Бобчева: Поскъпването на зоните в София е закъсняло, ще намали паразитния трафик

17 Ноември, 2025 22:30 478 24

  • надежда бобчева-
  • паркиране-
  • цени-
  • софия

София е една от най-моторизираните столици, имаме регистрирани около 800 хил. автомобила, отделно имаме почти 200 хил. които ежедневно идват в София, както и още, за които не знаем. Трафикът е огромен

Бобчева: Поскъпването на зоните в София е закъсняло, ще намали паразитния трафик - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на потребителите (КЗП) се самосезира заради двойното увеличение на цените за паркиране в София. "Това поскъпване е доста закъсняло. Важно е да намалим броя на автомобилите в София. По-малкият брой автомобили предполага по-малко замърсяване на въздуха", коментира зам.-кметът по екология на Столичната община Надежда Бобчева пред Bulgaria ON AIR.

Тя обърна внимание, че всяка подобна реформа винаги е обект на емоции и коментари, а всеки засегнат може да обжалва решенията на СО.

"София е една от най-моторизираните столици, имаме регистрирани около 800 хил. автомобила, отделно имаме почти 200 хил. които ежедневно идват в София, както и още, за които не знаем. Трафикът е огромен", подчерта Бобчева в "Денят ON AIR".

"С въвеждането на зоните очакваме с 20-30 процента да намалее паразитният трафик - хора, които обикалят, за да спрат в конкретната зона. Във всички части на София, в които вече има зона, нямаме постъпили оплаквания дали да я премахнем", заяви още гостът. Бобчева изтъкна, че Столичната община е работила по приетите промени почти 9 месеца, а много хора са споделили какво е правилно според тях. Включително в анкетата във Facebook страницата на кмета Васил Терзиев. Всички мотиви на СО са консултирани с гражданите на София, отбеляза тя. "Ситуацията в "Красно село" и "Люлин" - ясно е кой за какво отговаря. Намерението на СО е тези два района да бъдат дългосрочно обслужвани от "Софекострой". Имаше консултации за закупуване на техника от "Софекострой". Изцяло са поели почистването на "Красно село", обясни Бобчева.

Зам.-кметът по екология съобщи, че увеличават броя контейнери в кварталите, където замърсяването е по-голямо. "Абсолютно задължително е да събираме разделно. Не ни струва нищо", подчерта Бобчева.

Тя поясни, че има съдебен спор дали да бъде увеличен броят на цветните контейнери в София.

Надежда Бобчева не е съгласна с твърденията, че няма прозрачност при обществените поръчки за фирмите за сметопочистване.

"Нямаме други опции извън прякото договаряне. Каквото и да бяхме направили, поръчката щеше да бъде забавена", изтъкна тя.

Бобчева заяви, на територията на Столичната община има 245 снегорина, собственост на СО са седем.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
  • 1 Единствените

    14 2 Отговор
    Паразити сте тези, които вземате подобни решения

    22:33 17.11.2025

  • 2 Бобчева

    12 1 Отговор
    Там където живеещ да ти вдигнат цените десеторно на тока , парното , паркинга , въздуха. Че е закъсняло. Ще се изнесеш като паразит.

    22:34 17.11.2025

  • 3 Още повече трябва да се вдигнат таксите

    1 8 Отговор
    и тарифите за паркиране!!! На който не му харесва да заминава за Сибир

    Коментиран от #6

    22:36 17.11.2025

  • 4 Тая

    11 0 Отговор
    Дебелата сигурно я возят в две коли, защото дирника и не може да се събере в една!

    22:37 17.11.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор
    Чеки ма булка! А кой разреши в София да се застроят толкова площи и да се увеличи населението, че сега пищиш колко били колите!

    Не е важно какъв е броя на автомобилите ВАЖНО Е ЧЕ НЕ СТЕ НАПРАВИЛИ ПАРКИНГ, за да се спира там!

    22:38 17.11.2025

  • 6 Че има софиянци

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Още повече трябва да се вдигнат таксите":

    Местни. Защо да плащат , че са се родили в София.

