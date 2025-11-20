Протест пред НСИ за по-високи заплати

От днес Синдикатът на административните служители към КТ "Подкрепа" започва серия от протести.

От 12.30 до 13.00 недоволството си ще изразят работещи в Националния статистически институт.

Те излизат пред Централното управление в София и пред сградите на териториалните бюра в страната с настояване в бюджета за следващата година да бъдат осигурени допълнителни 2 и половина милиона лева, за да достигнат възнагражденията им средните стойности за страната.

Служителите, които изчисляват месечната инфлация и средната заплата за страната и знаят къде в администрацията са най-високите заплати, най-добре знаят, че доходите им изостават.

За втора поредна година за заетите в НСИ са предвидени само 5 процента ръст на заплатите.

Настояваме увеличението да бъде с 20 процента, заяви пред БНР Атанаска Кръстева, лидер на синдикалната федерация на КТ "Подкрепа" в Националния статистически институт.

В статистиката проблем е и текучеството на персонала, младите специалисти не могат да бъдат задържани, когато получат по-добра оферта от частния бизнес. 968 са служителите в НСИ - Централно управление и шестте териториални бюра.



И в останалите администрации с насрочени протести се предлага само 5-процентен ръст на възнагражденията.