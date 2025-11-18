Акция на полицията и НАП във Варна: Проверяват се игрални зали, заложни къщи, фирми за бързи кредити

Масови проверки на игрални зали, заложни къщи и фирми за бързи кредити започнаха във Варна. Специализираната акция на полицията се извършва съвместно с други служби. Един от акцентите при проверките на залите за хазартни игри е дали в тях не се допускат хора в нарушение на закона. Късно снощи екип на БНТ присъства при влизането на проверяващия екип в игрална зала във варненския квартал “Аспарухово”.
Малко преди полунощ представители на полицията, пожарната и данъчната инспекция влязоха на проверка в една от залите за хазарт в “Аспарухово”. Акцията е част от едноседмична проверка, която обхваща места с определен профил.
Илиян Анестев, “Икономическа полиция”, ОД на МВР - Варна: "Проверяваме основно в игралните зали дали има непълнолетни или малолетни лица. При установяване на такива лица на родителите се налагат съответните глоби – от 300 до 500 лева при първо нарушение и от 500 до 1000 при второ. В момента също се проверява и за лица, за които има забрана да влизат в игралната зала, не са установени на този етап такива лица."
Тъй като за собствениците на игрални зали допускането на малолетни и непълнолетни води не само до сериозни глоби, но и до отнемане на лиценза, подобни нарушения – поне през първия ден на проверките, не са открити.
Според посетители в залата, хора под 18 години не идват да играят тук.
БНТ: Често ли идвате?
– Не, не често, един-два пъти на седмица, нещо такова.
БНТ: Не сте виждали под 18 години?
– Не съм виждал никога.
Това, което видя екипът на БНТ, беше нарушение на друга забрана – за пушене на закрито, но тъй като в проверяващия екип нямаше включени представители на РЗИ, нямаше кой да наложи глоба на собственика за това. През първия ден от акцията на територията на МВР - Варна са проверени 27 игрални зали.
Освен представители на полицията, пожарната и Националната агенция по приходите, в тях участват представители на Инспекцията по труда и Комисията за защита на потребителите. Ще бъдат проверени всички игрални зали, както и заложните къщи и фирмите за бързи кредити. Специализираната операция ще продължи до неделя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бяла мечка
08:29 18.11.2025
2 кредисимо гроб карма
Коментиран от #9
08:32 18.11.2025
3 Гост
08:34 18.11.2025
4 Имиджмейкър
08:36 18.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гост
08:41 18.11.2025
8 Залагащ
08:44 18.11.2025
9 Новичок
До коментар #2 от "кредисимо гроб карма":Вие сте галеници на властите, и тук постоянно ви рекламират Пфу...
08:48 18.11.2025
10 хитри хлапаци ходят на ротативки
09:01 18.11.2025
11 А лица с ТЕЛК(предимно мургави)
09:04 18.11.2025
12 Поредните кухи пиар акции на мафията
09:18 18.11.2025
13 Абе
10:06 18.11.2025