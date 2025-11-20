Новини
Протест пред НСИ за по-високи заплати

Протест пред НСИ за по-високи заплати

20 Ноември, 2025 07:48 1 615 24

За втора поредна година за заетите в НСИ са предвидени само 5 процента ръст на заплатите

Протест пред НСИ за по-високи заплати - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От днес Синдикатът на административните служители към КТ "Подкрепа" започва серия от протести.

От 12.30 до 13.00 недоволството си ще изразят работещи в Националния статистически институт.

Те излизат пред Централното управление в София и пред сградите на териториалните бюра в страната с настояване в бюджета за следващата година да бъдат осигурени допълнителни 2 и половина милиона лева, за да достигнат възнагражденията им средните стойности за страната.

Служителите, които изчисляват месечната инфлация и средната заплата за страната и знаят къде в администрацията са най-високите заплати, най-добре знаят, че доходите им изостават.

За втора поредна година за заетите в НСИ са предвидени само 5 процента ръст на заплатите.

Настояваме увеличението да бъде с 20 процента, заяви пред БНР Атанаска Кръстева, лидер на синдикалната федерация на КТ "Подкрепа" в Националния статистически институт.

В статистиката проблем е и текучеството на персонала, младите специалисти не могат да бъдат задържани, когато получат по-добра оферта от частния бизнес. 968 са служителите в НСИ - Централно управление и шестте териториални бюра.

И в останалите администрации с насрочени протести се предлага само 5-процентен ръст на възнагражденията.

 


  • 1 бонусите

    16 1 Отговор
    са по важни от разни заплатки по иляду левъ

    07:52 20.11.2025

  • 2 КондЮ

    46 2 Отговор
    тези не са ли които обявяват, колко е инфлацията? нали няма инфлация кво са ревнали?

    07:53 20.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гилотина за Чиновници

    11 2 Отговор
    Ако някой иска да получава голяма ПЕНСИЯ или заплата от държавата и да ходи на ПОЧИВКА в чужбина, нека да бяга към Африка, както онази АЛЧНА мошеничка , корумпираната Шефка на Митницата- Веска Меджидиева.

    07:55 20.11.2025

  • 5 Гилотина 2

    19 0 Отговор
    Синдикатите са разни "" ЧИНОВНИЦИ на ДЪржавна работа към Правителството "". Народни ИЗЕДНИЦИ !!!
    През 1791 година, онази Кралица на Франция като НЯМАЛО Хляб, казала на селяните и на гражданите (работещи на ЧАСТНО) , "" като НЯМА хляб, да ЯДАТ ПАСТИ "" !!
    С след това става РЕВОЛЮЦИЯТА от 1791 година, и францизите убиват на ГИЛОТИНАТА Краля ( В България- Б Борисов в момента) и много такива чиновници на държавна работа като тия в КНСБ !!! Мазни тлъстаци, които само ЛЕЖАТ по цял ден, но дори и да НЕ вършат нищо и да НЯМАТ клиенти си ВЗИМАТ заплатата...

    07:56 20.11.2025

  • 6 Някой

    28 4 Отговор
    Никакъв протест. За еврозоната лъгаха от НСИ за 2.7% инфлация. Толкова да е увеличението на заплатите в държавният сектор.
    Или да се обвърже средната работна заплата в държавният сектор да е равна на човека по средата в частният. Един вид индиректно частният сектор да определя заплатите в държавният. На вътрешни коефициенти да се разпределя, но сумата от всички делена на броя хора да е равна на човека по средата в частният сектор - не математически средната. Разните синдикати да станат безработни.

    07:57 20.11.2025

  • 7 лоза

    19 2 Отговор
    Тази Статистика няма ли да я закрият най-сетне? Нека хората да са живи и здрави,а статистика не им е необходима,тя не се яде. Беднотията убива България.

    08:04 20.11.2025

  • 8 Гост

    20 2 Отговор
    Да ходят да си искат парите от милицюнерите.

    08:11 20.11.2025

  • 9 Кои?

    30 2 Отговор
    Тези които лъжат, че имаме 2% инфлация?

    08:15 20.11.2025

  • 10 Гледащ

    15 2 Отговор
    Аре на кой не му изнася да си подава оставката желаещи чакат на опашка да ги заменят

    08:16 20.11.2025

  • 11 оценка

    9 2 Отговор
    Протест пред НСИ за по-високи заплати,водещи към по-високи пенсии.Дъртите бабета и дядки да преглъщат сухи залъчета от онзиденшни хлебчета.

    08:18 20.11.2025

  • 12 Гражданин

    14 2 Отговор
    Тез не стига, че по цял ден нищо не правят, Ами и уаувеличение искат

    08:19 20.11.2025

  • 13 ами

    13 3 Отговор
    и 5% им са много заради лъжите с инфлацията, продажна стъкмистика, обслужваща мократа мечта на боко за еврозоната

    08:28 20.11.2025

  • 14 Национална стъкмистика

    13 2 Отговор
    След Виденовата зима се очертава Теменужкова евро зима. През 1997-а на депутатите им се размина линча, но този път няма да има прошка.

    08:31 20.11.2025

  • 15 Малка разлика

    15 1 Отговор
    Когато работник стачкува, фабриката спира работа и всички губят пари, няма производство. Когато чиновник стачкува, май всички печелят. Синдикатите не са на ясно какво е стачка.

    08:46 20.11.2025

  • 16 безпартиен

    14 1 Отговор
    В частния сектор ако работник не си харесва заплащането и не се разбере със собственика,напуска и си търси по платена работа!!!!ТЕЗИ ЩО НЕ НАПУСКАТ???

    08:47 20.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Смешна държава

    9 1 Отговор
    Синдикати има работниците, да ги защитават от капиталиста изедник. Само в България изедниците имат синдикати. Държавната администрация пред кого по-точно стачкува?

    08:51 20.11.2025

  • 19 Тия

    9 1 Отговор
    ни натъмъниха за €врозоната !

    08:51 20.11.2025

  • 20 Тренчев

    3 1 Отговор
    Ако данъчното стачкува, чий проблем е това?

    08:52 20.11.2025

  • 21 Нафталинка

    9 1 Отговор
    За какви увеличения протестират служителите на НСИ,благодарение на резултатите от техния труд правителството взима решения и ни лъже,затова както обявяват 3% инфлация не 1083лв както видях в фиш от заплата по телевизията тази сутрин,а 183лв са им много.

    08:57 20.11.2025

  • 22 Машинациите !

    5 1 Отговор
    Машинациите !

    Трябва !

    Да Се !

    Заплащат !

    09:41 20.11.2025

  • 23 Тия

    5 1 Отговор
    Стъкмисти кога ще изчистят изборните списъци от имена които са на другия свят

    09:41 20.11.2025

  • 24 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 1 Отговор
    КАКВА РАБОТА ВЪРШИТЕ, ЧЕ ИСКАТЕ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ....??
    КАКВОТО ВИ НАРЕДЯТ ТОВА ПОКАЗВАТЕ..
    ИЗНАСЯТЕ ФАЛШИВИ ДАННИ...
    НЯМА НУЖДА ОТ ВАС...
    НЕ УВЕЛИЧЕНИЕ , АМИ НАПРАВО ДА ВИ ЗАКРИВАТ!

    10:33 20.11.2025

