Новини
България »
Всички градове »
Предложение от ГЕРБ: Коледните добавки за хората с най-ниски пенсии да са 120 лв.

Предложение от ГЕРБ: Коледните добавки за хората с най-ниски пенсии да са 120 лв.

20 Ноември, 2025 10:03 3 553 167

  • герб-
  • предложение-
  • 120 лева-
  • коледни добавки-
  • пенсионери

"Толкова щедър бюджет никога не е имало", защити Борисов план-сметката.

Предложение от ГЕРБ: Коледните добавки за хората с най-ниски пенсии да са 120 лв. - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предложихме 120 лева за коледни надбавки за най-бедните пенсионери. Има възможност бюджетът да поеме този разход. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов относно Бюджет 2026. Днес депутатите ще гледат на първо четене бюджетите на ДОО и НЗОК, а утре големия бюджет, предаде репортер на "Фокус".

Борисов уточни, че предложението на ГЕРБ ще бъде обсъдено с коалиционните партньори.

"Сутринта разговарях с колегите от другите партии. Ще се направи ССУ. Ще чуем и ИТН, БСП вече се изявиха. И ще вземем общо решение",

"Толкова щедър бюджет никога не е имало", защити Борисов план-сметката.

Във връзка с твърденията на председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, че Борисов е имал "тайна закуска в Банкя" с Румен Спецов и Валентин Златев, той заяви:

"Който ме познава, знае, че аз не закусвам и не обядвам. Румен Спецов никога не е идвал в Банкя. Никога не е имало такава среща. Спецов е пращал десетки данъчни в моята къща- такива ревизии ми е сътворявал, но не мога да си кривя душата, че не бе добър шеф на НАП. Асен Василев ме увери, че това е най-добрият шеф на НАП".

Европейското законодателство е прието. България е член на еврозоната от 1 януари. Тази тема е приключена, коментира Борисов във връзка с искането на "Възраждане" да се проведе референдум за еврото.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    88 3 Отговор
    ГЕ"П винаги са делили пенЦионерите
    на бедни и богати❗

    Коментиран от #55, #63

    10:06 20.11.2025

  • 2 влашка циганка от банкя

    81 3 Отговор
    АЗ раздавам порциите

    10:07 20.11.2025

  • 3 1488

    56 4 Отговор
    пак ще гладувам за гроб !

    10:07 20.11.2025

  • 4 Бай Ху (By Who)

    43 18 Отговор
    Господин генерал лейтенант доцент доктор инженер Бойко Борисов винаги е бил щедър човек.

    Коментиран от #34

    10:08 20.11.2025

  • 5 да бе

    59 4 Отговор
    демек по 58 еврака - така ли бе подмолна гад

    10:10 20.11.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    79 5 Отговор
    Реститутка с три апартамента, не работила
    и не внесла нито лев в НАП и НОИ, на социалка,
    е БЕДНА❗
    А работил 40 години, на квартира, с 800 лв пенЦия е БОГАТ❗

    Коментиран от #75, #142

    10:10 20.11.2025

  • 7 007 лиценз ту кил

    63 3 Отговор
    Голямото Д каза 110, сега ще наддава ли на 130?

    10:10 20.11.2025

  • 8 Град Симитли

    72 3 Отговор
    ".... Който ме познава, знае, че аз не закусвам и не обядвам. Туй 150 килограмово туловище го имам от фотосинтеза, затуй съм такъв мургавичък!.."
    заяви Борисов

    10:13 20.11.2025

  • 9 456

    78 6 Отговор
    Хубаво е ,че се е помислело за хората с ниски пенсии. Но нима другите не трябва да получат, те по- малко ли имат нужда да си купят нещо за празниците? Нима не са си плащали навремето за да получават тези пенсии? Каква е тази разлика / да не кажа другата дума ,че ще ме изтрият/ която се прави между хората? Това решение може да се атакува в съда.
    Всички пенсионери трябва да получат добавка. Всички. В противен случай другото е Д искриминация.

    10:13 20.11.2025

  • 10 Тоя го е ритнал кон в главата

    77 3 Отговор
    Пак се изживява, като бащата на нацията!
    Абе, времето ти изтече!
    Колкото и да се въртиш, Дто все ще ти е отзад!

    10:15 20.11.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    61 5 Отговор
    БРАВО НА БОЙО ТЪПОТО.....
    СПЕСТИЛ ОТ ЗАКУСКИ И ОБЯД, ЗА ДА ДАДЕ ПОДАЯНИЯ НА ТЕЗИ, КОИТО НЕ СА ВНАСЯЛИ ОСИГУРОВКИ......
    ДОБАВКИ ЗАСЛУЖАВАТ ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ!

    10:18 20.11.2025

  • 12 Ялчин

    63 3 Отговор
    Жалък крадец, погуби Българите.

    10:18 20.11.2025

  • 13 Отворете си очите

    47 11 Отговор
    Еее, няма угодия!Като няма Коледни, защо няма, като има, ама защо са малко?! По-важното е да гледате не дребните детайли, а другото дето ще ви изхбоде очите! 600 000 нищоправци на държавна хранилка, от тях колко се возят в коли с буркани, колко ходят в ненужни задгранични командировки и с нищо недопринасящи за благото на народа?!Как така за депутати и министри заплатите се вдигат автоматично на 3 месеца?! Е за тези неща се възмущавайте и протестирайте!

    10:22 20.11.2025

  • 14 жквоксд

    64 4 Отговор
    ГЕРБ лъжлив и крадлив циганин, 120 лева викаш??? Само на една част от пенсионерите??? А как след като сте докарали държавата до фалит и над 5% дефицит, как си раздавате бонуси по над 20 хиляди лева??? Как калинки некадърни ГЕРБ по ведомства си раздават бонуси??? Фалирахте България, по над 10 милиарда ЕВРО заеми теглите, и си раздавате и Бонуси по над 20 хиляди лева??? Калпаазанин , в Унгария дето била много "зле" Орбан раздаде на пенсионерите по 13 пенсия. На всички. В Гърция и другите страни е същото 13 и 14 пенсия, само тука вашата крадлива банда само пиески играете. Слава на Господ Иисус Христос колкото и да лъжете все е напразно. И не е виновен Асен че си крадлив и лъжлив срамотен циганин, мИрси.

