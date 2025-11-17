Бобчева: Поскъпването на зоните в София е закъсняло, ще намали паразитния трафик

Комисията за защита на потребителите (КЗП) се самосезира заради двойното увеличение на цените за паркиране в София. "Това поскъпване е доста закъсняло. Важно е да намалим броя на автомобилите в София. По-малкият брой автомобили предполага по-малко замърсяване на въздуха", коментира зам.-кметът по екология на Столичната община Надежда Бобчева пред Bulgaria ON AIR.
Тя обърна внимание, че всяка подобна реформа винаги е обект на емоции и коментари, а всеки засегнат може да обжалва решенията на СО.
"София е една от най-моторизираните столици, имаме регистрирани около 800 хил. автомобила, отделно имаме почти 200 хил. които ежедневно идват в София, както и още, за които не знаем. Трафикът е огромен", подчерта Бобчева в "Денят ON AIR".
"С въвеждането на зоните очакваме с 20-30 процента да намалее паразитният трафик - хора, които обикалят, за да спрат в конкретната зона. Във всички части на София, в които вече има зона, нямаме постъпили оплаквания дали да я премахнем", заяви още гостът. Бобчева изтъкна, че Столичната община е работила по приетите промени почти 9 месеца, а много хора са споделили какво е правилно според тях. Включително в анкетата във Facebook страницата на кмета Васил Терзиев. Всички мотиви на СО са консултирани с гражданите на София, отбеляза тя. "Ситуацията в "Красно село" и "Люлин" - ясно е кой за какво отговаря. Намерението на СО е тези два района да бъдат дългосрочно обслужвани от "Софекострой". Имаше консултации за закупуване на техника от "Софекострой". Изцяло са поели почистването на "Красно село", обясни Бобчева.
Зам.-кметът по екология съобщи, че увеличават броя контейнери в кварталите, където замърсяването е по-голямо. "Абсолютно задължително е да събираме разделно. Не ни струва нищо", подчерта Бобчева.
Тя поясни, че има съдебен спор дали да бъде увеличен броят на цветните контейнери в София.
Надежда Бобчева не е съгласна с твърденията, че няма прозрачност при обществените поръчки за фирмите за сметопочистване.
"Нямаме други опции извън прякото договаряне. Каквото и да бяхме направили, поръчката щеше да бъде забавена", изтъкна тя.
Бобчева заяви, на територията на Столичната община има 245 снегорина, собственост на СО са седем.
1 Единствените
22:33 17.11.2025
2 Бобчева
22:34 17.11.2025
3 Още повече трябва да се вдигнат таксите
Коментиран от #6
22:36 17.11.2025
4 Тая
22:37 17.11.2025
5 ДрайвингПлежър
Не е важно какъв е броя на автомобилите ВАЖНО Е ЧЕ НЕ СТЕ НАПРАВИЛИ ПАРКИНГ, за да се спира там!
22:38 17.11.2025
6 Че има софиянци
До коментар #3 от "Още повече трябва да се вдигнат таксите":Местни. Защо да плащат , че са се родили в София.
22:39 17.11.2025
7 Промяна
22:42 17.11.2025
8 Иван от Троян
Коментиран от #22
22:42 17.11.2025
10 Промяна
22:43 17.11.2025
11 То май по-големи
22:43 17.11.2025
13 Какво почистване
22:44 17.11.2025
14 хахаха
22:44 17.11.2025
15 нннн
22:46 17.11.2025
16 Виж кво, стрино,
22:46 17.11.2025
17 Коледа
22:47 17.11.2025
18 Питащ
22:47 17.11.2025
19 Питане
22:48 17.11.2025
20 Франкенстиин
22:52 17.11.2025
21 Град Козлодуй
22:52 17.11.2025
22 Обикновеният трудещ
До коментар #8 от "Иван от Троян":Се човек няма да живее в София, а ще се премести в провинцията или ще отиде в някой квартал като Люлин и няма да се пречи по улиците. Или градски транспорт.
22:53 17.11.2025
23 Кик
22:54 17.11.2025
24 Няма логика, дори елементарна
22:58 17.11.2025