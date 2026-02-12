Новини
Росен Желязков за "Петрохан": Ако МВР бъде оставено да работи спокойно, ще си свърши работата

12 Февруари, 2026 18:47

Общественото възприятие за този случай има богата палитра от силни емоции, които вълнуват всеки българин - има гняв, има възмущение, има страх, има притеснение

Мария Атанасова

Ако МВР бъде оставено да работи спокойно в един толкова сложен случай, в който има много хипотези, ще си свърши работата. Това каза премиерът в оставка Росен Желязков пред български журналисти в Брюксел във връзка със случая "Петрохан".

Общественото възприятие за този случай има богата палитра от силни емоции, които вълнуват всеки българин - има гняв, има възмущение, има страх, има притеснение. Има въпроси, които вълнуват и обществото, и семействата, и училището, и всички млади и възрастни хора. Това е голяма национална драма, защото вълнува всички, без да можем да отговорим на сложни социално-психологчески въпроси, без да можем да загърбим злободневието, предизборната кампания, политическия дебат, да не политизираме тази тема, заяви Желязков.

Трябва да знаем, че жертвите и техните близки имат право да се запази честта и достойнството им и дори за тези, които не са вече сред нас да важи презумпцията за невиновност. Важното в тази сиутуация е да се съберат доказателствата за всички релевантни факти и тогава да се казват правните факти, има ли вина, кой е виновен и какво трябва да бъде наказанието. Много бързо обществото иска получи отговор на тези въпроси и да се въздаде праводсъдие. Трбва да оставим институциите да работят спокойно, защото непрекъснатият натиск може да доведе до това да се допускат грешки, за да се дадат бързи отговори. В момента нямаме право политически да налагаме впечатления, внушения, твърдения защото това не е честно и към разбирането, че сме правова държава, посочи министър-председателят в оставка.

Попитан има ли ДАНС връзка със случая, той отбеляза: "Не мога да ви отговоря, защото чисто политически не е редно да се интересуваме от разследването и от хода му. Политиците направиха каквото можаха - ежедневно твърдения спекулации, внушения и всичко е с цел политическа престрелка в предизборната кампания. Това нито може да помогне за установяването на обективната истина, нито може да направи така, че експертизите да се случат по-бързо. Експертите трябса да работят само в спокойна среда, базирана само на професионалния, а не на политически повлияния им опит".

Росен Желязков коментира и избора на Андрей Гюров за служебен премиер.

"Служебният премиер - според предварително обявените критерии, трябва да отговаря поне на две условия. Първо - да умее да организира честни и прозрачни избори, което предполага да бъде равно отдалечен от всички политически сили. И второ - да притежава необходимия административен опит, каза Желязков.

Личната ми преценка за Андрей Гюров е, че е възпитан и ерудиран колега, когото познавам от три парламента, в които беше председател на парламентарната група на "Продължаваме промяната". Какъв ще бъде съставът на кабинета ще стане ясно, когато научим имената през следващата седмица. Пред служебния кабинет стоят сериозни предизвикателства. Нашето правителство ще направи всичко възможно не само да осигури плавно предаване на властта, но и да остави решени по-голямата част от проблемите в тази сложна обстановка, в която няма приет бюджет и политическото напрежение е високо, заяви премиерът в оставка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дамаджан

    11 6 Отговор
    ще я довърши!

    18:49 12.02.2026

  • 2 кой му дреме

    22 5 Отговор
    като при кильрчо дето уби човек и асфалтира следите ??

    18:49 12.02.2026

  • 3 Гост

    29 2 Отговор
    Ще покрие всичко меверето. Да го оставим на спокойствие

    18:49 12.02.2026

  • 4 Какво?

    32 2 Отговор
    Абе Вие след една седмица си отивате.

    18:50 12.02.2026

  • 5 Zевзек

    30 0 Отговор
    Този кой беше ?

    Коментиран от #7

    18:51 12.02.2026

  • 6 Любопитен

    9 0 Отговор
    Де е Последният Черпак?