    10:22 20.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хасковски каунь

    27 3 Отговор
    Бахур няма да успея да си купя, но виж пилешки кренвирши -да. И жълта лимонада ще си купя

    Коментиран от #29

    10:23 20.11.2025

  • 17 НА НАЙ МЪРЗЕЛИВИТЕ НАЙ МНОГО

    37 5 Отговор
    ПОМОЩИ....?!?!?!!! МИ НИЩО ЧУДНО ТЕС БРАТЧЕДИ НА ДРУГИТЕ МЪРЗЕЛИВЦИ В ПАРЛАМЕНТА СЪС ОГРОООООМНИТЕ СИ ПОСТОЯННО РАСТЯЩИ ЗАПЛАТИ....

    10:24 20.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дедо Джо

    47 4 Отговор
    Бойко раздава пари се едно са на баща му.

    Коментиран от #25

    10:26 20.11.2025

  • 21 бай ви тикван чекмеджаро

    29 3 Отговор
    моити най бедни поклонници с до 500лв пенция
    да ми благодарят
    че ще им дам по 120 или 60евро
    и от мен да мине нали еврозона сме

    миналите години на същите им раздавах
    по 50лв

    10:26 20.11.2025

  • 22 Бойу, йеела да ти дам стоидвайсе лв.,

    26 3 Отговор
    да се за да виДиш стех, про клет и в червата. Че му ритне боба на тоа некой, един ден, мага рето му с маг аре ний едно.
    Пфу... .
    У Черквата са кръсти кат де вола, с пет пръста. Ана тема.

    10:27 20.11.2025

  • 23 Предизборно

    23 6 Отговор
    Разбирай, тези които не са работили, които са зад граница и гласуват.

    10:27 20.11.2025

  • 24 Киро Шприца

    39 3 Отговор
    На следващите избори всичи до урните. Наказателен вот срещу тулупите. Лентяите от администрацията да разберат, че нямат думата.

    10:27 20.11.2025

  • 25 раздава пари се едно са на баща му.

    22 4 Отговор

    До коментар #20 от "Дедо Джо":

    човечеца трябва да бърка по чекмеджета да им даде на най бедните
    това е добрия дядо коледа
    мисли да няма гладни тук

    10:29 20.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Коледните подигравки

    36 3 Отговор
    Цялата година крадете народа , теглите милиарди който потъват в задграничните ви сметки.

    10:30 20.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Абе

    16 6 Отговор

    До коментар #16 от "Хасковски каунь":

    Бахура шти го дадът с коледните безплатно да го апнеш.

    10:32 20.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 квитрг

    35 3 Отговор
    „В Европа пенсионерите получават 13-та и дори 14-та пенсия – в Австрия, Испания, Португалия, Гърция, а швейцарците си я гласуваха с референдум. А тук? Нашите гении на политическата сцена щедро хвърлят по 50–120 лева и очакват да ги аплодираме като Дядо Коледа. Всъщност, те са по-скоро като евтин фокусник – вадят монета от ухото ти, докато ти бъркат в джоба.

    Толкова „щедър“ бюджет никога не е имало, казват те. Да, щедър – за тях самите, за бонусите им, за служебните коли и командировките. За пенсионерите – трохи, но с фанфари. И после се чудят защо хората наричат тези добавки не „коледни“, а „коледни подигравки“.

    Вместо 13-та пенсия, нашите политици подаряват 13-та илюзия – че мислят за народа. А истината е проста: в Европа пенсионерите празнуват, а тук – смятат дали ще стигнат за кренвирши и лимонада.“

    10:35 20.11.2025

  • 32 Вампир

    34 4 Отговор
    Когато тази противна физиономия изчезне, за винаги, за България може и да се появи шанс.

    10:35 20.11.2025

  • 33 Благодарим Бащице :))))

    38 2 Отговор
    Нагли крадливи ГЕРБ!!!

    10:36 20.11.2025

  • 34 Ще те допълня

    31 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Ху (By Who)":

    И винаги простата и крадлива герберска Тиква Борисов е бил най крадливия.

    10:38 20.11.2025

  • 35 фктедфр

    24 3 Отговор
    „В Европа пенсионерите получават 13-та и 14-та пенсия – в Австрия, Испания, Португалия, Гърция, а швейцарците си я гласуваха с референдум. А у нас? Нашите политически фокусници изваждат от шапката „коледна добавка“ – цели 50, 100 или 120 лева. Браво! Народът трябва да ръкопляска, защото Дядо Коледа е с костюм и микрофон в парламента.

    Само че истината е проста: докато в Европа пенсионерите празнуват, тук смятат дали ще стигнат за кренвирши и лимонада. Там държавата е Дядо Коледа, тук е Снежанка с празна торба.

    Нашите управници винаги са били щедри – към себе си. Бонуси по 20 хиляди, служебни коли, командировки, заплати, които растат автоматично. А за пенсионерите – трохи, но с фанфари.

    13-та пенсия? Не, тук има 13-та измама. И докато Европа раздава пенсии, нашите раздават илюзии. Коледни подигравки, сервирани с усмивка и обещания, че „толкова щедър бюджет никога не е имало“. Да, щедър – за тях самите. За народа остава само сарказмът.“

    10:38 20.11.2025

  • 36 Истината

    37 2 Отговор
    Тоя гнусен толуп пак ли се прави на майка Тереза с нашите пари...

    10:39 20.11.2025

  • 37 Стефан

    31 2 Отговор
    И тия пари дето Тиквата така щедро ги раздава, чии са всъщност? Едва ли са негови.

    10:39 20.11.2025

  • 38 Росен

    36 3 Отговор
    Тикво, пенсионерите не ви искат подаянието,тези пари са си техния Пенсионерите, а и повечето българи искат да спрете помощите за Украйна, да спрете да храните украинците в България, а още по-добре ще е да изчезнете от политическата сцена.Хаирлия да е.

