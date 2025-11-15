САЩ са дали на България най-дългата отсрочка за „Лукойл“

"Отсрочката, която САЩ ни даде, означава, че българската държава има доста време да направи най-доброто от създалата се ситуация. Бяха издадени няколко лиценза в един и същи ден. Но нашият лиценз е с най-голямо удължение".
Това заяви преподавател в американския университет във Вашингтон проф. Асен Асенов в предаването "Тази сутрин" по bTV и допълни:
Най-важно е да се запази стабилността в работата на рафинерията и подаването на горива към българската икономика, както и подаването на доходи към националния бюджет по линия на постъпленията на акцизи, данък добавен стойност, данък доходи, да се запази заетостта на хората и да се гарантира стабилността на българския петролен пазар", заяви Асенов.
"Лукойл" е компания, която има инвеститори от целия свят. 50% е от американски инвестиционни фондове. В този смисъл не трябва да се мисли за Лукойл като ръка на руското правителство.Да, тя е тясно свързана с руското правителство, но тя е една мултинационална компания с твърде сложна структура, със свои собствени интереси и тази продажба не бива да се смята за нещо просто, лесно. България трябва добре да помни опитите за продажба на "Булгартабак" - също знакова фирма в българската икономика, а този урок е твърде горчив", заяви още професорът.
Припомняме, че снощи Съединените щати направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл". Американското Министерството на Финансите заяви, че позволява бизнес с четири компании. Това са рафинерията в Бургас, мрежата от бензиностанции, производителят на авиационно гориво и данъчните складове в България. Отсрочката е до 29 април догодина.
До тази ситуация се стигна след като Съединените щати наложиха строги санкции върху руския петролен гигант "Лукойл". Това породи опасения, че ако рафинерията в Бургас спре работа, запасите от петрол в България биха стигнали само за около 90 дни, поставяйки под риск енергийната сигурност на страната ни.
По-рано днес Службата за контрол на чуждестранните активи, която е към американското финансово министерство, издаде Генерален лиценз, позволяващ сделки, свързани с именно тези четири български дружества на Лукойл.
И още, американските власти подчертават, че изключението за България не позволява на тези компании да взаимодействат с останалите санкционирани структури на "Лукойл" по света.
"Отсрочката, която САЩ ни даде, означава, че българската държава има доста време да направи най-доброто от създалата се ситуация. Бяха издадени няколко лиценза в един и същи ден. Но нашият лиценз е с най-голямо удължение. Най-важно е да се запази стабилността в работата на рафинерията и подаването на горива към българската икономика, както и подаването на доходи към националния бюджет по линия на постъпленията на акцизи, данък добавен стойност, данък доходи, да се запази заетостта на хората и да се гарантира стабилността на българския петролен пазар", заяви Асенов.
"Продажбата на компанията също подлежи на един специфичен режим и изисква разрешението именно от този контрол на чуждестранните активи. Продажбата на "Лукойл" е от стратегически важно значение за България от гледна точка на нейния статут и ако се стигне до продажба, България трябва да търси стратегически инвеститор", каза Асенов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точна статия
Коментиран от #3
10:19 15.11.2025
2 Обаче
10:20 15.11.2025
3 Факт
До коментар #1 от "Точна статия":Браво на Спецов и Слави.
Слави Трифонов преди 4 години - "Искам да поканя Спецов да дойде да живее у дома. И без това не съм женен. Сигурен съм че ще предпочете мен пред Асен Василев"
10:20 15.11.2025
4 Въпрос
10:21 15.11.2025
5 Айде нема нужда
10:21 15.11.2025
6 Защото винаги обичаме да имаме господар
Коментиран от #11
10:22 15.11.2025
7 Слугата мрази свободния и смелия !
Коментиран от #17, #18
10:23 15.11.2025
8 Тралала
10:26 15.11.2025
9 Град Симитли
... Пу, мазньовци!
10:26 15.11.2025
10 си дзън
10:26 15.11.2025
11 незнайко
До коментар #6 от "Защото винаги обичаме да имаме господар":Защото сме свикнали когато СССР ни беше господар да не мислим за нищо а да си живеем живота !!!
Коментиран от #14
10:27 15.11.2025
12 98798
10:28 15.11.2025
13 Последния Софиянец
10:28 15.11.2025
14 си дзън
До коментар #11 от "незнайко":Какъв живот бе - жизнь беше.
10:29 15.11.2025
15 Мадярина Орбан
Скоро Птичките на Мадяр ще санкционират всички станции на Лукоил.
10:29 15.11.2025
16 смех в залата
Коментиран от #21
10:31 15.11.2025
17 Рахит
До коментар #7 от "Слугата мрази свободния и смелия !":Така ни научи 80 години съветска комунистическа пропаганда, че от нас нищо не зависи, че сами не можем, защото сме роби и трябва да чакаме на подаяния от господаря.
И българинът стана мързелив, тъп и без воля и самоиницеатива.
10:31 15.11.2025
18 незнайко
До коментар #7 от "Слугата мрази свободния и смелия !":( а не някой отгоре, който да ги дава и осигурява. )
Господине само с този израз доказвате, че не мислите ! Сега отгоре е ЕС и той ни дава и мисли вместо нас ! Това няма нищо общо с афиширането на измислената ДЕМОКРАЦИЯ !
НИЕ НЕ ТРЯБВА ДА МИСЛИМ А ДА СЕ ПОДЧИНЯВАМЕ , това не сте ли го разбрали ?
10:32 15.11.2025
19 Пич
10:32 15.11.2025
20 Естествено
10:32 15.11.2025
21 един
До коментар #16 от "смех в залата":То нашето беше жизнь, а в Америка беше life.
10:33 15.11.2025
22 Това
10:37 15.11.2025
23 Баш софиянец
10:50 15.11.2025
24 Толкова
10:51 15.11.2025
25 Правителството
10:54 15.11.2025
26 Роки
10:56 15.11.2025
27 Гошо
10:57 15.11.2025