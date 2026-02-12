Профайлър: Калушев е с раздуто нарцистично его

Криминалната психология е много важна част от предварителната работа по разплитането на престъпления. Не може да се каже, че криминалната психология изземва разследването, тя го подпомага. Тя стеснява кръга от заподозрени лица. Това заяви профайлърът и бивш ректор на Академията на МВР доц. Неделчо Стойчев в предаването „Денят на живо” по Нова нюз.
Изучаването на жертвите дава основания за вероятния мотив на престъплението. От друга гледна точка, материалните следи на местопрестъплението са в основата на изграждането на версията. Хипотезата, че става дума за убийство и самоубийство е подплатена с веществени доказателства и следи при случая „Петрохан”. Разследващите са формирали версия, която се потвърждава и от експертизите, които сега излизат, допълва той.
Хората, които са решили да се самоубиват трябва да имат много основания да го направят и те да не са свързани само с някакви вярвания. Би трябвало да има някаква скъсена жизнена перспектива, да има някакъв голям екзистенциален проблем, който да ги е потопил в тежко депресивно състояние, в случая нямаме преки данни. Аранжировката на телата в Петрохан, първоначално ми изглеждаше като инсцениране на самоубийство. Дали двама са се самоубили и един е убит или един е убил другите и после се е самоубил, могат да го кажат само експертизите. Начинът, по който се случва цялата работа е много мистериозен. От друга страна няма никакви следи, че има външна намеса, обясни профайлърът.
Такъв случай досега в България не е имало, категоричен е доц. Неделчо Стойчев.
Когато са ясни всички експертизи и пъзелът от неизвестни бъде попълнен, тогава ще стане ясно какво се е случило. Очевидно е, че хората, които са намерени мъртви в Петрохан имат изгаряния по телата, по дрехите, което означава, че те са били в този пожар. Ама дали те са го подпалили или не също трябва да бъде доказано експертно. Още е рано да се правят крайни оценки, уточни той.
Доц. Стойчев коментира твърденията на родителите на деца, посещавали школата на Калушев. „Става дума за човек, който си е изградил образ на духовен водач. Той е с раздуто нарцистично его. Това е един от признаците на мисианската нагласа, която е имал и с която е успял да формира един кръг от хора, които са му повярвали, защото самите те са имали някакви духовни празноти или са го приели като човек, който може да разреши някакви екзистенциални проблеми, с които те са се сблъскват и не знаят никакви решения. Именно в тази манипулация са се оплели тези майки, за да дадат децата си, с които този човек е злоупотребявал. Той е упражнявал върху тях нездравословно влияние. Те са били насочвани към начини на развитие, които само той е харесвал. Родителите носят отговорност за това”, категоричен е експертът.
Аз съм убеден, че цялата екологична темата и духовните практики всъщност прикриват основния мотив, че Калушев има достъп до деца, във възраст, в която са податливи на влияние, каза още доц. Стойчев.
Той изключи възможността случаят да е свързан по някакъв начин с ДАНС
