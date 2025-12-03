Новини
Бащата на Сияна: Пилотът Радев е по-смел от политика Радев

Бащата на Сияна: Пилотът Радев е по-смел от политика Радев

3 Декември, 2025

Промяната няма да дойде от никого от познатите ни политически играчи

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бащата на 12-годишната Сияна, която загина при тежка катастрофа, отправи остра критика към държавния глава след последното му обръщение. В емоционална публикация в социалните мрежи Николай Попов заяви, че Румен Радев"отново говори много и не каза нищо".

Според почернения баща, очакванията на обществото към президента са той да напусне комфорта на институцията и да се сблъска с реалните проблеми на хората.

"Пилотът Радев е по-смел от политика Радев", написа Николай Попов в профила си във Фейсбук. Той допълни, че президентството е "удобно и топло, а реалностите на улицата са други от жълтите павета на София". Попов уточни, че е споделил същото и пред вицепрезидента Илиана Йотова по време на единствената им среща.

Николай Попов официално потвърди намерението си да създаде ново гражданско движение, което да се противопостави на настоящия политически модел. Той бе категоричен, че няма да позволи на никого да диктува думите и действията му.

"Да, ще има гражданско движение, което организирам в момента. То ще се разправя точно с тази политическа класа, която изкара хората на улицата", заяви Попов.

Той подчерта, че няма зависимости или страхове от политици и престъпни групировки. "Преживях най-страшното - от тук нататък няма кой и какво да ме уплаши", категоричен е бащата на Сияна.

В позицията си Николай Попов изразява скептицизъм, че промяната може да дойде от познатите политически фигури. Той определя себе си като потърпевш от действията на политиците и съдебната система, към които не скрива своя гняв.

"Промяната няма да дойде от никого от познатите ни политически играчи", смята Попов, като допълва, че президентът Радев също е "част от всичко, което ни обгражда".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Стига с тоя навлек

    61 8 Отговор
    Да каже защо дъщеря му се е возила на предната седалка без колан и с крака на таблото. Да каже защо дядо и е карал с превишена скорост и със пуснат син буркан на колата. Омръзна ни вече от тоя.

    Коментиран от #10, #29

    07:51 03.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Простьо

    58 4 Отговор
    Айде и тоя стана политик. Голямата скръб я заменихме с ежедневно философстване по всички теми.

    07:52 03.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Никой не го интересува какво мислиш

    58 5 Отговор
    Стига давахте мненията на този навлек който използва смъртта на детето си да се издигне още повече в Герб

    07:52 03.12.2025

  • 7 БСТ

    51 5 Отговор
    Този човек стана много известен в последно време , какво ни интересува неговото мнение ?
    Да имал е тежка драма ясно е , но започва да се превръща е някакъв политик или там някакво политическо гуру , разбира от всичко ... Медиите го натрисат всеки път не ясно защо .

    07:53 03.12.2025

  • 8 123

    42 3 Отговор
    Има една поговорка - всяка жаба да си знае гьола.

    Така че ако Николай Попов не е доволен може да се кандидатира за президент.
    Междувременно може и той да излезе на простеста, да хване мегафон и да каже каквото има за казване. С клавиатура на Фейса и баба знае.

    07:55 03.12.2025

  • 9 оня с коня

    9 7 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН

    Коментиран от #22

    07:59 03.12.2025

  • 10 Бащата е фен на Дебелите

    44 4 Отговор

    До коментар #2 от "Стига с тоя навлек":

    Да си го чул да каже нещо за кражбите на простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски. Крадат от асфалт, от здравеопазване, от сигурност, крадат всичко от всички ни. Ама той е привърженик на двете Мазни и угоени парчета.

    07:59 03.12.2025

  • 11 телиш

    36 2 Отговор
    Този да си гледа оскубаните вежди!
    неговите писания по всеки един повод,вече тръснаха. Този не е наместник на Господа ,че да дава последно и в никакъв случай авторитетното мнение!
    Аман от този обевил се за бивш гербаджия!

    08:00 03.12.2025

  • 12 Никой

    22 2 Отговор
    Какво пък има общо президента - той си знае.

    Това е една трагедия и така е станало.

    Сега изведнъж - президента виновен за катастрофата. Един колега си блъсна и 2-те дечица - както и да е - ужасно е.

    08:00 03.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 тоя пак се изказа

    26 4 Отговор
    скрийсе ве навлек писна ни от твоите глупости

    08:03 03.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Механик

    31 4 Отговор
    Пак ли тоя болен човек бе? До кога ще ни го набивате в очите тоя психично болен ?
    Изобщо, този няма ли някой роднина да му цапне 2 шамара и да му обясни, че с манията си за внимание се излага и вреди на отношението ни към нещастното му дете??

