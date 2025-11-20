Предложение от ГЕРБ: Коледните добавки за хората с най-ниски пенсии да са 120 лв.

Предложихме 120 лева за коледни надбавки за най-бедните пенсионери. Има възможност бюджетът да поеме този разход. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов относно Бюджет 2026. Днес депутатите ще гледат на първо четене бюджетите на ДОО и НЗОК, а утре големия бюджет, предаде репортер на "Фокус".
Борисов уточни, че предложението на ГЕРБ ще бъде обсъдено с коалиционните партньори.
"Сутринта разговарях с колегите от другите партии. Ще се направи ССУ. Ще чуем и ИТН, БСП вече се изявиха. И ще вземем общо решение",
"Толкова щедър бюджет никога не е имало", защити Борисов план-сметката.
Във връзка с твърденията на председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, че Борисов е имал "тайна закуска в Банкя" с Румен Спецов и Валентин Златев, той заяви:
"Който ме познава, знае, че аз не закусвам и не обядвам. Румен Спецов никога не е идвал в Банкя. Никога не е имало такава среща. Спецов е пращал десетки данъчни в моята къща- такива ревизии ми е сътворявал, но не мога да си кривя душата, че не бе добър шеф на НАП. Асен Василев ме увери, че това е най-добрият шеф на НАП".
Европейското законодателство е прието. България е член на еврозоната от 1 януари. Тази тема е приключена, коментира Борисов във връзка с искането на "Възраждане" да се проведе референдум за еврото.
1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
на бедни и богати❗
Коментиран от #55, #63
10:06 20.11.2025
2 влашка циганка от банкя
10:07 20.11.2025
3 1488
10:07 20.11.2025
4 Бай Ху (By Who)
Коментиран от #34
10:08 20.11.2025
5 да бе
10:10 20.11.2025
6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
и не внесла нито лев в НАП и НОИ, на социалка,
е БЕДНА❗
А работил 40 години, на квартира, с 800 лв пенЦия е БОГАТ❗
Коментиран от #75, #142
10:10 20.11.2025
7 007 лиценз ту кил
10:10 20.11.2025
8 Град Симитли
заяви Борисов
10:13 20.11.2025
9 456
Всички пенсионери трябва да получат добавка. Всички. В противен случай другото е Д искриминация.
10:13 20.11.2025
10 Тоя го е ритнал кон в главата
Абе, времето ти изтече!
Колкото и да се въртиш, Дто все ще ти е отзад!
10:15 20.11.2025
11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
СПЕСТИЛ ОТ ЗАКУСКИ И ОБЯД, ЗА ДА ДАДЕ ПОДАЯНИЯ НА ТЕЗИ, КОИТО НЕ СА ВНАСЯЛИ ОСИГУРОВКИ......
ДОБАВКИ ЗАСЛУЖАВАТ ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ!
10:18 20.11.2025
12 Ялчин
10:18 20.11.2025
13 Отворете си очите
10:22 20.11.2025
14 жквоксд
10:22 20.11.2025
16 Хасковски каунь
Коментиран от #29
10:23 20.11.2025
17 НА НАЙ МЪРЗЕЛИВИТЕ НАЙ МНОГО
10:24 20.11.2025
20 Дедо Джо
Коментиран от #25
10:26 20.11.2025
21 бай ви тикван чекмеджаро
да ми благодарят
че ще им дам по 120 или 60евро
и от мен да мине нали еврозона сме
миналите години на същите им раздавах
по 50лв
10:26 20.11.2025
22 Бойу, йеела да ти дам стоидвайсе лв.,
Пфу... .
У Черквата са кръсти кат де вола, с пет пръста. Ана тема.
10:27 20.11.2025
23 Предизборно
10:27 20.11.2025
24 Киро Шприца
10:27 20.11.2025
25 раздава пари се едно са на баща му.
До коментар #20 от "Дедо Джо":човечеца трябва да бърка по чекмеджета да им даде на най бедните
това е добрия дядо коледа
мисли да няма гладни тук
10:29 20.11.2025
27 Коледните подигравки
10:30 20.11.2025
29 Абе
До коментар #16 от "Хасковски каунь":Бахура шти го дадът с коледните безплатно да го апнеш.
10:32 20.11.2025
31 квитрг
Толкова „щедър“ бюджет никога не е имало, казват те. Да, щедър – за тях самите, за бонусите им, за служебните коли и командировките. За пенсионерите – трохи, но с фанфари. И после се чудят защо хората наричат тези добавки не „коледни“, а „коледни подигравки“.
Вместо 13-та пенсия, нашите политици подаряват 13-та илюзия – че мислят за народа. А истината е проста: в Европа пенсионерите празнуват, а тук – смятат дали ще стигнат за кренвирши и лимонада.“
10:35 20.11.2025
32 Вампир
10:35 20.11.2025
33 Благодарим Бащице :))))
10:36 20.11.2025
34 Ще те допълня
До коментар #4 от "Бай Ху (By Who)":И винаги простата и крадлива герберска Тиква Борисов е бил най крадливия.
10:38 20.11.2025
35 фктедфр
Само че истината е проста: докато в Европа пенсионерите празнуват, тук смятат дали ще стигнат за кренвирши и лимонада. Там държавата е Дядо Коледа, тук е Снежанка с празна торба.
Нашите управници винаги са били щедри – към себе си. Бонуси по 20 хиляди, служебни коли, командировки, заплати, които растат автоматично. А за пенсионерите – трохи, но с фанфари.
13-та пенсия? Не, тук има 13-та измама. И докато Европа раздава пенсии, нашите раздават илюзии. Коледни подигравки, сервирани с усмивка и обещания, че „толкова щедър бюджет никога не е имало“. Да, щедър – за тях самите. За народа остава само сарказмът.“
10:38 20.11.2025
36 Истината
10:39 20.11.2025
37 Стефан
10:39 20.11.2025
38 Росен
10:42 20.11.2025
39 ДРТ ПРЧ
10:42 20.11.2025
40 цкйъвд
10:43 20.11.2025
41 Пламен
42 Ачо
43 йаиедцс
„Закуски няма, хотели с водопад има. Така изглежда българската щедрост.“
10:46 20.11.2025
44 Точен
45 олнърф
Разликата е проста: в Унгария има 13‑та и 14‑та пенсия, в България има 13‑та илюзия и 14‑та лъжа.“
10:52 20.11.2025
46 кратун
10:55 20.11.2025
48 за най-бедните пенсионери
11:01 20.11.2025
49 Как е в Гърция Борисов?
50 АМАH OT ИДИOTИ
🤣
УРА !! 😆
СЪС 120 ЛЕВА ПОВЕЧЕ ВСЕКИ ПЕНСИОНЕР МОЖЕ ДА СИ КУПИ КЪЩА В БАРСЕЛОНА, БЕЗ ДА Е БИЛ СИКАЖИЯ
11:04 20.11.2025
51 ФАКТ
