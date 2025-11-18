Пенсионерите искат индексацията на парите им да влиза в сила от 1 януари на съответната година, а не от 1 юли

В навечерието на обсъждането и приемането на „Бюджет 2026“ от Народното събрание, настояваме индексацията на пенсиите по „Швейцарското правило“ да влиза в сила от 1 януари на съответната година, а не от 1 юли. Отлагането с шест месеца е несправедливо и ощетява всички пенсионери, които в началото на годината посрещат по-високи разходи за лекарства, отопление, храна и комунални услуги. Това пишат в свое писмо до медиите от Обединени пенсионерски съюзи.
Ето за какво настояват още:
Изискваме в бюджета да бъдат заложени и Коледни добавки за пенсионерите с най-ниски доходи. Тези средства са жизнено важни за десетки хиляди възрастни хора, които в края на годината са изправени пред невъзможността да покриват елементарни нужди – отопление, лекарства и храна. Коледните добавки не са лукс, а минимум на социалната солидарност, която трябва да се осигури от държавата.
Тези две наши искания произтичат от факта, че „Бюджет 2026“ ще е първият, изготвен и изпълняван в евро.
Преминаването към единната европейска валута, съчетано с повишени цени на храните, води до допълнителен инфлационен натиск и до рязко поскъпване на основни стоки и услуги. Пенсионерите, като най-уязвимата група в обществото, не могат и не трябва да бъдат оставяни да поемат тази тежест сами.
Настояваме Народното събрание и кабинетът „Желязков“ незабавно да предприемат необходимите финансови и законодателни мерки, така че индексацията по „Швейцарското правило“ да е от 1 януари, а Коледните добавки за най-бедните пенсионери да бъдат гарантирани.
1 борисов
07:56 18.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Някой
По-лошото е, че и разни политици популиста на невежи и подкокоросват пенсионерите.
Аз пък искам заплатите на депутатите, министрите, президента... да се актуализират по същия начин и със същия процент като пенсиите.
08:03 18.11.2025
4 Баба Йоца гледа
08:04 18.11.2025
5 жполвцд
08:04 18.11.2025
6 Иванчо Иванов
Коментиран от #13
08:04 18.11.2025
7 Няма
08:13 18.11.2025
8 Твърдо да
08:13 18.11.2025
9 ревизор
08:17 18.11.2025
10 варненски пенсионер
08:19 18.11.2025
11 ЧИЧО
08:19 18.11.2025
12 варненски пенсионер
08:24 18.11.2025
13 ЧИЧО
До коментар #6 от "Иванчо Иванов":Трябва някой да работи ив БКС ,за да ви чисти боклуците, но като се пенсионирва човека с минимална пенсия това не знсчи , че не е работил.И стига вие учените да се правите на тарикати има и много нискоквалификацирана работа. Кой да я работи или работещите такава работа да умират!
08:24 18.11.2025
14 Ухааа
Толкова раздаване от джипката никога не е инало в последните 50г !
08:24 18.11.2025
15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЗАЩО ДОБАВКИ САМО НА ТЕЗИ С НАЙ-НИСКИТЕ ПЕНСИИ??
ТОВА СА ПРЕДИМНО ХОРА, КОИТО НЕ СА РАБОТИЛИ, НЕ СА ВНАСЯЛИ ОСИГУРОВКИ И ТОВА Е СОЦИАЛНА ПЕНСИЯ.
АКО ЩЕ ИМА ДОБАВКИ, ТРЯБВА ЗА ВСИЧКИ.
08:28 18.11.2025
16 На пенсионерите и държавните служители
08:28 18.11.2025