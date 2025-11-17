Доц: Атанас Атанасов: Няма как НСИ да манипулира статистиката

Безработицата е рекордно ниска. Това заяви в предаването "Интервюто" председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов.

"Безработицата в момента е на изключително ниско ниво. Ние преди няколко дни обявихме данни за безработицата. Както виждате, 3,4% безработица е изключително ниска. Може би никога в България няма да имаме безработица под 3%. Така че това е рекордно ниска безработица."

Атанасов обясни, че националният статистически институт се подготвя за изчисляването на така наречената флаш-инфлация.

"Това означава, че инфлацията ще бъде обявявана два пъти. Веднъж, през последния ден на месеца и след това, както и до сега, на 15-о число, след месеца, който следва. Например на 30 януари следващата година ние ще знаем предварителна оценка за инфлацията за януари. Въпреки, че месецът няма да изтекъл. Тоест, ще имаме предварителна информация колко евентуално би била инфлацията. И отново на 15 февруари ще знаем окончателната инфлация за януари месец. Целта е по-рано да се знае каква ще бъде и каква се очаква да бъде инфлацията."

Председателят на НСИ посочи, че цените на някои стоки продължават да се увеличават в навечерието на влизането на страната в еврозоната.

"Със сигурност цените се увеличават и те се увеличават с различен темп. Да кажем, цените на храните, знаете, през последната година растат малко по-бързо, отколкото е средната инфлация. Има обаче и други стоки, например дрехите, които почти не се променят цените или много малко е увеличението при тях. Инфлацията последните месеци леко се повиши, докато в началото на годината инфлацията беше сравнително сравнима с тази в еврозоната. Вие знаете, нашата инфлация беше 1,5% само по-висока от средната за трите най-ниски държави. Това беше един от критериите, за да бъдем приятели в еврозоната."

Атанасов подчерта, че няма как НСИ да манипулира статистиката.

"Първо числата няма как да бъдат манипулирани по никакъв начин. Тъй като всяко едно число, което ние публикуваме, подлежи на верификация най-малкото първо от страна на Евростат. След като Евростат одобри числата, тогава те се публикуват. А освен това, ние сме под контрол и на още много други международни организации. Например, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, на която ние се опитваме да бъдем член, също проверява нашите данни. Ние сме вече член на Комитета по статистика към ОИСР."