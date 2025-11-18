Пенсионерите искат индексацията на парите им да влиза в сила от 1 януари на съответната година, а не от 1 юли

В навечерието на обсъждането и приемането на „Бюджет 2026“ от Народното събрание, настояваме индексацията на пенсиите по „Швейцарското правило“ да влиза в сила от 1 януари на съответната година, а не от 1 юли. Отлагането с шест месеца е несправедливо и ощетява всички пенсионери, които в началото на годината посрещат по-високи разходи за лекарства, отопление, храна и комунални услуги. Това пишат в свое писмо до медиите от Обединени пенсионерски съюзи.



Ето за какво настояват още:

Изискваме в бюджета да бъдат заложени и Коледни добавки за пенсионерите с най-ниски доходи. Тези средства са жизнено важни за десетки хиляди възрастни хора, които в края на годината са изправени пред невъзможността да покриват елементарни нужди – отопление, лекарства и храна. Коледните добавки не са лукс, а минимум на социалната солидарност, която трябва да се осигури от държавата.



Тези две наши искания произтичат от факта, че „Бюджет 2026“ ще е първият, изготвен и изпълняван в евро.



Преминаването към единната европейска валута, съчетано с повишени цени на храните, води до допълнителен инфлационен натиск и до рязко поскъпване на основни стоки и услуги. Пенсионерите, като най-уязвимата група в обществото, не могат и не трябва да бъдат оставяни да поемат тази тежест сами.



Настояваме Народното събрание и кабинетът „Желязков“ незабавно да предприемат необходимите финансови и законодателни мерки, така че индексацията по „Швейцарското правило“ да е от 1 януари, а Коледните добавки за най-бедните пенсионери да бъдат гарантирани.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.7 Оценка 4.7 от 15 гласа.