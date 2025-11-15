Новини
Надежда Йорданова: Дерогацията за "Лукойл" ни дава глътка въздух

15 Ноември, 2025 14:03 490 15

  • надежда йорданова-
  • дерогация-
  • лукойл

По думите й трябва да се реорганизират процесите, за да спрат финансовите потоци към Русия. Според нея от ден едно правителството е могло да назначи особен управител. За нея забавянето е необяснимо

Надежда Йорданова: Дерогацията за "Лукойл" ни дава глътка въздух - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задачата на всички политици е българите да имат достъп до горива на достъпни цени. Дерогацията ни дава глътка въздух, но остават предизвикателствата как особеният търговски управителят ще управлява рафинерията в Бургас. Това заяви пред БНТ депутатът от ПП-ДБ Надежда Йорданова.

Тя е изненадана от избора на правителството на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл". Тя подчерта, че той няма опит има в управлението на икономически дейности, свързани с нефт. Това, че е данъчен инспектор прави ли го квалифициран да управлява "Лукойл", запита Йорданова.

По думите ѝ трябва да се реорганизират процесите, за да спрат финансовите потоци към Русия. Според нея от ден едно правителството е могло да назначи особен управител. За нея забавянето е необяснимо.

Тя посочи, че назначението на Спецов създава впечатлението, че начело на "Лукойл Нефтохим" Бургас застава сламен човек, без опит. Йорданова подчерта, че фигурата на особеният търговски управител крие рискове. По думите ѝ приетият закон се различава от немския модел, в който това лице подлежи на съдебен контрол.

По отношение на Комисията за противодействие на корупцията тя заяви, че трябва да бъде закрита в сегашния си вид. Депутатът от ПП-ДБ подчерта, че Бойко Борисов е подписал искането на коалицията за оставката на шефа на Антикорупционната комисия Антон Славчев, но парламентарната му група не го е сторила. Надежда Йорданова посочи, че това е лицемерие.

Правителството само каза, че Бюджет 2026 е най-левия от 25 години насам. Това не е единственият възможен бюджет. С този бюджет кабинетът обявява война на средната класа и бизнеса, посочи Надежда Йорданова.

Кризата в правосъдието се задълбочава. Това се случва, защото група хора отказват да приложат закона, каза още тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 наденцето

    7 0 Отговор
    Дерогацията за "Лукойл" ни дава глътка шпек

    Коментиран от #15

    14:09 15.11.2025

  • 4 Ха ха ха а така

    5 0 Отговор
    Колко е долна горката - нали именно Румен Спецов беше ВАШИЯ човек А ???

    14:10 15.11.2025

  • 5 Вихрения член

    5 0 Отговор
    Явно дерогацията ви дава яка рогация

    14:10 15.11.2025

  • 6 Георги

    4 0 Отговор
    то вие не сте спрели да гълтате

    14:11 15.11.2025

  • 7 Христо Иванов

    3 0 Отговор
    Надке ходи донеси едно кафе за друго не ставаш

    14:13 15.11.2025

  • 8 Лапай глътката въздух

    1 0 Отговор
    Пуйко ! Чи иди еврото и ще ти струва по две

    14:18 15.11.2025

  • 9 майор Михов

    0 0 Отговор
    Глътка рИкия по-харно би било.
    Или ако не употребяеат дамите, може друго, но по малко ей!

    14:18 15.11.2025

  • 10 Плебей

    0 0 Отговор
    Що се обажда тая, акъл море глава шамандура. Заради такива като теб, нямаме читава опозиция, скрий се и не се показвай повече

    14:19 15.11.2025

  • 11 НАГЛОСТТА И АЛЧНОСТТА Е БЕЗГРАНИЧНА

    1 0 Отговор
    На булгаристанските уж политици

    14:21 15.11.2025

  • 12 България

    1 0 Отговор
    е силно зависима и от изтока и от запада. Управляващите отделно са зависими и от изтока и от запада. Цената на тая зависимост я плаща НАРОДА.

    14:23 15.11.2025

  • 13 Секретарката

    0 2 Отговор
    Не знам последно време ПП и ДБ казват 1 към 1 това което говори Радев! А честито! САМО питам КОЙ е Булката?

    14:27 15.11.2025

  • 14 Ще лети той

    1 0 Отговор
    Ще лети от високо, но приземяването ще е твърдо...

    14:28 15.11.2025

  • 15 Безболезнено премахване на рога

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "наденцето":

    -лазерна дерогация .
    д-р Рудолф

    14:31 15.11.2025

Новини по градове:
