Бобчева: Поскъпването на зоните в София е закъсняло, ще намали паразитния трафик

Комисията за защита на потребителите (КЗП) се самосезира заради двойното увеличение на цените за паркиране в София. "Това поскъпване е доста закъсняло. Важно е да намалим броя на автомобилите в София. По-малкият брой автомобили предполага по-малко замърсяване на въздуха", коментира зам.-кметът по екология на Столичната община Надежда Бобчева пред Bulgaria ON AIR.

Тя обърна внимание, че всяка подобна реформа винаги е обект на емоции и коментари, а всеки засегнат може да обжалва решенията на СО.

"София е една от най-моторизираните столици, имаме регистрирани около 800 хил. автомобила, отделно имаме почти 200 хил. които ежедневно идват в София, както и още, за които не знаем. Трафикът е огромен", подчерта Бобчева в "Денят ON AIR".

"С въвеждането на зоните очакваме с 20-30 процента да намалее паразитният трафик - хора, които обикалят, за да спрат в конкретната зона. Във всички части на София, в които вече има зона, нямаме постъпили оплаквания дали да я премахнем", заяви още гостът. Бобчева изтъкна, че Столичната община е работила по приетите промени почти 9 месеца, а много хора са споделили какво е правилно според тях. Включително в анкетата във Facebook страницата на кмета Васил Терзиев. Всички мотиви на СО са консултирани с гражданите на София, отбеляза тя. "Ситуацията в "Красно село" и "Люлин" - ясно е кой за какво отговаря. Намерението на СО е тези два района да бъдат дългосрочно обслужвани от "Софекострой". Имаше консултации за закупуване на техника от "Софекострой". Изцяло са поели почистването на "Красно село", обясни Бобчева.

Зам.-кметът по екология съобщи, че увеличават броя контейнери в кварталите, където замърсяването е по-голямо. "Абсолютно задължително е да събираме разделно. Не ни струва нищо", подчерта Бобчева.

Тя поясни, че има съдебен спор дали да бъде увеличен броят на цветните контейнери в София.

Надежда Бобчева не е съгласна с твърденията, че няма прозрачност при обществените поръчки за фирмите за сметопочистване.

"Нямаме други опции извън прякото договаряне. Каквото и да бяхме направили, поръчката щеше да бъде забавена", изтъкна тя.

Бобчева заяви, на територията на Столичната община има 245 снегорина, собственост на СО са седем.