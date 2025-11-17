Новини
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса

17 Ноември, 2025 12:07 1 704 30

Заради законови изисквания препрограмирането на машините не може да започне преди еврото да стане официално разплащателно средство

Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Операторите на вендинг машини за кафе и храни настояват за едномесечна отсрочка, за да могат да пренастроят автоматите след официалното въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г. Според тях, ако такава отсрочка не бъде дадена, в първите дни на новата година много хора – особено в болници, автогари и малки населени места – могат да останат без достъп до услугата.

Заради законови изисквания препрограмирането на машините не може да започне преди еврото да стане официално разплащателно средство. Това поставя бранша в затруднение – според Българската вендинг асоциация у нас работят над 30 хиляди автомата, като малка част от тях приемат картови плащания.

Подмяната на монетници, софтуера на касовите апарати и техническите настройки ще направят голяма част от машините неизползваеми в първите дни на януари.

"Няма как да сме готови на 1 януари."

Тодор Каназирев от Българската вендинг асоциация обяснява, че техническият процес е дълъг и изисква специализирана намеса:

"Ние няма как да се справим на 1 януари. За всяка машина трябва да бъде подменен монетният механизъм. Част от касовите апарати трябва да се свалят и в оторизиран сервиз да бъдат превалутирани и обновени.“

Операторите предупреждават, че ако нямат време за настройка, машините в малките населени места, болници и обществени пространства ще бъдат спрени временно.

Преустройството на всеки автомат ще струва минимум 100 лева. В същото време по закон операторите нямат право да повишават цените, въпреки измененията в себестойността.

"Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента. Тези две стотинки разлика за нас са чиста загуба.“ – обяснява Каназирев пред БНТ.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 11 гласа.
  • 1 честен ционист

    22 14 Отговор
    Ще стане 90 цента, а после и цяло евро.

    12:10 17.11.2025

  • 2 Дали,щото

    17 2 Отговор
    аз виждам че нещо от 80 ст. става на 41 или 42 евро цента!!!

    Коментиран от #13

    12:10 17.11.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 23 Отговор
    абе ей, русоспии?! ако се вържем за рублата , и минем към нея , няма ли да сме по-добре? не случайно питам-досега бяхме валутен борд с еврото и то същата работа

    Коментиран от #24

    12:11 17.11.2025

  • 4 Гост

    19 6 Отговор
    Не братооо, всичко което струва 80 стотинки ще струва 80 цента

    12:15 17.11.2025

  • 5 доикаедц

    15 8 Отговор
    Ами всички мълчахте като пукали, "радвахте" се като ви лъгаха за еврото, а сега почвате да лъжете??? Лъгаха евро талибаните и ГЕРБ разбойниците, всички като хипнотизирани гледат и даже пригласят??? А сега го яжте тоз големия. На кого се оплаквате, глупаци??? Яж му главата сега. Слава на Господ Иисус Христос всеки българин ще изпита какъв е глупак, щом слуша и мълчи на лъжците. Платете им сега тяхната сметка, след като мълчите като телета.

    12:16 17.11.2025

  • 6 А какво да кажем ние с гайдите,

    17 1 Отговор
    които пазаруваме в магазините, че всичко което струваше 40 стотинки вече струва 1,40? А?

    12:16 17.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Центове не секат защото излизат по скъпо от номинала.

    12:17 17.11.2025

  • 8 ДрайвингПлежър

    12 1 Отговор
    40 цента на цело ще има ли ;)
    въпросът е колко бързо ще закръглим тия 40 цента на 50 :)
    обаче повишение и инфлация няма да има - нали другаре!

    Коментиран от #20

    12:18 17.11.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    17 0 Отговор
    По времето на Живков нямаше вендинг машини и пак си пиехме кафе.

    12:18 17.11.2025

  • 10 Цвете

    9 3 Отговор
    А ДО СЕГА, КАКВО ПРАВИХТЕ? БЕШЕ ОБЯВЕНА ДАТА В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА. ТОВА СА БЛИЗО 10 МЕСЕЦА? ?! ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ В ЕВРОЗОНАТА УСПЯХА И ТО НА ВРЕМЕ, БЪЛГАРИТЕ НЕМОГЛИ.И КОЙ ВИ ПОПРЕЧИ? ИСКА СЕ РАБОТА И ТРУД Г- НЕ. 🧭🌐🌏🏜🕰🛎☃️

    12:19 17.11.2025

  • 11 Едно малко въпросче?

    14 0 Отговор
    Защо цените на тези автомати са по високи от тези в магазини с продавачи с наеми, заплати и други разходи?

