Бащата на загиналата в катастрофа Сияна прави гражданско движение

Бащата на загиналата при пътно произшествие Сияна - Николай Попов, обяви, че учредява гражданско движение, което няма нищо общо с политиката. Неговата цел ще бъде да "притиска политиците".
"Единствената му мисия е да търси справедливост, да оказва натиск и да дава решения. Това е моята мисия, която съм приел след това, което ми се случи", обяви Попов пред БНТ.
Той обясни, че гражданското движение е отворено за всякакви хора и че няма да се превърне в партия.
"Ще бъдем обединени от едно важно нещо - доброто. Само заедно можем да направим така желаната промяна", изтъкна Николай Попов.
Бащата на Сияна каза, че битката му за справедливост върви трудно. Доста препятствия има по пътя, но декларира, че няма да се откаже.
"В тази връзка подготвихме една петиция с искане за оставката на председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова за спиране на корупцията в съда, защото този съд е последната спирка на корупцията в съдебната система", коментира Попов.
И добави, че във ВКС се решават финално делата и "т.нар. "оправяне" на тези дела, което обикновено минава през адвокатите, било то на оправдаване, било то на намаляване на присъдите". По думите му това е огромният проблем - "корупцията в съда трудно се доказва, защото съдиите се крият зад тяхното вътрешно убеждение".
"Т.е. вътрешното им убеждение един път може да бъде едно, друг път може да бъде съвсем различно и такъв е случаят с г-жа Захарова, която в две тълкувателни решения има съвсем противоречиво вътрешно убеждение", посочи Попов.
От движението искат оставката ѝ заради "всички безумия, които се случват и заради безумните присъди". Той допълни, че през всичките години съдът е бил извън прожектора на общественото внимание за разлика от прокуратурата.
Моята битка, заяви той, е свързана с намаляване на жертвите по пътищата, а тази битка неминуемо минава през съдебната система. Попов обяви, че няма влезе в никакви политически разпри, защото всички политици са виновни за това, което се случва по пътищата през последните години. И настоя за реформа.
"Аз не виждам война срещу институциите, аз виждам война, насочена срещу гражданите. Самото упорство да не бъдем приети от ВСС е доказателство за това. Затова и внесохме искане за среща с парламентарно представените партии с искане за Закон за вещите лица и да си поправят кашата, която направиха с поправките в Наказателния кодекс. Но партиите не се интересуват", категоричен бе бащата на Сияна.
Попов разказа, че когато имало 20 000 души пред храма "Св. Александър Невски" телефонът му е звънял нон-стоп. Всичките се изредили да му звънят.
"Абе, ти трябва да кажеш, че този е виновен". Не, аз няма да кажа, защото сте виновни всички. Това тяхно нехайство в един момент ще избие по неконтролируем начин и тогава аз няма да спирам тълпата да отиде към парламента", заяви Николай Попов.
Катастрофата, довела до смъртта на Сияна, се случи на 31 март на участъка между селата Телиш и Радомирци. Тогава 65-годишният водач на тежкотоварен камион Георги Александров помете колата, в която са били Сияна, дядо ѝ и баба ѝ. Възрастните оцеляха по чудо, но дядото на детето получи тежки травми.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АБВ
11:37 18.11.2025
2 обективен
Коментиран от #11, #16
11:39 18.11.2025
3 У тоя
11:39 18.11.2025
4 Стига с тоя навлек
Коментиран от #17
11:43 18.11.2025
5 Боцко
11:45 18.11.2025
6 шаа
11:45 18.11.2025
7 Просто
11:48 18.11.2025
8 Сила
11:49 18.11.2025
9 Лост
11:49 18.11.2025
10 Гост
Всеки ден се изявява, като говоряща глава от телевизора! Сега "виновна" била Захарова и според него същата "трябва" да подаде "оставка", въпреки че не е част от съдебните състави, непризнаващи легитимността на Сарафов! И кой предлага на ВСС да я смени - него си ли!? И нито дума за "оставка" на нелегитимния Сарафов, камо ли на някой гербаджия за състоянието на пътя убиец, което е показател за прокламираната "политическа безпристрастност" на това лице!
Пълен безсрамник и кариерист, не знам дали има страх от Бога...
11:56 18.11.2025
11 Бащата би трябвало
До коментар #2 от "обективен":Да потърси сметка от простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му ПееФ. Тези двамата крадат от асфалт, крадат от здравна система, крадат от сигурност и крадат всичко от всички ни.
11:57 18.11.2025
12 Дгйкюл
Не. Само вътре в нея е силата. Политическа партия с доказан авторитет - това е което има влияние и налага правила!
12:04 18.11.2025
13 Тоя мазен проскубаш
Ай стига ниьго набивахте в очите!
Слуз тече от него!
Противна личност.
12:05 18.11.2025
14 Бащатааааа
12:07 18.11.2025
15 телиш
12:12 18.11.2025
16 Най-бедната
До коментар #2 от "обективен":И корумпирана държава в момента е Украйна. Там и да искаме не можем да се мерим с техните зелени политици.
12:13 18.11.2025
17 Хеми значи бензин
До коментар #4 от "Стига с тоя навлек":това достоверно ли е?
12:14 18.11.2025
18 Опааа
12:15 18.11.2025