САЩ са дали на България най-дългата отсрочка за „Лукойл“

"Отсрочката, която САЩ ни даде, означава, че българската държава има доста време да направи най-доброто от създалата се ситуация. Бяха издадени няколко лиценза в един и същи ден. Но нашият лиценз е с най-голямо удължение".

Това заяви преподавател в американския университет във Вашингтон проф. Асен Асенов в предаването "Тази сутрин" по bTV и допълни:



Най-важно е да се запази стабилността в работата на рафинерията и подаването на горива към българската икономика, както и подаването на доходи към националния бюджет по линия на постъпленията на акцизи, данък добавен стойност, данък доходи, да се запази заетостта на хората и да се гарантира стабилността на българския петролен пазар", заяви Асенов.

"Лукойл" е компания, която има инвеститори от целия свят. 50% е от американски инвестиционни фондове. В този смисъл не трябва да се мисли за Лукойл като ръка на руското правителство.Да, тя е тясно свързана с руското правителство, но тя е една мултинационална компания с твърде сложна структура, със свои собствени интереси и тази продажба не бива да се смята за нещо просто, лесно. България трябва добре да помни опитите за продажба на "Булгартабак" - също знакова фирма в българската икономика, а този урок е твърде горчив", заяви още професорът.

Припомняме, че снощи Съединените щати направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл". Американското Министерството на Финансите заяви, че позволява бизнес с четири компании. Това са рафинерията в Бургас, мрежата от бензиностанции, производителят на авиационно гориво и данъчните складове в България. Отсрочката е до 29 април догодина.

До тази ситуация се стигна след като Съединените щати наложиха строги санкции върху руския петролен гигант "Лукойл". Това породи опасения, че ако рафинерията в Бургас спре работа, запасите от петрол в България биха стигнали само за около 90 дни, поставяйки под риск енергийната сигурност на страната ни.

По-рано днес Службата за контрол на чуждестранните активи, която е към американското финансово министерство, издаде Генерален лиценз, позволяващ сделки, свързани с именно тези четири български дружества на Лукойл.

И още, американските власти подчертават, че изключението за България не позволява на тези компании да взаимодействат с останалите санкционирани структури на "Лукойл" по света.

"Продажбата на компанията също подлежи на един специфичен режим и изисква разрешението именно от този контрол на чуждестранните активи. Продажбата на "Лукойл" е от стратегически важно значение за България от гледна точка на нейния статут и ако се стигне до продажба, България трябва да търси стратегически инвеститор", каза Асенов.