Андрей Райчев за случая "Петрохан": Това е гърч преди голяма промяна

Трябва ни памет 25 години назад. Гледайки случая “Петрохан”, ставаме свидетели сме на дежавю. Какво се случи малко преди да пристигне Симеон и да помете политическата система? Убиха дете. Таксиметровите шофьори обвиниха властта неоснователно, тъй като детето беше на техен колега. Настъпи масова истерия и вълнение, което за малко не събори правителството. Оказа се, че майката не е била добре психически и е убила детето си. Не Костов се оказа лошият. Не виждате ли същото в случая? Това е гърч преди голяма промяна. Това каза в интервю за “Лице в лице” социологът Андрей Райчев.
“Същата реакция със същите полярни тълкувания, със същата неспособност и нежелание да се види реалността. И със съответните последици”, добави той.
По думите му има огромна непоносимост към “това управление, което плаши непрекъснато”: с COVID, Путин или Тръмп.
“Петрохан” е голям черен лебед. Зловещо е. Започна да се използва политически и се наложи версия, която да е удобна за политическа употреба. Както най-често се случва: използвана срещу ПП-ДБ. След това, започнаха да излизат някакви доказателства, които да подкрепят тази версия. Обикновено се прави обратното: изваждат се факти, като върху тях се градят версии. Редът се преобърна, очевидно с цел политическа употреба. Заради това има голямо недоверие към изнасянето на фактите, които са малко след дъжд качулка. В политическия разговор върху шест трупа има огромен цинизъм”, коментира политическият анализатор доц. Георги Лозанов.
Бъдещето на Румен Радев в политиката
“Пред Радев има три възможности: лоша, по-малко лоша и прекалено добра. Лошата е да използва тези лозунги за борба с олигархията и модела, за да може зад тях да започне да сменя курса и да ни извади от западноевропейската орбита, за което създаде особена тревожност с това, че в 12 без 5 се опита да спре приемането на еврото. Втората по-малко лоша е пак да ни води нататък, накъдето върви той, но да взема да се справи и да е първият политик, който донякъде да се справи с олигархическия модел и с това, което наричаме реформа в съдебната система така, че корупционните практики да бъдат максимално ограничени. Третото е изведнъж той не само да тръгне в успешна битка с корупционния модел на управление, но и да се окаже европейски и прозападен политик тип Мелани. Да каже, че Путин е автократ и диктатор. Да каже, че е военнопрестъпник, защото са убити 2 милиони души. Да даде знак в тази посока. Ако това се случи, той ще влезе в учебниците и децата ще учат за него от малки”, коментира Лозанов.
Според Андрей Райчев, обаче, третият вариант е “фантазия в синьо”, включително заради факта, че Европа смята да разговаря с Путин.
“Разбира се, че Радев е европейски и проевропейски политик. Той няма да ни изведе от Европа. Не искаше да забрани еврото, а да пита народа дали да се отложи. Ако погледнете какво става с цените, ще видите, че не е без основание”, добави той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЧИЧО
18:24 12.02.2026
2 Рамбо Силек
18:25 12.02.2026
3 мда
18:26 12.02.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #41
18:26 12.02.2026
5 Дориана
18:27 12.02.2026
6 Къш
"Румен Радев коментира, че случаят „Петрохан” показва колко е прогнила държавата, но той знае за организацията на Ивайло Калушев от 2022 година, защото съм пускал сигнал до него за дейността ѝ. Това заяви по Евронюз България Димитър Куманов от сдружение „Балканка”.
Той допълни, че тогава е писал сигнали до кого ли не, включително тогавашния премиер Кирил Петков, парламентарната комисия по околна среда, екоминистерството и земеделското министерство, агенцията по горите и много други органи, с изключение на правоохранителните."
