Протест пред НСИ за по-високи заплати

От днес Синдикатът на административните служители към КТ "Подкрепа" започва серия от протести.
От 12.30 до 13.00 недоволството си ще изразят работещи в Националния статистически институт.
Те излизат пред Централното управление в София и пред сградите на териториалните бюра в страната с настояване в бюджета за следващата година да бъдат осигурени допълнителни 2 и половина милиона лева, за да достигнат възнагражденията им средните стойности за страната.
Служителите, които изчисляват месечната инфлация и средната заплата за страната и знаят къде в администрацията са най-високите заплати, най-добре знаят, че доходите им изостават.
За втора поредна година за заетите в НСИ са предвидени само 5 процента ръст на заплатите.
Настояваме увеличението да бъде с 20 процента, заяви пред БНР Атанаска Кръстева, лидер на синдикалната федерация на КТ "Подкрепа" в Националния статистически институт.
В статистиката проблем е и текучеството на персонала, младите специалисти не могат да бъдат задържани, когато получат по-добра оферта от частния бизнес. 968 са служителите в НСИ - Централно управление и шестте териториални бюра.
И в останалите администрации с насрочени протести се предлага само 5-процентен ръст на възнагражденията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бонусите
07:52 20.11.2025
2 КондЮ
07:53 20.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гилотина за Чиновници
07:55 20.11.2025
5 Гилотина 2
През 1791 година, онази Кралица на Франция като НЯМАЛО Хляб, казала на селяните и на гражданите (работещи на ЧАСТНО) , "" като НЯМА хляб, да ЯДАТ ПАСТИ "" !!
С след това става РЕВОЛЮЦИЯТА от 1791 година, и францизите убиват на ГИЛОТИНАТА Краля ( В България- Б Борисов в момента) и много такива чиновници на държавна работа като тия в КНСБ !!! Мазни тлъстаци, които само ЛЕЖАТ по цял ден, но дори и да НЕ вършат нищо и да НЯМАТ клиенти си ВЗИМАТ заплатата...
07:56 20.11.2025
6 Някой
Или да се обвърже средната работна заплата в държавният сектор да е равна на човека по средата в частният. Един вид индиректно частният сектор да определя заплатите в държавният. На вътрешни коефициенти да се разпределя, но сумата от всички делена на броя хора да е равна на човека по средата в частният сектор - не математически средната. Разните синдикати да станат безработни.
07:57 20.11.2025
7 лоза
08:04 20.11.2025
8 Гост
08:11 20.11.2025
9 Кои?
08:15 20.11.2025
10 Гледащ
08:16 20.11.2025
11 оценка
08:18 20.11.2025
12 Гражданин
08:19 20.11.2025
13 ами
08:28 20.11.2025
14 Национална стъкмистика
08:31 20.11.2025
15 Малка разлика
08:46 20.11.2025
16 безпартиен
08:47 20.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Смешна държава
08:51 20.11.2025
19 Тия
08:51 20.11.2025
20 Тренчев
08:52 20.11.2025
21 Нафталинка
08:57 20.11.2025
22 Машинациите !
Трябва !
Да Се !
Заплащат !
09:41 20.11.2025
23 Тия
09:41 20.11.2025
24 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
КАКВОТО ВИ НАРЕДЯТ ТОВА ПОКАЗВАТЕ..
ИЗНАСЯТЕ ФАЛШИВИ ДАННИ...
НЯМА НУЖДА ОТ ВАС...
НЕ УВЕЛИЧЕНИЕ , АМИ НАПРАВО ДА ВИ ЗАКРИВАТ!
10:33 20.11.2025