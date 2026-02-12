Новини
Владимир Георгиев: Работата на БСП с ГЕРБ, ИТН и ДПС-НН беше грешка

12 Февруари, 2026 19:58 785 23

По случая „Петрохан“ Георгиев заяви, че парламентарната група е изразила позиция, но сдържано. „Не трябва по никакъв начин да уронваме престижа на институциите“, посочи той

Мария Атанасова

Президентът Илияна Йотова връчи мандат за съставяне на правителство на Андрей Гюров. Темата, както и възможно преформатиране в БСП, бяха обсъдени в студиото на „Лице в лице“ с Владимир Георгиев, заместник-председател на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“.

Георгиев подчерта, че държавният глава не е имал голям избор. „На първо място искам да отбележа, че президентът Йотова нямаше възможност да избира“, заяви той. По думите му БСП са били против промените в т.нар. „домова книга“ и конституционните изменения и са подали жалба.

От БСП ще съдят за служебния премиер по действията му. „Като цяло искаме да съдим по действията на служебния министър-председател, по това кои хора ще посочи в кабинета и най-вече по действията и по резултатите“, каза Георгиев. Към момента партията няма сериозни възражения. „Към настоящия момент – не. Тя не можеше да избира от много хора“, допълни той и посочи: „Приемаме това, което тя направи и избра като кандидат за министър-председател.“

Разговорът премина към ветото на Йотова върху Изборния кодекс в частта за ограничаването на секциите в чужбина. Георгиев припомни позицията на левицата при предишните дебати: „БСП още тогава издаде своето становище, че искаме тези промени за сканиращите устройства да бъдат следващата година.“ Той подчерта, че „благодарение на БСП това не влезе в пленарна зала“ и че част от групата не е подкрепила текстовете.

По темата за ограничаването до 20 секции извън ЕС Георгиев обясни, че групата е била разделена: „Половината група гласува за това да се подкрепят тези 20 секции зад граница. Другата половина гласува против. Абсолютно демократично и по собствена воля.“

След ветото предстои ново обсъждане. „Ще коментираме, ще дискутираме отново в групата и ще вземем своето решение“, каза той. Личното му гласуване е било различно по отделните текстове: „При първото гласуване за сканиращите машини бях против и не гласувах. А за 20-те секции бях „за“.“ Георгиев заяви, че е възможно да промени позицията си: „Да, при положение, че чуем доводите на цялата група, съм склонен.“

По отношение на предстоящия вот той изрази надежда за честни избори. „Искрено се надявам… не може в последния момент да се правят изменения в изборния кодекс, което категорично не подкрепяме“, посочи Георгиев и добави, че БСП традиционно има представители в секционните комисии.

Темата за бюджета също беше засегната. Според него предложеният от коалицията бюджет е имал добри социални мерки: „Бюджетът в тази си част, особено което се касаеше за социалните реформи, беше добър.“ Въпреки това той смята, че към момента няма време за приемането му и трябва да се удължи действието на сегашния закон.

По въпроса за президентските избори Георгиев заяви, че Илияна Йотова има „невероятен авторитет“. „Тя при нас има невероятен авторитет и ние бихме подкрепили такъв кандидат“, каза той, като уточни, че първият фокус на партията са парламентарните избори и че трябва да бъде отчетена и „волята и желанието на президента Йотова“.

Попитан дали се притеснява, че Румен Радев може да привлече симпатизанти на БСП, Георгиев отговори: „Със сигурност президентът Радев ще окаже влияние, неминуемо голяма част от нашите симпатизанти ще иска да го подкрепи.“ Той обаче подчерта, че партията трябва да се насочи към своите организации и да предложи „една такава лява партия, каквато ние ще предложим“, защото обществото има нужда от справедливост.

По случая „Петрохан“ Георгиев заяви, че парламентарната група е изразила позиция, но сдържано. „Не трябва по никакъв начин да уронваме престижа на институциите“, посочи той и добави, че трябва да се даде възможност на ДАНС и МВР да работят спокойно, без политизиране, а след това „по най-бързия начин да има осъдени и санкционирани хора“.

В края на разговора Георгиев направи равносметка за участието на БСП в управлението с ГЕРБ и с подкрепата на ДПС – „Ново начало“. „Нашите симпатизанти и хора отчитат, че това беше грешка“, призна той. „Неминуемо всеки, който участва в такова управление, носи своите последици и ние това го осъзнаваме“, заключи Владимир Георгиев.


  • 5 Да,бе

    12 0 Отговор
    Цялото ръководство на БСП сте грешка..Милионерсоциалист е оксиморон като канибалвегетарианец.

    20:03 12.02.2026

  • 6 НОВ СВЕТОВЕН РЕД

    3 10 Отговор
    НАТО ще постигне целта си, изпепеляване на Украйна.. Дори ще унищожат Москва, но Путин няма да посмее да използва ядрено оръжие и да стреля извън Украйна. ... Виждам Радев като опозиция, и правителство на евроатлантизмът ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС, и още някой. Като Радев ще има 30%, ПП-ДБ ще има 35%, ГЕРБ около 25%.. Ще се използва антируската истерия за да се направи нова сглобка. ПП-ДБ не могат да имат цялата власт, а с Радев и БСП няма да бъдат никога. ГЕРБ пък трябва да храни мафията, власт без тях не може. Радев е призован от статуквото, да занули Величие и Възраждане, и БСП, ИТН и МЕЧ, тоест да оправдае не влизането им в парламентът, мафията създава всички партии и после ги унищожава като "брои" гласовете. Идва новият световен ред - ОКОНЧАТЕЛНО НАЛАГАНЕ НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМЪТ, и разширяване на НАТО с всички държави от Америките и Африка и Близкият изток, Индия, Япония, Австралия, ... И това ще е и икономическа зона която ще закрие ЕС. С единна валута. Неолиберализъм е всичко да е частно, и училищата и затворите, бог е БИЗНЕСЪТ - КАПИТАЛИЗМЪТ. Тръмп е пророкът на неолиберализмът.