ДА НЕ СТЕ СЕ ОСИГУРЯВАЛИ НА ЗАПЛАТАТА, КОЯТО СТЕ Я ПОЛУЧАВАЛИ! ВСЯКА ГОДИНА ХОРАТА, КОИТО СА СЕ ОСИГУРЯВАЛИ НА РЕАЛНО ПОЛУЧЕНА ЗАПЛАТА НЕ ПОЛУЧАВАТ КОЛЕДНИ НАДБАВКИ! КОЛЕДНИ НАДБАВКИ ПОЛУЧАВАТ ВИНАГИ ЕЛЕКТОРАТА НА ГЕРБ И ДПС -НН, Т.Е. МАЛЦИНСТВАТА, КОИТО ИЛИ НЕ СА БИЛИ ОСИГУРЯВАНИ ИЛИ СА БИЛИ ОСИГУРЯВАНИ НА МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ВЪПРЕКИ ПО-ГОЛЕМИТЕ ИМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ! КОГАТО ВДИГНАХА ПЕНСИИТЕ В ПП-ДБ ДПС И ГЕРБ НАДАВАХА КОЙ ДА ИМ ДАДЕ ПО-ГОЛЯМА МИН. ПЕНСИЯ, А ДРУГИТЕ БЯХА НА ПРОЦЕНТ. СЪЩОТО ПРАВЯТ И С МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА . СЧУПИХА ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА - ХОРАТА КОИТО СА СЕ ОСИГУРЯВАЛИ НА МАКСИМУМА, НЕ ПОЛУЧАВАТ ТАВАН НА ПЕНСИИТЕ. МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА Я ВДИГАТ НЕПРЕКЪСНАТО, ЗАЩОТО МАЛЦИНСТВАТА Я ПОЛУЧАВАТ. ТЕГЛЯТ СЕ ЗАЕМИ С ДЕСЕТКИ МИЛИАРДИ ЕВРО ЗА ДА СКЪРПЯТ БЮДЖЕТА, А ПАК ХОРАТА, КОИТО СЕ СКЪСВАТ ОТ РАБОТА ЩЕ ГИ ПОКРИЯТ - НЕ МАЛЦИНСТВАТА! РАБОТЕТЕ БЪЛГАРИ, РАБОТЕТЕ И СЕ ОСИГУРЯВАЙТЕ ! НА ВИ БЛАГОДАРНОСТ! БЪЛГАРИН ДА НЕ СИ В ТАЗИ ДЪРЖАВА!
11:08 20.11.2025
52 за най-бедните пенсионери
11:08 20.11.2025
53 кратун
11:11 20.11.2025
54 кратун
11:12 20.11.2025
55 Лудница
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Хората с най-ниските пенции или са работили най-малко или са били с най-ниски заплати и са внасяли в системата най-малко или са укривали доходи и са лъгали системата и обществото и сега, дайте да дадем на малограмотните, мързелиите и лъжливите и отново да ощетим ония, кото са били образовани, честни и почтени и са работили на високи заплати и са си плащали всичко до последната стотинка.
11:13 20.11.2025
56 Пенсионерка
11:15 20.11.2025
57 ТОЯ МЪРШУЛЯК ДОКОГИ
11:15 20.11.2025
59 Варна
11:20 20.11.2025
60 сусо
Коментиран от #77
11:20 20.11.2025
61 БУДА
11:22 20.11.2025
62 Разбира
11:23 20.11.2025
63 Гочо
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Пенсионната система, е различна от системата за социално подпомагане. Никой не иска да да има бедстващи и страдащи от недоимък хора, но това подпомагане трябва да се прави през механизмите за социално подпомагане, а не пред пенсионната система.
11:23 20.11.2025
64 Еталон
11:24 20.11.2025
65 Българин
11:28 20.11.2025
66 на баце ората
11:29 20.11.2025
67 сватята
Коментиран от #73, #85
11:30 20.11.2025
69 Чистата съвест се купува
Коментиран от #72
11:33 20.11.2025
70 Последния Софиянец
Коментиран от #111
11:36 20.11.2025
71 мда
11:37 20.11.2025
72 Боруна Лом
До коментар #69 от "Чистата съвест се купува":Да ама неговата-никога няма да е чиста!Трудно ще я изчисти......а бих казал и невъзможно!Всички знаем кой е Винету!
11:37 20.11.2025
73 Солидарността е основната характеристика
До коментар #67 от "сватята":На пенсионната система. Излагате се вече с тази злоба и омраза. Работните места с високо заплащане са ограничени и несправедливо разпределени. Затова и едни хора имат по ниски а други по високи доходи. Добавката внася справедливост. Парите са от бюджета от работещите.