    12:20 17.11.2025

  • 12 Цвете

    6 1 Отговор
    А ДО СЕГА, КАКВО ПРАВИХТЕ? БЕШЕ ОБЯВЕНА ДАТА В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА. ТОВА СА БЛИЗО 10 МЕСЕЦА? ?! ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ В ЕВРОЗОНАТА УСПЯХА И ТО НА ВРЕМЕ, БЪЛГАРИТЕ НЕМОГЛИ.И КОЙ ВИ ПОПРЕЧИ? ИСКА СЕ РАБОТА И ТРУД Г- НЕ. 🧭🌐🌏🏜🕰🛎☃️

    Коментиран от #17

    12:21 17.11.2025

  • 13 Кьорчев

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дали,щото":

    На първо време- 0,50 Е за по-лесно. После 1 към 1. А ако вземат та минат и през ромските махали и селата да видят що автомати изобщо без никаква връзка и без фирми работят ,може и да повярваме ,че съществуват данъчни и държава ,защото не може да дерат само законните фирми. Да видят на кметовете в дворовете какви чудеса има като заведения за сватби, вендинг автомати , автомати за миене на автомобили вързани на питейна вода и незнайно къде отвеждана мазна вода, заведения и магазини в дворовете без статут или касов апарат ,барове на центъра в къщи за живеене и чалга всяка седмица виеща до небето , автокъщи и за скраб в дворове и поляни пред тях . Оставете легалния бизнес на мира. Номенклатурата партийна се крепи на него.

    12:22 17.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Те за това е имало девети септември.Заради такива не на ялисе изр..и

    12:31 17.11.2025

  • 16 Опааа

    4 0 Отговор
    Я па тоя! 😆 2 стотинки било загуба! Че какво е кафето ве? Водичка оцветена.

    12:31 17.11.2025

  • 17 Един

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Цвете":

    Джанъм ти кое не разбра от статията?
    Пречи им, че до 31ви декемри трябва да ти продават в левчета, а от 1ви трябва да ти продават в евро - две различни валути, две различни монети, два различни начина на отчитане...

    12:32 17.11.2025

  • 18 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Ако в България тия предприемачи почнем да ги назначаване на работа в енергото -стълбовете няма да стигнат

    12:33 17.11.2025

  • 19 хомоеротик шампион 🌈🍌

    5 0 Отговор
    сичко дето е 80 стотинки, ще стане 80 евроцента, а заплата 800 лв ще стане 349 евро

    12:34 17.11.2025

  • 20 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    То повишеното на цените не е спряло последните 3 години.. С евро без евро все едни и същи кокушкари ще сме повечето…

    12:34 17.11.2025

  • 21 Герги

    5 1 Отговор
    Човек,като не ти изнася затваряй и това е,,,винаги ще има мрънкачи...не може всичко в този живот да е кяр...

    12:36 17.11.2025

  • 22 Покупателната

    1 0 Отговор
    способност на хората ще намалее , поне година - две докато нещата се нормализират .

    12:37 17.11.2025

  • 23 Хаха

    4 2 Отговор
    Стига рева бе, бизнесменче. Ако хората видят от каква зеленясала вода правите кафета, едва ли някой ще си купи нещо. Хигиена нулева. Да сте се били организирали. Каквото за другите, това и за вас

    12:40 17.11.2025

  • 24 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ех тия руснаци ве гагузче, как са ти го cлагали, още не можеш да ги забравиш, ни за стотинки, ни за центове, ни за копейки... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #26

    12:43 17.11.2025

  • 25 Вендинг механик

    1 0 Отговор
    Програмирането и смяната на монетниците, става за по-малко от час. Имахте близо година да се подготвите,палячо...и 40 евроцента не са 80 стотинки.

    12:46 17.11.2025

  • 26 Мдааа

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хаха":

    Държи му влага още,ха ха

    12:47 17.11.2025

  • 27 Глад мори добитъка

    1 0 Отговор
    Този огладня за 20 кафета

    12:48 17.11.2025

  • 28 Боян Ставрев

    0 0 Отговор
    Абсолютни щуротии. Ще го закръглят минмум на 50 евроцента, а може би дори на 1 евро.
    Кучетата вдигат всичко, лещо, изотзадзе. Например само за една седмица детската шунка в Лидъл е от 3.99 лв на 4.19 лв.
    Бог да ги убие всичките алчняци.

    12:49 17.11.2025

  • 29 Я у лево

    0 0 Отговор
    От вендинг,не купувам кафе ,от години.Нито знаеш, какво е самото кафе,нито водата за приготвяне..А тези,от поредната "Асоциация" , да не мрънкат,че видиш ли, щял да загуби цели 2 стотинки.Имахте цяла година на разположение.Загрижил се за хората по автогари,аерогари и болници!? Алоо,на аерогарата вашата боза е с цена 3,5 лева.Какви са ти разходите за едно кафе,в картонена чашка?Ти не бери грижа за хората Има кафенета в излишък.Ще изпълнявате,като всички други.

    12:54 17.11.2025

  • 30 Не може пич

    0 0 Отговор
    Да стане 40 евроцента, щото начално салдо не могат магазините да имат. Сметка от 7,30 лева в евро която е примерно сега, в какви монети трябва да се плаща? Възможно ли е въобще ? София Мерлот и бира ? 7 лева и 30 стотинки примерно ....

    12:56 17.11.2025