    10:42 20.11.2025

  • 39 ДРТ ПРЧ

    28 3 Отговор
    ВСЕ ЗА ТЕЗИ КОИТО НЕ СА РАБОТИЛИ ИЛИ ЗА ТЕЗИ ДЕТО СА БИЛИ НА ТЪМНО. ИЗГЛЕЖДА ЧЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ВАС ЩЕ ГЛАСУВАТ САМО НАЙ БЕДНИТЕ ПЕНСИОНЕРИ И РЕЗУЛТАТИТЕ ВИ ЩЕ БЪДАТ ДОСТА БЕДНИ

    10:42 20.11.2025

  • 40 цкйъвд

    25 1 Отговор
    „В Европа – 13-та пенсия. В България – 13-та гавра. Бай Винету от банкя пак продава илюзии.“ Водопади и хотели, водопади и хотели.

    10:43 20.11.2025

  • 41 Пламен

    24 1 Отговор
    Надпревара между двата политически "колоса" кой ще даде повече 110 или 120. Чудесно ги раздавате, от откраднатите от вас държавни пари ли ще ги отчислите или от заемите, които текат към България като към пробит бидон. Икономически план нулев, как ще се произвежда БВП-то, важното е електората да хапне нещо за Коледа. Текущите работещи и осигуряващи се на реални доходи едва ли ще доживеем до пенсия. Ако това все пкак се случи дотогава всички пенсионни фондове ще са източени както се готвят да ни накарат да играем рисково и "инвестиционно" с личните си партиди. До 15 макс 20 години пенсионерите ще са почти половината население и няма да има кой да покрива вноските за пенсии. Каква ви е програмата за демографската криза, за стимулиране на младите и работещи семейства? Или дотогава толкова заеми, ще сме взели, че няма да има никакво значение вече и просто ще се заличим като нация.

    10:44 20.11.2025

  • 42 Ачо

    31 1 Отговор
    Отвори ли си устата тоя лъже.Този врат не е от глад!Не закусвал и не обядвал,хайде холан!

    10:45 20.11.2025

  • 43 йаиедцс

    28 1 Отговор
    „Премиерът – от закуски спестил, за хотел с водопад. Народът – от пенсии гладува.“


    „Закуски няма, хотели с водопад има. Така изглежда българската щедрост.“

    „Премиерът спестява от закуски, пенсионерите – от хляб.“

    10:46 20.11.2025

  • 44 Точен

    26 3 Отговор
    Парите на българските пенсионери са в джобовете на украинските крадци, на западните банкери и шефове на западни корпорации. Нашите крадат 1/10 от това, което Западът краде от българите! Иначе западняците няма да търпят нашите евроеничари...

    10:48 20.11.2025

  • 45 олнърф

    27 2 Отговор
    „В Унгария Орбан върна 13‑та пенсия и дори въведе 14‑та – всички пенсионери получават допълнителни пари, без значение за кого са гласували. В Европа това е нормално – държавата показва уважение към възрастните.

    А у нас? Нашите „щедри“ управници раздават по 50–120 лева и го наричат социална политика. Докато Орбан дава пенсии, тук Бай Винету от банкя, раздава подигравки. Там пенсионерите празнуват, тук броят стотинки за кренвирши.

    Разликата е проста: в Унгария има 13‑та и 14‑та пенсия, в България има 13‑та илюзия и 14‑та лъжа.“

    10:52 20.11.2025

  • 46 кратун

    17 1 Отговор
    върви да крадеш кол и мо шенико

    10:55 20.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 за най-бедните пенсионери

    18 1 Отговор
    А за само бедните пенсионери ?

    11:01 20.11.2025

  • 49 Как е в Гърция Борисов?

    22 1 Отговор
    Как е в Гърция? А? Много ли са зле ?

    11:02 20.11.2025

  • 50 АМАH OT ИДИOTИ

    26 1 Отговор
    БРАВО НА БОКО !!!
    🤣
    УРА !! 😆
    СЪС 120 ЛЕВА ПОВЕЧЕ ВСЕКИ ПЕНСИОНЕР МОЖЕ ДА СИ КУПИ КЪЩА В БАРСЕЛОНА, БЕЗ ДА Е БИЛ СИКАЖИЯ

    11:04 20.11.2025

  • 51 ФАКТ

    20 1 Отговор
    КОЙ СЕ Е МИНАЛ - МИНАЛ!
    ДА НЕ СТЕ СЕ ОСИГУРЯВАЛИ НА ЗАПЛАТАТА, КОЯТО СТЕ Я ПОЛУЧАВАЛИ! ВСЯКА ГОДИНА ХОРАТА, КОИТО СА СЕ ОСИГУРЯВАЛИ НА РЕАЛНО ПОЛУЧЕНА ЗАПЛАТА НЕ ПОЛУЧАВАТ КОЛЕДНИ НАДБАВКИ! КОЛЕДНИ НАДБАВКИ ПОЛУЧАВАТ ВИНАГИ ЕЛЕКТОРАТА НА ГЕРБ И ДПС -НН, Т.Е. МАЛЦИНСТВАТА, КОИТО ИЛИ НЕ СА БИЛИ ОСИГУРЯВАНИ ИЛИ СА БИЛИ ОСИГУРЯВАНИ НА МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ВЪПРЕКИ ПО-ГОЛЕМИТЕ ИМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ! КОГАТО ВДИГНАХА ПЕНСИИТЕ В ПП-ДБ ДПС И ГЕРБ НАДАВАХА КОЙ ДА ИМ ДАДЕ ПО-ГОЛЯМА МИН. ПЕНСИЯ, А ДРУГИТЕ БЯХА НА ПРОЦЕНТ. СЪЩОТО ПРАВЯТ И С МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА . СЧУПИХА ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА - ХОРАТА КОИТО СА СЕ ОСИГУРЯВАЛИ НА МАКСИМУМА, НЕ ПОЛУЧАВАТ ТАВАН НА ПЕНСИИТЕ. МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА Я ВДИГАТ НЕПРЕКЪСНАТО, ЗАЩОТО МАЛЦИНСТВАТА Я ПОЛУЧАВАТ. ТЕГЛЯТ СЕ ЗАЕМИ С ДЕСЕТКИ МИЛИАРДИ ЕВРО ЗА ДА СКЪРПЯТ БЮДЖЕТА, А ПАК ХОРАТА, КОИТО СЕ СКЪСВАТ ОТ РАБОТА ЩЕ ГИ ПОКРИЯТ - НЕ МАЛЦИНСТВАТА! РАБОТЕТЕ БЪЛГАРИ, РАБОТЕТЕ И СЕ ОСИГУРЯВАЙТЕ ! НА ВИ БЛАГОДАРНОСТ! БЪЛГАРИН ДА НЕ СИ В ТАЗИ ДЪРЖАВА!

