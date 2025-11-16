Новини
България »
Готов ли е за зимата доставчикът на ток за Западна България?

16 Ноември, 2025 21:34, обновена 16 Ноември, 2025 20:38 747 12

  • ерм запад-
  • радослав цветков-
  • електроснабдяване-
  • ток-
  • западна българия

Изпълнителният директор на "ЕРМ Запад" - Радослав Цветков пред БНТ

Готов ли е за зимата доставчикът на ток за Западна България? - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Доставчикът на ток в Западна България е готов за предстоящата зима, но аварии няма как да бъдат избегнати, ако има лоши метеорологични условия. Това коментира изпълнителният директор на "ЕРМ Запад" - Радослав Цветков пред БНТ.

Средната възраст на мрежата е 40 години, като тя остава недофинансирана и компанията търси външни източници на пари.

Междувременно дружеството затяга и контрола, така че да не се допускат кражби на електроенергия, защото част от тях влизат в сметките на хората.

От 25 години компанията, която доставя ток в Западна България, не е изграждала нов далекопровод.

"Общо взето инвестициите не стигат за изграждането на изцяло нов електропровод, въпреки това ние подменяме участъци, но изцяло нов далекопровод - да речем 100 км, да, това не се е случвало, а е необходимо", заяви Радослав Цветков, изп. директор на "ЕРМ Запад".

Критичните участъци не са малко.

"Извадихме топ 60 на най-лошото състояние, където трябва да се ремонтират, калкулацията показва над 1 млрд. лева. Сами разбирате това как би се отразило върху цените на крайния клиент, именно затова, осъзнавайки тази тежест, ние търсим финансиране отвън и от Европейската комисия", допълни Радослав Цветков, изп. директор на "ЕРМ Запад".

Годишно разрешените инвестиции на дружеството възлизат на 117 млн. лева, като от компанията ще надвишат сумата. Ако се спазва заложеното, ще са необходими около 9 години, за да бъде подновена само критичната част от мрежата.

"Като критични точки аз не бих могъл да локализирам една, за съжаление са много. Има една интересна статистика. В момента в България с тази амортизирана мрежа цената за поддръжка на самата мрежа е от порядъка на 300 евро на километър", добави Радослав Цветков, изп. директор на "ЕРМ Запад".

За сравнение в Западна Европа се отделят десет пъти повече на километър. На въпрос дали може да се повтори ситуацията от миналите коледни празници, когато населени места останаха без ток за дълго време, заради паднали дървета върху електрическите жици, от компанията отговориха така:

"Факт е, че средната възраст на тази мрежа е над 40 години. Така че какво е състоянието, състоянието с оглед на всичко това е добро. Справяме се за момента, правим необходимото. Разбира се такива събития, каквито се случиха непредвидени, тежки атмосферни условия, каквато и да е мрежата няма да може да издържи", коментира Радослав Цветков, изп. директор на "ЕРМ Запад".

От миналата година се е променила наредбата за сервитутите около мрежата, като те са разширени и вече са на 7 метра отстояние от електропроводите. Не само лошото време може да наруши качествената доставка на електроенергия, но и кражбите на ток.

"Икономическата конюнктура в страната създава предпоставки за посегателство върху мрежите и съответно нерегламентирано ползване на електроенергия", заяви Виктор Станчев, оперативен директор на "ЕРМ Запад".

В момента 25 екипа на дружеството всеки ден търсят крадци на ток. Извършените проверки се увеличават ежедневно, като констатираните случаи само през тази година са близо 1000. 20% от крадците са фирми, а останалите битови клиенти.

"Бизнесът е по-проблемен, защото се нанасят по-сериозни щети от гледна точка това, че се претоварват определени трасета, по които ние доставяме електрическа енергия и от това страдат всички потребители в този район", допълни Виктор Станчев, оперативен директор на "ЕРМ Запад".

Част от сметката за откраднатия ток влиза и в месечните фактури на абонатите.

"Донякъде е така, донякъде не е така. Регулаторът признава 1% технологичен разход, в който влизат както техническите, така и нетехническите загуби, но се стремим това да се минимизира от година за година с технологиите, които сме внедрили", коментира Виктор Станчев, оперативен директор на ЕРМ Запад.

До 2030 година всички електромери ще бъдат подменени с умни, с което по-лесно ще хващат крадците.

"Защо са умни - защото те измерват енергията на 15 минути. Получаваме информация за параметрите на мрежата, за натоварването и съответно можем на тази база да реагираме", каза още Виктор Станчев, оперативен директор на "ЕРМ Запад".

След освобождаване на пазара - всеки потребител ще може да управлява консумацията си и вътрешното производство от свои източници, ако има такива, през мобилния си телефон.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един от русенско

    5 1 Отговор
    Здравейте енерго про ..вчера ви писах днеска пак ще пиша ..имам къща в Делиормана , живея на 50 км в Русе .. плащам тока но вашите т челя постоянно ме прекъсват . Имам Вайбър този за водата ми пише има и тел на портата , имам и съседи ...защо го правите ? Писна ми от вас и вашите неграмотници по принцип дето наемате по селата никой не ги иска на работа ,че са толко мързеливи че не може да бъде

    20:44 16.11.2025

  • 2 Бг без ток

    4 2 Отговор
    Айде на свещи и дърва никъв ток

    Коментиран от #3

    20:48 16.11.2025

  • 3 Улав

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бг без ток":

    Не те слуша главата

    20:51 16.11.2025

  • 4 Хлъц

    4 1 Отговор
    Да затваряме аец козлодуй шот е руски и електропроводи не ни трябват. ше има повече за чекмеджаци.

    20:59 16.11.2025

  • 5 Леля Гошо

    4 1 Отговор
    Всеки ден спира тока в района на Костинброд. Ако знаят колко псувни и проклятия отнасят, ще вземат въже и ще се обесят

    21:01 16.11.2025

  • 6 Национализация

    3 1 Отговор
    на мръсните мафиотско урудски ерп-та, нищо друго

    21:23 16.11.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    По дефиниция физичната величина "електрически ток" представлява насочено движение на електрони. ТОК не може да се доставя, нито да се продва. Измерва се в АМПЕРИ и никой не може да продаде/купи 10 ампера ток например. Статията не струва.

    Коментиран от #8

    21:26 16.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Това е причината в интервюто Цветков никъде да не употребява думата "ток".

    21:33 16.11.2025

  • 9 В центъра на София има

    1 1 Отговор
    Дървени лектрически табла от преди Втората световна война те трябва да се заменят с електрически табла по съвременните европейски стандарти

    Коментиран от #10

    21:45 16.11.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "В центъра на София има":

    Защо? По каква причина?

    Коментиран от #11

    21:51 16.11.2025

  • 11 Съвременните стандарти за електрически

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Табла са да бъдат метални шкафове
    Това трябваше да го направят ЧЕЗ ама те се усетиха и се изнесоха от България

    Коментиран от #12

    21:58 16.11.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Съвременните стандарти за електрически":

    Няма такива стандарти. Дървото е изолационен материал и дори е по добре таблата да са дървени. По безопасни са. Но са по скъпи. А ако си мислиш, че предпазителите със стопяема вложка са по лоши от китайските автомати с дъгогасителни камери от хартия, които се монтират в новите табла, това означава, че нищо не разбираш от електротехника.

    22:05 16.11.2025