    Коментиран от #12

    18:52 12.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дориана

    37 6 Отговор
    Няма как МВР с Даниел Митов да работят в полза на обществото, защото е политически обвързан и зависим от Борисов и Пеевски. По- скоро ще прикрият и замажат. Целия народ знае , че Росен Желязков е подставено лице на Борисов и Пеевски и е маша в техните ръце и политически амбиции. Да не говорим, че от подмазване и рабополепие е паднал по очи на Земята пред Тръмп и Европейските политици и не отстоява българските интереси Това го прави вреден за България наравно с Пеевски и Борисов. От подмазване и рабополепие пред Тръмп за да купят неговото благоволение да изкара Пеевски от списъка Магнитски са готови да сключат сделка не само с Тръмп , но и Дявола. По трудния начин ще разберат, че са провал и са нежелани от по- голямата част от българския народ, който излезе с плакати и карикатури на Борисов и Пеевски на революция.

    18:52 12.02.2026

  • 9 Сатана Z

    31 1 Отговор
    Новият министър -председател трябва да разследва Росен с водопадите Хаяши как се стори хотел оценен на 30 милиона евро само със заем от 4 милиона евро?Кое НПО е финансирало строежа на ППдераста Желязков?

    Коментиран от #17

    18:52 12.02.2026

  • 10 шизофреник

    21 0 Отговор
    мвр разкри убийствата на мутрите,преди това разкри кой ги създаде,защо да не й вярваме?!

    18:53 12.02.2026

  • 11 ФЕЙК

    35 0 Отговор
    Желязков, МВР ще си свърши работата както винаги до сега - тоест НИЩО И В АРХИВА!

    18:53 12.02.2026

  • 12 Сигурно

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Любопитен":

    Има забрана за коментари.

    18:54 12.02.2026

  • 13 Сталин

    26 0 Отговор
    Ей негодник,кажете кои са изнудваните политици в България за педофилия ,ДАНС да излязат и да кажат кои политици са били изнудвани за педофилия

    18:54 12.02.2026

  • 14 Тома

    26 0 Отговор
    Кога мвр ще провери роско с какви пари направи хотел с водопад или дали е поставено лице на тиквата

    18:54 12.02.2026

  • 15 Хахахаха

    19 0 Отговор
    Тоя па, на обществото му писна да го правят на балъци

    18:55 12.02.2026

  • 16 Кое не е така ?!

    25 1 Отговор
    "Когато "Самоубийството" е оперативно мероприятие
    Ако целта е самоубийство, защо не ги убива всичките наведнъж?
    Или Калушев е най-некомпетентният масов убиец в историята, или въобще не е убиец.
    Самоубийците не си чистят SEO-то преди смъртта. Професионалните чистачи го правят.
    Това доказва, че операцията е планирана по-рано. Някой е знаел графика и е имал достъп. Протокол за заличаване, изпълнен от структура с checklist и timeline.
    В хижа "Петрохан" кучетата-пазачи са открити вързани на втория етаж. Докато долу трима въоръжени, обучени мъже с военен опит са екзекутирани без съпротива.
    Кучета се вързват само когато стопанинът иска да дойдат хората, които кучетата биха разкъсали.
    Значи, тримата очакват гости и знаят кои идват, и им се доверяват достатъчно, за да неутрализират охраната... или не им се доверяват, но са принудени.
    Никой не вързва кучетата, ако очаква враг. Връзваш ги, ако чакаш гости... или ако някой държи нещо по-ценно от живота ти (детето, Калушев) на прицел и ти каже: "Вържете ги, или момчето умира първо."
    Вероятно са мислили, че това е „среща за преговори“. Оказало се е „ликвидация“.

    Това е екзекуция по учебник.
    4-те джипа и бързото ДАНС
    Милена Малионова вижда 4 тежки джипа на път за хижата.
    ДАНС са там първи. Преди пожарната и местното МВР.
    Калушев „бяга“, за да се... самоубие?
    Ако е "луд убиец", защо влачи заложници през половин България? Ако е "жертва", защо не търси полиция?
    Той не бяга, а е транспортиран.

