Съдът може да разпита Бойко Борисов по делото срещу Кирил Петков

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов може да бъде призован за разпит по наказателното дело срещу бившия съпредседател на "Продължаваме промяната – Демократична България" Кирил Петков. Това стана ясно след днешното съдебно заседание по казуса, свързан с ареста на бившия премиер преди близо четири години.
Делото се води за евентуално превишаване на правомощията от страна на Кирил Петков в качеството му на министър-председател по време на задържането на Борисов през март 2022 година.
Заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев разясни пред медиите причините, поради които Борисов не е давал показания до този момент.
"Освен това, Борисов не е бил разпитан до досъдебната фаза на наказателното производство, тъй като когато е трябвало да се проведе разпит, не е бил снет имунитетът на обвиняемото лице", заяви Ангел Кънев, цитиран от Bulgaria ON AIR.
Обвинителят допълни, че разследването е приключило на досъдебна фаза, тъй като фактическата обстановка е била изяснена, но процедурата вероятно ще продължи в съдебна фаза. "Считаме, че ще бъдат призовани по-късно и още няколко лица, които ще бъдат разпитани", уточни прокурор Кънев.
Бившият премиер и настоящ депутат Кирил Петков изрази увереност в крайния изход на процеса.
"Процесът се движи нормално. Ще се покаже, че не съм извършил престъпление", заяви Кирил Петков след заседанието.
Той насочи вниманието и към други актуални политически и юридически казуси. "Проблемът в момента е какво се случва с Никола Барбутов и с Благомир Коцев", допълни бившият съпредседател на ПП-ДБ.
Тезата на държавното обвинение остава непроменена – според прокуратурата, Кирил Петков е разпоредил задържането на лидера на ГЕРБ в разрез със законовите процедури. Следващото заседание по делото е насрочено за месец януари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #15
14:27 19.11.2025
2 Сила
Коментиран от #5, #11
14:27 19.11.2025
3 Град Симитли
14:27 19.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Нов
До коментар #2 от "Сила":Дано!!!
14:30 19.11.2025
6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
АМИ НАПРАВО ГО ПРЕМЕНЯЙТЕ С РАИРАН КИСТЮМ И ГО НАТИКАЙТЕ В КИЛИЯ.
14:30 19.11.2025
7 Той
14:31 19.11.2025
8 Мдаа
14:35 19.11.2025
9 оня с коня
Коментиран от #21, #35
14:38 19.11.2025
10 Тома
14:40 19.11.2025
11 Пепа
До коментар #2 от "Сила":А дано, справедливостта ще настъпи независимо дали я искат престъпниците
14:44 19.11.2025
12 Интересно
14:45 19.11.2025
13 Мислител
14:48 19.11.2025
14 Не може
Да разкаже сикакаи белезници е звден, като ръцето му бяха вджобовете; какви деца е имало в къщата, като е бил сам. И да покаже как е пикал в кофа?
Малко му беше в ареста!
14:59 19.11.2025
15 Ало, Сарафов
До коментар #1 от "честен ционист":Защо Копейкин и шайката му вечене ка в затвора?
чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
се наказва с лишаване от свобода
от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Коментиран от #20
14:59 19.11.2025
16 хайде бе
15:01 19.11.2025
17 Да го разпита
15:02 19.11.2025
18 Бокл-ук--ът от банкя е време на умре
15:05 19.11.2025
19 Дориана
15:06 19.11.2025
20 Щото България е на българите
До коментар #15 от "Ало, Сарафов":А не е соросоидите фашисти и врагове на българския народа като тебе..
15:08 19.11.2025
21 праз голям
До коментар #9 от "оня с коня":Аз имам много ИКОНИ на десктопа. Понякога ги пращам в Рисайкъл бина.
Коментиран от #25
15:09 19.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Пепи еврото- Сарафов кво очаква да чуе
15:11 19.11.2025
24 Абе
15:16 19.11.2025
25 оня с коня
До коментар #21 от "праз голям":Може да имаш колкото си искаш Икони но след като не се молиш пред тях,значи нищо нямаш.
15:26 19.11.2025
26 Горски
Коментиран от #32
15:29 19.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Боклуците на Боклука
15:39 19.11.2025
30 Иначе ще изглежда, несправедливо
15:40 19.11.2025
31 Даниел
15:42 19.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ала бала
15:47 19.11.2025
34 Горски
До коментар #32 от "Точно":Благодаря, бъди здрав!
16:07 19.11.2025
35 хаха
До коментар #9 от "оня с коня":икона викаш. много смешно. цар си.
17:38 19.11.2025