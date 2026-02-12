Новини
Профайлър: Калушев е с раздуто нарцистично его

12 Февруари, 2026 19:27 938 38

Хората, които са решили да се самоубиват трябва да имат много основания да го направят и те да не са свързани само с някакви вярвания. Би трябвало да има някаква скъсена жизнена перспектива, да има някакъв голям екзистенциален проблем

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Криминалната психология е много важна част от предварителната работа по разплитането на престъпления. Не може да се каже, че криминалната психология изземва разследването, тя го подпомага. Тя стеснява кръга от заподозрени лица. Това заяви профайлърът и бивш ректор на Академията на МВР доц. Неделчо Стойчев в предаването „Денят на живо” по Нова нюз.

Изучаването на жертвите дава основания за вероятния мотив на престъплението. От друга гледна точка, материалните следи на местопрестъплението са в основата на изграждането на версията. Хипотезата, че става дума за убийство и самоубийство е подплатена с веществени доказателства и следи при случая „Петрохан”. Разследващите са формирали версия, която се потвърждава и от експертизите, които сега излизат, допълва той.

Хората, които са решили да се самоубиват трябва да имат много основания да го направят и те да не са свързани само с някакви вярвания. Би трябвало да има някаква скъсена жизнена перспектива, да има някакъв голям екзистенциален проблем, който да ги е потопил в тежко депресивно състояние, в случая нямаме преки данни. Аранжировката на телата в Петрохан, първоначално ми изглеждаше като инсцениране на самоубийство. Дали двама са се самоубили и един е убит или един е убил другите и после се е самоубил, могат да го кажат само експертизите. Начинът, по който се случва цялата работа е много мистериозен. От друга страна няма никакви следи, че има външна намеса, обясни профайлърът.

Такъв случай досега в България не е имало, категоричен е доц. Неделчо Стойчев.

Когато са ясни всички експертизи и пъзелът от неизвестни бъде попълнен, тогава ще стане ясно какво се е случило. Очевидно е, че хората, които са намерени мъртви в Петрохан имат изгаряния по телата, по дрехите, което означава, че те са били в този пожар. Ама дали те са го подпалили или не също трябва да бъде доказано експертно. Още е рано да се правят крайни оценки, уточни той.

Доц. Стойчев коментира твърденията на родителите на деца, посещавали школата на Калушев. „Става дума за човек, който си е изградил образ на духовен водач. Той е с раздуто нарцистично его. Това е един от признаците на мисианската нагласа, която е имал и с която е успял да формира един кръг от хора, които са му повярвали, защото самите те са имали някакви духовни празноти или са го приели като човек, който може да разреши някакви екзистенциални проблеми, с които те са се сблъскват и не знаят никакви решения. Именно в тази манипулация са се оплели тези майки, за да дадат децата си, с които този човек е злоупотребявал. Той е упражнявал върху тях нездравословно влияние. Те са били насочвани към начини на развитие, които само той е харесвал. Родителите носят отговорност за това”, категоричен е експертът.

Аз съм убеден, че цялата екологична темата и духовните практики всъщност прикриват основния мотив, че Калушев има достъп до деца, във възраст, в която са податливи на влияние, каза още доц. Стойчев.

Той изключи възможността случаят да е свързан по някакъв начин с ДАНС


  • 1 откъде се пръкнаха

    9 7 Отговор
    тия секти и психари бе?

    Коментиран от #2, #13

    19:28 12.02.2026

  • 2 от лузарите

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "откъде се пръкнаха":

    дето не моат се справят с живота

    19:31 12.02.2026

  • 3 Майна

    8 9 Отговор
    Кво ме интересува този сатанисти!
    Възраждане да се обърне с официално писмо към администрацията на Тръмп!
    Да посочи случилото се !
    Молба за помощ!
    Система Епщайн овладяла държавата!
    Тук всички са замесени!
    ВиК за помощ!

    Коментиран от #5, #7

    19:31 12.02.2026

  • 4 Калушай Лама от ПП-ДБ

    8 7 Отговор
    Тоя ви сапунисва на сухо

    19:32 12.02.2026

  • 5 потке

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Майна":

    как е в столипиново?

    19:32 12.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    6 8 Отговор
    Калушев и Гюров имат един и същ спонсор -Дими Паница -българският Епщайн.

    Коментиран от #8

    19:32 12.02.2026

  • 7 Колко си почти умен

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "Майна":

    Епщайн MOCАД схемата владее цял свят.

    Коментиран от #14

    19:33 12.02.2026

  • 8 тебе

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    са те полвали отдавна

    19:33 12.02.2026

  • 9 Републиканец

    10 7 Отговор
    Такива престъпления в Русия ги разкриват на същия ден, а на следващия ден извършителите са вече арестувани. Путин изчисти Русия от мутрите и организираната престъпност.

    Коментиран от #19

    19:34 12.02.2026

  • 10 Бен Гън

    13 4 Отговор
    Психолог о психолога, мила моя майнольо.. Не ви ли заболяха ръцете да тиражирате удобни за властта неистини. Чисто убийство се прикрива с разни педофилски, психопатски и сектантски теории. Какво ви говори че именно ДАНС са първите посетители на хижата?

    Коментиран от #33

    19:34 12.02.2026

  • 11 кой му дреме

    7 4 Отговор
    дебелан педофилски, българският епстийн
    собственик на хижи и бунгала с деца склонени към проституция

    19:34 12.02.2026

  • 12 Майна

    7 6 Отговор
    Сигурен съм, че Тръмп е наследил документация от ЦРУ/ Байдън
    Това е необходимо за спасение на народа ни!
    Да го оформят като официална молба
    Да съберем подписи!
    Да ги връчим на Тръмп.
    Тука няма на кой!

    Коментиран от #16

    19:35 12.02.2026

  • 13 Републиканец

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "откъде се пръкнаха":

    Айде сега секти и психиатри. Организирана престъпност, поддръжка на най-високо ниво, прикриване на следите, отстраняване на свидетелите, информационно затъмнение пред обществото.
    Пишете писмо на Тръмп. Да изпрати ФБР.

    19:38 12.02.2026

  • 14 Майна

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Колко си почти умен":

    Точно.
    Тръмп затова пусна записите.
    Затова разчитам на Тръмп, той беше пратил Пат Фалън тук на 26 януари, след това се случи Петрохан. Чистят. Хм, мислиш, че не се следи...
    Затова и молба.
    Да видят реакцията на народа

    Коментиран от #18

    19:39 12.02.2026

  • 15 Калушай Лама от ПП-ДБ

    7 3 Отговор
    Ускорени курсове по кама сутра за деца. Зимна промоция, само сега!

    19:39 12.02.2026

  • 16 Не думай ва

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Майна":

    Тъй ли рече фюрерчето ви от кв. Максуда?

    19:41 12.02.2026

  • 17 ?????

    5 1 Отговор
    "Хората, които са решили да се самоубиват трябва да имат много основания да го направят и те да не са свързани само с някакви вярвания." - или мозъците им да са дали на късо.
    А забелязахте ли че в световните медии случката не беше отразена.
    Иначе през 2018 година когато в Русе един циганин уби местна проевропейска журналистка се вдигна световен вой че тя разследвала руската корупция в България и затова са я убили.
    Като хванаха циганина изведнъж всички забравиха за нея.
    Щеш не щеш ще повярваш че някой управлява "свободната" преса за кво да вдига вой.

    Коментиран от #21

    19:43 12.02.2026

  • 18 ой какие глупасти

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Майна":

    тръмп не пусна никакви записи пусна ги министерствтото на правосъдието под давлението на демокретените с изгърмяните вече патрони като обама и клинтън защото тръмп е в досиетата с педо-филията с двата крака

    Коментиран от #23

    19:43 12.02.2026

  • 19 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Републиканец":

    Не, Путин не е изчистил Русия от секти и организирана престъпност. Това не го може никой, особено в такава огромна, необятна държава.
    Но е факт, че в РФ се пипа здраво в такива случаи и резултатите са бързи и категорични.

    19:44 12.02.2026

  • 20 Давам ви идея...

    3 4 Отговор
    Как не се сетихте......Вси неразкрити убийства в бг ,а може и в мехиикоо ги напишете на ,Калушев и приятели.......Решавате си проблем ,а и чакате повишение -чин ,заплати ...Пей сърце......

    19:45 12.02.2026

  • 21 Майна

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "?????":

    Трябва официално писмо до Тръмп
    Да е официално
    Какво се случи в България след посещението на Пат Фалън!

    Коментиран от #25

    19:45 12.02.2026

  • 22 Педро от Мехико

    2 0 Отговор
    Педро фили има навсякъде. Когато политици имат връзки с такива лица все по същия начин ревностно отричат, но се оттеглят от политиката. Нашите са изключение и обясняват че са били уж заблудени уж не знаели, понеже не били близки, а само са им гостували на хижата и четирима министри са улеснили природозащитната дейност, като Рашков е закрил местното районно да не би да им попречи за контрола върху природата.

    19:49 12.02.2026

  • 23 Майна

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "ой какие глупасти":

    Щом така ти е удобно, така го извърти
    Те бяха в ръчичките им, Тръмп при встъпването си ги прибра почти с взлом.
    Останаха в шах...
    Той бавеше...мат-а
    Просто има още карти.., още по- страшни

    Коментиран от #28

    19:51 12.02.2026

  • 24 БеГемот

    2 0 Отговор
    Ми има ...спонсорите са почнали да се дърпат ....и нямало Ко да ядът...

    19:51 12.02.2026

  • 25 Възрожденско зомби

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Майна":

    Нищо добре не се случи и нищо добро няма да се случи.

    Коментиран от #27

    19:52 12.02.2026

  • 26 Дзак

    1 0 Отговор
    Ако някой е гледал Апокалипсис Сега и е видял нещо повече освен хаоса с Картечниците на хеликоптерите, Валкюрите и солото на Джими Хендрикс на канонерката!

    19:54 12.02.2026

  • 27 Майна

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Възрожденско зомби":

    Ти сатаната ли си:)

    Коментиран от #30, #35

    19:54 12.02.2026

  • 28 ой какие глупасти

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Майна":

    половината си предизборна кампания оранжевия кукумицин изнесе на обещания да отвори тия досиета публично и щом встъпи в длъжност не само че забрави това но и разпореди повече да не се повдига въпросът

    Коментиран от #32

    19:54 12.02.2026

  • 29 БеГемот

    2 0 Отговор
    Аз не мога да разбера ако се извисяваш с малки момченца гей ли си или лама....

    Коментиран от #31

    19:55 12.02.2026

  • 30 Възрожденско зомби

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Майна":

    Не, не съм църния копанар от Максуда.

    Коментиран от #38

    19:55 12.02.2026

  • 31 Ако си от ППДБ

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "БеГемот":

    и се заиграваш с малки момченца си педо-лама.

    19:56 12.02.2026

  • 32 Майна

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "ой какие глупасти":

    Е, може да го наричаш както искаш- льош , много льош
    Що тогава да не му пратим писмо на този льош Тръмп?

    19:57 12.02.2026

  • 33 БеГемот

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Бен Гън":

    Ти си луд бе кой ще ги убива тия откачалки ,че ще ги и реди на снега....после ще кара другите трима из България и ще ги гърми един по един в молитвени пози.....алоооо земята вика лудницата....

    19:57 12.02.2026

  • 34 Просто човек

    1 1 Отговор
    Милиционер, сър…

    19:59 12.02.2026

  • 35 харе кришна

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Майна":

    последвай ламата на next level !

    20:00 12.02.2026

  • 36 Ааайде

    1 0 Отговор
    Още един излезе да плюе ! ...Ама те като матрьошки бе, свършване нямат !

    20:00 12.02.2026

  • 37 опа

    0 0 Отговор
    През август 2024 г. в България се проведоха протести, организирани от граждански организации, ЛГБТ групи и подкрепени от политици от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) срещу приетите законови промени, забраняващи „пропагандата на нетрадиционна сексуална ориентация“ в училищата
    .

    20:01 12.02.2026

  • 38 баце

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Възрожденско зомби":

    не обиждай максуда бийч!
    по скоро изв(р)одско или въглен

    20:01 12.02.2026