    18:55 12.02.2026

  • 17 Промяна

    4 16 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    КОЕ ДА РАЗСЛЕДВАТ БЕДНЯКО НЕ МОЖИ ВСИЧКИ ДА СА НЕКАДЪРНИЦИ ГЕРБ 20 ГОДИНИ ПОБЕЖДАВА БОРИСОВ 20 ГОДИНИ ЛИДЕР НА БЪЛГАРИЯ НЯКОЛКО БЕЗДЕЛНИКА НЕ СА НАРОДА ТУК НЕ Е РУСИЯ А ЕВРОПА ИМА ДЪРЖАВА С ПРАВИЛА

    Коментиран от #59

    18:56 12.02.2026

  • 18 синята лампа

    16 0 Отговор
    Министърът в оставка, се скри!
    Главният секретар и той се скри!
    Говореха в Русе,а тук не само мълчание,дори министър и то в оставка,не се яви и в Народното събрание!
    Точно тези хора трябва да помолят " МВР да бъде оставено да работи"

    18:57 12.02.2026

  • 19 леко пояснение

    13 0 Отговор
    абслолютно си прав джилезко обаче не уточняваш че ще си свърши работата която му е поръчано да свърши…

    19:00 12.02.2026

  • 20 Мурка

    10 0 Отговор
    и Твоя милост ако бъде оставена ---още ЕДИН ВОДОПАД НЪЛ ТЪИ ПЛЕШИ

    19:01 12.02.2026

  • 21 Павел Пенев

    14 0 Отговор
    До сега никой не е безпокоил МВР, но те започнаха с лъжи и манипулации и така ще продължат защото имат участие в убийствата. Това е видно и от поведението на Борисов, който е голям всезнайко и дървен философ,но сега гузно не се показва. Не се показват и неговите подлоги министъра на МВР и Главния секретар. Не се обажда и Пеевски,който много се грижи за народа но не му пука за 6 трупа от същия този народ. Къде отидоха тези видни политици- лидери,председатели на парламентарни групи.

    19:02 12.02.2026

  • 22 ХА ХА ХА

    11 0 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! МВР И ДА РАБОТИ СПОКОЙНО НЯМА СМИСЪЛ , ЗАЩОТО ДАНС ИЗТРИ ВСИЧКИ УЛИКИ ПО ПОРЪЧКА ОТ ВАС ЖЕЛЯЗКОВ СЕГА НЕ СЕ ПРАВИ НА НЕВИНЕН ...... ЗАЩОТО НЕ СИ !!!!!!

    19:02 12.02.2026

  • 23 Ами да работят

    7 0 Отговор
    И ако четът това което пишем да проверят дали 15 годишното момче не е негов биологичен син .

    19:03 12.02.2026

  • 24 Че кой

    10 0 Отговор
    спира МВР-то да работи!? То не спира да работи, само че кипи безмислен труд!

    19:03 12.02.2026

  • 25 Феникс

    7 0 Отговор
    Ей на това му се вика ефекта на пеперудата , розовите понита скачаха за да ги махнат тези , сега тези ще разследват извращенията на техните членове и последователи! :)

    19:04 12.02.2026

  • 26 Управляват ни най големите

    18 1 Отговор
    ГАНГСТЕРИ , КРАДЦИ , ЛЪЖЦИ , МОШЕНИЦИ ОТ ГОДИНИ НАСАМ !

    19:05 12.02.2026

  • 27 Домашен сапун

    11 0 Отговор
    Ох,Боже.. И този боклук трябва да отлети в неизвестност.

    19:05 12.02.2026

  • 28 джиляско

    8 0 Отговор
    водопада КОГА???

    19:05 12.02.2026

  • 29 мхм

    11 0 Отговор
    кой ще я свършо ?
    пепи еврото
    срафов
    калин стоянов
    или делян оеевски

    19:06 12.02.2026

  • 30 Майна

    6 1 Отговор
    То спокойно е съдействало на този сатанизъм !
    Всички сте намесени
    Спокойствието ви свърши
    ,,Балът на сатанистите свърши.."
    Няма да ви остави няма да ви дадем ДЕЦАТА СИ!

    19:07 12.02.2026

  • 31 Майна

    3 6 Отговор
    Радев също спокойно е гледал
    ,,Разбрахме на кой разчита Радев
    На сатанистите ПП
    И на турците- ново начало
    Е, българи.
    Надявам се, че обичате децата си! Длъжни сте да не им ги оставите!"0

    19:09 12.02.2026

  • 32 Наглец

    7 0 Отговор
    До тук добре лъже

    19:09 12.02.2026

  • 33 ВОДОПАДА

    7 0 Отговор
    ДА ВЪРНЕ НАКРАДЕНОТО. ГЮРО И РАШКО ДА ГО ПОЧВАТ. А ДРУГИТЕ ОТ КОЧИНАТА ГЕНЕРАЛА


    ДА ГИ ПОЕМА.