    08:04 03.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ех ,,Борецо за правда"...!

    28 3 Отговор
    Радев ти е най-малкият проблем!
    Проблем са Борисов и Пеевски,на които всяка втора дума е срещу Радев!
    Нима и Ти ,взе да им припяваш...?!

    Коментиран от #44

    08:06 03.12.2025

  • 20 Много се радваме за някаква Саяна

    2 8 Отговор
    Малко и е.

    08:07 03.12.2025

  • 21 Бащата на някаква Саяна

    14 2 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    08:07 03.12.2025

  • 22 Хе,хе...!

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Папагала,с коня,пак ни напомни за себе си ...😂🤣😂!

    08:08 03.12.2025

  • 23 Кариера

    2 7 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт

    08:08 03.12.2025

  • 24 Бащата на някаква Саяна

    14 2 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    08:09 03.12.2025

  • 25 ПО ТОЧНО

    20 2 Отговор
    ТОЯ НЕ СЕ ЛИ УСЕЩА ЧЕ ВЗЕ ДА ПРЕКАЛЯВА С "ВЕЩОТО" СИ МНЕНИЕ........?

    08:16 03.12.2025

  • 26 Анонимен

    21 3 Отговор
    Отвратително е да правиш политическа кариера благодарение на смъртта на детето ти.

    08:16 03.12.2025

  • 27 Да,да

    15 1 Отговор
    Този вече определено дразни. Сега пуснете за баланс и Тротинетката.

    08:19 03.12.2025

  • 28 ...

    4 11 Отговор
    Май 95% от коментарите са писани от един и същи човек...

    08:19 03.12.2025

  • 29 Василев

    1 14 Отговор

    До коментар #2 от "Стига с тоя навлек":

    Знаеше ли, че за клевети се носи наказателна отговорност?
    Коментарът ти е сниман и ще бъде докладван. Очаквай с теб да се свърже служител на реда и да ти бъде връчена призовка за разговор с разследващ полицай през следващите дни. Тази криворазбрана свобода на словото трябва да приключи веднъж и завинаги. Много се отпуснахте ей такава като теб.

    Коментиран от #53

    08:20 03.12.2025

  • 30 Хаха

    14 2 Отговор
    Айде прибирай се вкъщи, Всезнайко! На всяка манджа мерудия си. Не знам от кого ще дойде промяната, но със сигурност няма да е от теб

    08:20 03.12.2025

  • 31 Аз съм веган

    5 13 Отговор
    И пилота и президента са гола вода.

    Коментиран от #35

    08:21 03.12.2025

  • 32 МунчоЛЕТ

    4 11 Отговор
    Т.нае. президент е едно злобно и смешно повече, един случаен Зелен Чорап в политиката. Полза от Чорапа - нула.

    Коментиран от #33

    08:22 03.12.2025

  • 33 Всеки случай!

    11 3 Отговор

    До коментар #32 от "МунчоЛЕТ":

    Има поне 160 пъти повече акъл в главата си ,от Теб...!

    08:26 03.12.2025

  • 34 противен баща

    11 1 Отговор
    Вместо да скърби, тоя развява снимката та загиналото си дете!?!?

    Коментиран от #40

    08:26 03.12.2025

  • 35 ЯСНО!

    8 1 Отговор

    До коментар #31 от "Аз съм веган":

    Веганската диета,води до слабоумие и деменция...!

    08:27 03.12.2025

  • 36 гост

    4 1 Отговор
    прекалява отдавна

    08:31 03.12.2025

  • 37 Р Г В

    3 1 Отговор
    Този образ " ненагледен " се усети най после че е в трета глуха с безплодните си опити да влезе в политиката използвайки смърта на дъщеря си без чувство за срам от действията си . А сега започна да кръжи като хеликоптер загубил тяга около президента . Клоун и за цирка не ставаш.

    08:38 03.12.2025

  • 38 Един

    4 1 Отговор
    Защо си мислиш , че президента е институцията ,човека, който ще ти удовлетвори исканията! След като "законодателя" определи представителна функция на президента, какви действия очакваш?

    08:39 03.12.2025

  • 39 Електра

    3 4 Отговор
    Да но ако напусне, ще му спре столовата храна. Все пак конформиста Боташ не е правил нищо полезно цял живот...

    08:39 03.12.2025

  • 40 Таварищ

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "противен баща":

    Ми ако се случи и с твоите деца, или си безплодно племкало.

    Коментиран от #52

    08:41 03.12.2025

  • 41 Съчувствам му искрено за преживяното,

    5 0 Отговор
    обаче не може да се бърка непрекъснато във всякакви държавнически въпроси, да иска оставки на висши съдии и т. н. Всички знаем, че е гербер по убеждения, което моментално повлиява на лично моето мнение за изявите му.

    08:45 03.12.2025

  • 42 До Николай Попов

    2 1 Отговор
    Господине, ако случайно не сте забелязали : Президентът е единственият от управляващите политици ,който знае какво се случва и единственият, който чува какво иска народа.

    08:47 03.12.2025

  • 43 Някой

    3 0 Отговор
    Николай Попов освен от тираджияга джигит да потърси отговорност и от шефовете на АПИ за безобразията в пътния,участък "Телиш".
    Да заведе граждански иск към шефовете на АПИ.

    08:47 03.12.2025

  • 44 Механик

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ех ,,Борецо за правда"...!":

    Грубо погледнато, да, Борисов и Пеевски са проблема. Но при по-дълбок анализ се вижда, че тия двамата (па и не само те) са СЛЕДСТВИЕТО, което се дължи на ПРИЧИНАТА. А причината е в благоприятната в последните над 30 години почва за развитието на такива като тия двамата.
    Защото сега народа за пореден път натиска да смени властта, а в същност трябва да се смени МОДЕЛА.
    СИСТЕМАТА трябва д а бъде сменена. САКСИЯТА (ако щеш го наречи) трябва да се смени, за да стане неблагоприятна за развитието на ...... (тук изброявам Пеевци, Кировци, Асенчовци, Царе, БСП-та, СДС-та и пр.)

    08:48 03.12.2025

  • 45 Турбодизел

    2 0 Отговор
    Попов, твойте приятелчета от ГЕРБ окастриха на Президента пълномощията, съответно той сега не може нищо да направи в твоя полза. Отделно от това- спри да джафкаш по всички телевизии, особено срещу хора с акъл, опит и позиция в обществото. В някой момент един от тях ще ти заведе едно най-обикновено дело за оронване на престижа или др. подобен ЧХ иск и ще те оставят по гол задник като те осъдят. Може и след 10 години да е, но то тогава най-боли, защото тамън си мислиш, че ти се е разминало и то идва.....

    08:48 03.12.2025

  • 46 Иванчо+Марийка

    4 0 Отговор
    А бе ей ГЕРБ-ер я да мълчиш !!!

    08:50 03.12.2025

  • 47 На този гербер

    4 0 Отговор
    така ли му е името - "бащата на Сияна"? Противен анонимник, решил да трупа политически дивиденти от смъртта на детето си.

    08:54 03.12.2025

  • 48 Абе мазен противнико

    3 0 Отговор
    Кой си ти бе, офрен, че да коментираш президента!
    Нещо много навлизаш в територии, които не ти е мястото.
    Нямаш грам собствено мнение, парагал проскубан!

    08:57 03.12.2025

  • 49 коко

    5 0 Отговор
    Аман от този изрод който прави политическа кариера на костите на дъщеря си!!! Наглец ! Боже, колко човешки боклук има в България!

    08:58 03.12.2025

  • 50 Сус бе

    2 0 Отговор
    Този работи ли нещо че все ръси акъл?

    08:59 03.12.2025

  • 51 Поговорка гласи

    2 0 Отговор
    Децата носят кръста за грешките на бащите си!
    Грешен си, психо!
    Един кух човек си позволява да прави политчески анализ на Президента!
    Вече стъпи на криво !

    09:02 03.12.2025

  • 52 Ватенка

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Таварищ":

    От всички които са загубили деца само този неморален човечец се опитва да направи кариера от това.

    09:02 03.12.2025

  • 53 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Василев":

    служителят тук в секцията с коментарите ли ще свърже с него?

    09:03 03.12.2025

  • 54 Този

    1 0 Отговор
    Почна от всичко да разбира! Съчувствам му за загубата, но май почна да се цели и в депутатско място! Напоследък е на всяка манджа мерудия!

    09:03 03.12.2025

  • 55 Гронищарски пес

    2 0 Отговор
    Сега щял да помага на семейството на загиналия полицай🐖🐂🦜

    09:05 03.12.2025

  • 56 шаа

    1 0 Отговор
    дотолкова противен, че вече никои родители няма да кръщават дъщерите си като неговата

    09:09 03.12.2025