    22:39 17.11.2025

  • 7 Промяна

    7 0 Отговор
    ГОСПОЖО НАВЪН Е МИЗЕРИЯ ПЪЛНА ГОСПОЖООООООООООООО ВИЕ ИЗОБЩО РАБОТИТЕ ЛИ НЕЩО НАГЛЕЦИ

    22:42 17.11.2025

  • 8 Иван от Троян

    5 2 Отговор
    ААА ясно схванах, обикновения работещ, страдащ, с малка заплата, с едва гледащ семейството си ,с стара кола, с много дългове ,отруден човек бил паразит.А добрите бизнесмени с схемите , с укриване на данъци , с коли за милиони, с бизнеси легални и нелегални, продажници тия са 240 ифиота,мафията да не им пречели първите .Ясно ,демек богаташите да са само а другите кучета ги яли.ОСТАВКА, ЗАТВОР,продадохте държавата си .Ще се обеднява като влезе еврото .Ама на вас не ви пука щото сте богаташи.Спецов укрил 1 милион 500 хил лв и повече и не си патил данъците шев на нап , а сегашния шеф е същия схемаджия.А спецов още да краде и печели ще е шев на рафинерията .ОСТАВКА.Това правителство е най лошия избор от както светува тази институция.

    Коментиран от #22

    22:42 17.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Промяна

    5 0 Отговор
    ПАРАЗИТЕ СТЕ ВИЕ ШАРЛАТАНИЯТА БОНБОНЧЕВИ ПАРАЗИТИРАТЕ В ОБЩИНАТА ОСТАВКАААААААЪ

    22:43 17.11.2025

  • 11 То май по-големи

    5 0 Отговор
    паразити от тия дето работят в СО и СОС няма...

    22:43 17.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Какво почистване

    4 0 Отговор
    Какво почистване на Красно село, какви 5 лв.!?!? Общинската фирма само изпразва големите кофи за боклук в камионите, всичко около тях, нападали листа по тротроарите (изкълчен глезен от някоя изкъртена плоча е най-малкото), преливащи малки кошчета по спирките, да продължавам ли??? И за какво плащаме ТБО?

    22:44 17.11.2025

  • 14 хахаха

    3 0 Отговор
    Паразитния трафик имай на предвид на простосмъртния... иначе и преди 40 години и сега партизаните са с предимство

    22:44 17.11.2025

  • 15 нннн

    3 0 Отговор
    В България думата ,,реформа" означава дране на кожи.

    22:46 17.11.2025

  • 16 Виж кво, стрино,

    4 0 Отговор
    Не е работа на зам.-кмета по екологията да се занимава с паразитния трафик! Гледай си отпадъците!

    22:46 17.11.2025

  • 17 Коледа

    4 0 Отговор
    Всички прасета на кюфтета

    22:47 17.11.2025

  • 18 Питащ

    2 0 Отговор
    С конкурс ли ги събирате толкова Непротивни и красиви ,пък и умни щом стане въпрос за дране от автомобилисти . Поне две станаха големи спецове и Ви решават съдбините и колко да сте окрадени . Големи експерти ,а една дума не казват защо нищо не отговаря на Европейски стандарти за да искат пари за Винетки и паркиране. Имат ли хабер колко паркинга кметски и общински паркинга има в Мюнхен примерно. На колко етажа са ? Боядисаха асфалта правен с вашите данъци и пак давай пари. Колко пъти за едно и също ?

    22:47 17.11.2025

  • 19 Питане

    2 0 Отговор
    Тоя примат чувал ли е за подземни гаражи?

    22:48 17.11.2025

  • 20 Франкенстиин

    2 0 Отговор
    Това нещо на фотото жена ли е наистина или моето творение?

    22:52 17.11.2025

  • 21 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Тази е сестрата на Последния Софиянец

    22:52 17.11.2025

  • 22 Обикновеният трудещ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Иван от Троян":

    Се човек няма да живее в София, а ще се премести в провинцията или ще отиде в някой квартал като Люлин и няма да се пречи по улиците. Или градски транспорт.

    22:53 17.11.2025

  • 23 Кик

    3 0 Отговор
    Тия биологични единици в СО ги избират с конкурс за най-нагло и тъпо същество. София била силно моторизирана столица, абе аланкоолу, като е така що не сте осигурили условия за паркиране, що не сте осигурили адекватен градски транспорт? Щели да намалят транзитен трафик с 30%, а на бас, че няма да го намалят с такъв процент, ама какво от това защото никой от тия няма да носи отговорност за сегашните си лъжи. Отвратителни и жалки същества.

    22:54 17.11.2025

  • 24 Няма логика, дори елементарна

    0 0 Отговор
    Колите просто ще правят цитирам паразитно задръстване на улици, междублокови паркинги и пътни платна в граничните на зелените зони, те няма да изчезнат, гуспожу. Ама отде толкова акъл да го проумеете?!

    22:58 17.11.2025

