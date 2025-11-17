Новини
Александър Николов за Спецов: Би трябвало и ГЕРБ, и ПП-ДБ да са щастливи

17 Ноември, 2025 09:11 1 113 8

  • александър николов-
  • спецов-
  • лукойл

Не е хубаво да се персонифицира това решение, а да се сложи логиката отзад. Особеният управител е натоварен с много тежести

Александър Николов за Спецов: Би трябвало и ГЕРБ, и ПП-ДБ да са щастливи - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Не е хубаво да се персонифицира това решение, а да се сложи логиката отзад. Като част от екипа на МФ и ръководител на НАП, Спецов има пряко касателство върху контрола на средства. Изискванията, посочени от МФ на САЩ, може ясно да посочват причини за това назначение. Въпрос е дали има по-добър вариант от този. Така Александър Николов, бивш енергиен министър, коментира избора на Румен Спецов за особен управител на „Лукойл”.

„Правомощията са широки, но и отговорностите. Въпрос е кой ще ръководи НАП с толкова спорен бюджет и дали особеният управител ще каже какви са ефектите от взетите до момента решения за рафинерията. Правилно се каза вчера, че наши съседни държави разчитат на нас за доставка на горива. Прави ли се износ в момента или не се прави?“, пита той.

По думите му би трябвало и ГЕРБ, и ПП-ДБ да са щастливи от това назначение. Ако не са, да предложат алтернатива, подчерта още Николов.

„Особеният управител е натоварен с много тежести. Следва координация с оперативния екип и собственика на рафинерията. За да няма арбитраж, трябва да има явно съгласие. Рафинерията е стратегически актив за България, Балканите и Югоизточна Европа“, каза още той.

Подчерта, че ако войната в Украйна бъде прекратена, ще има съвсем различен разговор със собственика на рафинерията.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    8 1 Отговор
    Незнайно защо нашият народ още спи , а не излезе да ви Е.М. на всички без изключение !!!

    09:13 17.11.2025

  • 2 честен ционист

    4 5 Отговор
    Що да са щастливи, след като негативите пт на Спецов управителството ще паднат върху тях. Това е все едно да сложиш за директор на АЕЦ Козлодуй някой хванат от фитнеса.

    09:13 17.11.2025

  • 3 1488

    5 1 Отговор
    само вчера 400 българи умряха от глад щото не са дочакали заветния 1ви януари когато влизаме в клуба на богатите

    09:14 17.11.2025

  • 4 Даниел

    3 0 Отговор
    Стар комунистически номер,когато някой ти пречи даваш му висок пост далеч от теб??!!
    Нима забравихме как ГЕРБ се отнасяха с него,когато трябваше определени фирми да плащат данъци,а сега много му вярват?!

    09:27 17.11.2025

  • 5 Киро

    1 0 Отговор
    Еее ротационно си е назначението ! Нали ПП ще бъде след април на кормилото на държавата…

    09:29 17.11.2025

  • 6 Махленски

    1 0 Отговор
    приказки .

    09:33 17.11.2025

  • 7 БКП е на власт

    2 0 Отговор
    Красимир Гергов е роден на 30 септември 1961 г. в София. Внук е на „ветерана – комунист“ Марин Бончев Туевски, който е първият комунистически кмет на Правец – родното село на Тодор Живков. Вуйчо на Гергов е небезизвестният генерал от гаражите на УБО Бончо Маринов Бончев. Основният му бизнес е свързан с рекламата и медиите в България. Завършва ВИФ „Георги Димитров“ със специалност „Туризъм, алпинизъм и ориентиране“ и специализира World Report в американската медийна компания CNN, Атланта и Лондон.

    През 1994 г. Гергов придобива правото за излъчване на американската телевизия CNN за България и създава първата частна национална телевизия в България с програмата на CNN Телевизия Триада. Телевизията излъчва ефирно в София на мястото на френската TV5 Monde. Създател е и на първото частно национално радио в България, съвместно с Radio Free Europe (RFE) – Радио „Свободна Европа“, по-късно закрито и променено на Z-Rock.

    Работи в сферата на туризма и инвестира в голф комплекси в България.

    Красимир Гергов е смятан за най-влиятелната личност в рекламния и медиен бизнес в България, често е обявяван и за монополист. Той консултира и е собственик на някои от най-големите инвеститори в българския медиен пазар

    09:37 17.11.2025

  • 8 Я се вгледайте добре

    0 0 Отговор
    И кажете защо на тая уж ,, национална тв" декорите са с цветовете на украинския парцал.....

    10:47 17.11.2025

