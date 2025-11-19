Новини
България »
Съдът може да разпита Бойко Борисов по делото срещу Кирил Петков

Съдът може да разпита Бойко Борисов по делото срещу Кирил Петков

19 Ноември, 2025 14:24 1 495 35

  • бойко борисов-
  • кирил петков-
  • дело-
  • съд

Заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев разясни пред медиите причините

Съдът може да разпита Бойко Борисов по делото срещу Кирил Петков - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов може да бъде призован за разпит по наказателното дело срещу бившия съпредседател на "Продължаваме промяната – Демократична България" Кирил Петков. Това стана ясно след днешното съдебно заседание по казуса, свързан с ареста на бившия премиер преди близо четири години.

Делото се води за евентуално превишаване на правомощията от страна на Кирил Петков в качеството му на министър-председател по време на задържането на Борисов през март 2022 година.

Заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев разясни пред медиите причините, поради които Борисов не е давал показания до този момент.

"Освен това, Борисов не е бил разпитан до досъдебната фаза на наказателното производство, тъй като когато е трябвало да се проведе разпит, не е бил снет имунитетът на обвиняемото лице", заяви Ангел Кънев, цитиран от Bulgaria ON AIR.

Обвинителят допълни, че разследването е приключило на досъдебна фаза, тъй като фактическата обстановка е била изяснена, но процедурата вероятно ще продължи в съдебна фаза. "Считаме, че ще бъдат призовани по-късно и още няколко лица, които ще бъдат разпитани", уточни прокурор Кънев.

Бившият премиер и настоящ депутат Кирил Петков изрази увереност в крайния изход на процеса.

"Процесът се движи нормално. Ще се покаже, че не съм извършил престъпление", заяви Кирил Петков след заседанието.

Той насочи вниманието и към други актуални политически и юридически казуси. "Проблемът в момента е какво се случва с Никола Барбутов и с Благомир Коцев", допълни бившият съпредседател на ПП-ДБ.

Тезата на държавното обвинение остава непроменена – според прокуратурата, Кирил Петков е разпоредил задържането на лидера на ГЕРБ в разрез със законовите процедури. Следващото заседание по делото е насрочено за месец януари.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 12 Отговор
    Дори и мафиотите не могат да се скрият от данъците.

    Коментиран от #15

    14:27 19.11.2025

  • 2 Сила

    26 2 Отговор
    Тиквата изпитва ужас от съдебни зали ...може да получи инфаркт или инсулт !!!

    Коментиран от #5, #11

    14:27 19.11.2025

  • 3 Град Симитли

    21 2 Отговор
    Той ще се скрие в болница--както винаги!

    14:27 19.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Нов

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Дано!!!

    14:30 19.11.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    17 4 Отговор
    ТОЗИ ПРИМАТ НЯМА КАКВО ДА ГО РАЗПИТВАТЕ,
    АМИ НАПРАВО ГО ПРЕМЕНЯЙТЕ С РАИРАН КИСТЮМ И ГО НАТИКАЙТЕ В КИЛИЯ.

    14:30 19.11.2025

  • 7 Той

    19 2 Отговор
    ще каже , че не го и познава даже ! Боко е "мъж" и половина !

    14:31 19.11.2025

  • 8 Мдаа

    18 7 Отговор
    А Киселова арестува цяла България с едноличния си отказ за референдум.

    14:35 19.11.2025

  • 9 оня с коня

    9 16 Отговор
    Самонадеяният Петков си позволи задържането на ИКОНАТА Б.Борисов макар и за броени часове.А КАК се Арестува Икона?Последва ЗАКОНОМЕРНО Обръщане на Палачинката и предстои да се установи Кой - Кем,Кой - Сват,Кой на Булката Брат.Всъщност няма проблеми - Бай Ставри приютява и Канадци:)

    Коментиран от #21, #35

    14:38 19.11.2025

  • 10 Тома

    16 1 Отговор
    Бати Бойко тиквата е най честния политик но само в носа защото там е най тесен.

    14:40 19.11.2025

  • 11 Пепа

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    А дано, справедливостта ще настъпи независимо дали я искат престъпниците

    14:44 19.11.2025

  • 12 Интересно

    16 1 Отговор
    Какво ще питат Бойко Борисов, дали е взимал от Васил Божков отчисления от лотарията ли?

