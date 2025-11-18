Новини
Акция на полицията и НАП във Варна: Проверяват се игрални зали, заложни къщи, фирми за бързи кредити

18 Ноември, 2025 08:25 1 071 13

Акция на полицията и НАП във Варна: Проверяват се игрални зали, заложни къщи, фирми за бързи кредити - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Масови проверки на игрални зали, заложни къщи и фирми за бързи кредити започнаха във Варна. Специализираната акция на полицията се извършва съвместно с други служби. Един от акцентите при проверките на залите за хазартни игри е дали в тях не се допускат хора в нарушение на закона. Късно снощи екип на БНТ присъства при влизането на проверяващия екип в игрална зала във варненския квартал “Аспарухово”.

Малко преди полунощ представители на полицията, пожарната и данъчната инспекция влязоха на проверка в една от залите за хазарт в “Аспарухово”. Акцията е част от едноседмична проверка, която обхваща места с определен профил.

Илиян Анестев, “Икономическа полиция”, ОД на МВР - Варна: "Проверяваме основно в игралните зали дали има непълнолетни или малолетни лица. При установяване на такива лица на родителите се налагат съответните глоби – от 300 до 500 лева при първо нарушение и от 500 до 1000 при второ. В момента също се проверява и за лица, за които има забрана да влизат в игралната зала, не са установени на този етап такива лица."

Тъй като за собствениците на игрални зали допускането на малолетни и непълнолетни води не само до сериозни глоби, но и до отнемане на лиценза, подобни нарушения – поне през първия ден на проверките, не са открити.

Според посетители в залата, хора под 18 години не идват да играят тук.

БНТ: Често ли идвате?

– Не, не често, един-два пъти на седмица, нещо такова.

БНТ: Не сте виждали под 18 години?

– Не съм виждал никога.

Това, което видя екипът на БНТ, беше нарушение на друга забрана – за пушене на закрито, но тъй като в проверяващия екип нямаше включени представители на РЗИ, нямаше кой да наложи глоба на собственика за това. През първия ден от акцията на територията на МВР - Варна са проверени 27 игрални зали.

Освен представители на полицията, пожарната и Националната агенция по приходите, в тях участват представители на Инспекцията по труда и Комисията за защита на потребителите. Ще бъдат проверени всички игрални зали, както и заложните къщи и фирмите за бързи кредити. Специализираната операция ще продължи до неделя.


Варна / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бяла мечка

    14 1 Отговор
    Пари няма,...действайте.

    08:29 18.11.2025

  • 2 кредисимо гроб карма

    14 1 Отговор
    нас не ни барат

    Коментиран от #9

    08:32 18.11.2025

  • 3 Гост

    17 1 Отговор
    Всичко е точно. Наши хора, ще поимитираме малко работа, ще пием кафенца по офиси и задни стаички, па ще си ходим...

    08:34 18.11.2025

  • 4 Имиджмейкър

    16 1 Отговор
    А сега е време за ... рекламаа !!

    08:36 18.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гост

    14 1 Отговор
    Освен рекламка - и напомняне, че идва еврото, плащанията трябва да се превалутират - същите суми, ма в евраци.

    08:41 18.11.2025

  • 8 Залагащ

    3 1 Отговор
    Хсхаха е защо чак сега бе

    08:44 18.11.2025

  • 9 Новичок

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "кредисимо гроб карма":

    Вие сте галеници на властите, и тук постоянно ви рекламират Пфу...

    08:48 18.11.2025

  • 10 хитри хлапаци ходят на ротативки

    1 1 Отговор
    не е имало непълнолетни . значи няма нарушения . идват чужденци и залагат милиони биткойнти и долари . а за забава сигурно уиски и шампанско . и някоя ще пее и танцува . за 4 часа игра и казиното е на плюс . вчера писаха белята как изкарал много от игри . но в съда не са го признали за приход . варналии са морски град . дават заеми на пристрастени и зависими от хазарт . като загубят ги скубят с малки лихви . така си живеят . шоу бизнес .

    09:01 18.11.2025

  • 11 А лица с ТЕЛК(предимно мургави)

    6 1 Отговор
    редно ли еда киснат по игралните зали?

    09:04 18.11.2025

  • 12 Поредните кухи пиар акции на мафията

    10 1 Отговор
    Мафията сама се проверява

    09:18 18.11.2025

  • 13 Абе

    2 0 Отговор
    Тези са на шопара хората кой ще ги пипне!

    10:06 18.11.2025

