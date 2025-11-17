Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса

Операторите на вендинг машини за кафе и храни настояват за едномесечна отсрочка, за да могат да пренастроят автоматите след официалното въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г. Според тях, ако такава отсрочка не бъде дадена, в първите дни на новата година много хора – особено в болници, автогари и малки населени места – могат да останат без достъп до услугата.
Заради законови изисквания препрограмирането на машините не може да започне преди еврото да стане официално разплащателно средство. Това поставя бранша в затруднение – според Българската вендинг асоциация у нас работят над 30 хиляди автомата, като малка част от тях приемат картови плащания.
Подмяната на монетници, софтуера на касовите апарати и техническите настройки ще направят голяма част от машините неизползваеми в първите дни на януари.
"Няма как да сме готови на 1 януари."
Тодор Каназирев от Българската вендинг асоциация обяснява, че техническият процес е дълъг и изисква специализирана намеса:
"Ние няма как да се справим на 1 януари. За всяка машина трябва да бъде подменен монетният механизъм. Част от касовите апарати трябва да се свалят и в оторизиран сервиз да бъдат превалутирани и обновени.“
Операторите предупреждават, че ако нямат време за настройка, машините в малките населени места, болници и обществени пространства ще бъдат спрени временно.
Преустройството на всеки автомат ще струва минимум 100 лева. В същото време по закон операторите нямат право да повишават цените, въпреки измененията в себестойността.
"Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента. Тези две стотинки разлика за нас са чиста загуба.“ – обяснява Каназирев пред БНТ.
1 честен ционист
12:10 17.11.2025
2 Дали,щото
Коментиран от #13
12:10 17.11.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #24
12:11 17.11.2025
4 Гост
12:15 17.11.2025
5 доикаедц
12:16 17.11.2025
6 А какво да кажем ние с гайдите,
12:16 17.11.2025
7 Последния Софиянец
12:17 17.11.2025
8 ДрайвингПлежър
въпросът е колко бързо ще закръглим тия 40 цента на 50 :)
обаче повишение и инфлация няма да има - нали другаре!
Коментиран от #20
12:18 17.11.2025
9 Данко Харсъзина
12:18 17.11.2025
10 Цвете
12:19 17.11.2025
11 Едно малко въпросче?
12:20 17.11.2025
12 Цвете
Коментиран от #17
12:21 17.11.2025
13 Кьорчев
До коментар #2 от "Дали,щото":На първо време- 0,50 Е за по-лесно. После 1 към 1. А ако вземат та минат и през ромските махали и селата да видят що автомати изобщо без никаква връзка и без фирми работят ,може и да повярваме ,че съществуват данъчни и държава ,защото не може да дерат само законните фирми. Да видят на кметовете в дворовете какви чудеса има като заведения за сватби, вендинг автомати , автомати за миене на автомобили вързани на питейна вода и незнайно къде отвеждана мазна вода, заведения и магазини в дворовете без статут или касов апарат ,барове на центъра в къщи за живеене и чалга всяка седмица виеща до небето , автокъщи и за скраб в дворове и поляни пред тях . Оставете легалния бизнес на мира. Номенклатурата партийна се крепи на него.
12:22 17.11.2025
15 И Киев е Руски
12:31 17.11.2025
16 Опааа
12:31 17.11.2025
17 Един
До коментар #12 от "Цвете":Джанъм ти кое не разбра от статията?
Пречи им, че до 31ви декемри трябва да ти продават в левчета, а от 1ви трябва да ти продават в евро - две различни валути, две различни монети, два различни начина на отчитане...
12:32 17.11.2025
18 И Киев е Руски
12:33 17.11.2025
19 хомоеротик шампион 🌈🍌
12:34 17.11.2025
20 Гост
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":То повишеното на цените не е спряло последните 3 години.. С евро без евро все едни и същи кокушкари ще сме повечето…
12:34 17.11.2025
21 Герги
12:36 17.11.2025
22 Покупателната
12:37 17.11.2025
23 Хаха
12:40 17.11.2025
24 Хаха
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ех тия руснаци ве гагузче, как са ти го cлагали, още не можеш да ги забравиш, ни за стотинки, ни за центове, ни за копейки... 🤣🤣🤣
Коментиран от #26
12:43 17.11.2025
25 Вендинг механик
12:46 17.11.2025
26 Мдааа
До коментар #24 от "Хаха":Държи му влага още,ха ха
12:47 17.11.2025
27 Глад мори добитъка
12:48 17.11.2025
28 Боян Ставрев
Кучетата вдигат всичко, лещо, изотзадзе. Например само за една седмица детската шунка в Лидъл е от 3.99 лв на 4.19 лв.
Бог да ги убие всичките алчняци.
12:49 17.11.2025
29 Я у лево
12:54 17.11.2025
30 Не може пич
12:56 17.11.2025