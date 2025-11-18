Новини
Румен Петков: Ако "Лукойл" не беше получил дерогация, България, Румъния и Унгария щяха да бъдат съсипани

Ние се лишихме от евтиния и гарантиран руски газ, не правим движение на ядрената енергетика, което не вдъхва кой знае каква перспектива и оптимизъм

Мария Атанасова

Имахме изключително успешно посещение заедно с народния представител Галин Дурев и нашия експерт Илиян Сарандалиев в Москва, и с гордост трябва да кажа, че бяхме приети на най-високо ниво. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ Румен Петков – председател на политическа партия АБВ, коалиционен партньор в "БСП-Обединена левица“.

Гостът посочи също, че българските народни представители са провели разговор със заместник-министъра на външните работи на Руската федерация Дмитрий Любински, с Леонид Слуцки – председателя на Комисията по външна политика, Николай Шульгинов – председателя на Комисията по енергетика, както и че се е провела среща с Историческото общество на Руска федерация. По думите му въпросите, които са били обсъждани, са както за взаимоотношенията между двете държави, така и за проблемите, свързани с енергетиката.

"Ние се лишихме от евтиния и гарантиран руски газ, не правим движение на ядрената енергетика, което не вдъхва кой знае каква перспектива и оптимизъм,“ каза Петков и добави, че в разговорите е изразена тревогата за закона за "Лукойл“, който не предвижда съдебен и административен контрол от действията на особените управители.

"Прозвуча един, да го кажа по-деликатно – намек, че Русия може да предприеме мерки към наши компании в Русия, да им назначи особени управители и по същество да отговори реципрочно.“

Лидерът на АБВ изрази мнение, че американският президент Доналд Тръмп се държи като застрахователни компании ВИС от зората на демокрацията у нас. Според Петков е трябвало да има много по-силна и категорична реакция на "бруталния нагъл подход на САЩ, като трябва да има ясно противопоставяне от страна на международната общност и от страна на европейските институции.“

"С такъв удар по "Лукойл“ и по "Роснефт“, всъщност ще съсипем Европа и региона. Германия по най-бързия начин се прибори за дерогацията на Роснефт на германския територия. Сърбия ще бъде обречена на мизерстване. Ако "Лукойл“ не беше получил дерогация, България, Румъния, Унгария щяха да бъдат съсипани,“ каза гостът и посочи, че тази Европейска комисия ни е докарала до нивото на зрител и "не винаги желан събеседник в разговорите на най-високо ниво на световен мащаб“.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 10 гласа.
    10 1 Отговор
    е програмирано ! Стига акълища !

    09:51 18.11.2025

  • 2 си дзън

    8 5 Отговор
    Абе какво правеше Петков и Копейкин вчера във вражеската държава русия бе?
    ДАНС къде е?

    09:52 18.11.2025

  • 3 е как какво

    9 6 Отговор
    софри, лапачка и обещания за рубли срещу защита на руските интереси в бг.

    Коментиран от #9

    09:54 18.11.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    5 1 Отговор
    Америка го мушна мощно на Ганя!
    Сега малко го поизвади.

    09:59 18.11.2025

  • 5 Всяка втора кифла се метна на джип

    3 3 Отговор
    Да походят малко пеша!
    Здравословно е!
    Горивото трябва да стане 10 лв.

    10:01 18.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ОххОххОххххх

    8 1 Отговор
    Стига с тая "дерогация" бе...стига бе! Има си български думи за това....не можете да напишете, частична или временна отмяна ли...??? И майките си ше продадете ей...чуждопоклонници!!!

    10:05 18.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Симеон Иванов

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "е как какво":

    Е да де - ама
    БЪЛГАРСКИЯ ИНТЕРЕС Е ТАМ - В МОСКВА, А НЕ В КРАВАРИЯ.
    Освен ако не искаме да си съсипем икономиката по примера на Германия .... и май вече твърдо вървим по този път ...

    10:16 18.11.2025

  • 10 Даниел

    1 1 Отговор
    Трудно бихме останали без никакво гориво,все пак в региона има доста рафинерии!
    Но как точно щяхме да бъдем съсипани не стана ясно,така или иначе Лукойл или не плащаше нищо или беше минимално през последните десетилетия,така,че финансовата сфера не е много накърнена!
    Другата лъжа на другаря ,е че газът е бил евтин за България,това абсолютно не е вярно и е лесно проверимо на какви цени купуваха други държави в Европа спрямо България.

    10:21 18.11.2025

