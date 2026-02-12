Новини
Деньо Денев: В хижа "Петрохан" не е имало служители на ДАНС

12 Февруари, 2026 20:48 1 243 59

Деньо Денев: В хижа "Петрохан" не е имало служители на ДАНС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Категорично не. И преди съм казвал, че служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) не е имало на място, заяви и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев. Това обаче стана в отговор на въпрос дали е имало агенти в сдружението на Ивайло Калушев „Националната агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) в хижата.

"Предвид получените при нас сигнали и извършената проверка, всички материали са изпратени на прокуратурата. ДАНС си е свършила работата, извършена е проверка, установени са данни за престъпления и сме ги изпратили на прокуратурата", отговори Денев в отговор на въпрос относно сигнали, изпратени преди години в ДАНС за нарушения, свързани отново със сдружението.

Денев каза още, че не е разбрал, че днес депутати са му поискали оставката.

От "Продължаваме промяната-Демократична България" днес поискаха оставката на Денев. Като мотив депутатът от ПП-ДБ Атанас Атанасов, който е и зам.-председател на парламента, посочи, че на вчерашното изслушване в парламента по случая "Петрохан" Денев е демонстрирал явно неуважение към висшия орган на държавна власт, какъвто е парламентът, като не е отговорил на въпрос дали в неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии", свързана със случая, е имало лица, които са съдействали или са работили за ДАНС.

По време на изслушването Денев каза, че през юни 2024 г. в ДАНС са получени сигнали срещу неправителствената организация, свързана със случая „Петрохан“.

На 13 юни 2024 г. в ДАНС е получен сигнал от граждани срещу неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“. На 15 юни 2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС е постъпил втори сигнал от същите лица. Двата сигнала са с адресат Държавна агенция за закрила на детето, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС, допълни Денев, цитиран от БТА.


  • 1 Последния Софиянец

    46 5 Отговор
  • 2 Феликс Дж

    25 1 Отговор
    20:51 12.02.2026

  • 3 Майна

    12 3 Отговор
    Сигурен съм , че службите на Тръмп следят всичко.
    Писмото от Възраждане ,подкрепено с подписи на българи ще покаже, че българите са загубили надежда , в Държава овладяна от Епщайн!
    Давайте!
    Вижте ги как скачат като ожилени!
    Те са в амок!
    Хайде, Възраждане- изпращай писмо до Тръмп

    Коментиран от #4, #32, #34

    20:52 12.02.2026

  • 4 Феликс Дж

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Майна":

    Коментиран от #40

  • 5 Майна

    Още 2022 г. са получили сигнали.
    Дори има и свидетел, документи
    Всичко е останало без отговор,потулено

    Коментиран от #17

    20:53 12.02.2026

  • 6 Ъхъ!!!

    Веднага повярвахме! Има си хас да е имало!

    20:53 12.02.2026

  • 7 Град Козлодуй.

    13 11 Отговор
    Коментиран от #14

    20:54 12.02.2026

  • 8 Пич

    16 1 Отговор
    ДАНС разправят че нямали агенти, Кокорчо разправя че ДАНС от цяла година имали агенти, в парламента им викат педофили и рендераси, като че ли кухата кула със самоубийство ще рухне !!! Вече са се хванали за гушите кой да обере калая!!!

    20:54 12.02.2026

    14 7 Отговор
    Това говори за професионален почерк на ГРУ и Кремъл!

    Коментиран от #23, #25

    20:54 12.02.2026

  • 10 Сталин

    22 2 Отговор
    ДАНС да кажат кои двама от убитите от хижата са им били агенти и също да кажат кои политици са били изнудвани за педофилия

    Коментиран от #51

    20:54 12.02.2026

  • 11 Всички са знаели

    10 1 Отговор
    ,,Румен Радев коментира, че случаят „Петрохан” показва колко е прогнила държавата, но той знае за организацията на Ивайло Калушев от 2022 година, защото съм пускал сигнал до него за дейността ѝ. Това заяви по Евронюз България Димитър Куманов от сдружение „Балканка”.

    20:55 12.02.2026

  • 12 Ах , не е имало ?

    18 0 Отговор
    По - сериозно , де !

    20:55 12.02.2026

  • 13 Сатана Z

    15 0 Отговор
    На хижата в Петрохан дори не е имало престъплението освен опит за пожар ,а труповете както потвърди следствието са на доброволно лишилите се от живота хижари.

    20:57 12.02.2026

  • 14 Ммм

    19 0 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй.":

    Хаха, нека тогава качат снимки, чатове, видео, нали са взели всичко службите, или просто така, ще се каже че е педофил? Просто защото тренирал деца?

    20:58 12.02.2026

  • 15 Мдаа

    16 0 Отговор
    Служители на ДАНС е нямало само двама агенти.

    20:58 12.02.2026

  • 16 Да де

    6 10 Отговор
    Бойко Рашков е разписал и въоръжението!
    Гледайте още..
    "А и лица, като Асен Василев и Ивелин Михайлов директно заявиха вчера в парламента, че искат именно Бойко Рашков за вътрешен министър. Последното едва ли е изненада предвид факта, че Ивелин Михайлов отдавна е обект на разследване, като всячески се опитва да спаси кожата си от измамите покрай “Историческия парк”, както и паравоенната структура, с които последният е пряко свързан. Желанието на Асен Василев пък Бойко Рашков да стане шеф на МВР пък също не е изненада предвид схемите на последния.

    Нека припомним, че именно Асен Василев назначи скандалната Петя Банкова за шеф на Агенция “Митници”, като дори се говореше, че той също се е облажил от нейните връзки със скандалните контрабандисти."

    20:59 12.02.2026

  • 17 Чакали са

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Майна":

    Предизборно

    20:59 12.02.2026

  • 18 Господ започна да пази България

    6 2 Отговор
    Господ е българин
    Боже пази България

    20:59 12.02.2026

  • 19 Перо в Харвард

    2 3 Отговор
    Първи на жижата са дошли след подадения сигнал за пожара Пожарната и полицията.
    Днес ПП председателят поиска оставката на ДДенев, силно разгневен от факта, че според него ДАНС е вербувал ИНФОРМАТОРИ сред природозащитниците от хижата, което означавало че поставя чадър над природозащитниците.
    Нивото на образованост не му позволява да възприеме, че специалните служби набират улики и доказателства чрез вербувани по-успешно или по-неуспешно точно информатори.

    20:59 12.02.2026

  • 20 Тома

    20 0 Отговор
    Щом председателя на ДАНС се прави на луд закривай

    Коментиран от #28

    20:59 12.02.2026

  • 21 Прасето беше изградил мрежа от компромат

    9 0 Отговор
    Още от 90-те години политици бяха снимани с проститутки с цел компрометиране!

    21:00 12.02.2026

  • 22 Полицай

    10 0 Отговор
    Служители не вербувани агенти да😉😏

    21:00 12.02.2026

  • 24 Госあ

    16 1 Отговор
    Да приемем всичко за чиста монета около “професионалното” определение от главния прокурор “туийн пийкс” още в първите часове след получения сигнал и медийните изяви на официални лица само в една посока. Втрещяваща некомпетентност на полицията е издирването на този кемпер по пътната мрежа осеяна с камери !!! Ако не е бил този т.нар. овчар, кога щяха да го намерят ??? След като за шест дни не са могли да обработят камерите и издирят местонахождението ??? Това не е високопроходим джип, а кемпер !!! Пак питам, ако да не дават боговете стават въпрос за терористична организация подготвящи множество атентати, кʼво правим ??? Молим се на боговете да не попадаме сред жертвите. Как да има доверие човек на тези институции ? Имаше един случай с убийството на две момичета близначки, как приключи ? Освен всички други поръчкови и планирани. Самоубийство ли беше пак ?

    21:01 12.02.2026

  • 25 Моля?

    11 0 Отговор

    До коментар #9 от "Няма нищо логично в тези убийства!":

    Ти обиждаш ГРУ
    Българските" служби" могат да оплескат всичко, та се разбра от цяла България

    21:02 12.02.2026

  • 26 В хижа "Петрохан" не е имало служители

    4 0 Отговор
    Нито на ДАНС ,нито пък кмета на Годеч е бил там

    21:03 12.02.2026

  • 27 Само минавам

    12 1 Отговор
    Шефът на ДАНС: Нямаме наши агенти сред групата "Петрохан"

    Агенти не, а вербувани доносници, агентите са зад бюрата в сградата на данс, а доносниците докладват на "агентите" за това ви питат. Били ли са 2 от Петрохан доносници на данс, на това отговори, то е ясно, че не са били и шеф на данс.

    21:03 12.02.2026

  • 28 различно мнение

    0 12 Отговор

    До коментар #20 от "Тома":

    ДАНС не е открита за любопитници служба!
    Тази агенция е наистина държавна за разлика от окриляната от ППравителство на К5ков т.нар. Национална Агенция за Контрол в Защитени Територии.

    21:04 12.02.2026

  • 29 Дедо Мраз

    13 0 Отговор
    Тоя колко повече отрича, толкова повече не му вярвам.

    21:04 12.02.2026

  • 30 службогонци

    13 0 Отговор
    Този да подава оставка и да отговори на два въпроса
    Хората ,които казаха,че ДАНС първи са влезли , лъжици ли ги нарича?
    Защо вчера засекретиха НС

    Коментиран от #59

    21:04 12.02.2026

  • 31 еема

    1 2 Отговор
    прав е човека и ние така мислиме....

    21:05 12.02.2026

  • 35 М да

    9 0 Отговор
    М да на тия много им падна нивото или ни имат за пълни дебили. Те го питат ималон ли е агенти ( които са нещатни и НЕ СА служители на ДАНС) той отговаря че не е имало Служители (което значи щатни). Всъщност в този отговор всичко е казано. И то при положение че не лъже щото кмета други неща каза.

    21:09 12.02.2026

  • 36 оня с питон.я

    4 5 Отговор
    Мдааа. ПП = Прости Педофили.

    21:09 12.02.2026

  • 38 точно

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    При това кметът няма никакъв интерес да лъже. Служителите, които първи са влезли в хижата, са били с екипи с надписи ДАНС, иначе кметът не би могъл да разбере, че са те. Ако Денев отрича, да пусне записите от камерите, защото те все още са записвали какво се случва.Ама не избрани моменти със субтитри, а автентичните записи. Ще отделим колкото време трябва, за да видим представители на коя държавна служба влизат първи в района на хижата. Такова безумно оплитане и противоречиви твърдения не помня да е имало. Няма и следа от професионализъм. Явно всички служби са изпаднали в паника, няма друго обяснение.

    21:12 12.02.2026

  • 39 Диджейите

    3 1 Отговор
    Епщеин е поне си е падал по жени а тези наще са бамбашка ракия.

    21:12 12.02.2026

  • 40 Точно така

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Феликс Дж":

    Верно бе ако беше жив всичко щеше да е наред..... Щото нямаше да има българи. Нали той на Практика наложи създаването на македонската нация, а беше замислил и тракийска и добруджанската. А като няма българка нация и държава нямаше да има и днешните проблеми

    21:15 12.02.2026

  • 41 Калушай Лама от ПП-ДБ

    3 4 Отговор
    Ускорени курсове по кама сутра за деца. Зимна промоция, само сега!

    21:17 12.02.2026

  • 42 бай Иван

    3 2 Отговор
    Ще се окаже ,че всички в парламента са в кюпа . Какво крият всички,когато се крие така от всички ,означава едно става въпрос за много пари.

    Коментиран от #44

    21:18 12.02.2026

  • 43 Как

    4 0 Отговор
    Абе дали не ни ментросва?

    21:19 12.02.2026

  • 44 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "бай Иван":

    Българският остров на Епщайн е изнудвал политици от всички партии.

    21:20 12.02.2026

  • 45 Вътрешна сигурност

    3 0 Отговор
    Който не отговаря на 10 те Божи заповеди
    Не е достоен да живее в царството Божие

    Коментиран от #55

    21:21 12.02.2026

  • 46 Уха

    3 0 Отговор
    Вече май ГОЙНАТА са на ШИШО този като лъже

    21:26 12.02.2026

  • 47 Тия дето са ги видели че са от ДАНС

    4 1 Отговор
    Може да са с неистински униформи
    Спомнете си бай Миле в София
    А тия някъде в балкана всеки може да им дойде на гости със всякакви джипове и униформи

    21:28 12.02.2026

  • 48 ДАНС да бъдат раследвани

    3 1 Отговор
    Независима агенция за раследване, натривки на всички служители на ДАНС, на всички 60 000 МВР-ци.
    Наказателна отговорност на шефовете, дето крият фактология и истината.
    И как така досега не ни бомбардираха колко криминално проявени са жертвите и колко гроби за неправилно паркиране имат.

    21:29 12.02.2026

  • 49 Нали

    4 1 Отговор
    Служители със сигурност не е имало, но агенти или слушалки абсурд да не е имало.

    21:29 12.02.2026

  • 50 Имаше и в един хотел около София

    2 0 Отговор
    Едни се бяха направили на попове
    Май сега ДАНС разследва кой е бил с джипове и неистинска униформа

    21:32 12.02.2026

  • 51 ДаНС

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    Денков и Атанасов са имената

    21:33 12.02.2026

  • 53 смях

    2 1 Отговор
    Хванаха ДАНС "на калъп", ама те отричат и се дърпат. Сакън. всичко е грешка.

    21:34 12.02.2026

  • 55 Мнозина са звани

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Вътрешна сигурност":

    Малцина Призвани
    Грешници Вън

    21:36 12.02.2026

  • 57 Деню

    2 1 Отговор
    не каза това на изслушването в НС??? ВРътка се Денюто като пумпал, лъже и маже.Оставка!

    21:38 12.02.2026

  • 58 Хмм

    0 0 Отговор
    въпросът е защо Николай има барут по ръцете си, значи е стрелял, на клипа трима души влизат в хижата, съдейки по разговорите на останалите в хижата преди това, те не изпитват кой знае какво уважение към Калушев, иронизират го, "шефова чест", наричат го шеф, а не лама, та кои са влезли в хижата в 20.44, върнали са се Калушев и момчетата и са ги застреляли, килъри няма да си играят да редят тела вън на снега един до друг, ще ги разстрелят и ще изчезнат като в Нови Искър, като Алексей Петров

    21:38 12.02.2026

  • 59 Имало е хора с неистински униформи

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "службогонци":

    И черни джипове

    21:40 12.02.2026

