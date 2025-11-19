Новини
Желязков се срещна с вицепрезидента на „Моторола Солюшънс“

19 Ноември, 2025 16:49 1 274 14

В рамките на срещата им в Министерския съвет бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на дългогодишното сътрудничество в сфери като отбраната, вътрешната сигурност, енергетиката и здравеопазването

Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Развитието на високите технологии и иновациите бяха във фокуса на разговора на министър-председателя Росен Желязков с вицепрезидента на „Моторола Солюшънс“ Майкъл Каае.

В рамките на срещата им в Министерския съвет бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на дългогодишното сътрудничество в сфери като отбраната, вътрешната сигурност, енергетиката и здравеопазването.

В хода на разговора беше акцентирано също върху ролята на съвременните информационни системи в контекста на дигиталната трансформация. В срещата участваха също изпълнителният директор на Информационно обслужване Ивайло Филипов, както и представители на посолството на САЩ в България.


България
  • 1 На Роско жената съм

    6 1 Отговор
    Иди Роско, иди! А аз пък ще се срещна с вицетъпкача за Сексолюшънънс!

    16:54 19.11.2025

  • 2 На розовото фламинго

    10 1 Отговор
    Му трябват повече пера да си ги завре в отходната тръба

    16:54 19.11.2025

  • 3 Находчив е

    9 1 Отговор
    Желязков ще окраде фирма Моторола и паричките ще влязат в новите му хотели с водопади.

    16:56 19.11.2025

  • 4 хотер Хаяши семейно придобит за 2000лв

    9 1 Отговор
    да на копупцията и търговията с влияние

    16:58 19.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 1 Отговор
    ОБЯСНИ ЛИ НА ВИЦЕТО,ЧЕ АКО НЯМА ХОТЕЛ С ВОДОПАД Е ПОД "НИВОТО ТИ"....????

    16:59 19.11.2025

  • 7 Хасковски каунь

    6 1 Отговор
    Демонстрация на заетост. Хавадан приказки със скромна вечеря

    17:00 19.11.2025

  • 8 Гост

    5 1 Отговор
    Сигурно му трябват някакви мотороли за хотелчето. Няма какво друго да е

    17:24 19.11.2025

  • 9 С две думи

    6 1 Отговор
    Туземното корумпе хотелиер се срещна с Гранде корумпето пират и колонизатор

    17:46 19.11.2025

  • 10 Gsm от 90те

    6 2 Отговор
    Толкова е изпаднала моторолата, че е опряла до колония от трета глуха. Китай са иновациите и прогреса, те са бъдещето.

    17:48 19.11.2025

  • 11 Червената шапчица

    1 0 Отговор
    Чичо Роско технологичния водопад. Голям технолог е. От нищо прави нещо. Примерно да купиш част от фирма с имот за милиони, само за 1500 лв. 🤗

    19:10 19.11.2025

  • 12 Руци как ги изтърва тези!

    1 1 Отговор
    Руци как ги изтърва тези да ги доведе първи в България!

    20:46 19.11.2025

  • 13 Само

    1 1 Отговор
    Безплодни срещи и проветряване на корумпирани Водопади,че уж нещо правят.А какъв бюджет предлагат пак и защо в бъдеще 50%Увеличение на заплатите на КПК и КПКОМПИ ЗАЩО и после на всички тия изрод.....в НС ще е виновен пак Асен Василев и пак ще теглят заеми да плащат на търтеи нищо не свършили,освен вкарали невинни в ареста.Цацаров показа ,че тази комисия има повече разходи,отколкото да свърши нещо.Сега е битер и ще храним такива бухалки.Ьакривай.Та кажи защо правите бюджети за хрантутници и после ревете няма пари.Управляващите сте виновни ,че сте фигуранти и друг свинар ви действа Магнита.

    02:59 20.11.2025

  • 14 МОТОРОЛА ДАВАТ ДОБРИ КОМИСИОННИ НА

    0 0 Отговор
    ПРЕДАТЕЛИ КАТО КОСТИНБРОДСКОТО ГОВЕДО !

    11:55 20.11.2025