    11:08 20.11.2025

  • 52 за най-бедните пенсионери

    23 0 Отговор
    Щото другите са много богати нали?

    11:08 20.11.2025

  • 53 кратун

    19 0 Отговор
    измамник

    11:11 20.11.2025

  • 54 кратун

    16 0 Отговор
    крадеца на коли тикваат

    11:12 20.11.2025

  • 55 Лудница

    23 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Хората с най-ниските пенции или са работили най-малко или са били с най-ниски заплати и са внасяли в системата най-малко или са укривали доходи и са лъгали системата и обществото и сега, дайте да дадем на малограмотните, мързелиите и лъжливите и отново да ощетим ония, кото са били образовани, честни и почтени и са работили на високи заплати и са си плащали всичко до последната стотинка.

    11:13 20.11.2025

  • 56 Пенсионерка

    29 3 Отговор
    Защо се мисли, че който получава 1300 лв пенсия е богат??? Аз съм ставала всяка сутрин в 5.30, да си оправя децата и да отида на работа. Цели 40 години! Удържали са ми по ведомост , близо 45 процента от брутната заплата-по закон. Съседка, наборка, не е работила нито ден. Мъжът и беше военен и имаше възможност да си домакинства в къщи. Сега получава добавки за празници, помощи за отопление, вдовишки. Взима наем от апартамент, защото синът и живее в чужбина. И се води бедна…. Гневна съм, не от завист , а от унижението…. Ето, това е равносметката….И не съм само аз.

    11:15 20.11.2025

  • 57 ТОЯ МЪРШУЛЯК ДОКОГИ

    20 0 Отговор
    ЩЕ НИ ТРОНИ ЖИВОТА А НЕ Е В ЗАТВОРА ?

    11:15 20.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Варна

    20 0 Отговор
    Тези циркове с коледните за пенсиите бяха само и единствено за това на края да се появи този престъпник и да каже че дава 120лв. Ех жалка мижитурко,колко си предсказуем и изтъркан та чак си смешен,ти си НИКОЙ !!! Много скоро ще плащаш за всички престъпления !!!

    11:20 20.11.2025

  • 60 сусо

    20 0 Отговор
    Тоа пак ще бръкне в джаобовете на всички пенсионери , за да даде на неговите избиратели и това си е чисто купуване на гласове! Докога ще търпим тиа да ни крадат?!

    Коментиран от #77

    11:20 20.11.2025

  • 61 БУДА

    19 0 Отговор
    БУДА Е БОКЛУКА НА БОКЛУЦИТЕ НА БОКЛУЦИТЕ НА БОКЛУЦИТЕ .............................

    11:22 20.11.2025

  • 62 Разбира

    16 0 Отговор
    той от бюджет ?! Само от кюлчета и лилави пачки !

    11:23 20.11.2025

  • 63 Гочо

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Пенсионната система, е различна от системата за социално подпомагане. Никой не иска да да има бедстващи и страдащи от недоимък хора, но това подпомагане трябва да се прави през механизмите за социално подпомагане, а не пред пенсионната система.

    11:23 20.11.2025

  • 64 Еталон

    19 0 Отговор
    за безродник !

    11:24 20.11.2025

  • 65 Българин

    20 0 Отговор
    И защо само на най-бедните?! Другите не заслужават ли?!.това правителство е на изчерпване.Време е за избори.

    11:28 20.11.2025

  • 66 на баце ората

    15 0 Отговор
    и за учители, доктори и полицаи 13-та заплата пък останалите... нали гласуват за когото си искат

    11:29 20.11.2025

  • 67 сватята

    19 2 Отговор
    Пак внасяте разделение в пенсионерските редици.Не стига,че от години не правите преизчисление на старите пенсии но и продължавате да вземате от тези със стаж,за да давате на тези безотговорните без стаж.И за това е виновен до голяма степен дървения шоп от Банкя.Добавки или за всички,или за никой.Визирам за пенсиите за стаж и възраст.Гуцанов да се грижи за другите на които държавата дава пари.

    Коментиран от #73, #85

    11:30 20.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Чистата съвест се купува

    6 1 Отговор
    Колкото повече толкова повече.

    Коментиран от #72

    11:33 20.11.2025

  • 70 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    ГЕРБ въведоха тая простотия-да се дава само на някой!Кой си Ти бе цървулкьо -да делиш пенсионерите?За тия-ще има....за тия-няма да има?!Като се правиш на КОМУНИСТ-Или за всички...или за никой!Тези полувенчати ГЕРБЕРСКИ номера вече се изтъркаха!Жена-цял живот била чистачка,осигурявали я минимума на минимума-тя ще получи! А миньора,стругаря,леяра-дето са били на НОРМА и са им отдържали за пенсия-те НЕ! Е да Ви...........

    Коментиран от #111

    11:36 20.11.2025

  • 71 мда

    7 1 Отговор
    Тези, дето не закусват и не обядват, го правят за да ги хване яко "упойката".

    11:37 20.11.2025

  • 72 Боруна Лом

    6 0 Отговор

    До коментар #69 от "Чистата съвест се купува":

    Да ама неговата-никога няма да е чиста!Трудно ще я изчисти......а бих казал и невъзможно!Всички знаем кой е Винету!

    11:37 20.11.2025

  • 73 Солидарността е основната характеристика

    4 7 Отговор

    До коментар #67 от "сватята":

    На пенсионната система. Излагате се вече с тази злоба и омраза. Работните места с високо заплащане са ограничени и несправедливо разпределени. Затова и едни хора имат по ниски а други по високи доходи. Добавката внася справедливост. Парите са от бюджета от работещите.