    20:04 12.02.2026

  • 7 смисъла на странното управление

    6 1 Отговор
    2025г бе последната от десетилетие на изпълнение на критериите за приемане на еврото.
    референдум отлага за неопределено време, понеже няма как да се съблюдават изисквания, неизпълними за мощни икономики.

    20:04 12.02.2026

  • 8 Звездоброец

    16 1 Отговор
    Не беше грешка работата ви с мафията , а престъпление.

    20:06 12.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ?????

    13 0 Отговор
    Уф.
    "Работата на БСП с ГЕРБ, ИТН и ДПС-НН беше грешка" - и ся как ще я поправите тая грешка?
    Като се колаборирате пак с ПП-тата? Нали оттам тръгнаха проблемите ви аланкоолу.
    А и да ви честитя Киселова като нов ръководител на парламентарната ви група, която просто се так@ва навремето и забрани даже обсъждането на закъснелия референдум за еврото на Радев след като я посети Шиши в кабинета и́ на председател на НС.

    20:14 12.02.2026

  • 11 Що, маааа,

    4 0 Отговор
    досега тая същата работа не беше ли грешка?

    20:18 12.02.2026

  • 12 А га

    7 0 Отговор
    ядохте кифтетата?

    20:19 12.02.2026

  • 13 тома

    7 0 Отговор
    Грешка е моето момче ако само се допре главичката

    20:19 12.02.2026

  • 14 Румбата идва

    10 0 Отговор
    До кога народа ще плаща вашите грешки ? Ние гласувахме за партия различна от ГЕРБ-ДПС НЕ да се коалирате с тях.
    НИКОГА ПОВЕЧЕ

    20:21 12.02.2026

  • 15 Хмм

    7 0 Отговор
    каквото и да предложите хората не ви вярват, и на предишните избори не сте предлагали да участвате в правителство с борисов, подкрепено от пеевски, продължавате да гласувате в зала както ви наредят от ГЕРБ, с палец надолу или нагоре, а киселова като председател на парламентарната група е подигравка с електората ви, тя дори не е член на БСП

    20:28 12.02.2026

  • 16 Ами

    8 0 Отговор
    каква гршка, зафиров каза, че нямате пари, затова - не можете да си платите наема, телевизията фалирала, вестникът ви пред фалит, но добре се възползвахте от властта, зафиров и добрев станаха екскурзианти с народни пари

    20:31 12.02.2026

  • 17 Артилерист

    8 0 Отговор
    Децата на номенклатурчиците в БСП използваха Партията за да се награбят демократически след 1990г. БСП я очаква много дълъг очистителен период, за да се върне към Благоевско-Димитровските си марксически корени. БСП е много вероятно да не влезе в следващия парламент и това ще е добре за очистването и възраждането й като Партията на бедните и онеправданите. Съжалявам да го кажа, но с охолни мижитурки-тип Нинова, Зафиров, Гуцанов, Станишев и тп- за ръководители Партията няма да се оправи. Вече писах, че ако не се възроди "призрака" от МАНИФЕСТА БСП я чака затриване или мижаво живуркане като партийка на червените капиталисти /олигарси. Не виждам никаква основателна причина БСП ръководството да не определи капитализма, богаташите, експлоататорите като основни виновници за мизерията и състоянието на страната...

    20:32 12.02.2026

  • 18 Демагози!

    7 0 Отговор
    След като си делихте кеша и гласувахте всичко, което поискаха от вас Двете Прасета, се опитвате да се “преггрупирате”. Комунисти лъжливи и крадливи!

    20:40 12.02.2026

  • 19 Жалки са

    6 1 Отговор
    Никога вече БСП няма да е в парламента ,защото мизерници искаха да са министри за един МИГ - на върха.

    20:45 12.02.2026

  • 20 Пешо z

    6 0 Отговор
    Факти взеха да се излагат ,със спирането на коментарите под някои публикации.Олигофрени прости.

    20:58 12.02.2026

  • 21 Тоя другар ведно

    3 0 Отговор
    с другарите групари вдигаха ръце, крака и всичко , което става за вдигане в подкрепа дивотиите на управляващите. Зарков ако не ги разкара ще го провалят

    21:12 12.02.2026

  • 22 Гост

    5 0 Отговор
    Бате, закъснял си с една година! Бесепе е на боклука. Ейййй, много лесно така бе, тарикати. Първо правиме гнусотиите, после ама извинявай беше грешка, може ли пак. Еми братле, не става, аре бегай

    21:13 12.02.2026

  • 23 Вижте го

    4 0 Отговор
    само наглИеца! Довчера целуваше дътата на боко и шиши , днес грешка! Смешни хора и жалкЕ са всички комундета!

    21:21 12.02.2026

