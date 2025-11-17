Новини
Доц: Атанас Атанасов: Няма как НСИ да манипулира статистиката

Доц: Атанас Атанасов: Няма как НСИ да манипулира статистиката

17 Ноември, 2025 04:18, обновена 17 Ноември, 2025 03:29

  • доцент атанас атанасов-
  • статистика-
  • нси-
  • безработица

Безработицата е рекордно ниска, отбеляза председателят на осигурителния институт

Доц: Атанас Атанасов: Няма как НСИ да манипулира статистиката - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Безработицата е рекордно ниска. Това заяви в предаването "Интервюто" председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов.

"Безработицата в момента е на изключително ниско ниво. Ние преди няколко дни обявихме данни за безработицата. Както виждате, 3,4% безработица е изключително ниска. Може би никога в България няма да имаме безработица под 3%. Така че това е рекордно ниска безработица."

Атанасов обясни, че националният статистически институт се подготвя за изчисляването на така наречената флаш-инфлация.

"Това означава, че инфлацията ще бъде обявявана два пъти. Веднъж, през последния ден на месеца и след това, както и до сега, на 15-о число, след месеца, който следва. Например на 30 януари следващата година ние ще знаем предварителна оценка за инфлацията за януари. Въпреки, че месецът няма да изтекъл. Тоест, ще имаме предварителна информация колко евентуално би била инфлацията. И отново на 15 февруари ще знаем окончателната инфлация за януари месец. Целта е по-рано да се знае каква ще бъде и каква се очаква да бъде инфлацията."

Председателят на НСИ посочи, че цените на някои стоки продължават да се увеличават в навечерието на влизането на страната в еврозоната.

"Със сигурност цените се увеличават и те се увеличават с различен темп. Да кажем, цените на храните, знаете, през последната година растат малко по-бързо, отколкото е средната инфлация. Има обаче и други стоки, например дрехите, които почти не се променят цените или много малко е увеличението при тях. Инфлацията последните месеци леко се повиши, докато в началото на годината инфлацията беше сравнително сравнима с тази в еврозоната. Вие знаете, нашата инфлация беше 1,5% само по-висока от средната за трите най-ниски държави. Това беше един от критериите, за да бъдем приятели в еврозоната."

Атанасов подчерта, че няма как НСИ да манипулира статистиката.

"Първо числата няма как да бъдат манипулирани по никакъв начин. Тъй като всяко едно число, което ние публикуваме, подлежи на верификация най-малкото първо от страна на Евростат. След като Евростат одобри числата, тогава те се публикуват. А освен това, ние сме под контрол и на още много други международни организации. Например, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, на която ние се опитваме да бъдем член, също проверява нашите данни. Ние сме вече член на Комитета по статистика към ОИСР."


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 работещи бедни

    2 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    03:34 17.11.2025

  • 2 от 9 милиона остнахаме 5 милиона как е?

    5 0 Отговор
    вярно е заглавието! , но още по-вярно ще е като на територията останат към 3 милиона население щото ще са или военни или милиционери или министри.. реално работещи няма да има

    03:35 17.11.2025

  • 3 голям смях

    2 0 Отговор
    ало доцента защо намалява бялото население на територията? нещо да кажете?

    не че нещо ама циганите не попадат във вашата класация със сигурност
    вие във гетото не смеете да влезете така че не сте наясно какво става там

    03:36 17.11.2025

  • 4 паметник на ТАТО във всеки град

    2 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    03:37 17.11.2025

  • 5 нннн

    4 0 Отговор
    Откакто се помня на статистиката й викат стъкмистика. Защо ли?
    А някой вярвали, че инфлацията за годината е под 3%?

    03:56 17.11.2025

  • 6 име

    1 0 Отговор
    Прав е човека, НСИ колкото и да манипулира нагласистиката, ние вижда колко е реалната инфлация. Именно щото е под 3, затова всеки иска 15, 20, или 30 процента увеличение на заплатите вече втора година.

    04:38 17.11.2025

  • 7 Гледах го

    1 0 Отговор
    Охранен, немислещ, само пропагандни опорки, без един факт да изтъкне.

    04:39 17.11.2025

  • 8 Доц.В.Шашкънлиева, социален проктолог

    0 0 Отговор
    Доц: доц: доц:.... Проф: проф: проф:... Акад: акад: акад:....
    Нема лабаво, само титли! :))

    04:59 17.11.2025

