Андрей Райчев за случая "Петрохан": Това е гърч преди голяма промяна

12 Февруари, 2026 18:22 2 308 47

  • андрей райчев-
  • петрохан-
  • румен радев

“Петрохан” е голям черен лебед. Зловещо е. Започна да се използва политически и се наложи версия, която да е удобна за политическа употреба. Както най-често се случва: използвана срещу ПП-ДБ

Андрей Райчев за случая "Петрохан": Това е гърч преди голяма промяна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трябва ни памет 25 години назад. Гледайки случая “Петрохан”, ставаме свидетели сме на дежавю. Какво се случи малко преди да пристигне Симеон и да помете политическата система? Убиха дете. Таксиметровите шофьори обвиниха властта неоснователно, тъй като детето беше на техен колега. Настъпи масова истерия и вълнение, което за малко не събори правителството. Оказа се, че майката не е била добре психически и е убила детето си. Не Костов се оказа лошият. Не виждате ли същото в случая? Това е гърч преди голяма промяна. Това каза в интервю за “Лице в лице” социологът Андрей Райчев.

“Същата реакция със същите полярни тълкувания, със същата неспособност и нежелание да се види реалността. И със съответните последици”, добави той.

По думите му има огромна непоносимост към “това управление, което плаши непрекъснато”: с COVID, Путин или Тръмп.

“Петрохан” е голям черен лебед. Зловещо е. Започна да се използва политически и се наложи версия, която да е удобна за политическа употреба. Както най-често се случва: използвана срещу ПП-ДБ. След това, започнаха да излизат някакви доказателства, които да подкрепят тази версия. Обикновено се прави обратното: изваждат се факти, като върху тях се градят версии. Редът се преобърна, очевидно с цел политическа употреба. Заради това има голямо недоверие към изнасянето на фактите, които са малко след дъжд качулка. В политическия разговор върху шест трупа има огромен цинизъм”, коментира политическият анализатор доц. Георги Лозанов.

Бъдещето на Румен Радев в политиката

“Пред Радев има три възможности: лоша, по-малко лоша и прекалено добра. Лошата е да използва тези лозунги за борба с олигархията и модела, за да може зад тях да започне да сменя курса и да ни извади от западноевропейската орбита, за което създаде особена тревожност с това, че в 12 без 5 се опита да спре приемането на еврото. Втората по-малко лоша е пак да ни води нататък, накъдето върви той, но да взема да се справи и да е първият политик, който донякъде да се справи с олигархическия модел и с това, което наричаме реформа в съдебната система така, че корупционните практики да бъдат максимално ограничени. Третото е изведнъж той не само да тръгне в успешна битка с корупционния модел на управление, но и да се окаже европейски и прозападен политик тип Мелани. Да каже, че Путин е автократ и диктатор. Да каже, че е военнопрестъпник, защото са убити 2 милиони души. Да даде знак в тази посока. Ако това се случи, той ще влезе в учебниците и децата ще учат за него от малки”, коментира Лозанов.

Според Андрей Райчев, обаче, третият вариант е “фантазия в синьо”, включително заради факта, че Европа смята да разговаря с Путин.

“Разбира се, че Радев е европейски и проевропейски политик. Той няма да ни изведе от Европа. Не искаше да забрани еврото, а да пита народа дали да се отложи. Ако погледнете какво става с цените, ще видите, че не е без основание”, добави той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЧИЧО

    35 8 Отговор
    На тоя милионер и лаладжия някой вярва ли му!

    18:24 12.02.2026

  • 2 Рамбо Силек

    34 2 Отговор
    Когато държавата абдикира идва хаоса

    18:25 12.02.2026

  • 3 мда

    29 4 Отговор
    Бизона пак е компетентен по всички въпроси.

    18:26 12.02.2026

  • 4 Сатана Z

    20 13 Отговор
    ПП: "Потенциални Педофили" за честни избори!

    Коментиран от #41

    18:26 12.02.2026

  • 5 Дориана

    24 17 Отговор
    Няма как МВР с Даниел Митов да свършат каквато и да е работа в полза на обществото. Борисов и Пеевски унищожиха съзнателно и преднамерено цялата съдебна система,превърнаха институциите включително и МВР в зависими за да могат лесно да ги контролират в тяхна полза,пак напълно съзнателно създадоха пълзяща диктатура. Чрез своите партии съзнателно пречат в България да няма никакви реформи в Съдебната власт, в Полицията, в администрацията въпреки критиките от ЕС , дори и в бюджета. Много от техните депутати не са избрани законно точно заради съзнателното опорочаване на изборите. Купуваха цели секции и унищожаваха бюлетини на своите опоненти.И всичко това за да превърнат цял един народ в техни заложници.Тези хора трябва да напуснат Парламента и политиката , да се оттеглят , защото не може да искат да контролират и консумират политическата власт на инат в името на собственото си политическо оцеляване.

    18:27 12.02.2026

  • 6 Къш

    14 12 Отговор
    Недъгав милиардер
    "Румен Радев коментира, че случаят „Петрохан” показва колко е прогнила държавата, но той знае за организацията на Ивайло Калушев от 2022 година, защото съм пускал сигнал до него за дейността ѝ. Това заяви по Евронюз България Димитър Куманов от сдружение „Балканка”.