    19:11 12.02.2026

  • 34 Механик

    10 0 Отговор
    Ние видяхме как МВР си вършат работата. За 2 седмици не бяха взели натривки за наличие на нитро съединения от ръцете на жертвите.
    За това пък успяха добре да замажат всичко.
    Белене, майка, Белене за вас. А за късметлиите остров Персин и кариерата до Ловеч.

    19:11 12.02.2026

  • 35 Майна

    4 4 Отговор
    Предлагам да се обърнем към Тръмп
    Да видят българския Епщайн
    Възраждане да напише официално писмо
    Тук няма кой да разследва!
    "Рашков и бях точен с парите видно са пазели тази педофилска секта! ППДБ са замесени видно е вече но видно и радев е замесен да не се прави на ударен! Хубавото е че този скандал с педофилия ще ги потопи като титаник колективно ППДБ и радев!"

    19:12 12.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Лопата Орешник

    11 0 Отговор
    Къдравата Сю лично ли рови за гилзи в снега? С кво е заета тази рунтава гняс?! Ако се беше появил с адекватни отговори можеше и някой да Ви остави на мира! На този етап изказването на Роско водопада да се чете като "Не сме готови със сценария и е много неудобно да ни искате обяснения" Казвай къде ти е министъра, калъф!!!!

    19:12 12.02.2026

  • 38 Хайл 14/88

    2 2 Отговор
    Ос рах те се с тоя "Петрохан".липсва ми вече коронавирусната измама

    19:12 12.02.2026

  • 39 Е , нали

    9 0 Отговор
    на спокойствие ти си свърши далаверите , та познаваш как работи " спокойно" .

    19:13 12.02.2026

  • 40 Майна

    4 0 Отговор
    Призовавам Възраждане да напишат официално писмо до администрацията на Тръмп
    Официално!
    Да се разбере, че българския народ няма към кого да се обърне!
    Това е Епщайн!

    Коментиран от #43

    19:15 12.02.2026

  • 41 Калушай Лама

    4 1 Отговор
    Тоя Джилезков е по-голям гейзер и от мене!

    19:17 12.02.2026

  • 42 гошо

    6 1 Отговор
    Чучело и сламен човек.Гербераст.

    19:18 12.02.2026

  • 43 Мнение

    5 2 Отговор

    До коментар #40 от "Майна":

    Костя и Цомчо съзползваха ли се от българския Епщайн?

    Коментиран от #44

    19:21 12.02.2026

  • 44 Майна

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Мнение":

    Има видеа на Тримореца с непълнолетни ромки- Тръмп също има ,наследените документи от Най дън

    Коментиран от #45

    19:23 12.02.2026

  • 45 имат пари

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Майна":

    угаждат си

    19:26 12.02.2026

  • 46 републиканец

    5 2 Отговор
    Такива престъпления в Русия ги разкриват на същия ден, а на следващия ден извършителите са вече арестувани. Путин изчисти Русия от мутрите и организираната престъпност.

    19:28 12.02.2026

  • 47 Артилерист

    5 0 Отговор
    Желязков говори клишета, защото случаят пряко го засяга, като водещ на изпълнителната власт в краткосрочен план и въобще за хаоса в страната под управлението на подчинената на посолствоТО демократическа клика. Желязков е част от крадливата гербаджийска шайка и е импийчван/ отстранен от председател на парламента, вкл. и с част от гласовете на съпартийците си. Това показва, че той е противен и на част от колегите си в своята партия. Отделно Желязков не може да обясни откъде има 340 хиляди долара, които е дал за имот на дъщеря си в САЩ...

    19:29 12.02.2026

  • 48 колю надървения

    4 0 Отговор
    абе това хлапе балабанчо гледам в парламенто мнооо нервенен ,синко от името на хилядите бажанаци те молим не се нерви нашшшта ТРЯБВА да има мъж и някой да го играе татко на детето та споко бе ще свикнеш със сърбела на главата

    19:31 12.02.2026

  • 49 ТИ СЛЕД 10 ДНИ

    3 0 Отговор
    Излезе от хотела си. Как е водопада перка ли нагоре. А къде бяхте 400 дни. Бяхте на власт но си стояхте у СКУТОВЕТЕ на двама и си делихте едни 19 милиарди. Не се хаби народе какво и да пишем говорим те не ни отразяват ни се подиграват. Революция ТРЕБЕ. Не думи.

