Пенсионерите искат индексацията на парите им да влиза в сила от 1 януари на съответната година, а не от 1 юли

18 Ноември, 2025 07:52 724 16

Изискваме в бюджета да бъдат заложени и Коледни добавки за пенсионерите с най-ниски доходи

Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

В навечерието на обсъждането и приемането на „Бюджет 2026“ от Народното събрание, настояваме индексацията на пенсиите по „Швейцарското правило“ да влиза в сила от 1 януари на съответната година, а не от 1 юли. Отлагането с шест месеца е несправедливо и ощетява всички пенсионери, които в началото на годината посрещат по-високи разходи за лекарства, отопление, храна и комунални услуги. Това пишат в свое писмо до медиите от Обединени пенсионерски съюзи.

Ето за какво настояват още:
Изискваме в бюджета да бъдат заложени и Коледни добавки за пенсионерите с най-ниски доходи. Тези средства са жизнено важни за десетки хиляди възрастни хора, които в края на годината са изправени пред невъзможността да покриват елементарни нужди – отопление, лекарства и храна. Коледните добавки не са лукс, а минимум на социалната солидарност, която трябва да се осигури от държавата.

Тези две наши искания произтичат от факта, че „Бюджет 2026“ ще е първият, изготвен и изпълняван в евро.

Преминаването към единната европейска валута, съчетано с повишени цени на храните, води до допълнителен инфлационен натиск и до рязко поскъпване на основни стоки и услуги. Пенсионерите, като най-уязвимата група в обществото, не могат и не трябва да бъдат оставяни да поемат тази тежест сами.

Настояваме Народното събрание и кабинетът „Желязков“ незабавно да предприемат необходимите финансови и законодателни мерки, така че индексацията по „Швейцарското правило“ да е от 1 януари, а Коледните добавки за най-бедните пенсионери да бъдат гарантирани.


  • 1 борисов

    2 15 Отговор
    А аз искам Ковида да дойде пак !!

    07:56 18.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Някой

    6 12 Отговор
    Невежи пенсионери, не може от 1 януари, защото не са готови данните от статистиката за годишната инфлация и ръста на осигуровките. На статистиката и трябва време да обработи данните. Трябват 2-÷ 3 месеца на статистиката. Но спокойно може от 1 април да им актуализират пенсиите.
    По-лошото е, че и разни политици популиста на невежи и подкокоросват пенсионерите.

    Аз пък искам заплатите на депутатите, министрите, президента... да се актуализират по същия начин и със същия процент като пенсиите.

    08:03 18.11.2025

  • 4 Баба Йоца гледа

    16 1 Отговор
    ШОМ ЗА ВСИЧКИ УВЕЛИЧЕНИЕТО Е ОТ 1 ЯНУАРИ ТАКА И ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ НАЛИ ПАРИТЕ СА ЗАЛОЖЕНИ В БЮДЖЕТА!!!!

    08:04 18.11.2025

  • 5 жполвцд

    17 3 Отговор
    322 евро пенсия, Не ги е срам. Крадливия и лъжлив циганин от ГЕРБ банкя, ограби хората. Държа нисли заплатите 10 г и сега няма никои натрупани пари. Сега 322 евро епнсия заради този крадлив циганин. Фалира България тоя проостия глупак с некадърниците си но си раздават по над 20 хиляди лева бонуси. Безобразие. Как не ви е срам, боклуци. Слава на Господ Иисус Христос всеки вижда до къде я докараха България. Техните пари на 3 месеца си ги вдигат, а на пенсиите дето не стигат и за храна дори, от 1 юли. Безобразие. Над 35 милиарда евро дълг взема и си дава бонуси, че фалирал България. Трябва да ги ритат ГЕРБ за берекет българите.

    08:04 18.11.2025

  • 6 Иванчо Иванов

    11 1 Отговор
    Е,кои са с най-ниски доходи?Тез които не са работили/изключвам хората с увреждания/ !Най-вече от малцинсвена /засега/група и някои нехранимайковци.Е,за такива не трябва да се прилага швейцарското правило.Тоес ще дадат надбавка на търтеите на българското общество.

    Коментиран от #13

    08:04 18.11.2025

  • 7 Няма

    8 1 Отговор
    ли да увеличат процента,че сикаджииската герберска мутра 2-3 години не ги вдига по швейцарското правило

    08:13 18.11.2025

  • 8 Твърдо да

    8 0 Отговор
    Бъдат прикачени към депутатските и бонусите на НАП ВСС и всички агенции и към тяхните правила 👋👍

    08:13 18.11.2025

  • 9 ревизор

    6 0 Отговор
    ПРАВИЛНО,ТАКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ! От първи януари,както е за всички останали парични отношения. Пенсионерите не трябва да бъдат обирани 6 месеца! Като гледаме какви са размерите на пенсиите,просто сме със сълзи в очите.Вкарването на еврото ще ги направи, като по времето на Иван Костов-пак наполовина.

    08:17 18.11.2025

  • 10 варненски пенсионер

    6 0 Отговор
    би било справедливо да се индексират от 01.01, както при всички други ! и без това преизчисляването е на база година по-рано. защо да не е 6 месеца ? но , ако бюджетът се затруднява в това , може да е поне от 01.03 ! защо депутатските заплати се индексират на 3 месеца !? това е атавизъм от времето на хиперинфлацията !

    08:19 18.11.2025

  • 11 ЧИЧО

    7 0 Отговор
    Нямат срама, управляващи и депутати техните заплати ги увеличават на три месеца а пенсиите в средата на годината. Навсякаде в ЕвроСъюза пенсиите се увеличивст от януари месец. Защо сме в тоя ЕС , като нищо не е като при тях, само да се бием по гърдите .

    08:19 18.11.2025

  • 12 варненски пенсионер

    1 0 Отговор
    Коледни добавки да има , но не за ниските пенсии, а само при липса на други допълнителни доходи - наеми, ренти, неработещи пенсионери и т.н.

    08:24 18.11.2025

  • 13 ЧИЧО

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Иванчо Иванов":

    Трябва някой да работи ив БКС ,за да ви чисти боклуците, но като се пенсионирва човека с минимална пенсия това не знсчи , че не е работил.И стига вие учените да се правите на тарикати има и много нискоквалификацирана работа. Кой да я работи или работещите такава работа да умират!

    08:24 18.11.2025

  • 14 Ухааа

    3 0 Отговор
    Така както е тръгнало работещите които пълнят хазната ще си търсят друга държава която да не ги щави с данъци !
    Толкова раздаване от джипката никога не е инало в последните 50г !

    08:24 18.11.2025

  • 15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ ОТ 01.01 - ДОБРЕ...,НО
    ЗАЩО ДОБАВКИ САМО НА ТЕЗИ С НАЙ-НИСКИТЕ ПЕНСИИ??
    ТОВА СА ПРЕДИМНО ХОРА, КОИТО НЕ СА РАБОТИЛИ, НЕ СА ВНАСЯЛИ ОСИГУРОВКИ И ТОВА Е СОЦИАЛНА ПЕНСИЯ.
    АКО ЩЕ ИМА ДОБАВКИ, ТРЯБВА ЗА ВСИЧКИ.

    08:28 18.11.2025

  • 16 На пенсионерите и държавните служители

    0 0 Отговор
    Не им трябват пари а им трябват фууд ваучери за храна и дрехи

    08:28 18.11.2025

