Росен Желязков за "Петрохан": Ако МВР бъде оставено да работи спокойно, ще си свърши работата

Ако МВР бъде оставено да работи спокойно в един толкова сложен случай, в който има много хипотези, ще си свърши работата. Това каза премиерът в оставка Росен Желязков пред български журналисти в Брюксел във връзка със случая "Петрохан".
Общественото възприятие за този случай има богата палитра от силни емоции, които вълнуват всеки българин - има гняв, има възмущение, има страх, има притеснение. Има въпроси, които вълнуват и обществото, и семействата, и училището, и всички млади и възрастни хора. Това е голяма национална драма, защото вълнува всички, без да можем да отговорим на сложни социално-психологчески въпроси, без да можем да загърбим злободневието, предизборната кампания, политическия дебат, да не политизираме тази тема, заяви Желязков.
Трябва да знаем, че жертвите и техните близки имат право да се запази честта и достойнството им и дори за тези, които не са вече сред нас да важи презумпцията за невиновност. Важното в тази сиутуация е да се съберат доказателствата за всички релевантни факти и тогава да се казват правните факти, има ли вина, кой е виновен и какво трябва да бъде наказанието. Много бързо обществото иска получи отговор на тези въпроси и да се въздаде праводсъдие. Трбва да оставим институциите да работят спокойно, защото непрекъснатият натиск може да доведе до това да се допускат грешки, за да се дадат бързи отговори. В момента нямаме право политически да налагаме впечатления, внушения, твърдения защото това не е честно и към разбирането, че сме правова държава, посочи министър-председателят в оставка.
Попитан има ли ДАНС връзка със случая, той отбеляза: "Не мога да ви отговоря, защото чисто политически не е редно да се интересуваме от разследването и от хода му. Политиците направиха каквото можаха - ежедневно твърдения спекулации, внушения и всичко е с цел политическа престрелка в предизборната кампания. Това нито може да помогне за установяването на обективната истина, нито може да направи така, че експертизите да се случат по-бързо. Експертите трябса да работят само в спокойна среда, базирана само на професионалния, а не на политически повлияния им опит".
Росен Желязков коментира и избора на Андрей Гюров за служебен премиер.
"Служебният премиер - според предварително обявените критерии, трябва да отговаря поне на две условия. Първо - да умее да организира честни и прозрачни избори, което предполага да бъде равно отдалечен от всички политически сили. И второ - да притежава необходимия административен опит, каза Желязков.
Личната ми преценка за Андрей Гюров е, че е възпитан и ерудиран колега, когото познавам от три парламента, в които беше председател на парламентарната група на "Продължаваме промяната". Какъв ще бъде съставът на кабинета ще стане ясно, когато научим имената през следващата седмица. Пред служебния кабинет стоят сериозни предизвикателства. Нашето правителство ще направи всичко възможно не само да осигури плавно предаване на властта, но и да остави решени по-голямата част от проблемите в тази сложна обстановка, в която няма приет бюджет и политическото напрежение е високо, заяви премиерът в оставка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дамаджан
18:49 12.02.2026
2 кой му дреме
18:49 12.02.2026
3 Гост
18:49 12.02.2026
4 Какво?
18:50 12.02.2026
5 Zевзек
Коментиран от #7
18:51 12.02.2026
6 Любопитен
Коментиран от #12
18:52 12.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дориана
18:52 12.02.2026
9 Сатана Z
Коментиран от #17
18:52 12.02.2026
10 шизофреник
18:53 12.02.2026
11 ФЕЙК
18:53 12.02.2026
12 Сигурно
До коментар #6 от "Любопитен":Има забрана за коментари.
18:54 12.02.2026
13 Сталин
18:54 12.02.2026
14 Тома
18:54 12.02.2026
15 Хахахаха
18:55 12.02.2026
16 Кое не е така ?!
Ако целта е самоубийство, защо не ги убива всичките наведнъж?
Или Калушев е най-некомпетентният масов убиец в историята, или въобще не е убиец.
Самоубийците не си чистят SEO-то преди смъртта. Професионалните чистачи го правят.
Това доказва, че операцията е планирана по-рано. Някой е знаел графика и е имал достъп. Протокол за заличаване, изпълнен от структура с checklist и timeline.
В хижа "Петрохан" кучетата-пазачи са открити вързани на втория етаж. Докато долу трима въоръжени, обучени мъже с военен опит са екзекутирани без съпротива.
Кучета се вързват само когато стопанинът иска да дойдат хората, които кучетата биха разкъсали.
Значи, тримата очакват гости и знаят кои идват, и им се доверяват достатъчно, за да неутрализират охраната... или не им се доверяват, но са принудени.
Никой не вързва кучетата, ако очаква враг. Връзваш ги, ако чакаш гости... или ако някой държи нещо по-ценно от живота ти (детето, Калушев) на прицел и ти каже: "Вържете ги, или момчето умира първо."
Вероятно са мислили, че това е „среща за преговори“. Оказало се е „ликвидация“.
Това е екзекуция по учебник.
4-те джипа и бързото ДАНС
Милена Малионова вижда 4 тежки джипа на път за хижата.
ДАНС са там първи. Преди пожарната и местното МВР.
Калушев „бяга“, за да се... самоубие?
Ако е "луд убиец", защо влачи заложници през половин България? Ако е "жертва", защо не търси полиция?
Той не бяга, а е транспортиран.
