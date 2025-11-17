Новини
Бюджет 2026 г. влиза за обсъждане в НС тази седмица

17 Ноември, 2025 07:49 469 8

В бюджета е заложено минималната работна заплата от 1 януари да бъде 620 евро, а средната пенсия да е 541 евро

Бюджет 2026 г. влиза за обсъждане в НС тази седмица - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събраните през тази седмица. Във вторник трите план-сметки - на Националната здравна каса, на Държавното обществено осигуряване и на държавата, влизат в комисията по бюджет и финанси, припомня БНТ.

В бюджета е заложено минималната работна заплата от 1 януари да бъде 620 евро, а средната пенсия да е 541 евро. Предвижда се от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на тази година, да се осъвременят по швейцарското правило с между 7 и 8%. Амбицията на управляващите е до края на седмицата, план-сметката за догодина да бъде гласувана на първо четене в пленарната зала. А до 5 декември - окончателно приета.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С една дума

    5 1 Отговор
    Огромни заплати за бюрократите и много труд от работниците, за да лапат бюрократите.

    07:56 17.11.2025

  • 2 Дедо ви

    1 0 Отговор
    Понякога един-единствен въпрос прорязва мрака: „Защо?“
    Той се ражда в момента, в който душата откаже да мълчи.
    Това е искрата, която ни спира, пречупва… и после ни подтиква да се изправим.

    „Защо?“ е началото на прозрение.
    Смел акт на честност към самите нас.
    И всяко зададено „защо“ е стъпка към собствената ни сила.

    Защото от въпросите започва пробуждането.

    07:58 17.11.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    НЕКА ТЕЗИ,КОИТО СЪТВОРИХА И ПРИЕМАТ БЮДЖЕТА ДА МИНАТ НА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА.

    08:13 17.11.2025

  • 4 цербер

    1 0 Отговор
    Бюджетът за 2026-та г.ще влезе за обсъждане в НС през тази седмица.

    08:15 17.11.2025

  • 5 наоми

    0 0 Отговор
    Тази вечер аз съм хубава,а и не само тази вечер. Изобщо съм си хубава!

    08:27 17.11.2025

  • 6 сидероДРОМОС

    1 0 Отговор
    Какво има да се обсъжда НЕЩО , което вече ББ и ДП са договорили помежду си ?

    08:43 17.11.2025

  • 7 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    1 0 Отговор
    В този бюджет има ли графа ЧЕКМЕДЖЕТА ? Графа - пълнене на ТЪРБУХ ? Графа - къща за Метреса нейде по света ? Графа Булгартабак и КТБ ?

    За графа НЕФТОХИМ вече не питаме !

    08:46 17.11.2025

  • 8 дебеЛ Лебед

    1 0 Отговор
    Как е съществувала държавата ни примерно през 895 година , когато НИКОЙ НЕ Е ГЛАСУВАЛ Бюджети ?

    08:48 17.11.2025

