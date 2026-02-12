Новини
Васил Тончев: Грешка ще е служебният кабинет да се занимава със случая "Петрохан"

12 Февруари, 2026 17:53 509 25

Много е важно как ще работи екипът на служебното правителство, който ще се състави. За мен ще има познати лица в кабинета, но те няма да са такива, които да предизвикват напрежение

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изборът на Андрей Гюров беше единственият възможен. Фокусът сега е един - да се проведат честни и коректни избори.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS социологът от "Сова Харис" Васил Тончев.

"Много е важно как ще работи екипът на служебното правителство, който ще се състави. За мен ще има познати лица в кабинета, но те няма да са такива, които да предизвикват напрежение. Работата на политиците е да успокояват ситуацията, а не да я нагнетяват. Най-важният въпрос е кой ще бъде вътрешен министър. Нямам никаква вътрешна информация и не мога да кажа име. Със сигурност обаче трябва да е човек от системата. До този момент единствено Бойко Рашков успя да се справи с купуването на гласовете, но според мен няма как да го поканят", добави той.

"Грешка ще е служебният кабинет да се занимава със случая "Петрохан". Това трябва да стане след дълбок анализ на всички факти. Служебното правителство няма как за два месеца да направи това. Това е проблем, който трябва да анализираме дълго време и да си вземем нужните поуки. Илияна Йотова върши нещата по процедура и както са разписани в Конституцията. Обществото очаква точно това - успокоение и диалог. За мен тя само печели. При Румен Радев не беше така. Той се обяви открито срещу изпълнителната власт и това водеше до напрежение. Всички чакаме да обяви проекта си, за да можем социолозите да направим своите проучвания. Към момента това не се случва. Според мен това, че се бави и ни държи в напрежение явно му носи някаква изгода. Така беше и когато обяви, че напуска президентството. БСП направи радикален завой. Крум Зарков според мен ще успее да изгради мост между обикновените хора и БСП. По време на изборите БСП и Радев ще са конкуренти, а след изборите ще бъдат партньори", прогнозира Васил Тончев.


  • 1 Калушай Лама от ПП-ДБ

    8 3 Отговор
    Ускорени курсове по кама сутра за деца. Зимна промоция, само сега!

    Коментиран от #11

    17:55 12.02.2026

  • 2 Е те точно

    14 0 Отговор
    Служебни кабинети са им издали една камара разрешителни.А и издалите 16 разрешителни за оръжие на едно лице за три дни не е лошо да излезнат и да ни светнат как аджеба стават тия работи

    17:56 12.02.2026

  • 3 Дориана

    8 6 Отговор
    Напротив, точно обратното. България е с не работещи институции , Съд и Прокуратура благодарение на Борисов , Пеевски и техните патерици- предатели ИТН и БСП ОЛ. Точно за това трябва да се намеси Европейската Прокуратура.

    Коментиран от #6, #8

    17:58 12.02.2026

  • 4 Анонимен

    4 0 Отговор
    Законодателят не е следовател да казва каква е истината. Даже трябва да има едно нещо - разделение на властите. Щеше да е добре изпълнителната власт също да се избира от народа, за да не е под диктат на депутатите.

    17:58 12.02.2026

  • 5 Вашето мнение

    6 1 Отговор
    Точно случая перхохан е повод да се обявят всички НПО-та за чуждестранни агенти и да бъдат забранени. Не отглеждаме деца за да бъдат жертви на извратеняци, не желаем някой половонеориентиран да продава род и родина, за която са умирали дедите ни.

    18:00 12.02.2026

  • 6 Вашето мнение

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Покрай това НПО само мирис на ППДБ, обаче.

    18:01 12.02.2026

  • 7 То предизвика и създаде

    1 0 Отговор
    сучая Петрохан, за да прикрие гафовете си, особенно по икономически решения и външнополитически нови ангажименти.

    18:03 12.02.2026

  • 8 Вашето мнение

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Мирише на Н. Димитрова, Сандов, Денков, Терзиев, Безуханова.......

    18:03 12.02.2026

  • 9 схемата петрохан

    2 4 Отговор
    е руска канибалска педофилска секта финансирана от безмозъчни богаташи

    Коментиран от #14

    18:04 12.02.2026

  • 10 Така ли?

    6 0 Отговор
    Когато това е сатанизъм, дъртьо?!
    И всички са в управлението!!!
    "Румен Радев коментира, че случаят „Петрохан” показва колко е прогнила държавата, но той знае за организацията на Ивайло Калушев от 2022 година, защото съм пускал сигнал до него за дейността ѝ. Това заяви по Евронюз България Димитър Куманов от сдружение „Балканка”.

    Той допълни, че тогава е писал сигнали до кого ли не, включително тогавашния премиер Кирил Петков, парламентарната комисия по околна среда, екоминистерството и земеделското министерство, агенцията по горите и много други органи, с изключение на правоохранителните."

    18:06 12.02.2026

  • 11 ПОТРЕСЕН

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Калушай Лама от ПП-ДБ":

    Рейнджърите и децата са открили наркоканал на мутрата от Панкрац
    Какви следи към убийците са заличавали ДАНС в хижата?
    Защо са нарушили закона и са отишли на местопрестъплението преди полицая-дознател!

    Коментиран от #24

    18:07 12.02.2026

  • 12 Механик

    4 0 Отговор
    Ми да бе. Що да се занимават с тоя случай?? Имат да крадат и да гласят закони, така че западните НПО-секти да ни яхат още по-яко. Направо да го забранят тоя случай и толкова. И да обявят духовното издигане чрез тантра-мантра проникване за висша цел и да го наложат като задължителен предмет в училище. Още от първи клас.

    Коментиран от #13

    18:07 12.02.2026

  • 13 и с окраденото

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    да си поръчват малолетни и пеленачета за сексуално извисяване........

    18:09 12.02.2026

  • 14 Възмутен

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "схемата петрохан":

    Е нема начин да не е "руска" за нашите наведени евроатлантици - ПП$ДБ сигурно са руски агенти че са я създали тази организация.

    Я по добре кажете за кое руснаците не са ви виновни - сигурно руснаците ви принудиха да изперете боко и шиши и до ги върнете във властта.

    Коментиран от #17, #25

    18:10 12.02.2026

  • 15 Квик

    4 1 Отговор
    Другаде е заровено кучето, аааа прасето!

    Коментиран от #21

    18:10 12.02.2026

  • 16 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Служебният режим на ПП (Палавите Педофили) ще замаже следите към спонсорите на будистите-разбойници.

    18:12 12.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Квик

    0 1 Отговор
    Другаде е заровено кучето, аааа прасето!

    18:14 12.02.2026

  • 19 нннн

    3 1 Отговор
    А допустимо ли е служебният кабинет да наблегне на салам Петрохан?
    Разбира се, че работата по случая трябва да продължи. И въобще, всеки да си гледа работата, за която му плащат, независимо какво е правителството.

    18:14 12.02.2026

  • 20 ООрана държава

    1 1 Отговор
    ЕФтин П. Р. за всички който дъвче тая дъвка

    18:14 12.02.2026

  • 21 Помнещ

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Квик":

    Всички са в кюпа - когато са им дали хижата бяха сглобка - боко, шиши и перачите от ПП$ДБ ама сега всеки прехвърля на другия.

    18:14 12.02.2026

  • 22 Кабинета

    3 0 Отговор
    на ППДБ ли?

    18:15 12.02.2026

  • 23 Възмутен

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "хахаха":

    "че в България има западни агенти"

    Не бе само руски агенти има в България както и 4 руски бази и началниците на службите ни ги назначават от руското посолство.

    Само ми е интересно от къде ви копат такива обратното на остри - по улиците няма.

    18:17 12.02.2026

  • 24 6 ППДБ спартанци

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "ПОТРЕСЕН":

    Мъжката любов сплотява воините на светлината! За нас беше чест!

    18:17 12.02.2026

  • 25 и какво по точно

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Възмутен":

    ще шпионират тези западни агенти българите са с iq на маймуни особено по заможните те са с отрицателно?

    18:18 12.02.2026