    Той допълни, че тогава е писал сигнали до кого ли не, включително тогавашния премиер Кирил Петков, парламентарната комисия по околна среда, екоминистерството и земеделското министерство, агенцията по горите и много други органи, с изключение на правоохранителните."

    18:27 12.02.2026

  • 7 гост

    32 6 Отговор
    Гого Папионката и тук се е курдисал да ръси простотии срещу съответното заплащане.

    18:28 12.02.2026

  • 8 видял

    28 3 Отговор
    А този има две игрища за голф с хотели , и едното е в Пирин , а другото на морето до Балчик !!

    18:28 12.02.2026

  • 9 Внимание

    17 0 Отговор
    Дей черния рис? А цените как са?

    18:29 12.02.2026

  • 10 Аха

    16 6 Отговор
    Пречистване и просветление!Масони дебнат от всякъде!

    18:29 12.02.2026

  • 11 Мурка

    3 3 Отговор
    ДАААА И НЕ САМО АЗ

    18:29 12.02.2026

  • 12 шопа

    21 5 Отговор
    От ТВ в ТВ се прескачат с щерка си спирам да плащам за ТВ

    18:30 12.02.2026

  • 13 лама лозанов

    14 1 Отговор
    вече си налях една лозова

    18:30 12.02.2026

  • 14 Хумор и сатира

    19 4 Отговор
    Умолявам редакцията ан Факти поне веднъж дневно да качва статии със снимката на този умопомрачен шизоиден интелектуалец , защотот като го видя и ме напушва много смях. С две думи действа ми положително и хумористично да гледам неговия кривоглед поглед и плюнките ,които пръзка в студиото.

    18:30 12.02.2026

  • 15 малко истински факти

    16 7 Отговор
    Райчевия , червената подлога .

    18:30 12.02.2026

  • 16 Майна

    14 9 Отговор
    Погледнете видео на Костадинов
    Какво говори един тартор на турците в Турция
    Щели да гласуват за Радев- Ново начало
    Мислеше, че разговоря с човек на Радев!!!

    Този продаде България!Боташ!

    18:31 12.02.2026

  • 17 В канада

    13 2 Отговор
    един променен изби 10 деца!

    18:31 12.02.2026

  • 18 Андрей

    8 4 Отговор
    какъв е в новия проект?

    18:33 12.02.2026

  • 19 Бръч бе

    16 7 Отговор
    дърт червен 4и-foot

    18:33 12.02.2026

  • 20 Кое не е така ?!

    21 7 Отговор
    Това, което прави впечатление още от първия ден на трагедията „Петрохан“, не са само фактите около самото събитие, а оглушителното мълчание на Бойко Борисов и Делян Пеевски.
    Забележете координацията и синхрона в мълчанието на двамата. А те контролират всички служби, прокуратура - изобщо всяко действие, което до този момент е предприето от "органите" по казуса "Петрохан" е под техен контрол.
    Целият елит на ГЕРБ и „Новото начало“ като по команда потъна в медийна тишина. Нямаше обичайните коментари, нямаше „загрижени“ включвания, нямаше показна активност. Дори съболенования не изказаха. Ей, така, от кумова срама.
    Паралелно с режисирана тишина, огънят беше насочен през други канали – през ИТН, през „Възраждане“, през вторични говорители и коментатори към главният им враг - ППДБ. Класическа схема: "вождовете" мълчат, а пехотата атакува.
    Борисов и Пеевски знаят значително повече от разследващите органи и внимателно изчисляват какво да не бъде казано и кой шеф на служби какво да не каже. Знаят какво е станало на хижата Петрохан и публичното споделяне не е в техен интерес.
    Ако Борисов и Пеевски забраняват на и.д. шефа на ДАНС, който е тяхно назначение, да говори, това означава, че те знаят, това което той ще каже и знаят, че ще им навреди.

    18:36 12.02.2026

  • 21 Радев

    7 3 Отговор
    пак сплоти нацията!Повече няма на къде!

    18:36 12.02.2026

  • 22 А бе

    19 4 Отговор
    Идва голям ГЪРЧ за партия ПРОМЯНА.

    18:37 12.02.2026

  • 23 Въпрос

    19 3 Отговор
    Какво правим с педофилската секта в парламента?

    18:37 12.02.2026

  • 24 Майна

    9 12 Отговор
    Разбрахме на кой разчита Радев
    На сатанистите ПП
    И на турцит- ново начало
    Е, българи.
    Надявам се, че обичате децата си! Длъжни сте да не им ги оставите!

    18:38 12.02.2026

  • 25 И този

    14 5 Отговор
    40 години,промива мозъци!

    18:38 12.02.2026

  • 26 Сталин

    20 5 Отговор
    Tоя негодник пак е пиян ,промяна в България е невъзможна докато има демокрация,само повече от същото.

    Ние живеем в общество, където хомосексуални ни говорят за морал, транссексуални ни говорят човешката биология,убийци на деца ни говорят за правата на човека,спекуланти и мошеници ни обясняват икономиката,и сатанисти ни говорят за религия.

