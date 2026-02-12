Андрей Райчев за случая "Петрохан": Това е гърч преди голяма промяна

Трябва ни памет 25 години назад. Гледайки случая “Петрохан”, ставаме свидетели сме на дежавю. Какво се случи малко преди да пристигне Симеон и да помете политическата система? Убиха дете. Таксиметровите шофьори обвиниха властта неоснователно, тъй като детето беше на техен колега. Настъпи масова истерия и вълнение, което за малко не събори правителството. Оказа се, че майката не е била добре психически и е убила детето си. Не Костов се оказа лошият. Не виждате ли същото в случая? Това е гърч преди голяма промяна. Това каза в интервю за “Лице в лице” социологът Андрей Райчев.

“Същата реакция със същите полярни тълкувания, със същата неспособност и нежелание да се види реалността. И със съответните последици”, добави той.

По думите му има огромна непоносимост към “това управление, което плаши непрекъснато”: с COVID, Путин или Тръмп.

“Петрохан” е голям черен лебед. Зловещо е. Започна да се използва политически и се наложи версия, която да е удобна за политическа употреба. Както най-често се случва: използвана срещу ПП-ДБ. След това, започнаха да излизат някакви доказателства, които да подкрепят тази версия. Обикновено се прави обратното: изваждат се факти, като върху тях се градят версии. Редът се преобърна, очевидно с цел политическа употреба. Заради това има голямо недоверие към изнасянето на фактите, които са малко след дъжд качулка. В политическия разговор върху шест трупа има огромен цинизъм”, коментира политическият анализатор доц. Георги Лозанов.

Бъдещето на Румен Радев в политиката

“Пред Радев има три възможности: лоша, по-малко лоша и прекалено добра. Лошата е да използва тези лозунги за борба с олигархията и модела, за да може зад тях да започне да сменя курса и да ни извади от западноевропейската орбита, за което създаде особена тревожност с това, че в 12 без 5 се опита да спре приемането на еврото. Втората по-малко лоша е пак да ни води нататък, накъдето върви той, но да взема да се справи и да е първият политик, който донякъде да се справи с олигархическия модел и с това, което наричаме реформа в съдебната система така, че корупционните практики да бъдат максимално ограничени. Третото е изведнъж той не само да тръгне в успешна битка с корупционния модел на управление, но и да се окаже европейски и прозападен политик тип Мелани. Да каже, че Путин е автократ и диктатор. Да каже, че е военнопрестъпник, защото са убити 2 милиони души. Да даде знак в тази посока. Ако това се случи, той ще влезе в учебниците и децата ще учат за него от малки”, коментира Лозанов.

Според Андрей Райчев, обаче, третият вариант е “фантазия в синьо”, включително заради факта, че Европа смята да разговаря с Путин.

“Разбира се, че Радев е европейски и проевропейски политик. Той няма да ни изведе от Европа. Не искаше да забрани еврото, а да пита народа дали да се отложи. Ако погледнете какво става с цените, ще видите, че не е без основание”, добави той.