18:27 12.02.2026
7 гост
18:28 12.02.2026
8 видял
18:28 12.02.2026
9 Внимание
18:29 12.02.2026
10 Аха
18:29 12.02.2026
11 Мурка
18:29 12.02.2026
12 шопа
18:30 12.02.2026
13 лама лозанов
18:30 12.02.2026
14 Хумор и сатира
18:30 12.02.2026
15 малко истински факти
18:30 12.02.2026
16 Майна
Какво говори един тартор на турците в Турция
Щели да гласуват за Радев- Ново начало
Мислеше, че разговоря с човек на Радев!!!
Този продаде България!Боташ!
18:31 12.02.2026
17 В канада
18:31 12.02.2026
18 Андрей
18:33 12.02.2026
19 Бръч бе
18:33 12.02.2026
20 Кое не е така ?!
Забележете координацията и синхрона в мълчанието на двамата. А те контролират всички служби, прокуратура - изобщо всяко действие, което до този момент е предприето от "органите" по казуса "Петрохан" е под техен контрол.
Целият елит на ГЕРБ и „Новото начало“ като по команда потъна в медийна тишина. Нямаше обичайните коментари, нямаше „загрижени“ включвания, нямаше показна активност. Дори съболенования не изказаха. Ей, така, от кумова срама.
Паралелно с режисирана тишина, огънят беше насочен през други канали – през ИТН, през „Възраждане“, през вторични говорители и коментатори към главният им враг - ППДБ. Класическа схема: "вождовете" мълчат, а пехотата атакува.
Борисов и Пеевски знаят значително повече от разследващите органи и внимателно изчисляват какво да не бъде казано и кой шеф на служби какво да не каже. Знаят какво е станало на хижата Петрохан и публичното споделяне не е в техен интерес.
Ако Борисов и Пеевски забраняват на и.д. шефа на ДАНС, който е тяхно назначение, да говори, това означава, че те знаят, това което той ще каже и знаят, че ще им навреди.
18:36 12.02.2026
21 Радев
18:36 12.02.2026
22 А бе
18:37 12.02.2026
23 Въпрос
18:37 12.02.2026
24 Майна
На сатанистите ПП
И на турцит- ново начало
Е, българи.
Надявам се, че обичате децата си! Длъжни сте да не им ги оставите!
18:38 12.02.2026
25 И този
18:38 12.02.2026
26 Сталин
Ние живеем в общество, където хомосексуални ни говорят за морал, транссексуални ни говорят човешката биология,убийци на деца ни говорят за правата на човека,спекуланти и мошеници ни обясняват икономиката,и сатанисти ни говорят за религия.
18:39 12.02.2026
27 Струва ми се
18:40 12.02.2026
28 ццц
Коментиран от #29
18:40 12.02.2026
29 А, неее
До коментар #28 от "ццц":Ще ти се
Путин- ,,..балът на вампирите свършва.."
18:43 12.02.2026
30 цццц
18:44 12.02.2026
31 ИМПЕРИАЛИСТ
18:45 12.02.2026
32 само за умни
18:49 12.02.2026
33 цццц
18:55 12.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Стига вече
Долу бкп
18:56 12.02.2026
36 Стивън Дарси...
18:59 12.02.2026
37 Феникс
19:01 12.02.2026
38 Град Симитли
....Гого е на нещо силно :))
...,Мелани не е политик и хаджи Дончо не е фотомодел!:)
19:05 12.02.2026
39 Никой
Иначе - Румен Радев не е против еврото.
Изобщо - България е най-бедната в Европа и няма измъкване от това.
19:07 12.02.2026
40 гъгниф,г@рбаф
19:07 12.02.2026
41 Свилен
До коментар #4 от "Сатана Z":По скоро склоност към педофилия проявяват Възраждане.
19:09 12.02.2026
42 Цялата им философия
19:11 12.02.2026
43 Фори
Коментиран от #45
19:17 12.02.2026
44 Механик
19:18 12.02.2026
45 Да де
До коментар #43 от "Фори":Ама не .
Кадър на Максуел , отвсякъде
Деса- работила за WEF , Давос , Шваб
19:20 12.02.2026
46 ДА НОВИЯТ РЕД
19:27 12.02.2026
47 Кукувици
19:56 12.02.2026