    18:39 12.02.2026

  • 27 Струва ми се

    8 4 Отговор
    преди оставката на Радев,беше по-спокойно!?

    18:40 12.02.2026

  • 28 ццц

    15 2 Отговор
    Ква промяна бе , всичко ще се замаже , никой освен работещия беден няма полза от някаква промяна. В САЩ нещо да не се промени след Епщайн?

    Коментиран от #29

    18:40 12.02.2026

  • 29 А, неее

    10 1 Отговор

    До коментар #28 от "ццц":

    Ще ти се
    Путин- ,,..балът на вампирите свършва.."

    18:43 12.02.2026

  • 30 цццц

    14 3 Отговор
    Първо случая с починалото дете в зората на демокрацията няма нищо общо със сегашния случай. А й там май има нещо гнило. Аман от дежурни папагали в големите телевизии , в интернет има други които са коментирали , но тяхната версия не се дава?!

    18:44 12.02.2026

  • 31 ИМПЕРИАЛИСТ

    8 4 Отговор
    ...и тоя ИЗКУКА!

    18:45 12.02.2026

  • 32 само за умни

    10 1 Отговор
    последните 36г номенклатурно-ченгеджийска демокрация направи Бъпгария Швейцария на бапканите!

    18:49 12.02.2026

  • 33 цццц

    11 2 Отговор
    Човека чака промяната която ще му вземе голф игрищата и на тяхно място засеят картофи

    18:55 12.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Стига вече

    12 2 Отговор
    Цензура

    Долу бкп

    18:56 12.02.2026

  • 36 Стивън Дарси...

    13 2 Отговор
    Андрей Венцел Райчев е ч@футяга-еврейн ,а това дава и отговор на всичко..

    18:59 12.02.2026

  • 37 Феникс

    9 3 Отговор
    Това деде е като робот само пилитика му е в главата, абе деде, там са праскали малолетни като за последно, били са спонсорирани и въоръжавани от политическа партия, най вероятно и политически чадър е имало над тях! От километри се е виждало че това е секта и ще стане беля ранно или късно!

    19:01 12.02.2026

  • 38 Град Симитли

    2 1 Отговор
    " ...Третото е изведнъж той/Радев/не само да тръгне в успешна битка с корупционния модел на управление, но и да се окаже европейски и прозападен политик тип Мелани. .."
    ....Гого е на нещо силно :))
    ...,Мелани не е политик и хаджи Дончо не е фотомодел!:)

    19:05 12.02.2026

  • 39 Никой

    6 0 Отговор
    И двамата са еднакво скучни вече - "мислители" - но цените наистина поскъпнаха - няма край и това.

    Иначе - Румен Радев не е против еврото.

    Изобщо - България е най-бедната в Европа и няма измъкване от това.

    19:07 12.02.2026

  • 40 гъгниф,г@рбаф

    5 1 Отговор
    че фоот

    19:07 12.02.2026

  • 41 Свилен

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    По скоро склоност към педофилия проявяват Възраждане.

    19:09 12.02.2026

  • 42 Цялата им философия

    9 2 Отговор
    Абее... Райчев , нали половината пепедебили са ходили на висш политически "контрол" на хижата "Петрохан"? Някои по няколко пъти. А цялата философия и ценностна система на ППДБ е сексуално девиантна.

    19:11 12.02.2026

  • 43 Фори

    2 3 Отговор
    Радев е агент на КГБ!

    Коментиран от #45

    19:17 12.02.2026

  • 44 Механик

    7 0 Отговор
    Никакви промени не може и няма да има в България. Не и докато НПО-тата не бъдат криминализирани, а всички участници в тях, както и помагачите им не бъдат провесени по клонаците.

    19:18 12.02.2026

  • 45 Да де

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Фори":

    Ама не .
    Кадър на Максуел , отвсякъде
    Деса- работила за WEF , Давос , Шваб

    19:20 12.02.2026

  • 46 ДА НОВИЯТ РЕД

    1 2 Отговор
    Виждам Радев като опозиция, и правителство на евроатлантизмът ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС, и още някой. Като Радев ще има 30%, ПП-ДБ ще има 35%, ГЕРБ около 25%.. Ще се използва антируската истерия за да се направи нова сглобка. ПП-ДБ не могат да имат цялата власт, а с Радев и БСП няма да бъдат никога. ГЕРБ пък трябва да храни мафията, власт без тях не може. Идва новият световен ред - ОКОНЧАТЕЛНО НАЛАГАНЕ НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМЪТ, и разширяване на НАТО с всички държави от Америките и Африка и Близкият изток, Индия, Япония, Австралия, ... И това ще е и икономическа зона която ще закрие ЕС. С единна валута. Неолиберализъм е всичко да е частно, и училищата и затворите, бог е БИЗНЕСЪТ - КАПИТАЛИЗМЪТ. Тръмп е пророкът на неолиберализмът.

    19:27 12.02.2026

  • 47 Кукувици

    1 0 Отговор
    две кукувици изкукали

    19:56 12.02.2026

