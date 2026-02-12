Васил Тончев: Грешка ще е служебният кабинет да се занимава със случая "Петрохан"

Изборът на Андрей Гюров беше единственият възможен. Фокусът сега е един - да се проведат честни и коректни избори.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS социологът от "Сова Харис" Васил Тончев.
"Много е важно как ще работи екипът на служебното правителство, който ще се състави. За мен ще има познати лица в кабинета, но те няма да са такива, които да предизвикват напрежение. Работата на политиците е да успокояват ситуацията, а не да я нагнетяват. Най-важният въпрос е кой ще бъде вътрешен министър. Нямам никаква вътрешна информация и не мога да кажа име. Със сигурност обаче трябва да е човек от системата. До този момент единствено Бойко Рашков успя да се справи с купуването на гласовете, но според мен няма как да го поканят", добави той.
"Грешка ще е служебният кабинет да се занимава със случая "Петрохан". Това трябва да стане след дълбок анализ на всички факти. Служебното правителство няма как за два месеца да направи това. Това е проблем, който трябва да анализираме дълго време и да си вземем нужните поуки. Илияна Йотова върши нещата по процедура и както са разписани в Конституцията. Обществото очаква точно това - успокоение и диалог. За мен тя само печели. При Румен Радев не беше така. Той се обяви открито срещу изпълнителната власт и това водеше до напрежение. Всички чакаме да обяви проекта си, за да можем социолозите да направим своите проучвания. Към момента това не се случва. Според мен това, че се бави и ни държи в напрежение явно му носи някаква изгода. Така беше и когато обяви, че напуска президентството. БСП направи радикален завой. Крум Зарков според мен ще успее да изгради мост между обикновените хора и БСП. По време на изборите БСП и Радев ще са конкуренти, а след изборите ще бъдат партньори", прогнозира Васил Тончев.
1 Калушай Лама от ПП-ДБ
Коментиран от #11
17:55 12.02.2026
2 Е те точно
17:56 12.02.2026
3 Дориана
Коментиран от #6, #8
17:58 12.02.2026
4 Анонимен
17:58 12.02.2026
5 Вашето мнение
18:00 12.02.2026
6 Вашето мнение
До коментар #3 от "Дориана":Покрай това НПО само мирис на ППДБ, обаче.
18:01 12.02.2026
7 То предизвика и създаде
18:03 12.02.2026
8 Вашето мнение
До коментар #3 от "Дориана":Мирише на Н. Димитрова, Сандов, Денков, Терзиев, Безуханова.......
18:03 12.02.2026
9 схемата петрохан
Коментиран от #14
18:04 12.02.2026
10 Така ли?
И всички са в управлението!!!
"Румен Радев коментира, че случаят „Петрохан” показва колко е прогнила държавата, но той знае за организацията на Ивайло Калушев от 2022 година, защото съм пускал сигнал до него за дейността ѝ. Това заяви по Евронюз България Димитър Куманов от сдружение „Балканка”.
Той допълни, че тогава е писал сигнали до кого ли не, включително тогавашния премиер Кирил Петков, парламентарната комисия по околна среда, екоминистерството и земеделското министерство, агенцията по горите и много други органи, с изключение на правоохранителните."
18:06 12.02.2026
11 ПОТРЕСЕН
До коментар #1 от "Калушай Лама от ПП-ДБ":Рейнджърите и децата са открили наркоканал на мутрата от Панкрац
Какви следи към убийците са заличавали ДАНС в хижата?
Защо са нарушили закона и са отишли на местопрестъплението преди полицая-дознател!
Коментиран от #24
18:07 12.02.2026
12 Механик
Коментиран от #13
18:07 12.02.2026
13 и с окраденото
До коментар #12 от "Механик":да си поръчват малолетни и пеленачета за сексуално извисяване........
18:09 12.02.2026
14 Възмутен
До коментар #9 от "схемата петрохан":Е нема начин да не е "руска" за нашите наведени евроатлантици - ПП$ДБ сигурно са руски агенти че са я създали тази организация.
Я по добре кажете за кое руснаците не са ви виновни - сигурно руснаците ви принудиха да изперете боко и шиши и до ги върнете във властта.
Коментиран от #17, #25
18:10 12.02.2026
15 Квик
Коментиран от #21
18:10 12.02.2026
16 Сатана Z
18:12 12.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Квик
18:14 12.02.2026
19 нннн
Разбира се, че работата по случая трябва да продължи. И въобще, всеки да си гледа работата, за която му плащат, независимо какво е правителството.
18:14 12.02.2026
20 ООрана държава
18:14 12.02.2026
21 Помнещ
До коментар #15 от "Квик":Всички са в кюпа - когато са им дали хижата бяха сглобка - боко, шиши и перачите от ПП$ДБ ама сега всеки прехвърля на другия.
18:14 12.02.2026
22 Кабинета
18:15 12.02.2026
23 Възмутен
До коментар #17 от "хахаха":"че в България има западни агенти"
Не бе само руски агенти има в България както и 4 руски бази и началниците на службите ни ги назначават от руското посолство.
Само ми е интересно от къде ви копат такива обратното на остри - по улиците няма.
18:17 12.02.2026
24 6 ППДБ спартанци
До коментар #11 от "ПОТРЕСЕН":Мъжката любов сплотява воините на светлината! За нас беше чест!
18:17 12.02.2026
25 и какво по точно
До коментар #14 от "Възмутен":ще шпионират тези западни агенти българите са с iq на маймуни особено по заможните те са с отрицателно?
18:18 12.02.2026