    Коментиран от #80, #97

    11:38 20.11.2025

  • 74 кратун

    5 0 Отговор
    циганската мутра ши ш и

    11:39 20.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Град Козлодуй

    9 0 Отговор
    Тикво! Личи си,че хич не си в час с Математиката! По-добре дайте по 60 лв. на всички пенсионери-отколкото 120 само на 1/3.
    Не си доучил,но ти е простено!Все пак си пр@ст шлангар!

    11:44 20.11.2025

  • 77 Докато не научите, че

    7 0 Отговор

    До коментар #60 от "сусо":

    Гласуването е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! Конситуцията е дала цялата власт на вас! Когато се отказвате да гласувате, оставяте на контролираните избиратели да решават!

    Коментиран от #164

    11:44 20.11.2025

  • 78 ДългоИме

    8 0 Отговор
    Хайде, започна "надцакването" с добавките за "стадото"-пенсионери между дваминцата хубостници - Шопарчо и Баце! "Реакцията" на Баце малко позакъсня, ама "тактически" е по-правилна - да видим кой ще "уцели: в десатката?

    11:44 20.11.2025

  • 79 Най богатите пенсионери

    2 11 Отговор
    Най много мрънкат и се оплакват нагло и нахално. Получили са хубава работа и висока заплата много често без нищо да работят и без да имат квалификация. Сега имат високи пенсии често не заслужено и искат още и още това е ужасно неморално.

    Коментиран от #81, #87, #101

    11:44 20.11.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 А ти

    7 1 Отговор

    До коментар #79 от "Най богатите пенсионери":

    защо не си получил "хубава работа"? Кой те е спрял?

    Коментиран от #98

    11:47 20.11.2025

  • 82 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Солидарност ли е чистачка осигурявала се 20г. на 80 лв. да я сравняваш с миньор,който е получавал 280 лв. и са му отдържали същите % както и на чистачката?! Е ако на това викаш "солидарност"-здраве му кажи!

    Коментиран от #94, #165

    11:47 20.11.2025

  • 83 най-бедните пенсионери ?

    7 1 Отговор
    Що за тъпа дефиниция е това? А?

    11:47 20.11.2025

  • 84 За пенсионерите и телкарите в МВР

    6 0 Отговор
    Трябва да има. За работещите

    11:49 20.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Стоян

    7 1 Отговор
    Грешно е да се дава само на някои!

    11:49 20.11.2025

  • 87 Социалист

    5 1 Отговор

    До коментар #79 от "Най богатите пенсионери":

    По-времето на Социализма такова понятие-хубава работа без ценз-нямаше!Ти не знам в кой Свят си живял/а,но явно или нищо не разбираш-или тогава си бил/а още в шортите на Баща ти!

    11:50 20.11.2025

  • 88 Борисов говори за

    8 0 Отговор
    Украинските пенсионери бре !

    11:50 20.11.2025

  • 89 Жбръц

    10 1 Отговор
    Коронният номер на бочко и сие: Ние даваме! Какво и откъде даваш,чии пари? Този трик го прилагат от 15 години.Но самите пенсионери са си виновни,за тези ежегодни подигравки с тях.С един лев да са над минимума,минават в графа" заможни"! Сами не осъзнават,каква огромна сила са в действителност.Над 600 хиляди души,са в най- мизерната скала за доход.Само те,могат да изметат от сцената,всеки играч,и то- брутално.Да не може дори да прескочи 4% бариера.Но нали са нашенци,гласуват разделени: Кой за Пешо,защото бил къдрав и симпатичен,кой за Гошо,защото не им харесва Пешо и Гъдъо.Тази нашенска слабост,отдавна са е разбрали,горе,по върховете.Ние гласуваме по същия начин.Накрая те си направят поредна " сглобка" която наричат коалиция,а ние- оо фф сете,гледаме слисани.

    11:51 20.11.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 кратун

    3 0 Отговор
    пржтивно същество като с вината

    11:51 20.11.2025

  • 92 Някой

    7 1 Отговор
    Борисов и от сумати време Пеевски са популисти. Говорят това което се харесва. И се опитват да си купят подкрепа.
    За референдума да изпълняват конституцията и веднага да назначават! С отлагане на приемането докато не мине референдума. Противното е престъпление. Нарушиха включително Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС) член 140 параграфи 1 (за критериите) и 3 (че след одобрение се изисква одобрение и от самата кандидат членка). Лъжещите за нарушен договор погазващи и конституцията (член 1 алинеи 2 (властта произтича от народа и се прилага непосредствено ...) и 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват)).

    Коментиран от #139

    11:52 20.11.2025

  • 93 Гост

    7 0 Отговор
    бойко-шута на пеефски

    11:52 20.11.2025

  • 94 Ами какво е солидарност ?!?

    2 2 Отговор

    До коментар #82 от "Последния Софиянец":

    Всеки ден си по форумите. Разправяш че имаш заведение. Тоест кръчмар си. Ти какво си допринесъл за държавата.

    Коментиран от #107

    11:52 20.11.2025

  • 95 Що има бедни а?

    9 0 Отговор
    Нали сме в клуба на богатите? И 120 лв ще ги направят богати?

    11:53 20.11.2025

  • 96 селяк

    8 0 Отговор
    a на депутатите по колко :Д хиляди?

    11:53 20.11.2025

  • 97 Ясно

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "Солидарността е основната характеристика":

    Несправедливо били разпределени защото не си имал ниво за тях. Сега пак ще вземат от меню за да ти дадат на теб. Нали си електорат, не е важно колко си внесъл във фонда си.

    Коментиран от #128

    11:54 20.11.2025

  • 98 ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "А ти":

    Сигурно не е подписвал декларация да ви служи доживот и затова не сте му дали такава! Хем се знаете какво представлявате, хем се правите на честни!

    Коментиран от #104

    11:55 20.11.2025

  • 99 Аре бре, верно ли?

    2 0 Отговор
    (Спецов е пращал десетки данъчни в моята къща)..... НАП да не са събирачи на бързи кредити случайно ?

    11:55 20.11.2025

  • 100 Пенсия

    9 3 Отговор
    Най-ниски пенсии взимат хора, които никога не са работили или имат много малък трудов стаж през който са се осигурявали. Масово хората, които цял живот са работили взимат с 20-30 лв над минималната пенсия и те няма да получат нищо.

    11:55 20.11.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 коко

    10 2 Отговор
    Защо тези които имат внесени малко пари за осигуряване а през 90-те даже и не са се осигурявали ще получават повече от тези които са плащали много? Аман от популисти, драги Бойко! Не е ли по- добре накрая да се провери кой за какво получава пенсия? Защо всеки втори римлянин е пенсионер по болест, защо много получават пенсии без да са работили? Защо трябва да плащам за паразити?

    Коментиран от #109

    11:56 20.11.2025

  • 103 Лелееее майко....

    6 1 Отговор
    Бойчо не закусвал и не обядвал......

    11:56 20.11.2025

  • 104 Каква

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "ха ха":

    декларация?

    Коментиран от #105

    11:56 20.11.2025

  • 105 такава

    3 0 Отговор

    До коментар #104 от "Каква":

    Договор със Сатаната!

    Коментиран от #114

    11:59 20.11.2025

  • 106 Солидарността е законов елемент

    3 4 Отговор
    Пише го в рамковите документи на ЕС и на Еврозоната. България е част от тази солидарна система. Не може само да се иска да се спори и да се получава а трябва и солидарност.

    Коментиран от #110

    11:59 20.11.2025

  • 107 Последния Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #94 от "Ами какво е солидарност ?!?":

    Този е другият,който ползва този ник! Не съм кръчмар-и никога няма да бъда.....това е като да се тупаш в гърдите-че си БАКШИШ! Това е един тарикат-дето ползва ника ми......

    12:01 20.11.2025

  • 108 Тези "Под прага на бедност"

    4 2 Отговор
    Защо не са защитени от държавата от тази бедност? А? Шестотин и няколко лева ....

    12:01 20.11.2025

  • 109 Ти какво работиш ?

    4 1 Отговор

    До коментар #102 от "коко":

    Щото казваш че плащаш за паразити. Това ли работиш ?

    12:01 20.11.2025

  • 110 Град Козлодуй

    5 3 Отговор

    До коментар #106 от "Солидарността е законов елемент":

    Ами дай си заплатата- в жест на солидарност!Ще я дадеш ли.....сигурен съм-НЕ!

    12:02 20.11.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Герб да обясни за Солидарността че е

    3 4 Отговор
    Основен принцип в демокрадцията защото пенсионерите с високи пенсии не са го разбрали , както и не са разбрали че парите за добавките са от бюджета.

    Коментиран от #117, #122

    12:06 20.11.2025

  • 113 моряк

    7 2 Отговор
    Споделям само,че ме е срам,че съм български пенсионер.Да си пенсионер при тези управляващи е унижение.Всеки вижда как цените растат ежедневно.

    12:06 20.11.2025

  • 114 Пишеш

    1 2 Отговор

    До коментар #105 от "такава":

    иди@тии. Ясно е защо си си останал несретник.

    Коментиран от #116, #119

    12:06 20.11.2025

  • 115 Перник

    7 3 Отговор
    Кое е неморално бе "нормалник"?! АЗ имам 32 г. стаж като миньор!Знаеш ли какво е да работиш в мина?! Знаеш ли какво е да се кръстиш-когато ти свърши смяната и излезеш на въздух?! Та такива с@п@ли да казват,кой заслужава и кой-не....айде скрий се в дупката,от която изпълзя!

    Коментиран от #129

    12:07 20.11.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Троянец

    4 2 Отговор

    До коментар #112 от "Герб да обясни за Солидарността че е":

    Ако на това-викаш демокрация......много си зле!

    12:08 20.11.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #114 от "Пишеш":

    Коментар 118 също е за теб!

    12:11 20.11.2025

  • 120 И как

    0 3 Отговор

    До коментар #116 от "Въпрос на гледна точка":

    разбра, че съм несретник, като теб? Като нямаш аргументи, започваш да си измисляш иди@тии. За такъв, като теб, е нормално. Жалка работа.

    Коментиран от #121

    12:12 20.11.2025

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Перо Шенгена

    5 2 Отговор

    До коментар #112 от "Герб да обясни за Солидарността че е":

    ГЕРБ да обяснява за Демокрация.......разсмя ме!Айде ходи се епилирай и заповядай тогава в Банкя,на ул."Лафонтен"!Чакам те!

    12:15 20.11.2025

  • 123 загиващт от еврозоната

    5 0 Отговор
    май...а ви герберска...

    12:15 20.11.2025

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Някой

    6 1 Отговор
    Този ЦИРК много пъти съм го гледал. Излиза някой и казва тази година няма пари, няма да има коледни добавки. На другия ден излиза Делян и казва, пари за хората има, ще има коледни добавки 110 лева. На третия ден излиза Бойко и казва, ще има 120 лева коледни добавки. Сега остава да видим утре какво ще каже БСП, предполагам ще замълчат и няма да искат 130 лева, защото може да загубят министерските си кресла. А Слави Трифонов традиционно не се интересува от темата и ще пусне някоя обида по най-важното за него тема Лена.

    Костадин Костадинов и Румен Радев също не ги интересуват коледните добавки, тях ги интересува да провалят еврото.

    Коментиран от #131

    12:18 20.11.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Боруна Лом

    4 1 Отговор

    До коментар #126 от "Весело":

    Забрави ЦЕНТАДЖИИТЕ......а те са най-нагли!

    12:27 20.11.2025

  • 128 Имам си прилично ниво златна среда съм

    2 5 Отговор

    До коментар #97 от "Ясно":

    А ти си допуснал много правописни грешки. Намали малко темпото. Парите за добавките са от бюджета не са от парите внасяни за пенсия.