Коментиран от #80, #97
11:38 20.11.2025
74 кратун
11:39 20.11.2025
76 Град Козлодуй
Не си доучил,но ти е простено!Все пак си пр@ст шлангар!
11:44 20.11.2025
77 Докато не научите, че
До коментар #60 от "сусо":Гласуването е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! Конситуцията е дала цялата власт на вас! Когато се отказвате да гласувате, оставяте на контролираните избиратели да решават!
Коментиран от #164
11:44 20.11.2025
78 ДългоИме
11:44 20.11.2025
79 Най богатите пенсионери
Коментиран от #81, #87, #101
11:44 20.11.2025
81 А ти
До коментар #79 от "Най богатите пенсионери":защо не си получил "хубава работа"? Кой те е спрял?
Коментиран от #98
11:47 20.11.2025
82 Последния Софиянец
Коментиран от #94, #165
11:47 20.11.2025
83 най-бедните пенсионери ?
11:47 20.11.2025
84 За пенсионерите и телкарите в МВР
11:49 20.11.2025
86 Стоян
11:49 20.11.2025
87 Социалист
До коментар #79 от "Най богатите пенсионери":По-времето на Социализма такова понятие-хубава работа без ценз-нямаше!Ти не знам в кой Свят си живял/а,но явно или нищо не разбираш-или тогава си бил/а още в шортите на Баща ти!
11:50 20.11.2025
88 Борисов говори за
11:50 20.11.2025
89 Жбръц
11:51 20.11.2025
91 кратун
11:51 20.11.2025
92 Някой
За референдума да изпълняват конституцията и веднага да назначават! С отлагане на приемането докато не мине референдума. Противното е престъпление. Нарушиха включително Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС) член 140 параграфи 1 (за критериите) и 3 (че след одобрение се изисква одобрение и от самата кандидат членка). Лъжещите за нарушен договор погазващи и конституцията (член 1 алинеи 2 (властта произтича от народа и се прилага непосредствено ...) и 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват)).
Коментиран от #139
11:52 20.11.2025
93 Гост
11:52 20.11.2025
94 Ами какво е солидарност ?!?
До коментар #82 от "Последния Софиянец":Всеки ден си по форумите. Разправяш че имаш заведение. Тоест кръчмар си. Ти какво си допринесъл за държавата.
Коментиран от #107
11:52 20.11.2025
95 Що има бедни а?
11:53 20.11.2025
96 селяк
11:53 20.11.2025
97 Ясно
До коментар #73 от "Солидарността е основната характеристика":Несправедливо били разпределени защото не си имал ниво за тях. Сега пак ще вземат от меню за да ти дадат на теб. Нали си електорат, не е важно колко си внесъл във фонда си.
Коментиран от #128
11:54 20.11.2025
98 ха ха
До коментар #81 от "А ти":Сигурно не е подписвал декларация да ви служи доживот и затова не сте му дали такава! Хем се знаете какво представлявате, хем се правите на честни!
Коментиран от #104
11:55 20.11.2025
99 Аре бре, верно ли?
11:55 20.11.2025
100 Пенсия
11:55 20.11.2025
102 коко
Коментиран от #109
11:56 20.11.2025
103 Лелееее майко....
11:56 20.11.2025
104 Каква
До коментар #98 от "ха ха":декларация?
Коментиран от #105
11:56 20.11.2025
105 такава
До коментар #104 от "Каква":Договор със Сатаната!
Коментиран от #114
11:59 20.11.2025
106 Солидарността е законов елемент
Коментиран от #110
11:59 20.11.2025
107 Последния Софиянец
До коментар #94 от "Ами какво е солидарност ?!?":Този е другият,който ползва този ник! Не съм кръчмар-и никога няма да бъда.....това е като да се тупаш в гърдите-че си БАКШИШ! Това е един тарикат-дето ползва ника ми......
12:01 20.11.2025
108 Тези "Под прага на бедност"
12:01 20.11.2025
109 Ти какво работиш ?
До коментар #102 от "коко":Щото казваш че плащаш за паразити. Това ли работиш ?
12:01 20.11.2025
110 Град Козлодуй
До коментар #106 от "Солидарността е законов елемент":Ами дай си заплатата- в жест на солидарност!Ще я дадеш ли.....сигурен съм-НЕ!
12:02 20.11.2025
112 Герб да обясни за Солидарността че е
Коментиран от #117, #122
12:06 20.11.2025
113 моряк
12:06 20.11.2025
114 Пишеш
До коментар #105 от "такава":иди@тии. Ясно е защо си си останал несретник.
Коментиран от #116, #119
12:06 20.11.2025
115 Перник
Коментиран от #129
12:07 20.11.2025
117 Троянец
До коментар #112 от "Герб да обясни за Солидарността че е":Ако на това-викаш демокрация......много си зле!
12:08 20.11.2025
119 .....
До коментар #114 от "Пишеш":Коментар 118 също е за теб!
12:11 20.11.2025
120 И как
До коментар #116 от "Въпрос на гледна точка":разбра, че съм несретник, като теб? Като нямаш аргументи, започваш да си измисляш иди@тии. За такъв, като теб, е нормално. Жалка работа.
Коментиран от #121
12:12 20.11.2025
122 Перо Шенгена
До коментар #112 от "Герб да обясни за Солидарността че е":ГЕРБ да обяснява за Демокрация.......разсмя ме!Айде ходи се епилирай и заповядай тогава в Банкя,на ул."Лафонтен"!Чакам те!
12:15 20.11.2025
123 загиващт от еврозоната
12:15 20.11.2025
125 Някой
Костадин Костадинов и Румен Радев също не ги интересуват коледните добавки, тях ги интересува да провалят еврото.
Коментиран от #131
12:18 20.11.2025
127 Боруна Лом
До коментар #126 от "Весело":Забрави ЦЕНТАДЖИИТЕ......а те са най-нагли!
12:27 20.11.2025
128 Имам си прилично ниво златна среда съм
До коментар #97 от "Ясно":А ти си допуснал много правописни грешки. Намали малко темпото. Парите за добавките са от бюджета не са от парите внасяни за пенсия.
12:27 20.11.2025
129 Някой
До коментар #115 от "Перник":Никакъв миньор не си ти, миньорите не могат да пишат, защото имат професионална болест ръцете им постоянно вибрират от пневматичните миньорски чукове.
Коментиран от #130, #132
12:29 20.11.2025
130 И той не е миньор
До коментар #129 от "Някой":Ама и ти не си прав.
12:31 20.11.2025
131 Балканджия
До коментар #125 от "Някой":Слави Полендера има много голям комплекс за малоценност от Лена......сигурно защото не е бил на нейното място на парапета!
12:33 20.11.2025
132 Перник
До коментар #129 от "Някой":Ела да видиш-как ще завибрираш в ръцете ми.......неЩастник! После две часовникарски бригади-няма да ти помогнат!
Коментиран от #137
12:35 20.11.2025
133 Парите за добавките са от бюджета !
Коментиран от #138
12:37 20.11.2025
134 Някой
Коментиран от #135, #136
12:39 20.11.2025
136 Ти от
До коментар #134 от "Някой":коя мафия си?
12:46 20.11.2025
138 Е да де,
До коментар #133 от "Парите за добавките са от бюджета !":но това, което се полага някои няма да им го дадат на тях, а на електората.
