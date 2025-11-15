Токът за бизнеса поевтинява

При средна цена от 213,50 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка – 16 ноември, неделя.
Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 226,36 лв. за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 5,68 процента в сравнение с цената за днешния ден.
Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 226,50 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 200,49 лв. за мегаватчас.
Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 75 517,80 мегаватчаса електроенергия.
В пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към 15 часа в събота, 15 ноември е 225,09 лв. (без ДДС) за мегаватчас.
За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена е 219,95 лв. (без ДДС) за мегаватчас.
