци!

    10:26 15.11.2025

  • 10 си дзън

    3 1 Отговор
    Стратегическият инвеститор ще бъде Георгиус Георгиу.

    10:26 15.11.2025

  • 11 незнайко

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Защото винаги обичаме да имаме господар":

    Защото сме свикнали когато СССР ни беше господар да не мислим за нищо а да си живеем живота !!!

    Коментиран от #14

    10:27 15.11.2025

  • 12 98798

    4 1 Отговор
    време е пепеевски да подари лукоил на туркистан хем ще има повече баклава и лукум хем това е по плана на калерги

    10:28 15.11.2025

  • 13 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Половината продукция на Нефтохим Бургас отива в Украйна.

    10:28 15.11.2025

  • 14 си дзън

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "незнайко":

    Какъв живот бе - жизнь беше.

    10:29 15.11.2025

  • 15 Мадярина Орбан

    5 1 Отговор
    Тръмп дава, но Мадяр - не.

    Скоро Птичките на Мадяр ще санкционират всички станции на Лукоил.

    10:29 15.11.2025

  • 16 смех в залата

    2 1 Отговор
    Като е най-дългата, защо се уточнява, че евентуално може да бъде удължена?

    Коментиран от #21

    10:31 15.11.2025

  • 17 Рахит

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Слугата мрази свободния и смелия !":

    Така ни научи 80 години съветска комунистическа пропаганда, че от нас нищо не зависи, че сами не можем, защото сме роби и трябва да чакаме на подаяния от господаря.

    И българинът стана мързелив, тъп и без воля и самоиницеатива.

    10:31 15.11.2025

  • 18 незнайко

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Слугата мрази свободния и смелия !":

    ( а не някой отгоре, който да ги дава и осигурява. )
    Господине само с този израз доказвате, че не мислите ! Сега отгоре е ЕС и той ни дава и мисли вместо нас ! Това няма нищо общо с афиширането на измислената ДЕМОКРАЦИЯ !
    НИЕ НЕ ТРЯБВА ДА МИСЛИМ А ДА СЕ ПОДЧИНЯВАМЕ , това не сте ли го разбрали ?

    10:32 15.11.2025

  • 19 Пич

    4 0 Отговор
    Както ви казах , продажбата на рафинерията е била договорена с някой американски евреин още преди Тиквата да започне да вряка колко е влиятелен и уважаван от САЩ !!!

    10:32 15.11.2025

  • 20 Естествено

    3 0 Отговор
    Лукойл е сила и в съединените щати като държи голяма част от пазара. Американските граждани са много чувствителни на тема бензин и цени на горивата за разлика от нас поданиците на урс и розовите понита.

    10:32 15.11.2025

  • 21 един

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "смех в залата":

    То нашето беше жизнь, а в Америка беше life.

    10:33 15.11.2025

  • 22 Това

    4 0 Отговор
    не е най-дългата. отсрочка, а е занижено наказание. Типично за Тръмп, налага голямо наказание и преди да влезе в сила започва да го смекчава за сметка на други отстъпки от наказаните. Това га прави по отделно с всяка от наказаните страни. А те се хвалят кой е останал с по малко наказание.

    10:37 15.11.2025

  • 23 Баш софиянец

    1 0 Отговор
    Хубаво е и да е ясно срещу какво са дали отсрочка. Понеже унгарците се ангажираха да правят огромни сделки с американците, очевидно и за нас не е без нищо.

    10:50 15.11.2025

  • 24 Толкова

    0 0 Отговор
    бързо ще минат тези седмици , а после ?

    10:51 15.11.2025

  • 25 Правителството

    0 0 Отговор
    на тройката се кичи с нещо , което нито е похвално , нито престижно , нито решението за дерогация е зависеща от него , но носи много отрицателни неизвестни !

    10:54 15.11.2025

  • 26 Роки

    1 0 Отговор
    Отсрочката за България се случи благодарение на Орбан и отличните отношения на УНГАРИЯ със САЩ! Затова и Сиярто бе на екстрено посещение при Радев, понеже той ще е следващия министър-председател.

    10:56 15.11.2025

  • 27 Гошо

    0 0 Отговор
    Асене, поне проверявай преди да твърдиш ,че на нас била дадена най-голямата отсрочка - дадени са ни 5 месеца до 29 април , а на Германия са дадени 6 месеца ( до 29 юни).

    10:57 15.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове