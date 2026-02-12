Деньо Денев: В хижа "Петрохан" не е имало служители на ДАНС

Категорично не. И преди съм казвал, че служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) не е имало на място, заяви и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев. Това обаче стана в отговор на въпрос дали е имало агенти в сдружението на Ивайло Калушев „Националната агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) в хижата.
"Предвид получените при нас сигнали и извършената проверка, всички материали са изпратени на прокуратурата. ДАНС си е свършила работата, извършена е проверка, установени са данни за престъпления и сме ги изпратили на прокуратурата", отговори Денев в отговор на въпрос относно сигнали, изпратени преди години в ДАНС за нарушения, свързани отново със сдружението.
Денев каза още, че не е разбрал, че днес депутати са му поискали оставката.
От "Продължаваме промяната-Демократична България" днес поискаха оставката на Денев. Като мотив депутатът от ПП-ДБ Атанас Атанасов, който е и зам.-председател на парламента, посочи, че на вчерашното изслушване в парламента по случая "Петрохан" Денев е демонстрирал явно неуважение към висшия орган на държавна власт, какъвто е парламентът, като не е отговорил на въпрос дали в неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии", свързана със случая, е имало лица, които са съдействали или са работили за ДАНС.
По време на изслушването Денев каза, че през юни 2024 г. в ДАНС са получени сигнали срещу неправителствената организация, свързана със случая „Петрохан“.
На 13 юни 2024 г. в ДАНС е получен сигнал от граждани срещу неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“. На 15 юни 2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС е постъпил втори сигнал от същите лица. Двата сигнала са с адресат Държавна агенция за закрила на детето, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС, допълни Денев, цитиран от БТА.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #38
20:49 12.02.2026
2 Феликс Дж
20:51 12.02.2026
3 Майна
Писмото от Възраждане ,подкрепено с подписи на българи ще покаже, че българите са загубили надежда , в Държава овладяна от Епщайн!
Давайте!
Вижте ги как скачат като ожилени!
Те са в амок!
Хайде, Възраждане- изпращай писмо до Тръмп
Коментиран от #4, #32, #34
20:52 12.02.2026
4 Феликс Дж
До коментар #3 от "Майна":Да беше Коба жив, а то .................
Коментиран от #40
20:53 12.02.2026
5 Майна
Дори има и свидетел, документи
Всичко е останало без отговор,потулено
Коментиран от #17
20:53 12.02.2026
6 Ъхъ!!!
20:53 12.02.2026
7 Град Козлодуй.
Коментиран от #14
20:54 12.02.2026
8 Пич
20:54 12.02.2026
9 Няма нищо логично в тези убийства!
Коментиран от #23, #25
20:54 12.02.2026
10 Сталин
Коментиран от #51
20:54 12.02.2026
11 Всички са знаели
20:55 12.02.2026
12 Ах , не е имало ?
20:55 12.02.2026
13 Сатана Z
20:57 12.02.2026
14 Ммм
До коментар #7 от "Град Козлодуй.":Хаха, нека тогава качат снимки, чатове, видео, нали са взели всичко службите, или просто така, ще се каже че е педофил? Просто защото тренирал деца?
20:58 12.02.2026
15 Мдаа
20:58 12.02.2026
16 Да де
20:59 12.02.2026
17 Чакали са
До коментар #5 от "Майна":Предизборно
20:59 12.02.2026
18 Господ започна да пази България
Боже пази България
20:59 12.02.2026
19 Перо в Харвард
Днес ПП председателят поиска оставката на ДДенев, силно разгневен от факта, че според него ДАНС е вербувал ИНФОРМАТОРИ сред природозащитниците от хижата, което означавало че поставя чадър над природозащитниците.
Нивото на образованост не му позволява да възприеме, че специалните служби набират улики и доказателства чрез вербувани по-успешно или по-неуспешно точно информатори.
20:59 12.02.2026
20 Тома
Коментиран от #28
20:59 12.02.2026
21 Прасето беше изградил мрежа от компромат
21:00 12.02.2026
22 Полицай
21:00 12.02.2026
24 Госあ
21:01 12.02.2026
25 Моля?
До коментар #9 от "Няма нищо логично в тези убийства!":Ти обиждаш ГРУ
Българските" служби" могат да оплескат всичко, та се разбра от цяла България
21:02 12.02.2026
26 В хижа "Петрохан" не е имало служители
21:03 12.02.2026
27 Само минавам
Агенти не, а вербувани доносници, агентите са зад бюрата в сградата на данс, а доносниците докладват на "агентите" за това ви питат. Били ли са 2 от Петрохан доносници на данс, на това отговори, то е ясно, че не са били и шеф на данс.
21:03 12.02.2026
28 различно мнение
До коментар #20 от "Тома":ДАНС не е открита за любопитници служба!
Тази агенция е наистина държавна за разлика от окриляната от ППравителство на К5ков т.нар. Национална Агенция за Контрол в Защитени Територии.
21:04 12.02.2026
29 Дедо Мраз
21:04 12.02.2026
30 службогонци
Хората ,които казаха,че ДАНС първи са влезли , лъжици ли ги нарича?
Защо вчера засекретиха НС
Коментиран от #59
21:04 12.02.2026
31 еема
21:05 12.02.2026
35 М да
21:09 12.02.2026
36 оня с питон.я
21:09 12.02.2026
38 точно
До коментар #1 от "Последния Софиянец":При това кметът няма никакъв интерес да лъже. Служителите, които първи са влезли в хижата, са били с екипи с надписи ДАНС, иначе кметът не би могъл да разбере, че са те. Ако Денев отрича, да пусне записите от камерите, защото те все още са записвали какво се случва.Ама не избрани моменти със субтитри, а автентичните записи. Ще отделим колкото време трябва, за да видим представители на коя държавна служба влизат първи в района на хижата. Такова безумно оплитане и противоречиви твърдения не помня да е имало. Няма и следа от професионализъм. Явно всички служби са изпаднали в паника, няма друго обяснение.
21:12 12.02.2026
39 Диджейите
21:12 12.02.2026
40 Точно така
До коментар #4 от "Феликс Дж":Верно бе ако беше жив всичко щеше да е наред..... Щото нямаше да има българи. Нали той на Практика наложи създаването на македонската нация, а беше замислил и тракийска и добруджанската. А като няма българка нация и държава нямаше да има и днешните проблеми
21:15 12.02.2026
41 Калушай Лама от ПП-ДБ
21:17 12.02.2026
42 бай Иван
Коментиран от #44
21:18 12.02.2026
43 Как
21:19 12.02.2026
44 Последния Софиянец
До коментар #42 от "бай Иван":Българският остров на Епщайн е изнудвал политици от всички партии.
21:20 12.02.2026
45 Вътрешна сигурност
Не е достоен да живее в царството Божие
Коментиран от #55
21:21 12.02.2026
46 Уха
21:26 12.02.2026
47 Тия дето са ги видели че са от ДАНС
Спомнете си бай Миле в София
А тия някъде в балкана всеки може да им дойде на гости със всякакви джипове и униформи
21:28 12.02.2026
48 ДАНС да бъдат раследвани
Наказателна отговорност на шефовете, дето крият фактология и истината.
И как така досега не ни бомбардираха колко криминално проявени са жертвите и колко гроби за неправилно паркиране имат.
21:29 12.02.2026
49 Нали
21:29 12.02.2026
50 Имаше и в един хотел около София
Май сега ДАНС разследва кой е бил с джипове и неистинска униформа
21:32 12.02.2026
51 ДаНС
До коментар #10 от "Сталин":Денков и Атанасов са имената
21:33 12.02.2026
53 смях
21:34 12.02.2026
55 Мнозина са звани
До коментар #45 от "Вътрешна сигурност":Малцина Призвани
Грешници Вън
21:36 12.02.2026
57 Деню
21:38 12.02.2026
58 Хмм
21:38 12.02.2026
59 Имало е хора с неистински униформи
До коментар #30 от "службогонци":И черни джипове
21:40 12.02.2026