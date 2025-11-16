Радостин Василев: Между първо и второ четене на бюджета МЕЧ ще предложи коледни добавки за пенсионерите

Очаква ни много, много тежка 2026 г. от икономическа гледна точка, много тежка година, защото с този ръст на заеми – над 20 млрд. лв., ще надскочим дефицита много, прогнозира в интервю пред БНР Радостин Василев, лидер на парламентарно представената МЕЧ.

"Очаквам тежка година, ще има поне два пъти избори през 2026 г. за президент и парламентарни. Това са последните опити да се запази моделът, да се прегрупира и на президентските избори ще се развърже възела", каза той и смята, че ако бъде избран президент от групичката Борисов – Пеевски, държавата ще тръгне към безпътица.

Според него със съществуващата опозиция в НС е трудно да се разклати управлението, защото то е клептократично:

"Виждате, че с 11 депутати и такъв състав на опозицията, е трудно да се разклати управлението, което е клептократично. Ние предвиждаме социално-икономически трусове в държавата след нова година. Ще поканим и други партии. В началото на това НС предложихме "всички срещу Борисов и Пеевски", имахме мнозинство, но ИТН и БСП предпочетоха капитализирана гибел."

Радостин Василев определи бюджета за 2026 г. като "бюджет на мафията, необходим да изкара до нова година, без сътресения и ще хвърлят кърпата след празниците".

Лидерът на МЕЧ заяви, че между първо и второ четене на Бюджет 2026 партията ще направи предложение:

"Със сигурност ще предложим да има коледна надбавка за пенсионерите. Сега ще преценяваме размера, 200 - 250 млн. лв. трябва да се отделят за хората в социално-рисковите групи."

За Василев промените, с които се дават по-големи правомощия на особения управител на "Лукойл", са го направили собственик:

"Това е криминално рейдърска национализация по сталинистки модел. Досега в България се наблюдаваше кражба на частни бизнеси от Пеевски, сега държавата открадна рафинерията. Те направиха прегазване на Конституцията и всички закони на България. Тази дама от ИТН Павела Митова нищо не разбира от енергетика. Дерогацията е очаквана, не е заслуга - дипломатическа или експертна, това е принципна позиция на САЩ, рафинерия с откраднат статут да има отсрочка и тя е временна."

Василев припомни, че полезният ход е бил преди 10 месеца, когато МЕЧ са направили предложението за инвестиционен разход на държавата, да влезе в разговор със собствениците и да купи "Лукойл".

"И когато дойде казусът, можеше да имаме рафинерия, купена, не открадната. Но така са решили, това е друг модел на управление на държава, който не е характерен за европейските държави. Тя струва 2 – 3 милиарда", каза Радостин Василев.

И прогнозира:

"Ако държавата се управлява от организираната престъпност, скоро ще има убийства на политическата сцена."