18:55 12.02.2026
17 Промяна
До коментар #9 от "Сатана Z":КОЕ ДА РАЗСЛЕДВАТ БЕДНЯКО НЕ МОЖИ ВСИЧКИ ДА СА НЕКАДЪРНИЦИ ГЕРБ 20 ГОДИНИ ПОБЕЖДАВА БОРИСОВ 20 ГОДИНИ ЛИДЕР НА БЪЛГАРИЯ НЯКОЛКО БЕЗДЕЛНИКА НЕ СА НАРОДА ТУК НЕ Е РУСИЯ А ЕВРОПА ИМА ДЪРЖАВА С ПРАВИЛА
Коментиран от #59
18:56 12.02.2026
18 синята лампа
Главният секретар и той се скри!
Говореха в Русе,а тук не само мълчание,дори министър и то в оставка,не се яви и в Народното събрание!
Точно тези хора трябва да помолят " МВР да бъде оставено да работи"
18:57 12.02.2026
19 леко пояснение
19:00 12.02.2026
20 Мурка
19:01 12.02.2026
21 Павел Пенев
19:02 12.02.2026
22 ХА ХА ХА
19:02 12.02.2026
23 Ами да работят
19:03 12.02.2026
24 Че кой
19:03 12.02.2026
25 Феникс
19:04 12.02.2026
26 Управляват ни най големите
19:05 12.02.2026
27 Домашен сапун
19:05 12.02.2026
28 джиляско
19:05 12.02.2026
29 мхм
пепи еврото
срафов
калин стоянов
или делян оеевски
19:06 12.02.2026
30 Майна
Всички сте намесени
Спокойствието ви свърши
,,Балът на сатанистите свърши.."
Няма да ви остави няма да ви дадем ДЕЦАТА СИ!
19:07 12.02.2026
31 Майна
,,Разбрахме на кой разчита Радев
На сатанистите ПП
И на турците- ново начало
Е, българи.
Надявам се, че обичате децата си! Длъжни сте да не им ги оставите!"0
19:09 12.02.2026
32 Наглец
19:09 12.02.2026
33 ВОДОПАДА
ДА ГИ ПОЕМА.
19:11 12.02.2026
34 Механик
За това пък успяха добре да замажат всичко.
Белене, майка, Белене за вас. А за късметлиите остров Персин и кариерата до Ловеч.
19:11 12.02.2026
35 Майна
Да видят българския Епщайн
Възраждане да напише официално писмо
Тук няма кой да разследва!
"Рашков и бях точен с парите видно са пазели тази педофилска секта! ППДБ са замесени видно е вече но видно и радев е замесен да не се прави на ударен! Хубавото е че този скандал с педофилия ще ги потопи като титаник колективно ППДБ и радев!"
19:12 12.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Лопата Орешник
19:12 12.02.2026
38 Хайл 14/88
19:12 12.02.2026
39 Е , нали
19:13 12.02.2026
40 Майна
Официално!
Да се разбере, че българския народ няма към кого да се обърне!
Това е Епщайн!
Коментиран от #43
19:15 12.02.2026
41 Калушай Лама
19:17 12.02.2026
42 гошо
19:18 12.02.2026
43 Мнение
До коментар #40 от "Майна":Костя и Цомчо съзползваха ли се от българския Епщайн?
Коментиран от #44
19:21 12.02.2026
44 Майна
До коментар #43 от "Мнение":Има видеа на Тримореца с непълнолетни ромки- Тръмп също има ,наследените документи от Най дън
Коментиран от #45
19:23 12.02.2026
45 имат пари
До коментар #44 от "Майна":угаждат си
19:26 12.02.2026
46 републиканец
19:28 12.02.2026
47 Артилерист
19:29 12.02.2026
48 колю надървения
19:31 12.02.2026
49 ТИ СЛЕД 10 ДНИ
19:32 12.02.2026
50 123456
Коментиран от #51
19:34 12.02.2026
51 Един руснак
До коментар #50 от "123456":живя 30 години с куршум в главата!Будистите да още по жилави!
19:36 12.02.2026
52 Хе Хе
19:36 12.02.2026
53 !!!?
Боко иска да остави "Петрохан" на служебното правителство...сега замитат уликите за бездействието на ченгетата на къдравата Сю, та мръснишки да пришиват вина на Промяната...!!!?
19:36 12.02.2026
54 ГОСПОДИН ХАЯШИ
19:36 12.02.2026
55 Никой
Могли са да го усетят този психар или психари. Сега - за това са на тези постове. Вика - то е трябвало да стане. Това е някаква секта - както и да е. В гората - седят с години психопати - пък никой не ги проверява.
То добре че се махнаха тези - ама то и следващите - нищо няма да направят.
Възможно е да се стигне и до стрелби по училищата - както в САЩ. Макар че - не сме толкова шантави.
19:38 12.02.2026
56 Оня
Коментиран от #63
19:38 12.02.2026
57 Абе
19:39 12.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Изтерик
До коментар #17 от "Промяна":Боко шиши този охлюв и ти си бервте лайката,
19:42 12.02.2026
60 1234
19:43 12.02.2026
61 Бай Данчо
19:45 12.02.2026
62 Ху Фан
19:49 12.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Коза Ностра
Пожарникарите с прикритие си отиват ! А доклада от ДАНС когато се разсекрети сега по време на изборите ,направо не ми се мисли дали и Сарафов ще Ви спаси !!!!
19:57 12.02.2026