Съдът може да разпита Бойко Борисов по делото срещу Кирил Петков

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов може да бъде призован за разпит по наказателното дело срещу бившия съпредседател на "Продължаваме промяната – Демократична България" Кирил Петков. Това стана ясно след днешното съдебно заседание по казуса, свързан с ареста на бившия премиер преди близо четири години.

Делото се води за евентуално превишаване на правомощията от страна на Кирил Петков в качеството му на министър-председател по време на задържането на Борисов през март 2022 година.

Заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев разясни пред медиите причините, поради които Борисов не е давал показания до този момент.

"Освен това, Борисов не е бил разпитан до досъдебната фаза на наказателното производство, тъй като когато е трябвало да се проведе разпит, не е бил снет имунитетът на обвиняемото лице", заяви Ангел Кънев, цитиран от Bulgaria ON AIR.

Обвинителят допълни, че разследването е приключило на досъдебна фаза, тъй като фактическата обстановка е била изяснена, но процедурата вероятно ще продължи в съдебна фаза. "Считаме, че ще бъдат призовани по-късно и още няколко лица, които ще бъдат разпитани", уточни прокурор Кънев.

Бившият премиер и настоящ депутат Кирил Петков изрази увереност в крайния изход на процеса.

"Процесът се движи нормално. Ще се покаже, че не съм извършил престъпление", заяви Кирил Петков след заседанието.

Той насочи вниманието и към други актуални политически и юридически казуси. "Проблемът в момента е какво се случва с Никола Барбутов и с Благомир Коцев", допълни бившият съпредседател на ПП-ДБ.

Тезата на държавното обвинение остава непроменена – според прокуратурата, Кирил Петков е разпоредил задържането на лидера на ГЕРБ в разрез със законовите процедури. Следващото заседание по делото е насрочено за месец януари.