    19:32 12.02.2026

  • 50 123456

    5 1 Отговор
    Бай Желязко , ами то МРВ колкото повече работи , то по- се забатачва работата бре. Аз сефте разбрах , че може да се самоубиеш с два куршума у главата! И ако пак мръднеш , да си готов за трети - както му казват - контролен!

    Коментиран от #51

    19:34 12.02.2026

  • 51 Един руснак

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "123456":

    живя 30 години с куршум в главата!Будистите да още по жилави!

    19:36 12.02.2026

  • 52 Хе Хе

    3 0 Отговор
    Роско Ко стана с Илиените бе костинбродски корумпе. Покрийте ли виновните. Кой запали повторно хижата май ДАНС кой заповяда пожарната да се забави с часове докато пожара на ДАНС унищожи доказателствата

    19:36 12.02.2026

  • 53 !!!?

    4 0 Отговор
    Ясно !
    Боко иска да остави "Петрохан" на служебното правителство...сега замитат уликите за бездействието на ченгетата на къдравата Сю, та мръснишки да пришиват вина на Промяната...!!!?

    19:36 12.02.2026

  • 54 ГОСПОДИН ХАЯШИ

    4 0 Отговор
    ПИШЕТИ РАЙОНЕН ПОЛИЦАЙ ВЪЗМУТЕН ОТ ПРОСТОТИЙТЕ НА ДОН БИБИ.ЗА КАКВО МВР ГОВОРИШ НЯМАШ СИ ХАЛ ХАБЕР ОТ ИСТИНСКО МВР МАХАЙ СЕ И НЕ ГОВОРИ.

    19:36 12.02.2026

  • 55 Никой

    2 0 Отговор
    Май е глупаво изказване - при положение - че именно Държавата трябва да следи доста работи - специално Училищата. Има ли реално деца - учат ли реално и т.н. - цялата работа е доста повърхностна - ние да сме по командировки в Брюксел и така - а пък - каквото става е един вид - обща случайност.

    Могли са да го усетят този психар или психари. Сега - за това са на тези постове. Вика - то е трябвало да стане. Това е някаква секта - както и да е. В гората - седят с години психопати - пък никой не ги проверява.

    То добре че се махнаха тези - ама то и следващите - нищо няма да направят.

    Възможно е да се стигне и до стрелби по училищата - както в САЩ. Макар че - не сме толкова шантави.

    19:38 12.02.2026

  • 56 Оня

    5 1 Отговор
    Ти не се прави на умен,а кажи до къде стигна хотела, водопада.Там какви ще ги събираш?.То така ви е лесно ..ново престъпление не отменя друго престъпление.

    Коментиран от #63

    19:38 12.02.2026

  • 57 Абе

    5 1 Отговор
    Те работата я свършиха и сега само да заличат следите.

    19:39 12.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Изтерик

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    Боко шиши този охлюв и ти си бервте лайката,

    19:42 12.02.2026

  • 60 1234

    1 0 Отговор
    Не мога да ви отговоря, защото чисто политически не е редно да се интересуваме от разследването и от хода му

    19:43 12.02.2026

  • 61 Бай Данчо

    3 1 Отговор
    Само остава и Роско чехъла да се изкаже по темата

    19:45 12.02.2026

  • 62 Ху Фан

    1 1 Отговор
    Г-н Желязков ,не обръщайте вниманив на тъпия българси контингент ,вместо да работи ,за да не е ,,беден " той гледа сиир .Гаденпрот народ.

    19:49 12.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Коза Ностра

    0 0 Отговор
    Омерта ли си дал бе еничерче фритюрник ? Знаеш доклада от ДАНС какво съдържа ! А и не се ли досещаш ,че проекцията на “завладяна държава “в която участваш е вече на прага на Американската мечта от 1986 г!
    Пожарникарите с прикритие си отиват ! А доклада от ДАНС когато се разсекрети сега по време на изборите ,направо не ми се мисли дали и Сарафов ще Ви спаси !!!!

    19:57 12.02.2026

