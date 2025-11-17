Бюджет 2026 г. влиза за обсъждане в НС тази седмица

Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събраните през тази седмица. Във вторник трите план-сметки - на Националната здравна каса, на Държавното обществено осигуряване и на държавата, влизат в комисията по бюджет и финанси, припомня БНТ.
В бюджета е заложено минималната работна заплата от 1 януари да бъде 620 евро, а средната пенсия да е 541 евро. Предвижда се от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на тази година, да се осъвременят по швейцарското правило с между 7 и 8%. Амбицията на управляващите е до края на седмицата, план-сметката за догодина да бъде гласувана на първо четене в пленарната зала. А до 5 декември - окончателно приета.
1 С една дума
07:56 17.11.2025
2 Дедо ви
Той се ражда в момента, в който душата откаже да мълчи.
Това е искрата, която ни спира, пречупва… и после ни подтиква да се изправим.
„Защо?“ е началото на прозрение.
Смел акт на честност към самите нас.
И всяко зададено „защо“ е стъпка към собствената ни сила.
Защото от въпросите започва пробуждането.
07:58 17.11.2025
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
08:13 17.11.2025
4 цербер
08:15 17.11.2025
5 наоми
08:27 17.11.2025
6 сидероДРОМОС
08:43 17.11.2025
7 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК
За графа НЕФТОХИМ вече не питаме !
08:46 17.11.2025
8 дебеЛ Лебед
08:48 17.11.2025