    14:45 19.11.2025

  • 13 Мислител

    10 1 Отговор
    На българите им показват престъпниците от Гроб , БКП , итн и турската партия от 30 години с доказателства и факти , ама те не излизат да гласуват … Ами нека ви мачкат бре !

    14:48 19.11.2025

  • 14 Не може

    7 0 Отговор
    А е задължително! Нали е тъжител.
    Да разкаже сикакаи белезници е звден, като ръцето му бяха вджобовете; какви деца е имало в къщата, като е бил сам. И да покаже как е пикал в кофа?
    Малко му беше в ареста!

    14:59 19.11.2025

  • 15 Ало, Сарафов

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Защо Копейкин и шайката му вечене ка в затвора?

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
    постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
    или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
    се наказва с лишаване от свобода
    от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    Коментиран от #20

    14:59 19.11.2025

  • 16 хайде бе

    8 1 Отговор
    той пък един съд имаме :) ум да ти зайде ... що не разпитаха на благомир коцев съратника, като обясняваше, че мутрите са му изтръгнали показанията със заплахи ...

    15:01 19.11.2025

  • 17 Да го разпита

    4 1 Отговор
    Пък да го вкара и в затвора,тоя Тулуп

    15:02 19.11.2025

  • 18 Бокл-ук--ът от банкя е време на умре

    6 1 Отговор
    Догуша ми идва 20 години да му гледам и слушам глупостите на тоя неграмотен селски тарикат и крадец

    15:05 19.11.2025

  • 19 Дориана

    7 1 Отговор
    И Борисов влиза в списъка Магнитски за това се е хванал като удавник за сламка към властта и е зависим от Пеевски. Този човек е провал и вреден за България.

    15:06 19.11.2025

  • 20 Щото България е на българите

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ало, Сарафов":

    А не е соросоидите фашисти и врагове на българския народа като тебе..

    15:08 19.11.2025

  • 21 праз голям

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Аз имам много ИКОНИ на десктопа. Понякога ги пращам в Рисайкъл бина.

    Коментиран от #25

    15:09 19.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пепи еврото- Сарафов кво очаква да чуе

    3 2 Отговор
    ...от киро петков!? Че арестува престъпника от Банкя, подвизавал се като агент Буда от ДС, за да го изпере после и да го върне обратно на власт след колосалните протести срещу чекмеджето на Буда през цялата 2020

    15:11 19.11.2025

  • 24 Абе

    1 0 Отговор
    Може ама може и да не може

    15:16 19.11.2025

  • 25 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "праз голям":

    Може да имаш колкото си искаш Икони но след като не се молиш пред тях,значи нищо нямаш.

    15:26 19.11.2025

  • 26 Горски

    5 0 Отговор
    Когато арестуваха Боко аз мълчах-не бях кмет, когато арестуваха Кики аз мълчах-не бях политик, когато дойдоха за мен вече нямаше кой да ме защити. А когато Кики арестуваше, подписваше декларации за гражданство .... всичко си е наред, нали? А Горанов и Арнаудова да се обясняват, как на държавна заплата си строят/купуват имоти за над милион лева? Нали имаше закон за противодействие на корупцията и обявяваха едни декларации. Какво дават в тези декларации? Спечелили от тото ли или друго?

    Коментиран от #32

    15:29 19.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Боклуците на Боклука

    5 2 Отговор
    А защо не питат Тиквата за Барселонагейт,кюлчетата, Мишо бирата, магистрала Хемус, Турски поток, контрабандата на дрога и цигари и т.н. ЗАЩО ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️

    15:39 19.11.2025

  • 30 Иначе ще изглежда, несправедливо

    1 0 Отговор
    Обаче не може да се повярва, че в събраните томове материали по това незаконно разследване на пепейците не се съдържат данни за извършени престъпления и няма разпити , примерно на свидетели. Като е едното да започнат и другото, да се раздаде правосъдие за всички според закона.

    15:40 19.11.2025

  • 31 Даниел

    2 0 Отговор
    Интересно е какво помни по случая Борисов,както много добре знаем има проблеми с паметта си!

    15:42 19.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ала бала

    1 0 Отговор
    Как ще го разпитват на кафе и много мохабет...

    15:47 19.11.2025

  • 34 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Точно":

    Благодаря, бъди здрав!

    16:07 19.11.2025

  • 35 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    икона викаш. много смешно. цар си.

    17:38 19.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове