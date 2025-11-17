Новини
Мартин Димитров: Кабинетът трябва да спре с елементарните оправдания и да започне с реформите за намаляване на разходите

17 Ноември, 2025 18:45 559 25

За „Лукойл“ искахме национален план, а не хаотични действия, коментира депутатът от ПП-ДБ

Мартин Димитров: Кабинетът трябва да спре с елементарните оправдания и да започне с реформите за намаляване на разходите - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За „Лукойл“ искахме национален план, а не хаотични действия. Това заяви в „Лице в лице“ депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Мартин Димитров относно промените в законодателството, свързани с активите на руската компания у нас и назначаването на Румен Спецов като особен управител на дружеството у нас.

Според него правителството работи на парче.

„Фактът, че след тази дерогация ще искат следваща, показва, че нямат план, това не е сериозно. Трябваше да има проверка на резервите. Относно Спецов, самият закон предвижда човек с опит в петролния сектор, нямаме информация той да има такъв. Това би било много важно, ако се стигне до договаряне на доставки на горива“, коментира Димитров.

По думите му е имало време да се проведе конкурс за длъжността, след консултации с Европейската комисия по въпроса. Димитров допълни, че именно ДБ вкарват фигурата на особения управител в българското законодателство през 2023 г.

„Тогава предвидихме до трима участници в екипа, сега те промениха закона и там се говори в единствено число. Мисля, че нашият модел беше по-сполучлив, можеше в този екип да има поне един човек, който да се занимава с петрол и един, препоръчан от ЕК“, добави той.

Бюджет 2026 – критиките

„Толкова левичарски бюджет не съм виждал. Силно обезпокоен съм за последствията. Повече от 20 г. не е имало разходи към БВП в размер на 46% - това е избухване на разходите. 20 години не е имало такова увеличаване на данъчната тежест – удвояват Данък дивидент, 2 процентни пункта ръст на осигуровките за пенсии, рекорден ръст на максималния осигурителен доход. Дългът ще мине 30%“, коментира Димитров.

Депутатът посочи, че тази бюджетна политика може да доведе до румънски или гръцки сценарии – навлизане в дългова спирала и увеличаване на данъците.

„Трябва да се откажат веднага от данъчните увеличения. Ние сме им предложили 30 десни мерки с конкретни законопроекти. Как да се ограничат бонусите в държавната сфера – да не надхвърлят размера на едно месечно възнаграждение, таван“, посочи още той.

Според него правителството трябва да спре с „елементарните оправдания“ и да започне с реформите, целящи намаляване на разходите, защото в момента харчат като „луд с картечница“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    А не може ли да се увеличат приходите от нови заводи?

    18:52 17.11.2025

  • 2 БЕЗ МАЙТАП

    2 2 Отговор
    Без личните нападки кой не е съгласен с това което казва?

    18:56 17.11.2025

  • 3 Ддд

    4 2 Отговор
    нека Димитров каже, защо не говориха по същия начин за бюджетите на А.Василев?

    Коментиран от #4

    18:58 17.11.2025

  • 4 Да те светна по въпроса:

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ддд":

    Защото в бюджета на Асен Василев имаше за всички, а в бюджета на герберо-пеевските Мазни и Охранени парчета, пари има само за безделниците бюрократи и милиционери.

    19:06 17.11.2025

  • 5 Това

    5 3 Отговор
    Кретенче иска да се икономисва от българите за да има повече за украинците! Спрете им първо ол инклузива!

    Коментиран от #6

    19:07 17.11.2025

  • 6 По-скоро

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Това":

    По-скоро искам да се икономисва от 5000-7000лв заплата на кука с овчи поглед която за 2 стотинки работа не върши.

    Коментиран от #9

    19:19 17.11.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    Този през живота си не е изкарал и един лев с труд. Всичките му пари идват от дрънкане на глупости.

    19:22 17.11.2025

  • 8 Мартин Димитров каза още нещо

    2 2 Отговор
    Много точно - " Заплатите на полицаите бяха увеличени с 70 процента, хайде да бъдем точни с 68 процента а обикновените трудещи се които са производителните прослойки с колко бяха увеличени техните заплати? Догодина са заложени близо 21 милиарда лева нови заеми от тях 4,9 милиарда за заплати в полицията"

    Коментиран от #15

    19:24 17.11.2025

  • 9 Защо?

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "По-скоро":

    Обичаш повече украинците, и мразиш българите?

    Коментиран от #11, #23

    19:25 17.11.2025

  • 10 Гръмотен Пулицай

    1 2 Отговор
    А на по-интигентите пулицаи кога шъ дигните пак с пейсе пруцента заплатата, сьерсеми?

    19:27 17.11.2025

  • 11 По-скоро

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Защо?":

    Мразя куките повече от украинците. Но да в случая мразя българските куки повече от украинскитее защото на тях не им плащам и не ме тормозят по улицата.

    Коментиран от #14

    19:28 17.11.2025

  • 12 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    От къде ги изкопавате такива арте факти

    19:29 17.11.2025

  • 13 007

    1 1 Отговор
    Да, не е добър, но за кого, за нас или за ЕС? Защо никой не поразмисли какво ще стане ако се намалят разходите и има малко свободни пари, ако имаме много резерви, ако имаме малко заеми.... Предполагам, че вече се досещате защо са такива параметрите- за да не ни ограбят за финансирането на войната след първи януари. Вече е ясно, че ЕС пари няма и търси начин да оскуби каквото може. Може би румънците се усетиха преди нас, но и ние не сме закъснели, само трябва малко разум от всички, особенно в парламента и правителството, без да го казват в прав текст за да не се конфронтираме с двете военолюбиви дами от ЕС.

    19:29 17.11.2025

  • 14 Плащаш

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "По-скоро":

    На украинците, и още как! И да, тормозят хората по улиците.

    19:29 17.11.2025

  • 15 И Киев е Руски

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мартин Димитров каза още нещо":

    Я виж колко взима една касиерка в хипермаркет и един" будител"в училище и тогава лай

    19:32 17.11.2025

  • 16 Мирча Ивайло

    1 0 Отговор
    в отпуск ли е?

    19:32 17.11.2025

  • 17 Мишел

    1 0 Отговор
    Аз искам да попитам нещо. България е на сметка от Украинските бежанци. Досега нито стотинка или цент не са ни ощетили или да сме им дали от бюджета на страната! На далавера сме почти 120 млн.евро а само първите 2 месеца ги настанихме в хотели а след това по бунгала. 2/3 от тях се изнесоха от страната в посока Полша ,Чехия и други държави. Кой открадна средствата за тях от ЕС?

    България получи 148 милиона евро от Брюксел за украинските бежанциНай-голяма сума получава Полша – 562,098 млн. евро, тъй като страната е приела най-много бягащи от войната в Украйна.

    Европейската комисия (EK) изплати днес авансово над 3,5 милиарда евро на държавите членки от ЕС, предназначени за украинските бежанци. Това съобщиха от пресслужбата на комисията.

    Траншът за България е в размер на 148,36 млн. евро. Средствата за страната ни са осигурени по линия на кохезионните фондове. 

    Досега страната ни е изразходвала 29 млн.евро за бежанците от Украйна.

    19:33 17.11.2025

  • 18 АХИЛ

    1 0 Отговор
    ПРОСТО СОРОСКО -ЛЕКЕ ОТ НБУ!!!

    19:34 17.11.2025

  • 19 Кит

    1 0 Отговор
    Кръгла нула коментира снизходително останалите числа...
    Класика при кръглите нули!
    Апропо, инфантилът Марти беше изтривалката на криптокомуниста Ваньо Костов, националният предател, който подари Нефтохим на руснаците за жълти стотинки. Няма и драскотина в главицата на този дечко, никакъв спомен за престъплението на идола му!

    19:36 17.11.2025

  • 20 Анонимен

    1 0 Отговор
    Отвратителен Тъпкак. Спрете с терора да слушаме, това нещо. То не обича България и не съм сигурен, че е човек.

    19:37 17.11.2025

  • 21 Емигрант

    0 2 Отговор
    Абе Мартинчо, не е важно този кабинет да спре с оправданията, важното е да се изметат тези мутри от политиката, вие се страхувате от премахването им ли, че не мислите за това, а как се оправдавали ! Изкарайте хората на площада, организирайте протести в защита на човешкото съществуване, какво се джавкате само в това сборище на корумпирани същества НС ? Страх ли имате от избори, че няма да бъдете пак имунизирани клоуни-депутати ? Излизат разни измамници и занимават суверена с някакви малки и големи кошници, средни заплати /двама Ивановци от село вземат по 1 000 лв.месечно, а двама софиянеца някакви IT спецове по 10 000 лв - средната заплата е 5 500 лв - примерно / и т.н. само манипулации на които вие като опозиция нищо не прилагате за да не бъдат заблуждавани хората ! Защо България е единствена в ЕС с цена на дизелът по-висока от тази на бензинът за литър и защо в момента цената на горивата падат в Европа а в България се покачват ? Вие сте съюзници с измамниците от вредната за държавата коалиция ГЕРБ+ИТН+БСП+ДПС/НН само на думи сте противници !

    19:37 17.11.2025

  • 22 много странно

    2 2 Отговор
    когато не са на власт, обикалят по студия и вестници да обясняват как най-добре трябвало да се прави всичко и как правителството е аматьорско и нищо не прави правилно, а хаотично - ,направо да ги вземеш и направиш управляващи! Но на практика като бяха на власт цялото им знание и интелектуална мощ някак си не можаха да ги покажат отнюд, а напротив, видяхме още по-аматьорско и икономически и правно неграмотно управление, като че ли пиците с кристали са им опразнили главите откъм знанияи практическа организация! остава само да гадаем защо при тях така се получава?! Сега пък Киро и компания щели да обучавт младите в партията що е то корупция и как да се пазят от нея - а на практика показаха точно обратното,как да я привличат със всички свои действия и да я усвояват без никакви съмнения в правилността си

    Коментиран от #24

    19:37 17.11.2025

  • 23 Циник

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Защо?":

    Въпреки, че съм русофил, и аз предпочитам да помагаме на пострадалите от войната украинци, вместо да хрантутим десетки хиляди полицаи, които не вършат никаква полезна работа, пенсионират се млади и стават селски бандити, докато ние им плащаме пенсиите.

    19:38 17.11.2025

  • 24 Алооо "пенке",

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "много странно":

    ти "промяната" ли си, че се изплю тук заедно с плюсът си ?

    19:41 17.11.2025

  • 25 оня с коня

    0 1 Отговор
    И да обясни М.Димитров:ПРЕД КОГО според него Кабинетът би се оправдавал ЗА КАКВОТО И ДА Е,СЛЕД КАТО ИМА ПЪЛНАТА ПОДКРЕПА В НС?Вкарването обаче на думата "Оправдание" предполага "ВИНА" за нещо/че даже и за всичко/ и това е целта на Депутата - да внуши Неправилни че даже и Криминални действия на Правителството пък белким Падне от власт та ПП да заеме мястото му!Нямал Опит Спецов в Нефтената индустрия...А нима Борисов разбира английски но си носи 10 души Преводачи и го разбират навякъде по света?Е същото е и при Спецов - Какво го бърка да си назначи СЪЩО 10 СЪВЕТНИКА Суперспециалисти в Бранша?Обвинява Мартин че Бюджетът бил "Левичарски" и натоварвал Хазната...а ЗАЩО НЕ КАЖЕ той че е ПРОТИВ примерно срещу Коледните надбавки за Пенсионерите защото трябва да сме спестовни?Е никога няма да го каже,а идеята му е да няма Добавки за Пенсионерите за да ИЗБУХНЕ Народно недоволство,да падне правителството и при едни нови избори ПП да възкръсне от Пепелта като Феникс!Извод:на ПП/ДБ им трабва спешно НОВО РЪКОВОДСТВО,защото със сегашното са обречени на Изчезване.

    19:42 17.11.2025

