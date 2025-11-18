Новини
България »
Бащата на загиналата в катастрофа Сияна прави гражданско движение

Бащата на загиналата в катастрофа Сияна прави гражданско движение

18 Ноември, 2025 11:35 814 18

  • николай попов-
  • сияна-
  • гражданско движение

Николай Попов каза, че битката му за справедливост върви трудно

Бащата на загиналата в катастрофа Сияна прави гражданско движение - 1
Снимка: фейсбук
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бащата на загиналата при пътно произшествие Сияна - Николай Попов, обяви, че учредява гражданско движение, което няма нищо общо с политиката. Неговата цел ще бъде да "притиска политиците".

"Единствената му мисия е да търси справедливост, да оказва натиск и да дава решения. Това е моята мисия, която съм приел след това, което ми се случи", обяви Попов пред БНТ.

Той обясни, че гражданското движение е отворено за всякакви хора и че няма да се превърне в партия.

"Ще бъдем обединени от едно важно нещо - доброто. Само заедно можем да направим така желаната промяна", изтъкна Николай Попов.

Бащата на Сияна каза, че битката му за справедливост върви трудно. Доста препятствия има по пътя, но декларира, че няма да се откаже.

"В тази връзка подготвихме една петиция с искане за оставката на председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова за спиране на корупцията в съда, защото този съд е последната спирка на корупцията в съдебната система", коментира Попов.

И добави, че във ВКС се решават финално делата и "т.нар. "оправяне" на тези дела, което обикновено минава през адвокатите, било то на оправдаване, било то на намаляване на присъдите". По думите му това е огромният проблем - "корупцията в съда трудно се доказва, защото съдиите се крият зад тяхното вътрешно убеждение".

"Т.е. вътрешното им убеждение един път може да бъде едно, друг път може да бъде съвсем различно и такъв е случаят с г-жа Захарова, която в две тълкувателни решения има съвсем противоречиво вътрешно убеждение", посочи Попов.

От движението искат оставката ѝ заради "всички безумия, които се случват и заради безумните присъди". Той допълни, че през всичките години съдът е бил извън прожектора на общественото внимание за разлика от прокуратурата.

Моята битка, заяви той, е свързана с намаляване на жертвите по пътищата, а тази битка неминуемо минава през съдебната система. Попов обяви, че няма влезе в никакви политически разпри, защото всички политици са виновни за това, което се случва по пътищата през последните години. И настоя за реформа.

"Аз не виждам война срещу институциите, аз виждам война, насочена срещу гражданите. Самото упорство да не бъдем приети от ВСС е доказателство за това. Затова и внесохме искане за среща с парламентарно представените партии с искане за Закон за вещите лица и да си поправят кашата, която направиха с поправките в Наказателния кодекс. Но партиите не се интересуват", категоричен бе бащата на Сияна.

Попов разказа, че когато имало 20 000 души пред храма "Св. Александър Невски" телефонът му е звънял нон-стоп. Всичките се изредили да му звънят.

"Абе, ти трябва да кажеш, че този е виновен". Не, аз няма да кажа, защото сте виновни всички. Това тяхно нехайство в един момент ще избие по неконтролируем начин и тогава аз няма да спирам тълпата да отиде към парламента", заяви Николай Попов.

Катастрофата, довела до смъртта на Сияна, се случи на 31 март на участъка между селата Телиш и Радомирци. Тогава 65-годишният водач на тежкотоварен камион Георги Александров помете колата, в която са били Сияна, дядо ѝ и баба ѝ. Възрастните оцеляха по чудо, но дядото на детето получи тежки травми.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АБВ

    19 6 Отговор
    Тоя като го видя и ми се вгажда пуууууу.......

    11:37 18.11.2025

  • 2 обективен

    26 1 Отговор
    Няма държава в света с толкова много партии и движения , но в края на краищата си оставаме най-бедната и корумпирана страна в Европа , а и един политик на високо ниво не е вкаран в затвора до сега !!