    12:27 20.11.2025

  • 129 Някой

    2 5 Отговор

    До коментар #115 от "Перник":

    Никакъв миньор не си ти, миньорите не могат да пишат, защото имат професионална болест ръцете им постоянно вибрират от пневматичните миньорски чукове.

    Коментиран от #130, #132

    12:29 20.11.2025

  • 130 И той не е миньор

    3 1 Отговор

    До коментар #129 от "Някой":

    Ама и ти не си прав.

    12:31 20.11.2025

  • 131 Балканджия

    3 0 Отговор

    До коментар #125 от "Някой":

    Слави Полендера има много голям комплекс за малоценност от Лена......сигурно защото не е бил на нейното място на парапета!

    12:33 20.11.2025

  • 132 Перник

    3 1 Отговор

    До коментар #129 от "Някой":

    Ела да видиш-как ще завибрираш в ръцете ми.......неЩастник! После две часовникарски бригади-няма да ти помогнат!

    Коментиран от #137

    12:35 20.11.2025

  • 133 Парите за добавките са от бюджета !

    3 1 Отговор
    Това не са пари от вноските на пенсионерите. Никой на никого нищо не взема. Парите са от бюджета тоест от данъците на работещите хора , но не са взети от едни пенсионери и дадени на други. Това е много нечестно тук да се чете още повече че е невярно и несолидарно..

    Коментиран от #138

    12:37 20.11.2025

  • 134 Някой

    4 2 Отговор
    Защо ме триете, у нас мафиите са много, най-силна е мафията на "калинките" с бос Тиквата, ной-страшна е мафията на милиционерите и каскетите с бос Свинята. Най-голяма беше мафията на пенсионерите, но тя се разпада, защото все по-малко вярват на червените босове мошеници.

    Коментиран от #135, #136

    12:39 20.11.2025

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Ти от

    2 0 Отговор

    До коментар #134 от "Някой":

    коя мафия си?

    12:46 20.11.2025

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Е да де,

    0 3 Отговор

    До коментар #133 от "Парите за добавките са от бюджета !":

    но това, което се полага някои няма да им го дадат на тях, а на електората.

    12:49 20.11.2025

  • 139 Жбръц

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Някой":

    Той директно ти казва,таковайте си родителката,никакъв референдум,а ти упорито го приканваш да прогласуват Референдума? Що за хора сме, Там- горе в сглобката, от месеци ни го заявяват,че еврозоната е Техен Основен Приоритет,а ние продължаваме да вярваме в дедо Коледа.Изпълняват неписана заповед на две шефки: на Акушерката и лагард от ЕЦБ.Да не се спират пред нищо,но ста дото,да бъде вкарано в кошарата от 1 Януари.Срещу това,ще получават всяка година, ( ако устискат) морковче в размер на милиард и половина в евро по ПВУ- подаръци ще има за всеки,от сърце!" .Какво ще се случи със стадото е през окарината им.Задачата е изпълнена,капана е щракнал.И марсианци да изберем след тях,не могат да върнат лева.Наше чудо и в Африка няма да го има.С 50% орязани заплати и пенсии( в номинално изражение) такива тесли ще хапнем,бедна ни е фантазията.И не само бачкаторите,но и другите,който си повярваха,че вече са средна класа.Същите,който най силно подържат еврото.

    12:53 20.11.2025

  • 140 В Ливан например няма пенсионна система

    4 3 Отговор
    Всеки си работи за себе си няма вноски няма НОИ няма пенсии нито солидарност. Но хората си живеят живота. Аз съм против надбавките за пенсионерите но същевременно не приемам егоизма и злобата в обществото и във форума.

    12:53 20.11.2025

  • 141 Доган

    2 2 Отговор
    Плащам и вдигам на 140!

    12:58 20.11.2025

  • 142 Различен случай

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Не са три апартамента, а магазин на централна улица. И не го наследих, а го построих. И не съм работил 40 години, а само 20, защото бях в НСО. И пенсията ми не е 800, а 1700 лева. Добавка не ми трябва.

    13:01 20.11.2025

  • 143 Българка

    5 3 Отговор
    КАКВО ЗНАЧИ НАЙ НИСКИ ДОХОДИ?ТЕЗИ КОИТО НЯМАТ И ДЕН ТРУДОВ СТАЖ ЛИ?А ТЕЗИ СЪС 45 ГОДИНИ КОИТО ИМАТ ПО 780 лева пенсия КАКВО ЩЕ ПОЛУЧАТ ?ТА КАКЪВ ЩЕ КРИТЕРИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ПО 120 ЛЕВА ДО КАКЪВ ТАВАН НА ПЕНСИЯТА???

    Коментиран от #146

    13:04 20.11.2025

  • 144 Баба Йоца гледа

    3 2 Отговор
    У Гърция Унгария по 13 пенсия а тук мизерните 120 лева и то на тези които не са работили и нищо не са допринесли за пенсиите си НО ЗА ГРОБАРИТЕ ТОВА ВСЕ ПАК СА ГЛАСУВАЩИ ЗА ТИКВУН!!!

    13:10 20.11.2025

  • 145 Тъпо парче

    3 2 Отговор
    Изобщо замисли ли се тая бабка дето си я гледал дали ще вземе тия 120 лева или получава над линията на бедност и ще я пропуснеш

    13:10 20.11.2025

  • 146 Защо трябва да дращиш с

    2 2 Отговор

    До коментар #143 от "Българка":

    Главни букви. Какво като си българка аман.

    13:11 20.11.2025

  • 147 осигуронките са за куквците

    4 0 Отговор
    Не внасяйте никакви осигуровки за пенсия.Накрая герб ще ви дадат добавки към минималната пенсия както винаги и ще получавате повече от тия които са се осигурявали.

    13:16 20.11.2025

  • 148 Хората оставаха без работа и без стаж

    3 2 Отговор
    През деветдесетте години затваряха предприяти имаше безработица но нямате милост към тия хора. Тука един каза че нямам ценз. Точно обратното е имам си ценз и съм против каквито и да е надбавки.

    Коментиран от #153

    13:38 20.11.2025

  • 149 Суеци

    4 2 Отговор
    Крадци, неспазващи закони! Има швейцарското правило, което трябва да се спазва, а не да дават еднократни добавки, и то не на всички. Крадлива мафия!

