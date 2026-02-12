Васил Тончев: Грешка ще е служебният кабинет да се занимава със случая "Петрохан"

Изборът на Андрей Гюров беше единственият възможен. Фокусът сега е един - да се проведат честни и коректни избори.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS социологът от "Сова Харис" Васил Тончев.

"Много е важно как ще работи екипът на служебното правителство, който ще се състави. За мен ще има познати лица в кабинета, но те няма да са такива, които да предизвикват напрежение. Работата на политиците е да успокояват ситуацията, а не да я нагнетяват. Най-важният въпрос е кой ще бъде вътрешен министър. Нямам никаква вътрешна информация и не мога да кажа име. Със сигурност обаче трябва да е човек от системата. До този момент единствено Бойко Рашков успя да се справи с купуването на гласовете, но според мен няма как да го поканят", добави той.

"Грешка ще е служебният кабинет да се занимава със случая "Петрохан". Това трябва да стане след дълбок анализ на всички факти. Служебното правителство няма как за два месеца да направи това. Това е проблем, който трябва да анализираме дълго време и да си вземем нужните поуки. Илияна Йотова върши нещата по процедура и както са разписани в Конституцията. Обществото очаква точно това - успокоение и диалог. За мен тя само печели. При Румен Радев не беше така. Той се обяви открито срещу изпълнителната власт и това водеше до напрежение. Всички чакаме да обяви проекта си, за да можем социолозите да направим своите проучвания. Към момента това не се случва. Според мен това, че се бави и ни държи в напрежение явно му носи някаква изгода. Така беше и когато обяви, че напуска президентството. БСП направи радикален завой. Крум Зарков според мен ще успее да изгради мост между обикновените хора и БСП. По време на изборите БСП и Радев ще са конкуренти, а след изборите ще бъдат партньори", прогнозира Васил Тончев.