    Коментиран от #11, #16

    11:39 18.11.2025

  • 3 У тоя

    21 7 Отговор
    ни съвест , ни мозък ! Срама няма !

    11:39 18.11.2025

  • 4 Стига с тоя навлек

    18 6 Отговор
    Момичето е било на предната седалка с крака на таблото, а дядо и е карал със син буркан с превишена скорост

    Коментиран от #17

    11:43 18.11.2025

  • 5 Боцко

    14 3 Отговор
    Тоя що не си гледа автомивката на Пушкин и да не се занимава с политика от която не разбира

    11:45 18.11.2025

  • 6 шаа

    16 2 Отговор
    пак ли тоя?!? не може ли да прави, каквото е решил, без тази фрапираща парадност и суетност?!?

    11:45 18.11.2025

  • 7 Просто

    8 0 Отговор
    Защото няма смелост и другото да ппсочи виновниците от АПИ, от там едрите си собственици. Иначе обвини абсолютно всички. Трудно е, но трябва сила, за да кажеш истината, а не да шумиш

    11:48 18.11.2025

  • 8 Сила

    10 1 Отговор
    Задължително ли е членовете на " движението " да посещават ежедневно козметичка и бръснар ??! Щото не всеки мъж си скубе веждите и ходи на фризьор ежедневно ....

    11:49 18.11.2025

  • 9 Лост

    14 0 Отговор
    Първо да си гръмне шефа Борисов и може би другия шеф Пеевски и тогава да прави движение.Засега движението му е телевизия на телевизия.

    11:49 18.11.2025

  • 10 Гост

    11 0 Отговор
    Това лице, известен повече като "бащата на Сияна" съвсем се оля в стремежа си да стане медиина и политическа "звезда" за сметка на смъртта на детето си!
    Всеки ден се изявява, като говоряща глава от телевизора! Сега "виновна" била Захарова и според него същата "трябва" да подаде "оставка", въпреки че не е част от съдебните състави, непризнаващи легитимността на Сарафов! И кой предлага на ВСС да я смени - него си ли!? И нито дума за "оставка" на нелегитимния Сарафов, камо ли на някой гербаджия за състоянието на пътя убиец, което е показател за прокламираната "политическа безпристрастност" на това лице!
    Пълен безсрамник и кариерист, не знам дали има страх от Бога...

    11:56 18.11.2025

  • 11 Бащата би трябвало

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "обективен":

    Да потърси сметка от простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му ПееФ. Тези двамата крадат от асфалт, крадат от здравна система, крадат от сигурност и крадат всичко от всички ни.

    11:57 18.11.2025

  • 12 Дгйкюл

    2 0 Отговор
    Да си вън от политиката и да изискваш!
    Не. Само вътре в нея е силата. Политическа партия с доказан авторитет - това е което има влияние и налага правила!

    12:04 18.11.2025

  • 13 Тоя мазен проскубаш

    7 1 Отговор
    Пуяк, пак изпълзя.
    Ай стига ниьго набивахте в очите!
    Слуз тече от него!
    Противна личност.

    12:05 18.11.2025

  • 14 Бащатааааа

    3 1 Отговор
    Лелята роди ли?

    12:07 18.11.2025

  • 15 телиш

    4 0 Отговор
    Този правно неграмотен си търси повод да се гледа и да си слуша гласа. Аман от такива разбирачи и " борци за справедливост".

    12:12 18.11.2025

  • 16 Най-бедната

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "обективен":

    И корумпирана държава в момента е Украйна. Там и да искаме не можем да се мерим с техните зелени политици.

    12:13 18.11.2025

  • 17 Хеми значи бензин

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Стига с тоя навлек":

    това достоверно ли е?

    12:14 18.11.2025

  • 18 Опааа

    1 0 Отговор
    После партия и така. Това му беше целта. Иска да се намърда във властта!

    12:15 18.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове