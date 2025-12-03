Бащата на Сияна: Пилотът Радев е по-смел от политика Радев

Бащата на 12-годишната Сияна, която загина при тежка катастрофа, отправи остра критика към държавния глава след последното му обръщение. В емоционална публикация в социалните мрежи Николай Попов заяви, че Румен Радев"отново говори много и не каза нищо".
Според почернения баща, очакванията на обществото към президента са той да напусне комфорта на институцията и да се сблъска с реалните проблеми на хората.
"Пилотът Радев е по-смел от политика Радев", написа Николай Попов в профила си във Фейсбук. Той допълни, че президентството е "удобно и топло, а реалностите на улицата са други от жълтите павета на София". Попов уточни, че е споделил същото и пред вицепрезидента Илиана Йотова по време на единствената им среща.
Николай Попов официално потвърди намерението си да създаде ново гражданско движение, което да се противопостави на настоящия политически модел. Той бе категоричен, че няма да позволи на никого да диктува думите и действията му.
"Да, ще има гражданско движение, което организирам в момента. То ще се разправя точно с тази политическа класа, която изкара хората на улицата", заяви Попов.
Той подчерта, че няма зависимости или страхове от политици и престъпни групировки. "Преживях най-страшното - от тук нататък няма кой и какво да ме уплаши", категоричен е бащата на Сияна.
В позицията си Николай Попов изразява скептицизъм, че промяната може да дойде от познатите политически фигури. Той определя себе си като потърпевш от действията на политиците и съдебната система, към които не скрива своя гняв.
"Промяната няма да дойде от никого от познатите ни политически играчи", смята Попов, като допълва, че президентът Радев също е "част от всичко, което ни обгражда".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Стига с тоя навлек
Коментиран от #10, #29
07:51 03.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Простьо
07:52 03.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Никой не го интересува какво мислиш
07:52 03.12.2025
7 БСТ
Да имал е тежка драма ясно е , но започва да се превръща е някакъв политик или там някакво политическо гуру , разбира от всичко ... Медиите го натрисат всеки път не ясно защо .
07:53 03.12.2025
8 123
Така че ако Николай Попов не е доволен може да се кандидатира за президент.
Междувременно може и той да излезе на простеста, да хване мегафон и да каже каквото има за казване. С клавиатура на Фейса и баба знае.
07:55 03.12.2025
9 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН
Коментиран от #22
07:59 03.12.2025
10 Бащата е фен на Дебелите
До коментар #2 от "Стига с тоя навлек":Да си го чул да каже нещо за кражбите на простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски. Крадат от асфалт, от здравеопазване, от сигурност, крадат всичко от всички ни. Ама той е привърженик на двете Мазни и угоени парчета.
07:59 03.12.2025
11 телиш
неговите писания по всеки един повод,вече тръснаха. Този не е наместник на Господа ,че да дава последно и в никакъв случай авторитетното мнение!
Аман от този обевил се за бивш гербаджия!
08:00 03.12.2025
12 Никой
Това е една трагедия и така е станало.
Сега изведнъж - президента виновен за катастрофата. Един колега си блъсна и 2-те дечица - както и да е - ужасно е.
08:00 03.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 тоя пак се изказа
08:03 03.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Механик
Изобщо, този няма ли някой роднина да му цапне 2 шамара и да му обясни, че с манията си за внимание се излага и вреди на отношението ни към нещастното му дете??
08:04 03.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ех ,,Борецо за правда"...!
Проблем са Борисов и Пеевски,на които всяка втора дума е срещу Радев!
Нима и Ти ,взе да им припяваш...?!
Коментиран от #44
08:06 03.12.2025
20 Много се радваме за някаква Саяна
08:07 03.12.2025
21 Бащата на някаква Саяна
08:07 03.12.2025
22 Хе,хе...!
До коментар #9 от "оня с коня":Папагала,с коня,пак ни напомни за себе си ...😂🤣😂!
08:08 03.12.2025
23 Кариера
08:08 03.12.2025
24 Бащата на някаква Саяна
08:09 03.12.2025
25 ПО ТОЧНО
08:16 03.12.2025
26 Анонимен
08:16 03.12.2025
27 Да,да
08:19 03.12.2025
28 ...
08:19 03.12.2025
29 Василев
До коментар #2 от "Стига с тоя навлек":Знаеше ли, че за клевети се носи наказателна отговорност?
Коментарът ти е сниман и ще бъде докладван. Очаквай с теб да се свърже служител на реда и да ти бъде връчена призовка за разговор с разследващ полицай през следващите дни. Тази криворазбрана свобода на словото трябва да приключи веднъж и завинаги. Много се отпуснахте ей такава като теб.
Коментиран от #53
08:20 03.12.2025
30 Хаха
08:20 03.12.2025
31 Аз съм веган
Коментиран от #35
08:21 03.12.2025
32 МунчоЛЕТ
Коментиран от #33
08:22 03.12.2025
33 Всеки случай!
До коментар #32 от "МунчоЛЕТ":Има поне 160 пъти повече акъл в главата си ,от Теб...!
08:26 03.12.2025
34 противен баща
Коментиран от #40
08:26 03.12.2025
35 ЯСНО!
До коментар #31 от "Аз съм веган":Веганската диета,води до слабоумие и деменция...!
08:27 03.12.2025
36 гост
08:31 03.12.2025
37 Р Г В
08:38 03.12.2025
38 Един
08:39 03.12.2025
39 Електра
08:39 03.12.2025
40 Таварищ
До коментар #34 от "противен баща":Ми ако се случи и с твоите деца, или си безплодно племкало.
Коментиран от #52
08:41 03.12.2025
41 Съчувствам му искрено за преживяното,
08:45 03.12.2025
42 До Николай Попов
08:47 03.12.2025
43 Някой
Да заведе граждански иск към шефовете на АПИ.
08:47 03.12.2025
44 Механик
До коментар #19 от "Ех ,,Борецо за правда"...!":Грубо погледнато, да, Борисов и Пеевски са проблема. Но при по-дълбок анализ се вижда, че тия двамата (па и не само те) са СЛЕДСТВИЕТО, което се дължи на ПРИЧИНАТА. А причината е в благоприятната в последните над 30 години почва за развитието на такива като тия двамата.
Защото сега народа за пореден път натиска да смени властта, а в същност трябва да се смени МОДЕЛА.
СИСТЕМАТА трябва д а бъде сменена. САКСИЯТА (ако щеш го наречи) трябва да се смени, за да стане неблагоприятна за развитието на ...... (тук изброявам Пеевци, Кировци, Асенчовци, Царе, БСП-та, СДС-та и пр.)
08:48 03.12.2025
45 Турбодизел
08:48 03.12.2025
46 Иванчо+Марийка
08:50 03.12.2025
47 На този гербер
08:54 03.12.2025
48 Абе мазен противнико
Нещо много навлизаш в територии, които не ти е мястото.
Нямаш грам собствено мнение, парагал проскубан!
08:57 03.12.2025
49 коко
08:58 03.12.2025
50 Сус бе
08:59 03.12.2025
51 Поговорка гласи
Грешен си, психо!
Един кух човек си позволява да прави политчески анализ на Президента!
Вече стъпи на криво !
09:02 03.12.2025
52 Ватенка
До коментар #40 от "Таварищ":От всички които са загубили деца само този неморален човечец се опитва да направи кариера от това.
09:02 03.12.2025
53 Георги
До коментар #29 от "Василев":служителят тук в секцията с коментарите ли ще свърже с него?
09:03 03.12.2025
54 Този
09:03 03.12.2025
55 Гронищарски пес
09:05 03.12.2025
56 шаа
09:09 03.12.2025