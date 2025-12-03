Бащата на Сияна: Пилотът Радев е по-смел от политика Радев

Бащата на 12-годишната Сияна, която загина при тежка катастрофа, отправи остра критика към държавния глава след последното му обръщение. В емоционална публикация в социалните мрежи Николай Попов заяви, че Румен Радев"отново говори много и не каза нищо".

Според почернения баща, очакванията на обществото към президента са той да напусне комфорта на институцията и да се сблъска с реалните проблеми на хората.

"Пилотът Радев е по-смел от политика Радев", написа Николай Попов в профила си във Фейсбук. Той допълни, че президентството е "удобно и топло, а реалностите на улицата са други от жълтите павета на София". Попов уточни, че е споделил същото и пред вицепрезидента Илиана Йотова по време на единствената им среща.

Николай Попов официално потвърди намерението си да създаде ново гражданско движение, което да се противопостави на настоящия политически модел. Той бе категоричен, че няма да позволи на никого да диктува думите и действията му.

"Да, ще има гражданско движение, което организирам в момента. То ще се разправя точно с тази политическа класа, която изкара хората на улицата", заяви Попов.

Той подчерта, че няма зависимости или страхове от политици и престъпни групировки. "Преживях най-страшното - от тук нататък няма кой и какво да ме уплаши", категоричен е бащата на Сияна.

В позицията си Николай Попов изразява скептицизъм, че промяната може да дойде от познатите политически фигури. Той определя себе си като потърпевш от действията на политиците и съдебната система, към които не скрива своя гняв.

"Промяната няма да дойде от никого от познатите ни политически играчи", смята Попов, като допълва, че президентът Радев също е "част от всичко, което ни обгражда".