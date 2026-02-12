Новини
Теодор Славев: Ако Гюров се справи с изборите, може да бъде припознат от новата партия на Радев

Теодор Славев: Ако Гюров се справи с изборите, може да бъде припознат от новата партия на Радев

12 Февруари, 2026

Към служебното правителство ще има много големи очаквания. То не може да направи нищо по отношение на сметките за ток, за това има органи, като КЕВР. Въпросът с главния прокурор и правосъдният министър е идентичен

Теодор Славев: Ако Гюров се справи с изборите, може да бъде припознат от новата партия на Радев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изборът на Йотова бе очакван. Около 2/3 от парламентарно представените партии одобряват и приветстват този избор, като човек, в който виждат възможност да състави кабинет и да проведе по-честни и прозрачни избори. Това заяви политологът Теодор Славев в предаването „Още от деня” по БНТ.

Изборът е логичен. Беше ясно след миналата календарна година и след начина, по който парламентарното малцинство оттегли доверието си от правителството и на фона на останалите кандидати, този избор беше предварително ясен и много логичен, каза политическият анализатор Георги Харизанов.

Тя няколкократно каза, че трябва да се чуе мнението на хората, да се вземе предвид и протестът. Вървим в тази посока. Тя натовари с твърде много очаквания служебната власт – заговори за цените на храните, проблемите с цените на тока, случаят „Петрохан”, проектът на държавен бюджет. Ние сме гледали в миналото служебни кабинети да го правят и не свърши добре. Аз не виждам особена логика да се натоварва служебният кабинет с нов бюджет, посочи Славев.

Механично удължаване на бюджета, за да се спазят законовите разпоредби, е най-логичното, когато няма ново парламентарно мнозинство, когато вече законодателят се е произнесъл за правенето на нов тип политика, добави Харизанов.

В политиката винаги има някаква част, която не е публична. Аз мисля, че е имало обсъждане на профила на министрите. Ако г-н Гюров се справи с провеждането на изборите, мисля, че той може да бъде припознат от новата партия на Румен Радев. По отношение на състава той каза, че ключово ще бъде назначението на служебен министър на правосъдието, каза Теодор Славев.

Към служебното правителство ще има много големи очаквания. То не може да направи нищо по отношение на сметките за ток, за това има органи, като КЕВР. Въпросът с главния прокурор и правосъдният министър е идентичен, уточни политическият анализатор.

Моите очаквания в служебния кабинет да видим хора, които са били във втория ешелон на властта зам.-министри, по време на четворния кабинет и сглобката. Хора, които познават отвътре администрацията експертно, убеден е политологът.

Харизанов заяви, че независимо дали имат политическо минало министрите, той предпочита в служебния кабинет да влязат опитни хора.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Гюров и Калушев са протежета на Дими Паница -българският Епщайн.

    21:18 12.02.2026

  • 2 Болните мечти на болните ППДБ-ейци

    6 4 Отговор
    да пробутат навсякъде свои троянски коне по почина на Бою и Шишо.

    21:20 12.02.2026

  • 3 Пич

    4 4 Отговор
    Знаете ли какво чух? За министър на МВР подготвяли гражданина Ц.Ц. !? Ако стане ще се облещя от изненада колко дълбоко е потънала тази държава !!!

    21:21 12.02.2026

  • 4 Определено няма да гласувам

    5 4 Отговор
    за новият месия докато не докаже дали няма да е пак с ppdб измислени герои

    Коментиран от #8

    21:23 12.02.2026

  • 5 Амии

    5 2 Отговор
    Ами, наистина от списъка с домовата книга с гнили плодове, единствено Гюров беше най- малко гнил... Защото всички други са поставени лица на Шиши и Боко и на 100 процента щяха да омаскарят пак изборите, както предишните пъти- Главчев остави безкконтролно купуване на гласове от ГЕРБ/ ДПС...

    Коментиран от #7

    21:25 12.02.2026

  • 6 без съмнение

    1 3 Отговор
    А.Гюров като влиятелен и в ДА Б-я и в ПП учредител, вече е припознат от Радев, иначе нямаше да му предложат премиерски пост. Новия ОтечественФронт е проконсултиран неколкократно: ПП/ДБ, АПС на волния сокол (без ограничение на турски секции), Радев, БСП на радевия съветник Крум Зарков.

    Коментиран от #10

    21:27 12.02.2026

  • 7 Дааа

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Амии":

    Да , тази гавра с Конституцията беше направена по време на евроатлантическата сглобка ГЕРБ/ ДПС и ПП,ДБ... В случая, Гюров е най- малкото злоба!! Безспорен факт!

    21:28 12.02.2026

  • 8 Изпрали тикви и прасета

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Определено няма да гласувам":

    и яхнали нпота и млади момчета.

    21:29 12.02.2026

  • 9 Тъпотия е,че

    2 1 Отговор
    ако се справел можело да бъде припознат от партията на Радев. Каква чест за Гюров и истинска чест за Радев!

    21:29 12.02.2026

  • 10 Или

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "без съмнение":

    Като че, нещо грешиш! Наистина няше друг избор освен Гюров, но не го пришивай към Радев! Също така не пришивай и Крум Занков, който отдавна не е в добри отношения с Радев, както и ПП, ДБ, които здраво плюят по Радев, особено генерал Гном Атанас Атанасов... Стига вече свободни съчинения!

    Коментиран от #12

    21:34 12.02.2026

  • 11 Даниел Немитов

    3 0 Отговор
    Тоя пък кой е?

    21:36 12.02.2026

  • 12 Питанка

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Или":

    А Радев да го пришиваме ли към чичо Гошо Гергов и някои други като Копринков и Узунов?

    21:38 12.02.2026

