Росен Желязков за "Петрохан": Ако МВР бъде оставено да работи спокойно, ще си свърши работата

Ако МВР бъде оставено да работи спокойно в един толкова сложен случай, в който има много хипотези, ще си свърши работата. Това каза премиерът в оставка Росен Желязков пред български журналисти в Брюксел във връзка със случая "Петрохан".

Общественото възприятие за този случай има богата палитра от силни емоции, които вълнуват всеки българин - има гняв, има възмущение, има страх, има притеснение. Има въпроси, които вълнуват и обществото, и семействата, и училището, и всички млади и възрастни хора. Това е голяма национална драма, защото вълнува всички, без да можем да отговорим на сложни социално-психологчески въпроси, без да можем да загърбим злободневието, предизборната кампания, политическия дебат, да не политизираме тази тема, заяви Желязков.

Трябва да знаем, че жертвите и техните близки имат право да се запази честта и достойнството им и дори за тези, които не са вече сред нас да важи презумпцията за невиновност. Важното в тази сиутуация е да се съберат доказателствата за всички релевантни факти и тогава да се казват правните факти, има ли вина, кой е виновен и какво трябва да бъде наказанието. Много бързо обществото иска получи отговор на тези въпроси и да се въздаде праводсъдие. Трбва да оставим институциите да работят спокойно, защото непрекъснатият натиск може да доведе до това да се допускат грешки, за да се дадат бързи отговори. В момента нямаме право политически да налагаме впечатления, внушения, твърдения защото това не е честно и към разбирането, че сме правова държава, посочи министър-председателят в оставка.

Попитан има ли ДАНС връзка със случая, той отбеляза: "Не мога да ви отговоря, защото чисто политически не е редно да се интересуваме от разследването и от хода му. Политиците направиха каквото можаха - ежедневно твърдения спекулации, внушения и всичко е с цел политическа престрелка в предизборната кампания. Това нито може да помогне за установяването на обективната истина, нито може да направи така, че експертизите да се случат по-бързо. Експертите трябса да работят само в спокойна среда, базирана само на професионалния, а не на политически повлияния им опит".

Росен Желязков коментира и избора на Андрей Гюров за служебен премиер.

"Служебният премиер - според предварително обявените критерии, трябва да отговаря поне на две условия. Първо - да умее да организира честни и прозрачни избори, което предполага да бъде равно отдалечен от всички политически сили. И второ - да притежава необходимия административен опит, каза Желязков.

Личната ми преценка за Андрей Гюров е, че е възпитан и ерудиран колега, когото познавам от три парламента, в които беше председател на парламентарната група на "Продължаваме промяната". Какъв ще бъде съставът на кабинета ще стане ясно, когато научим имената през следващата седмица. Пред служебния кабинет стоят сериозни предизвикателства. Нашето правителство ще направи всичко възможно не само да осигури плавно предаване на властта, но и да остави решени по-голямата част от проблемите в тази сложна обстановка, в която няма приет бюджет и политическото напрежение е високо, заяви премиерът в оставка.