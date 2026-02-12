Теодор Славев: Ако Гюров се справи с изборите, може да бъде припознат от новата партия на Радев

Изборът на Йотова бе очакван. Около 2/3 от парламентарно представените партии одобряват и приветстват този избор, като човек, в който виждат възможност да състави кабинет и да проведе по-честни и прозрачни избори. Това заяви политологът Теодор Славев в предаването „Още от деня” по БНТ.

Изборът е логичен. Беше ясно след миналата календарна година и след начина, по който парламентарното малцинство оттегли доверието си от правителството и на фона на останалите кандидати, този избор беше предварително ясен и много логичен, каза политическият анализатор Георги Харизанов.

Тя няколкократно каза, че трябва да се чуе мнението на хората, да се вземе предвид и протестът. Вървим в тази посока. Тя натовари с твърде много очаквания служебната власт – заговори за цените на храните, проблемите с цените на тока, случаят „Петрохан”, проектът на държавен бюджет. Ние сме гледали в миналото служебни кабинети да го правят и не свърши добре. Аз не виждам особена логика да се натоварва служебният кабинет с нов бюджет, посочи Славев.

Механично удължаване на бюджета, за да се спазят законовите разпоредби, е най-логичното, когато няма ново парламентарно мнозинство, когато вече законодателят се е произнесъл за правенето на нов тип политика, добави Харизанов.

В политиката винаги има някаква част, която не е публична. Аз мисля, че е имало обсъждане на профила на министрите. Ако г-н Гюров се справи с провеждането на изборите, мисля, че той може да бъде припознат от новата партия на Румен Радев. По отношение на състава той каза, че ключово ще бъде назначението на служебен министър на правосъдието, каза Теодор Славев.

Към служебното правителство ще има много големи очаквания. То не може да направи нищо по отношение на сметките за ток, за това има органи, като КЕВР. Въпросът с главния прокурор и правосъдният министър е идентичен, уточни политическият анализатор.

Моите очаквания в служебния кабинет да видим хора, които са били във втория ешелон на властта зам.-министри, по време на четворния кабинет и сглобката. Хора, които познават отвътре администрацията експертно, убеден е политологът.

Харизанов заяви, че независимо дали имат политическо минало министрите, той предпочита в служебния кабинет да влязат опитни хора.