    Коментиран от #150

    14:03 20.11.2025

  • 150 Няма такова швейцарско правило

    7 1 Отговор

    До коментар #149 от "Суеци":

    То е измислено от бг тарикати за да прави богатите по богати и бедните по бедни. То е нещо като плоския данък. Най несправедливите неща на света са на куп в нашата тоест вашата страна.

    14:13 20.11.2025

  • 151 Гражданин

    4 0 Отговор
    ПОЗНАВАТЕ ЛИ БОГАТИ ПЕНСИОНЕРИ В БЪЛГАРИЯ? АЗ- НЕ, или, ако има такива, те са единици. Затова предложението на самозабравилите се и ояли се управници, е ЦИНИЗЪМ! Да погледнат какво се плаща на пенсионерит в Гърция и да се засрамят.

    Коментиран от #154

    14:22 20.11.2025

  • 152 абвгдеж

    4 0 Отговор
    Реални осигуровки не се плащаха в частния сектор както преди, така и сега.
    Разкарайте се с вашите лицемерни подаяния, унижение за хората, които се блъскаха

    14:25 20.11.2025

  • 153 брокер

    1 2 Отговор

    До коментар #148 от "Хората оставаха без работа и без стаж":

    През 90-те бях току що завършил. Регистрирах фирма и работех за себе си. Не съм чакал някой да ме наеме.

    14:26 20.11.2025

  • 154 пенсионерка

    2 0 Отговор

    До коментар #151 от "Гражданин":

    Нямам нужда от богатство. Имам нужда от здраве.

    14:27 20.11.2025

  • 155 Прав е тиквата бюджета е щедър за мафият

    6 0 Отговор
    Мафията, за тях има доволно за кражба

    14:35 20.11.2025

  • 156 Снежанка Димитрова

    4 2 Отговор
    Престанете да разделяте възрастните хора. Тези,които получават социална пенсия за тях да се погрижи социалното министерство,а не да тежат на пенсионният фонд. Цял живот не са работили и не са плащали данъци и сега искат и допълнителни добавки. Какво да правят трудовите хора,които с.данъците са пълнили държавният бюджет. Те няма да получат нищо.

    14:37 20.11.2025

  • 157 Тома

    7 0 Отговор
    Боко тиквата винаги е мислил за пенсионерите като ги нарече лош материал

    14:48 20.11.2025

  • 158 АНОНИМЕН

    6 0 Отговор
    ДА ОПРАВИМ МОМАТА В БАРЦЕЛОНА!!!
    ЩОМ КАТО ЗА ЕДНИ ГРУПИ ИМА А ЗА ДРУГИ НЯМА !!!

    15:06 20.11.2025

  • 159 ФАКТ

    3 2 Отговор
    ХА ЧЕСТИТО НА МУРГАВИТЕ БРАТЯ! ВЕЧЕ Е РЕШЕНО, ТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ПО 120 ЛЕВА, ЗАЩОТО СА ЕЛЕКТОРАТ НА ГЕРБ И ДПС-НН, БЪЛГАРИТЕ ЩЕ РАБОТЯТ И ЩЕ ГИ ВЪЗСТАНОВЯТ!

    15:37 20.11.2025

  • 160 Цвете

    4 0 Отговор
    ДОБРЕ ЧУХ " ЗА НАЙ- БЕДНИТЕ ПЕНСИОНЕРИ " .ТОВА, КАКВО ГОВОРИ, ЧЕ ИМА МНОГО БЕДНИ НАИСТИНА, НО КОИТО СА РАБОТЕЛИ. 👍

    16:00 20.11.2025

  • 161 Горски

    6 0 Отговор
    Тикво, пенсионерите не ви искат подаянието. Пенсионерите, а и повечето българи искат да спрете помощите за Украйна, да спрете да храните украинците в България, а още по-добре ще е да изчезнете от политическата сцена. Хаирлия да е. Надпревара между двата политически "колоса" кой ще даде повече 110 или 120. Чудесно ги раздавате, от откраднатите от вас държавни пари ли ще ги отчислите или от заемите, които текат към България като към пробит бидон. Икономически план нулев, как ще се произвежда БВП-то, важното е електората да хапне нещо за Коледа. Текущите работещи и осигуряващи се на реални доходи едва ли ще доживеем до пенсия. Ако това все пак се случи дотогава всички пенсионни фондове ще са източени както се готвят да ни накарат да играем рисково и "инвестиционно" с личните си партиди. До 15 макс 20 години пенсионерите ще са почти половината население и няма да има кой да покрива вноските за пенсии. Каква ви е програмата за демографската криза, за стимулиране на младите и работещи семейства? Или дотогава толкова заеми, ще сме взели, че няма да има никакво значение вече и просто ще се заличим като нация.

    16:05 20.11.2025

  • 162 чужденец

    2 1 Отговор
    Всички да сте благодарни на Бойко и пак да гласувате за ГЕРБ . Догодина може не 60 , а 120 евро да ви даде . СРАМ, СРАМ , СРАМ за ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ .

    17:14 20.11.2025

  • 163 Шиши

    1 0 Отговор
    Бойко аз разпоредих на Теменужка да даде на пенсионерите по 110лв, а не 120.Ще ти скъсам ушите момченце не слушаш.

    18:00 20.11.2025

  • 164 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Докато не научите, че":

    И ти как гласува за Министър-Председател-
    НИ-КАК🤔❗
    Назначават ти го, като дори може да не е в листите на изборите❗
    Как гласува за Председател на НС -
    НИ-КАК🤔❗
    Назначават ти го❗
    Можеш да гласуваш за .... Президент, от когото нищо не зависи❗

    18:40 20.11.2025

  • 165 Георгиева

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Последния Софиянец":

    Миньорите се осигуряваха на по висок процент за първа категория

    20:42 20.11.2025

  • 166 Казуар

    0 0 Отговор
    Бойко, много ларж си станал, през първите три години на управлението ти не повиши пенсиите като каза пенсионерите да почакат.

    22:37 20.11.2025

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол