Александър Николов за Спецов: Би трябвало и ГЕРБ, и ПП-ДБ да са щастливи

Не е хубаво да се персонифицира това решение, а да се сложи логиката отзад. Като част от екипа на МФ и ръководител на НАП, Спецов има пряко касателство върху контрола на средства. Изискванията, посочени от МФ на САЩ, може ясно да посочват причини за това назначение. Въпрос е дали има по-добър вариант от този. Така Александър Николов, бивш енергиен министър, коментира избора на Румен Спецов за особен управител на „Лукойл”.

„Правомощията са широки, но и отговорностите. Въпрос е кой ще ръководи НАП с толкова спорен бюджет и дали особеният управител ще каже какви са ефектите от взетите до момента решения за рафинерията. Правилно се каза вчера, че наши съседни държави разчитат на нас за доставка на горива. Прави ли се износ в момента или не се прави?“, пита той.

По думите му би трябвало и ГЕРБ, и ПП-ДБ да са щастливи от това назначение. Ако не са, да предложат алтернатива, подчерта още Николов.

„Особеният управител е натоварен с много тежести. Следва координация с оперативния екип и собственика на рафинерията. За да няма арбитраж, трябва да има явно съгласие. Рафинерията е стратегически актив за България, Балканите и Югоизточна Европа“, каза още той.

Подчерта, че ако войната в Украйна бъде прекратена, ще има съвсем различен разговор със собственика на рафинерията.