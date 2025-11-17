Мартин Димитров: Кабинетът трябва да спре с елементарните оправдания и да започне с реформите за намаляване на разходите

За „Лукойл“ искахме национален план, а не хаотични действия. Това заяви в „Лице в лице“ депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Мартин Димитров относно промените в законодателството, свързани с активите на руската компания у нас и назначаването на Румен Спецов като особен управител на дружеството у нас.
Според него правителството работи на парче.
„Фактът, че след тази дерогация ще искат следваща, показва, че нямат план, това не е сериозно. Трябваше да има проверка на резервите. Относно Спецов, самият закон предвижда човек с опит в петролния сектор, нямаме информация той да има такъв. Това би било много важно, ако се стигне до договаряне на доставки на горива“, коментира Димитров.
По думите му е имало време да се проведе конкурс за длъжността, след консултации с Европейската комисия по въпроса. Димитров допълни, че именно ДБ вкарват фигурата на особения управител в българското законодателство през 2023 г.
„Тогава предвидихме до трима участници в екипа, сега те промениха закона и там се говори в единствено число. Мисля, че нашият модел беше по-сполучлив, можеше в този екип да има поне един човек, който да се занимава с петрол и един, препоръчан от ЕК“, добави той.
Бюджет 2026 – критиките
„Толкова левичарски бюджет не съм виждал. Силно обезпокоен съм за последствията. Повече от 20 г. не е имало разходи към БВП в размер на 46% - това е избухване на разходите. 20 години не е имало такова увеличаване на данъчната тежест – удвояват Данък дивидент, 2 процентни пункта ръст на осигуровките за пенсии, рекорден ръст на максималния осигурителен доход. Дългът ще мине 30%“, коментира Димитров.
Депутатът посочи, че тази бюджетна политика може да доведе до румънски или гръцки сценарии – навлизане в дългова спирала и увеличаване на данъците.
„Трябва да се откажат веднага от данъчните увеличения. Ние сме им предложили 30 десни мерки с конкретни законопроекти. Как да се ограничат бонусите в държавната сфера – да не надхвърлят размера на едно месечно възнаграждение, таван“, посочи още той.
Според него правителството трябва да спре с „елементарните оправдания“ и да започне с реформите, целящи намаляване на разходите, защото в момента харчат като „луд с картечница“.
1 Последния Софиянец
18:52 17.11.2025
2 БЕЗ МАЙТАП
18:56 17.11.2025
3 Ддд
Коментиран от #4
18:58 17.11.2025
4 Да те светна по въпроса:
До коментар #3 от "Ддд":Защото в бюджета на Асен Василев имаше за всички, а в бюджета на герберо-пеевските Мазни и Охранени парчета, пари има само за безделниците бюрократи и милиционери.
19:06 17.11.2025
5 Това
Коментиран от #6
19:07 17.11.2025
6 По-скоро
До коментар #5 от "Това":По-скоро искам да се икономисва от 5000-7000лв заплата на кука с овчи поглед която за 2 стотинки работа не върши.
Коментиран от #9
19:19 17.11.2025
7 Данко Харсъзина
19:22 17.11.2025
8 Мартин Димитров каза още нещо
Коментиран от #15
19:24 17.11.2025
9 Защо?
До коментар #6 от "По-скоро":Обичаш повече украинците, и мразиш българите?
Коментиран от #11, #23
19:25 17.11.2025
10 Гръмотен Пулицай
19:27 17.11.2025
11 По-скоро
До коментар #9 от "Защо?":Мразя куките повече от украинците. Но да в случая мразя българските куки повече от украинскитее защото на тях не им плащам и не ме тормозят по улицата.
Коментиран от #14
19:28 17.11.2025
12 И Киев е Руски
19:29 17.11.2025
13 007
19:29 17.11.2025
14 Плащаш
До коментар #11 от "По-скоро":На украинците, и още как! И да, тормозят хората по улиците.
19:29 17.11.2025
15 И Киев е Руски
До коментар #8 от "Мартин Димитров каза още нещо":Я виж колко взима една касиерка в хипермаркет и един" будител"в училище и тогава лай
19:32 17.11.2025
16 Мирча Ивайло
19:32 17.11.2025
17 Мишел
България получи 148 милиона евро от Брюксел за украинските бежанциНай-голяма сума получава Полша – 562,098 млн. евро, тъй като страната е приела най-много бягащи от войната в Украйна.
Европейската комисия (EK) изплати днес авансово над 3,5 милиарда евро на държавите членки от ЕС, предназначени за украинските бежанци. Това съобщиха от пресслужбата на комисията.
Траншът за България е в размер на 148,36 млн. евро. Средствата за страната ни са осигурени по линия на кохезионните фондове.
Досега страната ни е изразходвала 29 млн.евро за бежанците от Украйна.
19:33 17.11.2025
18 АХИЛ
19:34 17.11.2025
19 Кит
Класика при кръглите нули!
Апропо, инфантилът Марти беше изтривалката на криптокомуниста Ваньо Костов, националният предател, който подари Нефтохим на руснаците за жълти стотинки. Няма и драскотина в главицата на този дечко, никакъв спомен за престъплението на идола му!
19:36 17.11.2025
20 Анонимен
19:37 17.11.2025
21 Емигрант
19:37 17.11.2025
22 много странно
Коментиран от #24
19:37 17.11.2025
23 Циник
До коментар #9 от "Защо?":Въпреки, че съм русофил, и аз предпочитам да помагаме на пострадалите от войната украинци, вместо да хрантутим десетки хиляди полицаи, които не вършат никаква полезна работа, пенсионират се млади и стават селски бандити, докато ние им плащаме пенсиите.
19:38 17.11.2025
24 Алооо "пенке",
До коментар #22 от "много странно":ти "промяната" ли си, че се изплю тук заедно с плюсът си ?
19:41 17.11.2025
25 оня с коня
19:42 17.11.2025