12:49 20.11.2025
139 Жбръц
До коментар #92 от "Някой":Той директно ти казва,таковайте си родителката,никакъв референдум,а ти упорито го приканваш да прогласуват Референдума? Що за хора сме, Там- горе в сглобката, от месеци ни го заявяват,че еврозоната е Техен Основен Приоритет,а ние продължаваме да вярваме в дедо Коледа.Изпълняват неписана заповед на две шефки: на Акушерката и лагард от ЕЦБ.Да не се спират пред нищо,но ста дото,да бъде вкарано в кошарата от 1 Януари.Срещу това,ще получават всяка година, ( ако устискат) морковче в размер на милиард и половина в евро по ПВУ- подаръци ще има за всеки,от сърце!" .Какво ще се случи със стадото е през окарината им.Задачата е изпълнена,капана е щракнал.И марсианци да изберем след тях,не могат да върнат лева.Наше чудо и в Африка няма да го има.С 50% орязани заплати и пенсии( в номинално изражение) такива тесли ще хапнем,бедна ни е фантазията.И не само бачкаторите,но и другите,който си повярваха,че вече са средна класа.Същите,който най силно подържат еврото.
12:53 20.11.2025
140 В Ливан например няма пенсионна система
12:53 20.11.2025
141 Доган
12:58 20.11.2025
142 Различен случай
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Не са три апартамента, а магазин на централна улица. И не го наследих, а го построих. И не съм работил 40 години, а само 20, защото бях в НСО. И пенсията ми не е 800, а 1700 лева. Добавка не ми трябва.
13:01 20.11.2025
143 Българка
Коментиран от #146
13:04 20.11.2025
144 Баба Йоца гледа
13:10 20.11.2025
145 Тъпо парче
13:10 20.11.2025
146 Защо трябва да дращиш с
До коментар #143 от "Българка":Главни букви. Какво като си българка аман.
13:11 20.11.2025
147 осигуронките са за куквците
13:16 20.11.2025
148 Хората оставаха без работа и без стаж
Коментиран от #153
13:38 20.11.2025
149 Суеци
Коментиран от #150
14:03 20.11.2025
150 Няма такова швейцарско правило
До коментар #149 от "Суеци":То е измислено от бг тарикати за да прави богатите по богати и бедните по бедни. То е нещо като плоския данък. Най несправедливите неща на света са на куп в нашата тоест вашата страна.
14:13 20.11.2025
151 Гражданин
Коментиран от #154
14:22 20.11.2025
152 абвгдеж
Разкарайте се с вашите лицемерни подаяния, унижение за хората, които се блъскаха
14:25 20.11.2025
153 брокер
До коментар #148 от "Хората оставаха без работа и без стаж":През 90-те бях току що завършил. Регистрирах фирма и работех за себе си. Не съм чакал някой да ме наеме.
14:26 20.11.2025
154 пенсионерка
До коментар #151 от "Гражданин":Нямам нужда от богатство. Имам нужда от здраве.
14:27 20.11.2025
155 Прав е тиквата бюджета е щедър за мафият
14:35 20.11.2025
156 Снежанка Димитрова
14:37 20.11.2025
157 Тома
14:48 20.11.2025
158 АНОНИМЕН
ЩОМ КАТО ЗА ЕДНИ ГРУПИ ИМА А ЗА ДРУГИ НЯМА !!!
15:06 20.11.2025
159 ФАКТ
15:37 20.11.2025
160 Цвете
16:00 20.11.2025
161 Горски
16:05 20.11.2025
162 чужденец
17:14 20.11.2025
163 Шиши
18:00 20.11.2025
164 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #77 от "Докато не научите, че":И ти как гласува за Министър-Председател-
НИ-КАК🤔❗
Назначават ти го, като дори може да не е в листите на изборите❗
Как гласува за Председател на НС -
НИ-КАК🤔❗
Назначават ти го❗
Можеш да гласуваш за .... Президент, от когото нищо не зависи❗
18:40 20.11.2025
165 Георгиева
До коментар #82 от "Последния Софиянец":Миньорите се осигуряваха на по висок процент за първа категория
20:42 20.11.2025
166 Казуар
22:37 20.11.2025
