Надежда Йорданова: Дерогацията за "Лукойл" ни дава глътка въздух

Задачата на всички политици е българите да имат достъп до горива на достъпни цени. Дерогацията ни дава глътка въздух, но остават предизвикателствата как особеният търговски управителят ще управлява рафинерията в Бургас. Това заяви пред БНТ депутатът от ПП-ДБ Надежда Йорданова.

Тя е изненадана от избора на правителството на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл". Тя подчерта, че той няма опит има в управлението на икономически дейности, свързани с нефт. Това, че е данъчен инспектор прави ли го квалифициран да управлява "Лукойл", запита Йорданова.

По думите ѝ трябва да се реорганизират процесите, за да спрат финансовите потоци към Русия. Според нея от ден едно правителството е могло да назначи особен управител. За нея забавянето е необяснимо.

Тя посочи, че назначението на Спецов създава впечатлението, че начело на "Лукойл Нефтохим" Бургас застава сламен човек, без опит. Йорданова подчерта, че фигурата на особеният търговски управител крие рискове. По думите ѝ приетият закон се различава от немския модел, в който това лице подлежи на съдебен контрол.

По отношение на Комисията за противодействие на корупцията тя заяви, че трябва да бъде закрита в сегашния си вид. Депутатът от ПП-ДБ подчерта, че Бойко Борисов е подписал искането на коалицията за оставката на шефа на Антикорупционната комисия Антон Славчев, но парламентарната му група не го е сторила. Надежда Йорданова посочи, че това е лицемерие.

Правителството само каза, че Бюджет 2026 е най-левия от 25 години насам. Това не е единственият възможен бюджет. С този бюджет кабинетът обявява война на средната класа и бизнеса, посочи Надежда Йорданова.

Кризата в правосъдието се задълбочава. Това се случва, защото група хора отказват да приложат закона, каза още тя.