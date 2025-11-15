Новини
Токът за бизнеса поевтинява

15 Ноември, 2025 20:43

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 226,36 лв. за мегаватчас

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При средна цена от 213,50 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка – 16 ноември, неделя.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 226,36 лв. за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 5,68 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 226,50 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 200,49 лв. за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 75 517,80 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към 15 часа в събота, 15 ноември е 225,09 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена е 219,95 лв. (без ДДС) за мегаватчас.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Откакто заведението ми излезе на свободният пазар тока ми се дигна три пъти.

    Коментиран от #3

    20:45 15.11.2025

  • 2 Един от русенско

    3 0 Отговор
    Енерго про , имам къща в Делиормана , живея на 59 км ..плащам редовно но На мен ми спират постоянно тока постоянно защото наемате злобни турчи ли я , на портата ми има тел номер ..нито бележка нито обаждане

    20:47 15.11.2025

  • 3 Луд умора няма

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Той и съдружника ти на ден го вдига по три пъти за твоя сметка. Ти кво си мислиш, че ти ще мързелуваш а той ще дели с тебе ли?

    20:48 15.11.2025

